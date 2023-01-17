Украинский суд опять вынес решение о заочном аресте экс-президента Януковича

Бывший президент Украины Виктор Янукович в очередной раз арестован заочно решением украинского суда. На этот раз вердикт о заочном аресте Януковича вынесен в связи с делом о массовой гибели участников беспорядков на Майдане Незалежности в 2014 году.Как утверждает Государственное бюро расследований Украины (ГБР), в 2014 году, во время разгона силовиками акций протеста, погибли не менее 76 граждан страны, еще 800 человек получили травмы различной степени тяжести. Непосредственными виновниками гибели и ранения людей сочли Януковича и еще девятерых чиновников украинского правительства. Подстрекатели и провокаторы из числа участников беспорядков, разумеется, ответственность за гибель людей не несут.Напомним, что Виктор Янукович ранее был заочно арестован по нескольким уголовным делам, включая подписание Харьковских соглашений, узурпации власти, дезертирство и так далее.Напомним, что после незаконного переворота на Украине в начале 2014 года Виктор Янукович, опасаясь за свою безопасность, был вынужден покинуть страну. В настоящее время он проживает в Российской Федерации, в политической деятельности участия не принимает.Несмотря на преклонный возраст (72 года) и то, что он уже девять лет как не является главой украинского государства, киевский режим не отстает от экс-президента. Видимо, все заочные решения об арестах Януковича играют определенную роль в украинской пропаганде, в том числе и для окончательной дискредитации власти, существовавшей до 2014 года. Янукович нужен киевскому режиму как фигура, на которую можно списать все проблемы Украины до 2014 года, хотя то, что сделали люди, пришедшие к власти после Януковича, не идет ни в какое сравнение с жизнью на Украине при его президентстве.