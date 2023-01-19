«Генерал Мороз» на Украине ушел в отставку



Зима, которой так боялись ВСУ, пока мягкая и малоснежная. Источник: zp-news.ru

Зимнее затишье

«Низкая температура и холодные степные ветры быстро снижают боеспособность. К сожалению, войска не снабжены ни термохимическими, ни электрическими грелками для рук и для ног. Минобороны на эти проблемы, конечно, обратить внимание не успело, зима, как всегда пришла внезапно. Поэтому уважаемые волонтеры должны сделать это сами. Каждый боец должен иметь специальные средства для обогрева рук и ног».



Источник: kurer-sreda.ru

«Ждем интенсификацию боевых действий. Ударили морозы ночью до –17, наша тяжелая техника, наконец, сможет продвигаться вперед быстрее».

Зимняя распутица



Источник: heywownews.com

«Из-за низких температур беспилотники приходится заряжать в два раза чаще».