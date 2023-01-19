«Генерал Мороз» на Украине ушел в отставку

Зима, которой так боялись ВСУ, пока мягкая и малоснежная. Источник: zp-news.ru
Зимнее затишье
Зиму на Украине ждали долго, но пришла она только в начале января 2023 года, когда температура упала до минус 12–15 градусов Цельсия. Это достаточно аномальные холода для восточной части страны. Если верить украинскому пропагандисту Юрию Бутусову, ВСУ оказались не готовы к такому повороту событий. Вражеская цитата:
«Низкая температура и холодные степные ветры быстро снижают боеспособность. К сожалению, войска не снабжены ни термохимическими, ни электрическими грелками для рук и для ног. Минобороны на эти проблемы, конечно, обратить внимание не успело, зима, как всегда пришла внезапно. Поэтому уважаемые волонтеры должны сделать это сами. Каждый боец должен иметь специальные средства для обогрева рук и ног».
Нельзя достоверно определить, насколько «генерал Мороз» воюет против ВСУ, но освобождение Соледара совпало как раз с редкими для этой зимы заморозками.
Источник: kurer-sreda.ru
Низкие температуры означают скорое промерзание грунта и большую свободу действия для бронированной техники. Можно было вполне ожидать локального наступления ВСУ на отдельных участках фронта. Для пестрого парка боевой техники украинцев сложились почти идеальные условия – снежный покров незначительный, а грунт достаточно твердый. По пересеченной местности теперь могут двигаться не только традиционно привычная к такому климату техника советского образца, но и новомодные западные MRAP, которые подобных дорожных ужасов не видели отродясь.
О том, насколько высок уровень обученности украинских военных, свидетельствуют застывшие в замерзшей украинской грязи танки и легкая гусеничная техника. Машины не просто не удосужились перегнать на сухое место, но даже не вывели из залитых жижей окопов. За такое в Великую Отечественную войну расстреливали. Перед заморозками украинцы проявляли сдержанный оптимизм. Так называемый «губернатор Луганской области» Гайдай заявил в самом начале января:
«Ждем интенсификацию боевых действий. Ударили морозы ночью до –17, наша тяжелая техника, наконец, сможет продвигаться вперед быстрее».
Между тем издание Bloomberg приводит мнение отставного офицера британской армии о влиянии низких температур на бойцов. Пешком патрули летом способны за день пройти до 20 км, а в морозы дистанция сокращается в четыре-пять раз. И это не говоря о снижении морального духа бойцов от давящих неделями морозов.
Фактически у холодной зимы только один плюс – это замерший грунт, выдерживающий тяжелую технику. Во всем остальном морозы требуют большего расхода калорий, ресурсов, топлива и времени. Технику и личный состав сложнее маскировать, а чадящие буржуйки даже визуально хорошо определяются за несколько километров. Критическую важность обретают приборы ночного видения и тепловизоры – менее оснащенная армия несет большие потери.
Между тем зима на линии боевого соприкосновения выдалась относительно теплой. Январские заморозки были скорее исключением. Если верить самым распространенным ресурсам, то ни в Донецке, ни в Харькове до конца месяца температура не опустится ниже –4 градусов. Это означает, что при хорошем солнышке днем земля, если успела за ночь замерзнуть, превратится обратно в грязь.
Умеренные даже для такой широты морозы – это хорошая новость для личного состава противоборствующих сторон. Снижается нагрузка на организм, человек быстрее восстанавливает силы, не так критичны ранения и заболевания. При этом никто не отменял сырость в землянках, но это все равно не десятиградусные морозы, которые наступили на Донбассе сразу после Нового года.
Столь непростая обстановка ставит вопрос – куда в ближайшее время покатится фронт? На запад или на восток?
Ответить достоверно, конечно, невозможно, но можно составить картину событий с учетом массы факторов.
Зимняя распутица
Итак, «генерал Мороз» на Украине и новых российских территориях до конца января взял отпуск. Есть вероятность, что он вообще подаст в отставку, и промерзшего грунта бойцы не увидят до конца зимы. Это накладывает ограничения на кампанию по уничтожению энергетической инфраструктуры Украины, которую Россия ведет с октября прошлого года. Разрушить построенную еще в СССР структуру столь ограниченными ракетными ударами непросто.
Во-первых, запас прочности внушительный.
Во-вторых, система позволяет оперативно перекидывать подачу электроэнергии на дефицитные участки.
В-третьих, большая часть энергоемкого производства на Украине сейчас встала (в том числе и из-за ударов России), что позволяет перебросить сэкономленное электричество военным и критической инфраструктуре.
Была надежда на массовое использование украинцами в холода электронагревателей, что должно было обрушить энергосистему. Но зима оказалась мягкой, а Россия из гуманных побуждений не выводит из строя мощности теплогенерации для населения. Поэтому на скорое обрушение тылов ВСУ надеяться не приходится.
Источник: heywownews.com
Устойчивая средняя температура около нуля добавляет неудобства на тактическом уровне. На Украине в такую погоду время туманов, что снижает эффективность работы, как авиации, так и многочисленных дронов. Даже самая мягкая зима серьезно забирает эффективное время работы разведывательных дронов с электромоторами. Упоминаемый выше Bloomberg драматизирует:
«Из-за низких температур беспилотники приходится заряжать в два раза чаще».
Это рушит знаменитое украинское триединство «гаубица – дрон – Starlink», которое превращало древнюю Д-30 во вполне современную артсистему. Российские войска также освоили подобную тактику, поэтому холода – это обоюдоострое оружие. Во многом именно быстрый разряд литийионных аккумуляторов средств разведки не позволил ВСУ воспользоваться морозами для январского наступления.
Подразделения фактически должны были идти вперед вслепую – дроны не способны были разведать противника на сколько-нибудь большую глубину. На это негативно повлияла также хроническая нехватка техники, сложности с запчастями и ремонтом разношерстного зверинца ВСУ. Широкая номенклатура артиллерийских боеприпасов доставляет немало головной боли снабженцам и распутица, перемежающаяся морозами, этому явно не помогает.
Интересно в этой связи выглядят поставки БМП Bredley, танков Leopard и Challenger 2. Мягкая зима и призрачные надежды на замерзший грунт делают эту перетяжеленную технику исключительно оборонительным оружием. 62-тонный британский танк сядет на днище на первой же раскисшей проселочной дороге. Повторять ошибки России в начале кампании и наступать по дорогам общего пользования в ВСУ не решатся. Как минимум по начала апреля машины лучше держать закопанными по башню в грунт.
Опасность могут представлять французские колесные AMX-10RC, но и они годятся лишь для оперативного затыкания дыр на опасных участках фронта. Для серьезного наступления подарков от Макрона не хватит, да и бронирование не позволяет двигаться в первой линии.
Несмотря на все сложности, наступление даже в условиях распутицы вполне возможно. В марте-апреле прошлого года Российская армия сумела взять под контроль немалую территорию на севере Украины. Часть наступления пришлось организовывать по дорогам общего пользования, что чревато последствиями. Но это не отменяет факт – большую часть освобожденных земель Российская армия заняла именно в весеннюю распутицу. Немало территорий позже пришлось отдать, но это уже другая история.
Сейчас главное значение будут играть тылы противоборствующих сторон – кто больше сумел накопить ресурсов, у того больше шансов на успех. ВСУ, очевидно, испытывает сложности со снабжением передовых отрядов. На отдельных участках фронта сил хватает только на оборону. И Запад не демонстрирует желание кардинально изменить баланс в пользу Киева – все последние заявления и обещания исключительно политические.
В холод и слякоть важно быстро подвозить топливо и провиант. Мастерство инженерных подразделений выходит на первый план – мало того, что ВСУ основательно укрепили оборону, оттепель серьезно осложнила форсирование преград. И, конечно, главное правило любого наступление – в атаке должно быть троекратное превосходство над обороняющимися, переписывается. На ключевых участках фронта даже теплой зимой должно быть пятикратное преимущество в живой силе. Частично это можно компенсировать огневым валом артиллерии, но только частично.
«Генерала Мороза» на Украине пока так и не дождались. Остается надеяться на силу – большие батальоны Русской армии, на стороне которых, как известно, правда.