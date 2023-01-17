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Основатель ЧВК «Вагнер» опроверг информацию о полном освобождении Клещеевки

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Основатель ЧВК «Вагнер» опроверг информацию о полном освобождении Клещеевки

В Telegram-канале WarGonzo военкоры вчера сообщали о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» с боями взяли село Клещеевку, расположенное в Донецкой Народной Республике неподалеку от Артемовска. Но владелец частной военной компании, бизнесмен Евгений Пригожин, заявил, что тяжелые бои за этот населенный пункт еще продолжаются.


Такое сообщение появилось в его Telegram-канале.

Основатель ЧВК «Вагнер» опроверг информацию о полном освобождении Клещеевки. Он сообщил, что сейчас идет штурм села. Конечно, некоторые успехи можно отметить, но значительная часть Клещеевки пока что находится под контролем противника.

Наверное, это наша русская традиция – всегда пытаться бежать впереди паровоза. Поэтому на рельсах столько много тел остается... Толпы болтунов очень сильно вредят парням, которые погибают

- отметил Пригожин.

При этом бизнесмен пообещал, что как только «музыканты» полностью освободят Клещеевку, он обязательно об этом сообщит.

Похоже, военкор несколько опередил события, поспешив заявить о взятии села под контроль российских сил. Его освобождение, когда оно состоится, откроет возможность российским силам для наступления на Артемовск еще с одного направления – юго-западного. Также после этого они смогут направить удар на Красное.



Следует отметить, что подразделения ВСУ, действующие на территории ДНР, оказывают отчаянное сопротивление нашим войскам, потому что считают, что вот-вот подойдёт подмога и что позиции «побратимов» ещё не разбиты.
Автор:
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3 комментария
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  1. Карат
    Карат Сегодня, 18:10
    0
    Похоже, военкор несколько опередил события

    Т.е. слово "соврал" нынче не модно?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:11
    +1
    Основатель ЧВК «Вагнер» опроверг информацию о полном освобождении Клещеевки
    . Объективно... так и надо.
  3. Konnick
    Konnick Сегодня, 18:20
    +1
    Похоже, военкор несколько опередил события, поспешив заявить о взятии села под контроль российских сил.

    Эти военкоры соревнуются между собой в приоритете новостей и частенько врут. Главное раскрутить канал и слава монетизации.