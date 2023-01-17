Российские «Белые лебеди» совершили длительный полёт над водами Северного Ледовитого океана

Пара российских стратегических ракетоносцев Ту-160 совершили длительный полет в арктических широтах. "Белые лебеди" находились в воздухе более 10 часов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Российские стратегические ракетоносцы снова появились над водами Северного Ледовитого океана, как пояснили в военном ведомстве, полет плановый и совершался в полном соответствии с международными правилами над нейтральными водами. Нарушения воздушного пространства других государств допущено не было.
В рамках полета экипажи ракетоносцев отработали поставленные задачи, после чего вернулись на аэродром базирования. Поднимались ли на "перехват" российских стратегов истребители стран НАТО, не сообщается, но такой вариант не исключается. Будем ждать сообщений о "доблестных" пилотах авиации альянса, сопроводивших российские Ту-160.
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана
- говорится в сообщении военного ведомства.
В настоящее время все строевые Ту-160 проходят модернизацию до уровня Ту-160М, кроме того, до 2027 года ВКС РФ должны получить десять новых стратегов Ту-160М с началом поставок в 2023 году. Глубоко модернизированные Ту-160М и самолеты новой постройки получают новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия, новые двигатели НК-32-02 (серии 2), а также новое вооружение.