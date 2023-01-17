Военное обозрение
Войти Регистрация

Депутат Госдумы РФ: Поставленные президентом задачи для СВО без ликвидации режима Зеленского выполнены не будут

20
Депутат Госдумы РФ: Поставленные президентом задачи для СВО без ликвидации режима Зеленского выполнены не будут

В нижней палате российского парламента назвали одну из основных целей специальной военной операции на Украине. По словам депутата Сергея Миронова, чтобы СВО достигла своих целей, необходима ликвидация киевского режима во главе с Владимиром Зеленским.


Миронов отметил, что киевские власти борются не за независимость Украины, а за интересы и ценности своих западных покровителей.

Поставленные президентом России задачи (для СВО) без ликвидации режима Зеленского, выполнены не будут. Я абсолютно в этом убежден

— сказал Миронов, говоря о необходимости ликвидации «режима» Владимира Зеленского в Киеве.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский занял этот пост в мае 2019 года в результате победы над тогдашним президентом Петром Порошенко. На фоне украинского конфликта на Западе сделали из него чуть ли не икону для демократии. Пиар Зеленского ведётся крупнейшими западными медиаальянсами, агентствам, СМИ и политиками.

Осенью прошлого года Владимир Зеленский предъявил такие условия для начала переговоров, на которые Москва никогда не пойдёт. Так, Россия должна оставить всё территории, которые принадлежали Украине на момент развала СССР, включая Крым; возместить ущерб от военных действий; наказать преступников и выполнить ряд других требований Киева.

Очевидно, что при такой позиции Зеленского, кроме как сменить его и его окружение, другого выхода у Москвы нет.

Сергей Миронов:

Западные страны пытаются разделить Россию как веник, на прутики, переломать по одиночке, а затем разжечь ими меркнущий огонь своей цивилизации.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 17:56
    +9
    Мы еще над сообразительностью прибалтов шутим!
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 17:58
      +1
      Я не прибалт, но вот всё равно не понял.
      Это индульгенция на ликвидацию Зеленского, или предупреждение, что его нельзя ни в коем случае убивать, его надо публично судить ?
      1. frruc
        frruc Сегодня, 18:04
        +1

        Shurik70 ......его нельзя ни в коем случае убивать, его надо публично судить ?

        Неожиданная смерть -для него слишком легкий исход , эта обезьяна должна сидеть в клетке на скомье подсудимых.
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 18:26
          0
          Савченко уже сидела. Может кто-то помнит, что с ней сталось?
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 18:27
          0
          Как Вы предлагаете посадить эту обезьяну?Арестовать?Как?Мы не проводим спецоперации за рубежом,в случае опасности его спасут покровители.Да и рисковать нашими спецами?Проще вычислить и отправить в ад,как того же Дудаева
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 18:11
      +2
      Поставленные президентом России задачи (для СВО) без ликвидации режима Зеленского, выполнены не будут. Я абсолютно в этом убежден

      Эти слова должны быть выбиты золотыми буквами в российском парламенте и повторяться снова и снова . Чтобы не у кого не возникло желания слинять на сторону . Скорее всего , в данном случаи эти слова были адресованы на Запад , которые уже сейчас примеряют как будет делиться Украина . По Днепру ли , на три части и пр.
  2. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 18:00
    +2
    МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Смена власти на Украине не является одной из целей российской спецоперации на Украине, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Еще вопросы по статье есть? wassat
    1. Дмитрий Ригов
      Дмитрий Ригов Сегодня, 18:08
      +3

      По-моему это явно противоречит предложению президента в начале СВО.
  3. VicVic
    VicVic Сегодня, 18:00
    +3
    Ну наконец-то, озвучили очевидные вещи
  4. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 18:01
    +1
    :)))) у гаранта надо спрашивать, вы вообще с ума сошли собрались шлепнуть партнёра... Гы-гы
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 18:02
    +1
    Речь уже нужно вести не о Зеленском, а о государственности Украины, т.к. другую, кроме салорейха, ее форму, представить сложно.
    Партия у Миронова небольшая, к сож, интересно, что скажут уважаемые ЕДРО?
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:04
    +3
    Депутат Госдумы РФ: Поставленные президентом задачи для СВО без ликвидации режима Зеленского выполнены не будут
    Говорить о том можно, но ведь надо свою точку зрения отстаивать, изо всех сил...
    Болтунов везде хватает... не хватает конкретных, достойных лидеров, которых можно и поддержать, за правильные дела!!!
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 18:21
      +1
      По моему, фразу надо было иначе составить.Например так
      Поставленные президентом задачи для СВО, будут выполнены сразу после ликвидации режима Зе. ....
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:08
    0
    Ликвидация режима не означает, что они уйдут от суда.
    Арест это тоже ликвидация.
    На таком высоком уровне я такое заявление встречаю второй раз.
    До этого Лавров сказал, что мы "избавим народ Украины от нацистского режима."
  8. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 18:13
    +3
    А наш Темнейший заявляет, что в ходе СВО цели ликвидации режима не ставилось.
    Тут или Миронов что-то попутал, либо Темнейший.
  9. Владыка-Вселенский
    Владыка-Вселенский Сегодня, 18:13
    +1
    Ну слава богу что хотябы заговорили об этом, надеюсь допрут до того что без этого войну не остановить.
  10. Hanurik
    Hanurik Сегодня, 18:14
    -2
    Это меркнущий огонь не цивилизации, а капитализма. Напомнить депутату, какой у нас в стране строй? Даже если РФ победит, это не будет победой, а лишь короткой остановкой на распутье, где один путь правый, кровавый и ведущий к уничтожению и левый, кровавый и ведущий к прогрессу и вечному миру на Земле. Не кровавых путей не осталось, капитализм охотнее уничтожит планету, чем сдастся без боя.
  11. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 18:19
    0
    Наши руководители, неважно кто - президент, министр или депутат, думают одно, говорят другое, делают третье.
  12. Погоны
    Погоны Сегодня, 18:25
    0
    Угу.
    Только Зеленский всемирно признанный президент Украины. Не только Западом, но и Китаем с Индией.
    Это раз.

    А два это то, что ликвидация/арест Зеленского откроют ящик Пандоры.
    Может начаться охота и на наше руководство.
    В любой стране, кроме КНДР/Ирана/Эритреи/Сирии - Запад может потребовать ареста наших руководителей, прибывших туда на какой-либо саммит. А в случае отказа - пообещать стране ввести против неё такие же санкции, как против России.
  13. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 18:25
    0
    Без ликвидации режима... Зеленского... можно еще много чего придумать. Надо смотреть глобально если уж взялись за это - без ликвидации Украины подобное будет повторяться и повторяться.