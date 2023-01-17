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Президент РФ: Вопреки ожиданиям западных прогнозистов экономика страны по итогам года упала только на 2,5 процента

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Президент РФ: Вопреки ожиданиям западных прогнозистов экономика страны по итогам года упала только на 2,5 процента

Почти год прошел с того момента, как Запад ввел против России беспрецедентные санкции. Правда, не нужно забывать, что Россия находилась под сотнями западных санкций и до февраля прошлого года. По задумке США и их союзников, данные меры должны были обрушить нашу экономику, превратив Россию в страну третьего мира.


Между тем, российская экономика не просто сумела выстоять под неистовым натиском Запада, но и постепенно начинает возвращать утраченные с начала года позиции.

В ходе сегодняшнего совещания с правительством, президент РФ Владимир Путин отметил положительную динамику в экономике страны. В частности, уже в третьем и четвертом кварталах прошлого года наблюдался рост ВВП. В целом, за 2022 год главный экономический показатель, по словам главы государства, у нас в стране снизился только на 2,5% вопреки ожиданиям западных прогнозистов, которые предрекали стремительное падение российского ВВП чуть ли не на четверть.

Кроме того, президент отдельно отметил существенный рост показателей ВПК и агропромышленного комплекса России, поблагодарив работников данных отраслей за ответственный и напряженный труд.

Касательно доходов от экспорта энергоресурсов, здесь, со слов Владимира Путина, несмотря на санкции, также наблюдается положительная динамика. Снижение добычи газа на 11,8% полностью нивелировалось ростом цен на «голубое топливо», а нефтедобыча даже выросла - на 2% по итогам года.

Между тем, российский лидер отметил резкий рост бюджетных расходов. С его слов, дефицит бюджета в 2022 году составил 3,3 триллиона рублей или 2,3% от ВВП.

В то же время, Владимир Путин подчеркнул, что в сравнении со странами-участницами «Большой двадцатки», вышеупомянутый показатель является одним из лучших.
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10 комментариев
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  1. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 18:11
    +4
    Экономика упала на 2,5%, достижение.... А что там с гвоздями?
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 18:18
      +1
      А шо, у вас гвоздей нет?
      Давайте к нам, в магазинах их полно, всяких...
      1. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 18:25
        0
        только позавчера был - гвозди - галимый китай ))) без вариантов ))
  2. Я_Ков
    Я_Ков Сегодня, 18:13
    -1
    Цитата: 1razvgod
    Экономика упала на 2,5%, достижение.... А что там с гвоздями?

    Так это ещё роскомстат выдал, а в действительности всё не так как на самом деле laughing
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 18:15
      +1
      Цитата: Я_Ков
      Цитата: 1razvgod
      Экономика упала на 2,5%, достижение.... А что там с гвоздями?

      Так это ещё роскомстат выдал, а в действительности всё не так как на самом деле laughing

      И это при бешенных ценах на газ и нефть, а сейчас Европа уже начала адаптироватся и цены стали падать.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 18:17
        +2
        В Германии ввп вырос на 2.8% вопреки трепу тв экспертов
  3. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 18:16
    +3
    Ну да -экономика рухнула всего на 2 и 5 процента - а средний чек в магазине возрос на 35 процентов и где то пятого каждого товара уже не продается через год - вот кому верить? laughing словам Гаранта или чеку в магазине? )))
    1. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 18:29
      0
      Голодаете? Или просто на швейцарский сыр денег не хватает? Или хватает, а ноете по привычке?
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:17
    0
    Президент РФ: Вопреки ожиданиям западных прогнозистов экономика страны по итогам года упала только на 2,5 процента
    . А не надо сравнивать с кем то там, за бугром... это не показатель, не интересно, по сути.
    Мы живём здесь и смотрим, как дела у нас... будет трудно, все, кто мозгами умеет шевелить, не ожидал ничего другого.
    Опять же, пойти на поводу у забугорные, лучше не будет, плавали, знаем.
    Всё в одной лодке сидим, вместе плывем дальше или буль буль, это уж как получится, теперь. Иначе никак.
  5. Погоны
    Погоны Сегодня, 18:28
    0
    Что там с микроэлектроникой и производством процессоров с нуля полным циклом на территории России?