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Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил о планах Лондона подготовить в 2023 году 20 тысяч военнослужащих ВСУ

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Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил о планах Лондона подготовить в 2023 году 20 тысяч военнослужащих ВСУ

Великобритания не намерена сворачивать программу подготовки украинских военнослужащих, наоборот, планирует увеличить количество прошедших обучение. Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес.


Глава британского Минобороны выступил в палате общин Парламента Великобритании, где довел до депутатов планы по оказанию военной помощи Украине. По его словам, кроме поставок вооружений, Минобороны Соединенного королевства продолжит реализацию программы подготовки украинских военных для "более эффективной" борьбы с российскими войсками. Всего в планах британцев обучить 20 тысяч военнослужащих ВСУ.

Пресс-служба британского военного ведомства сообщила, что в течение 2023 года планируется подготовить "в два раза больше" украинских военных чем в 2022 году. По последним данным, опубликованным в декабре прошлого года, всего британцы подготовили примерно 10 тысяч всушников. Планировалось, что подготовленные в Британии бойцы станут основой ударного кулака для наступления на одном из направлений, но последние события в Соледаре и Артемовске заставили украинское командование бросить их бой, где частью они перешли в категорию "двухсотых", частью попав в плен. "Элитные" части ВСУ, подготовленные по стандартам НАТО, были разгромлены штурмовиками ЧВК "Вагнер".

В конце декабря посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что в течение 2023 года Лондон обучит 19200 украинских военных, причем преимущественно новобранцев, т.е. подготовит "с нуля". Кроме того, в рамках той же программы планируется открыть курсы для офицеров ВСУ. Обучение по-прежнему будут проводить британские военные инструкторы, а также присоединившиеся к ним военные из еще десяти стран, включая Новую Зеландию и Австралию.
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17 комментариев
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  1. Карат
    Карат Сегодня, 17:39
    0
    В конце декабря посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что в течение 2023 года Лондон обучит 19200 украинских военных, причем преимущественно новобранцев, т.е. подготовит "с нуля"


    19200 ... на один Солидар хватит. Если они ещё в Англии лыжи не смажут.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 18:06
      0
      Цитата: Карат
      В конце декабря посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что в течение 2023 года Лондон обучит 19200 украинских военных, причем преимущественно новобранцев, т.е. подготовит "с нуля"


      19200 ... на один Соледар хватит. Если они ещё в Англии лыжи не смажут.

      Да ладно, Соледар...
      Никто из этих 19200 "под Соледар" не попадёт. Всё в Киеве прекрасно понимают и знают, что "под Соледар" можно и мобилизованных с теробороной бросить. Всё равно расходный материал. Чего на их обучение какое-то ещё деньги тратить?
      А 19200 - это 19200 "сынков" съездят за мелкобританский счёт поправить здоровье и "подышать целебным лондонским воздухом" (эх, Псака, где ты? Скучаю... crying) на пару-тройку месяцев.
      Ведь сами же сказали - "новобранцев". А "сынков" их как сейчас в Соледаре нет, так и не будет. Опять же для "папаш" хорошо - вреде "сынок" мобилизован, никто не обвинит в непатриотазме, а воевать поехал не "в Соледар", а в Лондон.
  2. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 17:42
    +2
    Украинцы совсем позорятся... кто только их не учит... Даже трибалтика. Такое чувство, что у них полностью деградировало чувство гордости.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 17:45
      +2
      Цитата: Сергей Аверченков
      Украинцы совсем позорятся... кто только их не учит... Даже трибалтика. Такое чувство, что у них полностью деградировало чувство гордости.


      Когда хорошо платят и дарят много ценных вещей, украинская гордость отходит в сторонку.
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 18:06
      0
      Сергей
      Согласен с вами. Русские люди, лучшие войны всех времён(хоть и говорят по украински), обучаются у всяких чухонцев. Не только чувство гордости, но и чувство стыда атрофировалось. hi
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 18:09
      0
      Цитата: Сергей Аверченков
      Украинцы совсем позорятся... кто только их не учит... Даже трибалтика. Такое чувство, что у них полностью деградировало чувство гордости.

      А они трибалтов в порядке "обмена боевыми навыками", может, "боевому гопаку" научат?
      Тут всё не так просто... lol
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:42
    -1
    Примерно столько, как раз, демилитаризовано на улицах Соледара. Они поломались, давайте следующих.
  4. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 17:42
    -2
    "Элитные" части ВСУ, подготовленные по стандартам НАТО, были разгромлены штурмовиками ЧВК "Вагнер".

    Ну хотелось знать бы приблизительное соотношение потерь feel
    4 наших зека на 1 всу - вроде де бы неплохое соотношение, но это все врут и наши и ихние - правду ведь никто не скажет - СВО ведь
    1. Карат
      Карат Сегодня, 17:47
      +2
      Цитата: Корона без вируса
      4 наших зека на 1 всу


      4 ваших всу на 1 нашего зека. Неплохая статистика.
      1. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 17:56
        0
        Цитата: Карат
        Цитата: Корона без вируса
        4 наших зека на 1 всу


        4 ваших всу на 1 нашего зека. Неплохая статистика.

        В-первых, наших зека!!! am на 1 ихнехнего всу - это раз!!!
        а во -вторых - "из вас выживет каждый десятый" при вербовке зеков - это слова "человека, похожего на Пригожина", не мои!!! wassat
        мне не надо чужой славы laughing
        1. Руслан_3
          Руслан_3 Сегодня, 18:08
          0
          Цитата: Корона без вируса
          Цитата: Карат
          Цитата: Корона без вируса
          4 наших зека на 1 всу


          4 ваших всу на 1 нашего зека. Неплохая статистика.

          В-первых, наших зека!!! am на 1 ихнехнего всу - это раз!!!
          а во -вторых - "из вас выживет каждый десятый" при вербовке зеков - это слова Пригожина, не мои!!! wassat
          мне не надо чужой славы laughing

          А ты количество их знаешь вообще?
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 17:43
    0
    В мелко Британии спецназ, достаточно неплох, но бойца спецподразделения надо готовить не один год. Чему они могут научить обычных пехотинцев, это вопрос. Хотя мы уже получили на него ответ в Соледаре.
  6. АдинРумън
    АдинРумън Сегодня, 17:45
    0
    В знак признательности отправить Бенни Хилу, пардон-Уалессу, упаковку бандеромази (тот же вазелин). Возможно ему пригодится...
  7. mag nit
    mag nit Сегодня, 17:51
    0
    Подготовят 20 000 пятачков к отправке на случку к Стёпке Бабе.
  8. Золотце
    Золотце Сегодня, 17:51
    0
    Британия, Новая Зеландия, Австралия хорошо освоят американские денежки на украинском новобранце. Такой крепкий англо-саксонский междусобойчик.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:06
    0
    Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил о планах Лондона подготовить в 2023 году 20 тысяч военнослужащих ВСУ
    . Понятно, наглы упираются изо всех сил... такой у них прощальный/дембельский аккорд.
  10. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 18:08
    +1
    Шапки уже полетели вверх... Не надо думать что там идиоты, собираются готовить значит не просто так, рассчитывают на то что большая часть передаст навыки обращения с натовских оружием и явно не с рогатками.... Это что причина шапки подкидывать?!? Если завтра их будут готовить для авиации или передадут ЯО(ну тип потеряли) многие семейники свои подкидывать начнут?!? То они шапки кидают то ноют что против России полмира. Враг у России умный и расчетливый и дело надо делать исходя из этого