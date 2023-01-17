Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил о планах Лондона подготовить в 2023 году 20 тысяч военнослужащих ВСУ

Великобритания не намерена сворачивать программу подготовки украинских военнослужащих, наоборот, планирует увеличить количество прошедших обучение. Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес.Глава британского Минобороны выступил в палате общин Парламента Великобритании, где довел до депутатов планы по оказанию военной помощи Украине. По его словам, кроме поставок вооружений, Минобороны Соединенного королевства продолжит реализацию программы подготовки украинских военных для "более эффективной" борьбы с российскими войсками. Всего в планах британцев обучить 20 тысяч военнослужащих ВСУ.Пресс-служба британского военного ведомства сообщила, что в течение 2023 года планируется подготовить "в два раза больше" украинских военных чем в 2022 году. По последним данным, опубликованным в декабре прошлого года, всего британцы подготовили примерно 10 тысяч всушников. Планировалось, что подготовленные в Британии бойцы станут основой ударного кулака для наступления на одном из направлений, но последние события в Соледаре и Артемовске заставили украинское командование бросить их бой, где частью они перешли в категорию "двухсотых", частью попав в плен. "Элитные" части ВСУ, подготовленные по стандартам НАТО, были разгромлены штурмовиками ЧВК "Вагнер".В конце декабря посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что в течение 2023 года Лондон обучит 19200 украинских военных, причем преимущественно новобранцев, т.е. подготовит "с нуля". Кроме того, в рамках той же программы планируется открыть курсы для офицеров ВСУ. Обучение по-прежнему будут проводить британские военные инструкторы, а также присоединившиеся к ним военные из еще десяти стран, включая Новую Зеландию и Австралию.