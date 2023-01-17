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Премьер-министр Швеции выступил за передачу Киеву замороженных российских активов

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Премьер-министр Швеции выступил за передачу Киеву замороженных российских активов

Оказание всесторонней поддержки Украине является приоритетной целью входящих в Евросоюз стран. Исходя из этого, членам Евросоюза следует начать обсуждение возможностей передачи Киеву замороженных на Западе активов, принадлежащих Российской Федерации для последующего восстановления находящейся в критическом состоянии экономики Украины. Соответствующее предложение внес глава шведского правительства Ульф Кристеррсон.


В ходе заседания в рамках сессии Европарламента Кристеррсон заявил, что приоритетом для всех стран ЕС является вопрос Украины и существует необходимость сделать все возможное для вступления Киева в Евросоюз.

Шведский премьер-министр также назвал своей основной задачей на занимаемом им в настоящее время посту председателя Совета Евросоюза сохранение существующего ныне уровня всесторонней поддержки украинских властей. Кристеррсон заявил, что все страны ЕС должны работать над вопросами, связанными с восстановлением Украины.

Глава шведского правительства добавил, что восстановление украинской экономики и инфраструктуры должно стать аналогом плана Маршалла, задействованного для восстановления стран Западной Европы после окончания Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии намереваются уже в январе текущего года представить готовый юридический план, согласно которому будут конфискованы принадлежащие России активы для дальнейшей их передачи Украине.

Таким образом, западные страны, открыто нарушив ими же и введённое незыблемое право на неприкосновенность частной собственности, откровенно говорят и о том, что из своего кошелька восстанавливать Украину не собираются. Для этого всё чаще пытаются запустить руку в замороженные ранее валютные резервы России. Напомним, что общая сумма замороженных средств превышает 300 млрд долларов. Правда, ранее Зеленский заявлял, что ущерб составляет до триллиона долларов. Но Запад часто твердит, что ущерб - "в пределах 300-350 млрд", давая понять, что в лучшем случае Киеву будут выделены исключительно украденные у России финансы, если будут...
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5 комментариев
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  1. Самый вежливый
    Самый вежливый Сегодня, 18:19
    0
    Скорее всего так и будет , активы конфискуют.
    Это и пиар-акция отличная и самим тратиться не надо...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:25
      0
      Соответствующее предложение внес глава шведского правительства Ульф Кристеррсон.

      Добавить нужно ... по сценарию и команде США.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 18:27
      0
      Кристеррсон...существует необходимость сделать все возможное для вступления Киева в Евросоюз.

      Ну все, скоро желание украины реализуется, осталось за малым, подписать все бумажки.
  2. Антон Болдаков
    Антон Болдаков Сегодня, 18:20
    +1
    Удар по своей же собственной экономике и имиджу. С трудом представляю как после передачи денег они будут убеждать всех в своей исключительной "защите неприкосновенности личных счетов иностранных лиц, что лежат у нас в банках".
  3. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 18:23
    +1
    Обсуждение возможностей передачи Киеву замороженных на Западе активов, принадлежащих Российской Федерации

    Здесь это уже обсуждалось ( и не только здесь , там тоже ) . Если бы была такая возможность , они бы давно наши денешки прикарманили . Но есть одно но . Россия на это так просто смотреть не будет , очень много зарубежных активов остались в России . Порядка в два раза больше , чем нашего на Западе . Будем дальше наблюдать за этим цирком .