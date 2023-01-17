Председатель ГД РФ: Прохождение военной службы и наличие ВУС должны стать обязательными условиями для приёма на госслужбу

Для того чтобы занимать определённую должность на государственной службе, принимать участие в выборах депутатов Государственной Думы, в судебной системе, прокуратуре, прохождение военной службы, наряду с наличием военно-учётной специальности, должно стать обязательным условием

Сегодня, выступая на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы, председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сделал заявление касательно приёма на госслужбу. По словам председателя законодательного органа РФ, претендовать на зачисление в государственную службу можно будет только после прохождения службы в армии, а также получении военно-учётной специальности (ВУС).Вот как он прокомментировал данную инициативу:По мнению председателя ГД РФ, при формировании будущей кадровой политики, должно непременно учитываться прохождение военной службы, с последующим получением ВУС. Только так, по словам председателя Госдумы, будут созданы все необходимые условия для продвижения того или иного лица по карьерной лестнице, а любой человек, вне зависимости от своего места работы, сможет всегда встать на защиту своей Родины.Стоит отметить, что спикер и ранее касался этой темы. Ещё в сентябре прошлого года он обратился к депутатам с предложением инициировать дискуссии касательно обязательной службы в Вооружённых силах, а также получения определённой военно-учётной специальности для всех желающих попасть на госслужбу, либо выдвижении своей кандидатуры на выборные должности. Это касается всех тех, кто хочет стать депутатом, губернатором, либо получить другую должность, что представится возможным лишь при наличии военного билета и приношении воинской присяги, подчеркнул тогда политик.Напомним, что параллельно с этим, министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал глубокие изменения, ожидающие российскую армию. Помимо планов по увеличению численности ВС до 1,5 млн человек, также будет проделана работа по формированию новых военных округов – Московского и Ленинградского. Данная реформа предусматривает и создание армейского корпуса в Республике Карелия. Главный акцент будет делаться и на повышение боевых возможностей ВМФ, ВКС и РВСН РФ.