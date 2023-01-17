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Президент Литвы объяснил причины задержки поставок танков Leopard Украине

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Президент Литвы объяснил причины задержки поставок танков Leopard Украине

Властям стран Европейского союза приходится учитывать различия в общественном мнении, распространенном среди населения своих государств. Об этом на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил президент Литвы Гитанас Науседа.


Науседа подчеркнул, что это стало причиной, повлиявшей на сроки принятия ряда совместных решений в рамках стран-участниц Евросоюза и военного блока НАТО. Из-за этого фактора происходит задержка в поставках украинской армии танков немецкого производства Leopard.

Президент Литвы отметил, что его польский коллега Анджей Дуда заявил, что, несмотря на перемены в настроениях немецкого общества, они, все же, существенно отличаются от настроений, превалирующих среди граждан Литвы. Политикам приходится учитывать этот фактор, что объясняет, задержки в принятии странами Евросоюза и НАТО совместных решений.

Ранее глава министерства иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что власти страны оставили неизменной свою позицию касательно возможных поставок Украине немецких танков Leopard и все еще не готова к такому шагу.

По словам Альвареса, Испания выступает за максимально возможную сплоченность совместных решений и действий стран Евросоюза, по его мнению, это может ускорить наступление мира на Украине. Министр также подчеркнул, что его страна делает то, что считает необходимым для помощи гражданам Украины наиболее быстро прийти к миру на территории своей страны.
Автор:
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10 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 17:16
    +1
    Президент Литвы объяснил причины задержки поставок танков Leopard Украине
    не родили ещё...
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 17:25
      +1
      Интересно о каком мире "они все" говорят? О мире который принадлежит только "им", с толерантностью и "дерьмократией"? negative
  2. Карат
    Карат Сегодня, 17:20
    +2
    Литва так богата танками "Леопард", что заткнуть бы президенту Литвы свой рот и не выёживаться.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:22
    +1
    Кроме дудки, походу, этой идеей никто не горит.
  4. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 17:22
    0
    [quote] Науседа подчеркнул, что это стало причиной, повлиявшей на сроки принятия ряда совместных решений в рамках стран-участниц Евросоюза и военного блока НАТО. Из-за этого фактора происходит задержка в поставках украинской армии танков немецкого производства [Leopard./quote]
    Наверное, посчитали сколько "Джавелинов" стало трофеями и каковы производственные мощности по производству новых танков в Германии.
  5. Canecat
    Canecat Сегодня, 17:23
    +1
    Властям стран Европейского союза приходится учитывать различия в общественном мнении

    Чота ржу... когда это власти ЕС спрашивали мнение у своего населения? ))
  6. Normann
    Normann Сегодня, 17:27
    +1
    Да зачем, всем же все ясно - хозяин сказал - пока нет)
    1. Карат
      Карат Сегодня, 17:31
      0
      А хозяина и послать могут. Турция и Венгрия тому пример.
  7. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 17:33
    +1
    . По словам Альвареса, Испания выступает за максимально возможную сплоченность совместных решений и действий стран Евросоюза, по его мнению, это может ускорить наступление мира на Украине.

    А я про Испанию скажу.... Эта страна относится к разряду беднейших в ЕС и они лучше других понимают, что нужен мир с Россией. А то скоро испанцам, есть будет нечего.
  8. Балу
    Балу Сегодня, 17:37
    0
    Танками кто-то должен управлять. А никто из гейропецев не собирается рассекать поукраине на этих бронированных гробах. Одно дело за 30-40 км палить из САУ или хаймерсов, другок дкло дуэль с нашими Т90. Экипажей нет. Но могут набрать наемников из африки и ближнего востока.