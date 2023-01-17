Главком ВСУ в разгар боёв на Донбассе покинул Украину для встречи с американским генералом

Поблагодарил генерала Милли за помощь и рассказал о потребностях украинских вооружённых сил.

Появилась информация о том, что главком ВСУ в разгар боёв на Донбассе покинул территорию Украины. Он в срочном порядке выехал в Польшу, куда направлялся американский генерал Марк Милли – глава Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ).Сам Залужный в мессенджерах сделал публикацию о том, что он прибыл на польскую территорию, где состоялась его первая личная встреча с упомянутым американским военным чиновником.Украинский главком:Нужно напомнить, что на 20 января намечена очередная встреча в так называемом формате «Рамштайн». Председательствовать на этой встрече, которая пройдёт в на военной базе в Германии, вновь будет американский министр обороны Ллойд Остин. Украина на базе Рамштайн хочет добиться от НАТО одобрения поставок бронетехники, включая танки немецкого («Леопард 2»), французского (Leclerc) и британского («Челленджер 2») производства.Стоит отметить, что впервые с начала российской специальной военной операции на встречу с председателем ОКНШ Марком Милли за рубеж был вызван именно главком ВСУ Валерий Залужный. Причина явно состоит в том, как идут дела у ВСУ на фронте. Для властей США важно произвести оценку ещё и на фоне того, что об этой ситуации говорит человек, которому они напрямую доверили воевать «до последнего украинца». Пентагону важно понять, как ситуацию оценивает главком Залужный, и может ли эта ситуация кардинально поменяться, если в Рамштайне будет принято решение о поставках натовских танков Украине.