Президент дал право акционерам-резидентам компаний РФ принимать решения без совладельцев из недружественных стран

Сегодня, президент РФ Владимир Путин подписал указ, предоставляющий акционерам-резидентам российских компаний право принимать решения самостоятельно, большинством голосов. Таким образом, им больше не придётся согласовывать свои действия с совладельцами из недружественных стран. Речь идёт об управлении крупных компаний в сфере энергетики, торговли, а также машиностроения, в которых отныне не будут приниматься во внимание голоса граждан, входящих в список недружественных.
Как уточняется в президентском указе, мера эта была введена в связи с действиями недружественных стран, к которым относятся США и их союзники, в том числе и международные организации, направленными на введение ограничений в отношении граждан России и юридических лиц. Действие её будет носить временный характер и продлится до конца нынешнего года.
Более того в документе обозначены и лимиты иностранных держателей акций, доля которых в компаниях не должна превышать 50%, в то время как объём выручки российской организации должен составлять более 100 млрд рублей за 12 месяцев до вступления данного решения в законную силу, при нахождении российского совладельца под санкциями.
Отметим, что, по оценкам Российского союза промышленников и предпринимателей, принимавших участие в подготовке проекта, данная мера коснётся 14 совместных предприятий страны.
Напомним, что после начала спецоперации, Россия попала под беспрецедентные по своему масштабу санкции со стороны ЕС, США, Канады, Великобритании и других государств. Все эти ограничения затронули, в первую очередь, энергетику страны, высокотехнологические отрасли, авиацию, банковский сектор, а также горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и другие области.