Наверное, это наша русская традиция – всегда пытаться бежать впереди паровоза. Поэтому на рельсах столько много тел остается... Толпы болтунов очень сильно вредят парням, которые погибают

В Telegram-канале WarGonzo военкоры вчера сообщали о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» с боями взяли село Клещеевку, расположенное в Донецкой Народной Республике неподалеку от Артемовска. Но владелец частной военной компании, бизнесмен Евгений Пригожин, заявил, что тяжелые бои за этот населенный пункт еще продолжаются.Такое сообщение появилось в его Telegram-канале.Основатель ЧВК «Вагнер» опроверг информацию о полном освобождении Клещеевки. Он сообщил, что сейчас идет штурм села. Конечно, некоторые успехи можно отметить, но значительная часть Клещеевки пока что находится под контролем противника.- отметил Пригожин.При этом бизнесмен пообещал, что как только «музыканты» полностью освободят Клещеевку, он обязательно об этом сообщит.Похоже, военкор несколько опередил события, поспешив заявить о взятии села под контроль российских сил. Его освобождение, когда оно состоится, откроет возможность российским силам для наступления на Артемовск еще с одного направления – юго-западного. Также после этого они смогут направить удар на Красное.Следует отметить, что подразделения ВСУ, действующие на территории ДНР, оказывают отчаянное сопротивление нашим войскам, потому что считают, что вот-вот подойдёт подмога и что позиции «побратимов» ещё не разбиты.