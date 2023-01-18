Последние успехи проекта «Посейдон»

Общий вид изделия "Посейдон"
Российская промышленность продолжает разработку перспективного необитаемого подводного аппарата «Посейдон» и создает весь комплекс вооружений в целом. К настоящему времени этот проект прошел через несколько первых стадий, и теперь сообщается о проведении различных испытаний, в т.ч. с применением штатного носителя. Каждое такое мероприятие приближает завершение разработки и принятие «Посейдона» на вооружение.
Последние успехи
8 июля 2022 г. на заводе «Севмаш» в Северодвинске состоялась торжественная церемония принятия в состав ВМФ новой подлодки – корабля специального назначения БС-329 «Белгород». По официальным данным, эта АПЛ предназначается для проведения глубоководных исследований, спасательных операций и т.д. В то же время, считается, что «Белгород» также должен стать первым носителем «Посейдона».
В начале октября источники в НАТО сообщали, что накануне АПЛ «Белгород» покинула свою базу и ушла в неизвестном направлении. Предполагалось, что корабль отправился на один из морских полигонов для проведения испытаний аппарата «Посейдон». Примерно через месяц подлодка вернулась домой.
Цели и результаты похода так и остались неизвестными. Однако зарубежные спецслужбы утверждали, что какие-либо стрельбы во время выхода в море не осуществлялись. Без каких-либо доказательств сообщалось о срыве таких испытаний из-за технических проблем. В связи с этим ожидался новый выход в море для очередных тестов.
Теперь стало известно, что испытания «Посейдона» действительно проводились. О мероприятиях такого рода 10 января сообщило агентство ТАСС. От своего источника, близкого к министерству обороны, оно узнало, что подлодка «Белгород» в последнее время провела целую серию бросковых испытаний нового оружия. В таких тестах вместо полноценного «Посейдона» использовался его массогабаритный макет.
Макет для проведения испытаний, 2018-19 гг.
Подобные испытания проводились с целью проверки и отработки систем запуска подводного аппарата. Кроме того, проверялось поведение подлодки-носителя после старта «Посейдона» с разной глубины. Результаты таких испытаний, по очевидным причинам, не уточняются.
16 января так же ТАСС сообщило о новых успехах проекта «Посейдон». На этот раз неназванный источник рассказал о завершении раздельных испытаний всех ключевых узлов и компонентов подводного аппарата, в т.ч. ядерной энергоустановки.
Кроме того, по его данным, промышленность изготовила первый боекомплект «Посейдонов» для оснащения АПЛ «Белгород». В ближайшее время эти изделия могут быть размещены на штатном носителе. При этом количество аппаратов в боекомплекте корабля остается неизвестным.
С применением носителя
Таким образом, один из самых интересных и смелых отечественных проектов последнего времени успешно продвигается вперед. Завершено проектирование всех основных систем и агрегатов подводного аппарата, что позволило провести их раздельные испытания, вероятно, в условиях стенда. Также начаты натурные испытания – пока только бросковые.
Важнейшим событием стало завершение строительства и испытаний новой АПЛ специального назначения «Белгород». Носитель «Посейдона» принят флотом и начал полноценную службу, что дает новые возможности всей программе в целом. Как сообщается, такие возможности уже используются в рамках испытаний перспективной техники.
Последние новости позволяют представить, какие работы будут проведены в ближайшем будущем. Скоро должны стартовать полноценные ходовые испытания подводных аппаратов в полной штатной комплектации, но с инертным боевым оснащением вместо ядерной боевой части. Подлодка «Белгород» должна будет продемонстрировать процессы подготовки и пуска, а сами «Посейдоны» подтвердят расчетные характеристики и боевые возможности.
Подводники на испытаниях, 2018-19 гг.
Успешное завершение уже нескольких этапов проекта дает повод для оптимизма и положительных прогнозов на будущее. Следует ожидать, что подводный комплекс в виде подлодки-носителя «Белгород» и аппарата «Посейдон» справится с ходовыми и иными испытаниями и в обозримом будущем сможет поступить на вооружение.
Такой комплекс усилит российский ВМФ и стратегические ядерные силы. За счет него флот и СЯС получат принципиально новые возможности стратегического сдерживания или нанесения ударов по критически важным объектам вероятного противника. При этом «Посейдоны» фактически дополнят существующее вооружение, из-за чего СЯС станут более гибкими и эффективными.
Технический потенциал
АПЛ БС-329 «Белгород» была заложена в 1992 г. и изначально строилась по серийному проекту 949А «Антей». В дальнейшем, однако, строительство на время останавливалось и возобновлялось. В 2012 г. корабль перезаложили для дальнейшей достройки по новому пр. 09852. В связи с этим его перевели в категорию подлодок специального назначения.
Как теперь известно, «Белгород» перестроили в носитель подводного аппарата типа «Посейдон». Какие изменения претерпела исходная конструкция, неизвестно. Очевидно, что подлодка получила возможность нести крупногабаритный аппарат, но подробные сведения отсутствуют. В частности, неизвестно, как именно «Посейдон» размещен на борту подлодки. Согласно распространенным версиям, его перевозят «на внешней подвеске». Также демонстрировалась возможность размещения такого изделия в специальном отсеке под палубой.
Получив новое оснащение и вооружение, АПЛ «Белгород» сохранила ряд систем и соответствующие параметры. В частности, ходовые характеристики и качества должны были остаться на прежнем уровне. За счет этого подлодка способна добраться до любого района Мирового океана и выполнить пуск «Посейдона».
Собственно изделие «Посейдон» представляет собой сверхтяжелую торпеду или компактную подлодку длиной ок. 20-25 м с диаметром корпуса до 2 м. Ранее сообщалось, что аппарат сможет развивать скорость ок. 100 узлов, но в дальнейшем оценки этого параметра сократились. За счет ядерной энергоустановки достигается глобальная дальность хода.
Один из тестов, 2018-19 гг.
Для аппарата должна быть разработана новая система управления, способная в течение длительного времени самостоятельно выполнять поставленные задачи. Главной является доставка в заданную точку боевой части. В прошлом упоминалось, что «Посейдон» несет термоядерный боезаряд мощностью 100 Мт, но впоследствии ожидаемая мощность уменьшилась до 1-2 Мт.
Согласно доступным данным и оценкам, «Посейдон» создается в качестве средства гарантированного ответного удара на случай ядерной войны. Такие аппараты, в ответ на первый удар, должны будут доставить к военно-морским базам и другим объектам противника мощные боевые части и поразить их.
Предполагается, что за счет совокупности тактико-технических характеристик изделие «Посейдон» будет практически невозможно своевременно обнаружить и перехватить. При этом он сможет наносить крайне высокий урон. Возможные последствия подрыва даже «маломощного» боезаряда на 1-2 Мт должны предостеречь вероятного противника от необдуманных действий.
Следует отметить, что внедрение подводного аппарата «Посейдон» не исключает сохранение «традиционных» подлодок-ракетоносцев стратегического назначения. Корабли с БРПЛ по-прежнему будут выходить на дежурство. Однако у ВМФ и СЯС появится новое средство для решения задач стратегического сдерживания.
Ответственные этапы
Таким образом, к настоящему времени проект «Посейдон» прошел несколько ответственных этапов. По известным данным, поставленные задачи успешно выполнены, и проект переходит на следующую стадию. Теперь будут проводиться полноценные испытания с применением штатного носителя.
Как долго будут продолжаться следующие работы, пока не известно. Однако их результат в целом предсказуем. На предыдущих этапах была заложена необходимая научно-техническая основа и решены наиболее сложные технические задачи. Теперь речь идет об использовании имеющихся технологий и наработок. Соответственно, «Посейдон» имеет все шансы пройти необходимые испытания и затем поступить на вооружение.