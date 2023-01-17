Президент РФ: Вопреки ожиданиям западных прогнозистов экономика страны по итогам года упала только на 2,5 процента

Почти год прошел с того момента, как Запад ввел против России беспрецедентные санкции. Правда, не нужно забывать, что Россия находилась под сотнями западных санкций и до февраля прошлого года. По задумке США и их союзников, данные меры должны были обрушить нашу экономику, превратив Россию в страну третьего мира.Между тем, российская экономика не просто сумела выстоять под неистовым натиском Запада, но и постепенно начинает возвращать утраченные с начала года позиции.В ходе сегодняшнего совещания с правительством, президент РФ Владимир Путин отметил положительную динамику в экономике страны. В частности, уже в третьем и четвертом кварталах прошлого года наблюдался рост ВВП. В целом, за 2022 год главный экономический показатель, по словам главы государства, у нас в стране снизился только на 2,5% вопреки ожиданиям западных прогнозистов, которые предрекали стремительное падение российского ВВП чуть ли не на четверть.Кроме того, президент отдельно отметил существенный рост показателей ВПК и агропромышленного комплекса России, поблагодарив работников данных отраслей за ответственный и напряженный труд.Касательно доходов от экспорта энергоресурсов, здесь, со слов Владимира Путина, несмотря на санкции, также наблюдается положительная динамика. Снижение добычи газа на 11,8% полностью нивелировалось ростом цен на «голубое топливо», а нефтедобыча даже выросла - на 2% по итогам года.Между тем, российский лидер отметил резкий рост бюджетных расходов. С его слов, дефицит бюджета в 2022 году составил 3,3 триллиона рублей или 2,3% от ВВП.В то же время, Владимир Путин подчеркнул, что в сравнении со странами-участницами «Большой двадцатки», вышеупомянутый показатель является одним из лучших.