Нидерланды рассматривают возможность присоединиться к США и Германии в вопросе передачи Украине ЗРК Patriot

Еще одна европейская страна готова поставить Украине американские зенитные системы Patriot. Как сообщает агентство Bloomberg, Нидерланды изучают возможность порадовать Киев новой поставкой ЗРК.
Правительство Нидерландов с настоящее время вопрос возможной поставки Украине комплексов ПВО Patriot. Об этом сообщил информированный источник. По его словам, окончательное решение еще не принято, оно ожидается в ближайшее время. Других подробностей пока нет.
Нидерланды рассматривают возможность отправки системы Patriot на Украину
- сообщает агентство.
На сегодняшний день Украине обещаны две батареи ЗРК Patriot, одну поставит США, другую - Германия. По срокам поставок зенитных комплексов информации нет, скорей всего с ними еще до конца не определились. С большой вероятностью немцы передадут свои комплексы Киеву уже после американских. Ни те, ни другие делать этого не будут, пока украинские военнослужащие не закончат обучение эксплуатации американских противоракетных систем.
Отобранные в Киеве для обучения украинские военные, общим числом примерно в сотню человек, уже прибыли в США, на военную базу Форт-Силл в Оклахоме, где и пройдут обучение. Ка сообщили в Пентагоне, для представителей ВСУ разработали специальные "ускоренные курсы", которые займут несколько месяцев. Так что в ближайшее время отправку ЗРК Patriot на Украину можно не ждать.
Ранее в Киеве планировали разместить американские ЗРК на территории Западной Украины. В Генштабе ВСУ надеются, что с появлением данных систем Украина наконец-то получит комплексы, способные сбивать баллистические ракеты. Имеющиеся сейчас на вооружении ВСУ ЗРК делать этого не умеют.