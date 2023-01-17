Нидерланды рассматривают возможность присоединиться к США и Германии в вопросе передачи Украине ЗРК Patriot

Нидерланды рассматривают возможность отправки системы Patriot на Украину

Еще одна европейская страна готова поставить Украине американские зенитные системы Patriot. Как сообщает агентство Bloomberg, Нидерланды изучают возможность порадовать Киев новой поставкой ЗРК.Правительство Нидерландов с настоящее время вопрос возможной поставки Украине комплексов ПВО Patriot. Об этом сообщил информированный источник. По его словам, окончательное решение еще не принято, оно ожидается в ближайшее время. Других подробностей пока нет.- сообщает агентство.На сегодняшний день Украине обещаны две батареи ЗРК Patriot, одну поставит США, другую - Германия. По срокам поставок зенитных комплексов информации нет, скорей всего с ними еще до конца не определились. С большой вероятностью немцы передадут свои комплексы Киеву уже после американских. Ни те, ни другие делать этого не будут, пока украинские военнослужащие не закончат обучение эксплуатации американских противоракетных систем.Отобранные в Киеве для обучения украинские военные, общим числом примерно в сотню человек, уже прибыли в США, на военную базу Форт-Силл в Оклахоме, где и пройдут обучение. Ка сообщили в Пентагоне, для представителей ВСУ разработали специальные "ускоренные курсы", которые займут несколько месяцев. Так что в ближайшее время отправку ЗРК Patriot на Украину можно не ждать.Ранее в Киеве планировали разместить американские ЗРК на территории Западной Украины. В Генштабе ВСУ надеются, что с появлением данных систем Украина наконец-то получит комплексы, способные сбивать баллистические ракеты. Имеющиеся сейчас на вооружении ВСУ ЗРК делать этого не умеют.