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В Сети появилось видео поражения стрелковым оружием сброшенной с украинского беспилотникака гранаты

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В Сети появилось видео поражения стрелковым оружием сброшенной с украинского беспилотникака гранаты

Российские и украинские интернет-ресурсы распространяют видео точнейшего выстрела российского бойца, умудрившегося сбить с помощью стрелкового оружия сброшенную с украинского беспилотника бомбу.


На кадрах видео видно, как сброшенная с коптера граната начинает падать вниз, на позиции российских войск, но в полете ее сбивает пуля, и она, кувыркаясь улетает куда-то в сторону. Ролик широко распространился в Сети, на него обратил внимание основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин написавший, что "лучше видео за сегодня уже не будет".

Место и время действия в описании к видео отсутствуют, известно только то, что коптер точно был украинским, а стреляли по нему российские бойцы. Информацию об этом подтвердило украинское издание УНИАН, охарактеризовавшее этот случай как "невероятное стечение обстоятельств".

По невероятному стечению обстоятельств (...) попал из стрелкового оружия в сброшенный с украинского квадрокоптера боеприпас (...)

- пишет украинское издание.

Если приглядеться, то на первых секундах видео видны вспышки на фоне земли, это российские военные открыли огонь из автоматического оружия. Вероятней всего, целью был квадрокоптер, а не граната, но судьба распорядилась именно так. Получается, что сбитая выстрелом граната прикрыла собой беспилотник.

Ранее под Артемовском российские военные сбили из автоматического оружия крупный украинский дрон сельскохозяйственного назначения, приспособленный всушниками для сброса 82-мм мин на позиции российских войск.

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24 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:20
    0
    Да это реально удача на стороне тех кто прав! А у шумеров ничего не получается. Фарт и кураж пропал. А агродрон тот второй-большой, мало что был на бензиновом двигателе и тарахтел, так на нем еще и подсветка мигала...
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 19:33
      +1
      У них тоже иногда получается, буквально сегодня смотрел видео с ЗУ-23-2, где они сбивают якобы "Ланцет".
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 19:23
    +3
    но судьба распорядилась именно так.

    Да ладно... и белке в глаз попадают... могем...
  3. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 19:31
    +2
    Терминатор там конкретный сидит.

    крупный украинский дрон сельскохозяйственного назначения


    Э-э-э... дрон для свиноводства?
  4. Касатик
    Касатик Сегодня, 19:36
    0
    Видео из серии - забавное. Понятно, что это чистая случайность, но сколько эмоций! Вспоминается феллах из Басры, который берданкой сбил "Апач" и был главным героем прессы...
    1. ser580
      ser580 Сегодня, 20:07
      +2
      ну. я стреляю компакт-спортинг- большая часть зрителей даже не видит целей которые я сбиваю из дробовика. Причем за доли секунды. Ну то такое, феллах, герой, а спорт это инопланетяне.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 20:14
        -1
        То же не понимаю проблемы попасть. На расстоянии до 150-200 метров длинной очередью из АК-74 по зависшему даже мелкому дрону вполне можно попасть.
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:36
    +4
    Читал, что в 1 и 2-ю Мировую американские солдаты, вооруженные "окопной метлой" М1897, сбивали брошенные гранаты. Даже рассуждали, что в "яйцо" фиг попадешь, а "колотушка"- это ерунда.
    И мне подумалось, неужели внуки и правнуки тех, кто стрелял картечью в гранаты целуют ботинки неграм? Но, это просто мысли в слух и отступление от темы.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 19:43
      0
      Поначалу скептически воспринял возможность отстрела дронов из дробовика, но похоже, это самое быстрое на данный момент решение.
  6. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 19:37
    +2
    Всё-таки нужны, хотя бы как временное решение, охотничьи дробовики-двустволки и стрелки с навыками стендовой стрельбы крупной дробью по тарелочкам.
    1. ser580
      ser580 Сегодня, 20:10
      +1
      я стрелял(для охот практики) из Бенелльки на компакт спортинге- и для интереса- 5 патронов в дробовике- 5 тарелок- все 5 поражены. крупную дробь и не надо- стандарт- 3.5
  7. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 19:38
    -1
    Почему нельзя натягивать над более менее постоянными местами дислокации такие нейлоновые сетки?



    Она легкая и прочная, развесил на головой зонтом и ходи радуйся спокойно...
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 19:46
      0
      Противник уже использует сети для защиты своей техники от нападения с воздуха. Назрел, и при чем срочный, переход на более прочные маскировочные сети.
    2. Wedmak
      Wedmak Сегодня, 19:47
      +5
      Пойманная сеткой Ф1 будет очень убойной на такой высоте.
      1. ДушаРоссии87
        ДушаРоссии87 Сегодня, 19:48
        -1
        если сетку не делать в твердый натяг то взрыватель может и не сработать от удара?
        1. Bad_gr
          Bad_gr Сегодня, 20:06
          0
          Цитата: Wedmak
          Пойманная сеткой Ф1 будет очень убойной на такой высоте.
          От Ф1, да, не спасёт, а скорей наоборот, но так же, сбрасывают переделанные миномётные мины, которые срабатывают от удара, от них поможет.
        2. potap6509
          potap6509 Сегодня, 20:11
          0
          У ф1 нет ударного взрывателя, УЗРГМ применяется, надеюсь знаете его принцип работы. hi
    3. balabol
      balabol Сегодня, 19:49
      0
      Вопрос что лучше (или хуже). На земле взорвется граната или на высоте нескольких метров?
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 20:09
        0
        Вопрос поставлен неправильно. Выбор стоит не так, а залетит, или нет, граната в открытый люк бронемашины или внутрь блиндажа. От сети под наклоном, боеприпас должен или скатиться, или отлететь в сторону.
    4. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 19:51
      0
      Согласен с Денисом - от взорвавшейся на земле гранаты ущерба будет много меньше, чем от "пойманной" такой вот сетью. От взрыва на высоте нескольких метров даже залечь не получится - только увеличишь площадь поражения.
      1. ДушаРоссии87
        ДушаРоссии87 Сегодня, 20:02
        0
        Чаще на фронте используют гранаты с контактным взрывателем, они точнее из за наличия оперения и позволяют делать сброс с большей высоты.


    5. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 20:05
      0
      я бы сказал что вы вредитель!!
      ради интереса нарисуйте зону поражения гранаты при взрыве на земле и в случае установки вашей "защиты" на высоте 2,5-3 м
      1. ДушаРоссии87
        ДушаРоссии87 Сегодня, 20:09
        0
        уважаемый я говорю про гранаты с КОНТАКТНЫМ ВЗРЫВАТЕЛЕМ. Лучше блесните умом и скажите под какой нагрузкой контактный взрыватель срабатывает?
  8. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:08
    0
    Российские и украинские интернет-ресурсы распространяют видео точнейшего выстрела российского бойца, умудрившегося сбить с помощью стрелкового оружия сброшенную с украинского беспилотника бомбу.

    Последовательность обратной должна быть: украинские и российские инет-ресурсы.
    Снято явно тем самым коптером который сбрасывал боеприпас.