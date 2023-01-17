Поставленные президентом России задачи (для СВО) без ликвидации режима Зеленского, выполнены не будут. Я абсолютно в этом убежден

Западные страны пытаются разделить Россию как веник, на прутики, переломать по одиночке, а затем разжечь ими меркнущий огонь своей цивилизации.

В нижней палате российского парламента назвали одну из основных целей специальной военной операции на Украине. По словам депутата Сергея Миронова, чтобы СВО достигла своих целей, необходима ликвидация киевского режима во главе с Владимиром Зеленским.Миронов отметил, что киевские власти борются не за независимость Украины, а за интересы и ценности своих западных покровителей.— сказал Миронов, говоря о необходимости ликвидации «режима» Владимира Зеленского в Киеве.Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский занял этот пост в мае 2019 года в результате победы над тогдашним президентом Петром Порошенко. На фоне украинского конфликта на Западе сделали из него чуть ли не икону для демократии. Пиар Зеленского ведётся крупнейшими западными медиаальянсами, агентствам, СМИ и политиками.Осенью прошлого года Владимир Зеленский предъявил такие условия для начала переговоров, на которые Москва никогда не пойдёт. Так, Россия должна оставить всё территории, которые принадлежали Украине на момент развала СССР, включая Крым; возместить ущерб от военных действий; наказать преступников и выполнить ряд других требований Киева.Очевидно, что при такой позиции Зеленского, кроме как сменить его и его окружение, другого выхода у Москвы нет.Сергей Миронов: