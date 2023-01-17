Украинский суд опять вынес решение о заочном аресте экс-президента Януковича

Бывший президент Украины Виктор Янукович в очередной раз арестован заочно решением украинского суда. На этот раз вердикт о заочном аресте Януковича вынесен в связи с делом о массовой гибели участников беспорядков на Майдане Незалежности в 2014 году.
Как утверждает Государственное бюро расследований Украины (ГБР), в 2014 году, во время разгона силовиками акций протеста, погибли не менее 76 граждан страны, еще 800 человек получили травмы различной степени тяжести. Непосредственными виновниками гибели и ранения людей сочли Януковича и еще девятерых чиновников украинского правительства. Подстрекатели и провокаторы из числа участников беспорядков, разумеется, ответственность за гибель людей не несут.
Напомним, что Виктор Янукович ранее был заочно арестован по нескольким уголовным делам, включая подписание Харьковских соглашений, узурпации власти, дезертирство и так далее.
Напомним, что после незаконного переворота на Украине в начале 2014 года Виктор Янукович, опасаясь за свою безопасность, был вынужден покинуть страну. В настоящее время он проживает в Российской Федерации, в политической деятельности участия не принимает.
Несмотря на преклонный возраст (72 года) и то, что он уже девять лет как не является главой украинского государства, киевский режим не отстает от экс-президента. Видимо, все заочные решения об арестах Януковича играют определенную роль в украинской пропаганде, в том числе и для окончательной дискредитации власти, существовавшей до 2014 года. Янукович нужен киевскому режиму как фигура, на которую можно списать все проблемы Украины до 2014 года, хотя то, что сделали люди, пришедшие к власти после Януковича, не идет ни в какое сравнение с жизнью на Украине при его президентстве.