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Президент дал право акционерам-резидентам компаний РФ принимать решения без совладельцев из недружественных стран

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Президент дал право акционерам-резидентам компаний РФ принимать решения без совладельцев из недружественных стран

Сегодня, президент РФ Владимир Путин подписал указ, предоставляющий акционерам-резидентам российских компаний право принимать решения самостоятельно, большинством голосов. Таким образом, им больше не придётся согласовывать свои действия с совладельцами из недружественных стран. Речь идёт об управлении крупных компаний в сфере энергетики, торговли, а также машиностроения, в которых отныне не будут приниматься во внимание голоса граждан, входящих в список недружественных.


Как уточняется в президентском указе, мера эта была введена в связи с действиями недружественных стран, к которым относятся США и их союзники, в том числе и международные организации, направленными на введение ограничений в отношении граждан России и юридических лиц. Действие её будет носить временный характер и продлится до конца нынешнего года.

Более того в документе обозначены и лимиты иностранных держателей акций, доля которых в компаниях не должна превышать 50%, в то время как объём выручки российской организации должен составлять более 100 млрд рублей за 12 месяцев до вступления данного решения в законную силу, при нахождении российского совладельца под санкциями.

Отметим, что, по оценкам Российского союза промышленников и предпринимателей, принимавших участие в подготовке проекта, данная мера коснётся 14 совместных предприятий страны.

Напомним, что после начала спецоперации, Россия попала под беспрецедентные по своему масштабу санкции со стороны ЕС, США, Канады, Великобритании и других государств. Все эти ограничения затронули, в первую очередь, энергетику страны, высокотехнологические отрасли, авиацию, банковский сектор, а также горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и другие области.
Автор:
Использованы фотографии:
http://kremlin.ru/
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18 комментариев
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  1. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 19:14
    +9
    Через год только до наших властей дошло.... Да... Эффективно они управляют нашей экономикой...
    1. Minus
      Minus Сегодня, 19:25
      +3
      А разве дошло? Вроде бы что-то президентом говорилось и про выплаты дивидендов недружественным резидентам, однако правительство открыло дорогу вывода средств... Да и объемы средств выведены колосальные... была на днях информация.Так что все равно считаю работой на публику и пустым трёпом...
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 20:17
        0
        Да ладно только сейчас спустя столько времени, долго же запрягаем. Страна конечно большая и доходит долго, да и надежа странное состояние в нынешних реалиях.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 19:15
    +5
    Наше им алаверды... пусть репу чешут....
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 19:24
      +2
      Цитата: Mouse
      Наше им алаверды... пусть репу чешут....

      Правильно! В игнор их!
      Что-то ВВП, в последнее время, разбушевался what
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 19:29
        +2
        Это он ещё шуткует... winked hi ................
        1. Mouse
          Mouse Сегодня, 19:46
          +1
          Вопрос не по существу... рынду когда вернут???? what
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:15
    +1
    Первый шаг к национализации иностранных капиталов...
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 19:20
      +4
      До национализации, как до неба. Откуда такой оптимизм?
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 19:27
      -1
      Первый шаг по дороге в тысячу ли! tongue
      ттттттттттттт
  4. zwlad
    zwlad Сегодня, 19:20
    +5
    Они заберут зарубежные активы РФ, РФ заберет их активы в РФ.
    Похоже не получится залужникам играть в одни ворота.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 19:29
      +6
      Только активы заберёт не РФ, а наши родименькие буржуи-мироеды...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:22
    +6
    Сегодня, президент РФ Владимир Путин подписал указ, предоставляющий акционерам-резидентам российских компаний право принимать решения самостоятельно, большинством голосов. Таким образом, им больше не придётся согласовывать свои действия с совладельцами из недружественных стран.
    . Такое ощущение, что необходимые меры, решения, выдаивают по чуть, чуть, через силу!!!
    Ещё не факт, что на местах осмелятся, будут поступать в интересах нашей страны, без оглядки, на забугорные...
    Так ведь было, уже.
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 19:23
    +2
    Протекция.
    Против норм вто.
    В своих интересах.
    И наших.
    ...
    ....
    Пестня о прибЫлЯх.
    На завтра будут вЫборА...
  7. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 19:23
    +4
    А причём здесь право? Пора на законодательном уровне дать оценку заморозки активов РФ и обнародовать ответные меры.
    ВТО разобрать на позиции: на кой нам такая организация, действующая во вред российской экономике...
  8. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 19:28
    +2
    У меня знакомый, клиент наш, совладелец одного предприятия, уже несколько лет не разговаривает с инвестором из Канады. Но чую, сейчас он своё отыграет.
  9. balabol
    balabol Сегодня, 19:55
    +1
    Жаль что привыкли резать кошке хвост по частям, но сегодня все-таки еще кусок резанули. Может дело по-быстрей пойдет.
    "Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому международные договоры Совета Европы (СЕ) в отношении России прекратят свое действие. "
  10. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 20:13
    +1
    Ну вообще-то наших акционеров в иностранных компаниях ограничили в правах ещё в апреле 2022г. sad