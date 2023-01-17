В Сети появилось видео поражения стрелковым оружием сброшенной с украинского беспилотникака гранаты

Российские и украинские интернет-ресурсы распространяют видео точнейшего выстрела российского бойца, умудрившегося сбить с помощью стрелкового оружия сброшенную с украинского беспилотника бомбу.
На кадрах видео видно, как сброшенная с коптера граната начинает падать вниз, на позиции российских войск, но в полете ее сбивает пуля, и она, кувыркаясь улетает куда-то в сторону. Ролик широко распространился в Сети, на него обратил внимание основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин написавший, что "лучше видео за сегодня уже не будет".
Место и время действия в описании к видео отсутствуют, известно только то, что коптер точно был украинским, а стреляли по нему российские бойцы. Информацию об этом подтвердило украинское издание УНИАН, охарактеризовавшее этот случай как "невероятное стечение обстоятельств".
По невероятному стечению обстоятельств (...) попал из стрелкового оружия в сброшенный с украинского квадрокоптера боеприпас (...)
- пишет украинское издание.
Если приглядеться, то на первых секундах видео видны вспышки на фоне земли, это российские военные открыли огонь из автоматического оружия. Вероятней всего, целью был квадрокоптер, а не граната, но судьба распорядилась именно так. Получается, что сбитая выстрелом граната прикрыла собой беспилотник.
Ранее под Артемовском российские военные сбили из автоматического оружия крупный украинский дрон сельскохозяйственного назначения, приспособленный всушниками для сброса 82-мм мин на позиции российских войск.