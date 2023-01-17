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Нидерланды рассматривают возможность присоединиться к США и Германии в вопросе передачи Украине ЗРК Patriot

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Нидерланды рассматривают возможность присоединиться к США и Германии в вопросе передачи Украине ЗРК Patriot

Еще одна европейская страна готова поставить Украине американские зенитные системы Patriot. Как сообщает агентство Bloomberg, Нидерланды изучают возможность порадовать Киев новой поставкой ЗРК.


Правительство Нидерландов с настоящее время вопрос возможной поставки Украине комплексов ПВО Patriot. Об этом сообщил информированный источник. По его словам, окончательное решение еще не принято, оно ожидается в ближайшее время. Других подробностей пока нет.

Нидерланды рассматривают возможность отправки системы Patriot на Украину

- сообщает агентство.

На сегодняшний день Украине обещаны две батареи ЗРК Patriot, одну поставит США, другую - Германия. По срокам поставок зенитных комплексов информации нет, скорей всего с ними еще до конца не определились. С большой вероятностью немцы передадут свои комплексы Киеву уже после американских. Ни те, ни другие делать этого не будут, пока украинские военнослужащие не закончат обучение эксплуатации американских противоракетных систем.

Отобранные в Киеве для обучения украинские военные, общим числом примерно в сотню человек, уже прибыли в США, на военную базу Форт-Силл в Оклахоме, где и пройдут обучение. Ка сообщили в Пентагоне, для представителей ВСУ разработали специальные "ускоренные курсы", которые займут несколько месяцев. Так что в ближайшее время отправку ЗРК Patriot на Украину можно не ждать.

Ранее в Киеве планировали разместить американские ЗРК на территории Западной Украины. В Генштабе ВСУ надеются, что с появлением данных систем Украина наконец-то получит комплексы, способные сбивать баллистические ракеты. Имеющиеся сейчас на вооружении ВСУ ЗРК делать этого не умеют.
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9 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 21:01
    -2
    И тюльпанов подбросить на могилки пусть не забудут
  2. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 21:04
    -1
    Может я и не прав, но первая мысль, что ребята нашли повод избавиться от этого америкосовского "супероружия"
    1. ВадимЖивов
      ВадимЖивов Сегодня, 21:11
      -1
      Просто они знают , что никому не нужны и никто на них не полезет..А оружие им все равно за лужей покупать...
  3. ВадимЖивов
    ВадимЖивов Сегодня, 21:06
    -1
    О,и наркоманы туда же..Мир катится в попу.... Остановите планету я сойду.. am
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 21:13
    -1
    А что насчет искандеров на противоположном берегу гиблартара подумают европейцы?
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 21:29
      -2
      Они есть в Калининграде,это более интересное место.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:16
    0
    Что же каждый день про Patriot то???
    Да, доставит доп проблем.
    Но это же не СтарЛинки. Вот это детище Маска значительно вреднее в условиях противостояния двух армий.
  6. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 21:27
    -1
    Две батареи это смех. Думаю что на самом деле будет больше, иначе нет смысла. И самое главное это показывает что советские аналоги уже повыбивали.
  7. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:46
    -1
    Пусть в Голландии и обучают их из патриотов стрелять, потом если что снова на злых русских всё равно свалят