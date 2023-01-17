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Председатель ГД РФ: Прохождение военной службы и наличие ВУС должны стать обязательными условиями для приёма на госслужбу

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Председатель ГД РФ: Прохождение военной службы и наличие ВУС должны стать обязательными условиями для приёма на госслужбу

Сегодня, выступая на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы, председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сделал заявление касательно приёма на госслужбу. По словам председателя законодательного органа РФ, претендовать на зачисление в государственную службу можно будет только после прохождения службы в армии, а также получении военно-учётной специальности (ВУС).


Вот как он прокомментировал данную инициативу:

Для того чтобы занимать определённую должность на государственной службе, принимать участие в выборах депутатов Государственной Думы, в судебной системе, прокуратуре, прохождение военной службы, наряду с наличием военно-учётной специальности, должно стать обязательным условием

По мнению председателя ГД РФ, при формировании будущей кадровой политики, должно непременно учитываться прохождение военной службы, с последующим получением ВУС. Только так, по словам председателя Госдумы, будут созданы все необходимые условия для продвижения того или иного лица по карьерной лестнице, а любой человек, вне зависимости от своего места работы, сможет всегда встать на защиту своей Родины.

Стоит отметить, что спикер и ранее касался этой темы. Ещё в сентябре прошлого года он обратился к депутатам с предложением инициировать дискуссии касательно обязательной службы в Вооружённых силах, а также получения определённой военно-учётной специальности для всех желающих попасть на госслужбу, либо выдвижении своей кандидатуры на выборные должности. Это касается всех тех, кто хочет стать депутатом, губернатором, либо получить другую должность, что представится возможным лишь при наличии военного билета и приношении воинской присяги, подчеркнул тогда политик.

Напомним, что параллельно с этим, министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал глубокие изменения, ожидающие российскую армию. Помимо планов по увеличению численности ВС до 1,5 млн человек, также будет проделана работа по формированию новых военных округов – Московского и Ленинградского. Данная реформа предусматривает и создание армейского корпуса в Республике Карелия. Главный акцент будет делаться и на повышение боевых возможностей ВМФ, ВКС и РВСН РФ.
Автор:
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50 комментариев
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  1. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 21:22
    0
    Сам то служил, какая досада не получилось, до сих пор жалеет повидимому
    Даже военной кафедру не закончил,
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 21:45
      +3
      Цитата: Читателль 2013
      Сам то служил, какая досада не получилось, до сих пор жалеет повидимому
      Даже военной кафедру не закончил,

      Там почти у всех с этим беда. Начиная с министра обороны. Достали эти мрази!
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 21:56
        +1
        Цитата: lis-ik
        Там почти у всех с этим беда.

        Забавно. Некоторые источники наоборот плачутся, что в России от трети до половины госслужащих высокого ранга имеют службу в силовых структурах за плечами и что это слишком много. Тут плачутся, что этого мало.
        1. Бесконечность
          Бесконечность Сегодня, 22:00
          0
          А я вот думаю, а что с кандидатами наук и выше? Сейчас если кандидат, то тут же полностью освобождают от срочки, а куча отсрочек позволяют не служить до защиты. Т. е. автоматически исключается целый пласт хорошо образованных и часто талантливых людей?
          А просто талантливые, кто по состоянию здоровья не может? Или у кого были те же законные отсрочки, тот же уход за больным родственником или опека?..
      2. topol717
        topol717 Сегодня, 21:59
        +1
        Цитата: lis-ik
        Там почти у всех с этим беда. Начиная с министра обороны. Достали эти мрази!

        Ну я думаю, они первые в этом случае покинут гос.службу.
        А вообще повальная военизация общества и государства ничего хорошего не сулит. в очередной раз будем разваливать экономику страны, которую так и не успели построить. Шойгу уже заявил, что армия должна стать намного больше, денег же свободных дофига. А военным надо раньше уходить на пенсию, и выдавать больше бесплатных квартир.
  2. Волк
    Волк Сегодня, 21:26
    +1
    Правильно говорит , но так и должно быть. Как по другому ?
    1. Волк
      Волк Сегодня, 21:27
      +2
      Если не хочется воевать для государства, тогда нити государственная служба нет тебя!
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 21:39
        -1
        Если кому-то хочется воевать для государства, то он или она идёт в вооружённые силы.
      2. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 21:47
        +2
        Цитата: Волк
        Если не хочется воевать для государства, тогда нити государственная служба нет тебя!
        а если человек например имеет зрение -7, но при этом великолепный специалист?
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 21:54
          +1
          В танкисты! Мехводом. Как говорится, из танка не видно, что вокруг творится. Только это проблемы не танка.
    2. Eroma
      Eroma Сегодня, 21:40
      +4
      На Госслужбу как и в другие организации которые управляют нашей жизнью, важно не иметь ВУС, а иметь соответствующую должности КВАЛИФИКАЦИЮ!!!! fool остальное это мелочи, ВУС нужен для должностей связанных с обороной, что бы человек в теме был! А Губернатору это как поможет? Или начальнику социальной службы? Или ответственному за развитие города? yes
      1. Shooting
        Shooting Сегодня, 22:01
        0
        Полностью согласен. Особенно в финансово-экономической деятельности государства, а это- большинство чиновничьего аппарата, так что тут важнее экспертные знания своего предмета, а не умение водить танк. Каждый должен быть на своём месте. Чтоб не кухарка управляла государством, не дай бог. А честность, патриотизм, справедливость и др. качества, так необходимые гос.аппарату, одной службой в армии не привьёшь. Как то так.
  3. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 21:26
    +3
    Ахахаха, помнится в году 2008-09 что-то такое было, по крайней мере по МВД, так с кандидатами на службу настолько кисло стало, что быстро сделали вид что ничего такого и не было wassat
  4. Николай310
    Николай310 Сегодня, 21:26
    +4
    то есть министров обороны,которые не в курсе что такое армия больше не будет? ну давно пора...
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 21:30
      0
      Для них закон обратной силы не имеет hi
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 21:35
      0
      Министру обороны не надо знать, что такое армия. Министру надо знать, что такое министерство.
  5. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 21:29
    +3
    Мне кажется, что это уже перегиб. К женщинам тоже будет применяться это требование? Есть достаточно много людей способных и талантливых на государственной службе, но совершенно не способных к военному делу. Я сужу исходя из своего жизненного опыта и 26 лет государственной службы, из которых 12 лет кадровая военная служба.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 21:32
      +3
      Да не нужно так серьёзно, очередное популисткое заявление.
    2. MstislavHrabr
      MstislavHrabr Сегодня, 21:38
      -1
      "Перегиб" только если применять это правило ко всем должностям. А вот председатели комитетов, министры и их замы, замы и главы районов, губернаторы, - должны иметь опыт военной службы. Труднее всего будет с финансовым блоком. Но! Женщины помогут...
    3. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 21:58
      0
      К женщинам тоже будет применяться это требование?
      Для них отдельную ВУС сделают "министровая генеральша". laughing
  6. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 21:33
    +1
    Я лично - за!!! минимум 3 из 4 и чиновников, и депутатов как в пословице "Баба с возу - кобыле легче!" good drinks Предлагаю всемерно поддержать инициативу и очистить ряды власти bully
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 21:36
      +1
      Цитата: Корона без вируса
      "Баба с возу - кобыле легче!"

      Был на Украине такой кандидат - Дарт Вейдер. Так он предлагал с возу вообще всех депутатов выгнать и поставить вместо них компьютеры. Я тогда сразу с ним согласен стал. И до сих пор согласен. Вот способ облегчения воза.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:39
      0
      Ещё крепче за кресла держаться будут ибо вылетев снова на госслужбу будет не попасть.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 21:42
        0
        Вот кстати тоже вопрос вопросов. Человек сидит на заслуженном месте (презумпция невиновности, напоминаю). И тут его отправляют в армию. Ну хорошо, допустим. А он потом в своё кресло вернуться сможет, чтоб начать оттуда, откуда его взяли?
  7. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 21:34
    +1
    Вы меня простите, но мы когда начали превращаться в находящуюся под угрозой своего существования страну? Иных адекватных причин для подобных заявлений я не могу представить.
    И как, кстати, это обеспечить? В армии ежегодно около 400 тысяч призывников, на сколько я понимаю, в то время как людей призывного возраста и неслуживших каждый год наличествует явно больше. Расширять призыв? Или тем, кто планирует государственную службу в будущем, самостоятельно записываться? Вот последнее, между прочим, вполне можно обсудить, я считаю. Тогда важной будет не ВУС сама по себе, а проверка решимости человека идти во власть. Те, кто идут в кабинеты только ради сидения на кресле и взятия мелких взяток, просто не пойдут на такое, я считаю.
    Но, тем не менее, инициатива спорная и даже очень. Да и с точки зрения популярных ныне тем непонятно. Женщинам тоже нужна будет ВУС? Если да, то претензий в этом плане нет. А если не нужна, то с чего вдруг такая привилегия?
  8. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 21:34
    +2
    Значит пожарника в отставку ? Что то из разряда "очевидное-невероятное".
  9. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 21:34
    -1
    А что, разве этот закон до сих пор всё ещё не приняли, как всегда пока жареный петух в жо...у не клюнет...
  10. mag nit
    mag nit Сегодня, 21:35
    +1
    А кто не служил, должен в срочном порядке покинуть госслужбу.
    1. РусскийПатриот
      РусскийПатриот Сегодня, 21:40
      0
      У нас никого не останется. Ни мелких чиновников в регионах, ни министра обороны, ни президента.
  11. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 21:36
    0
    Прохождение военной службы и наличие ВУС должны стать обязательными условиями для приёма на госслужбу

    Ну тогда уж и на муниципальную службу тоже. А то эти шпаки опять всё испортят. Это же они в призывных комиссиях заседают.
  12. РусскийПатриот
    РусскийПатриот Сегодня, 21:38
    +3
    Наличие необходимого образования и компетенций должны быть обязательным условием для приёма на госслужбу.
    Какой толк от наличия ВУС? Всё равно чиновников не мобилизуют.
    Володин, как всегда, занимается популизмом.
    Да, и какая ВУС у Володина?
  13. Million
    Million Сегодня, 21:39
    +1
    Иначе говоря,теперь уволят всех не служивших в армии госслужащих?
    1. Читателль 2013
      Читателль 2013 Сегодня, 21:42
      0
      И володина тоже))))
      Ччсссссссссскоментпртц
      Комментарий плох
      1. Million
        Million Сегодня, 22:03
        0
        Это был сарказм.Не в том государстве мы живем.
  14. Погоны
    Погоны Сегодня, 21:40
    +2
    А сам-то Володин где служил? Какая у него ВУС?
    1. mag nit
      mag nit Сегодня, 21:42
      +1
      Володин откосил от призыва, - энурез.
    2. Читателль 2013
      Читателль 2013 Сегодня, 21:47
      -1
      Никакой к него вус не служил и даже военной кафедры нет
      Мой комментарий тупой и короткий
  15. Sniper
    Sniper Сегодня, 21:40
    0
    Ну наконец-то! Что-то путное стали в Госдуме обсуждать.
    1. РусскийПатриот
      РусскийПатриот Сегодня, 21:47
      +1
      Вы серьёзно?
      Как ВУС поможет чиновнику работать на благо страны?
      Это всё глупый популизм.
      Чиновник должен быть ПРОФЕССИОНАЛОМ в своём деле. Заслуги в военной службе, спорте, искусстве не важны.
      Завтра Володин скажет, что женщины-госслужащие должны иметь более 3-х детей. А мужчины - жать от груди 100 кг.
      Только это никак не повысить эффективность чиновничьего аппарата.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 22:02
        0
        Цитата: РусскийПатриот
        Как ВУС поможет чиновнику работать на благо страны?

        А, как помешает?
        Будучи представителем какой нибудь, даже местной администрации и вручая повестки его никто не упрекнет, мол сам-то не был.

        Цитата: РусскийПатриот
        Это всё глупый популизм.
        Вот увидим, народу понравится yes Значит "глупый" отметается..., а популизм в политике пойди-ка ещё добейся.


        Цитата: РусскийПатриот
        А мужчины - жать от груди 100 кг.
        Много нафик belay
  16. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 21:41
    0
    Цитата: Тарелка
    Цитата: Корона без вируса
    "Баба с возу - кобыле легче!"

    Был на Украине такой кандидат - Дарт Вейдер. Так он предлагал с возу вообще всех депутатов выгнать и поставить вместо них компьютеры. Я тогда сразу с ним согласен стал. И до сих пор согласен. Вот способ облегчения воза.

    Вы еще не просексли весь цимус ситуации bully Володин предлагает начать с самого себя - ведь по открытым источникам он и не служил, и не имеет ВУС hi Вот это я понимаю харазмочтная личность!!! laughing
  17. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:46
    0
    мягко говоря глупо, он разом ставит всех кто не проходит по здоровью в разряд людей второго сорта?!
  18. codetalker
    codetalker Сегодня, 21:48
    +2
    Я извиняюсь... а можно главными критериями при зачислении будут квалификация, компетентность, профессионализм, желание служить Отечеству. Служба в армии, разумеется, тоже приветствуется, но товарищ явно хочет свести это к какой-то кампанейщине.
  19. hohol95
    hohol95 Сегодня, 21:53
    0
    Как там у Хайнлайна в "Звёздном десанте" - не отслужил и не получил права гражданина!
    А если здоровье подвело и в армию не взяли?
  20. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 21:53
    0
    А военно-учётные специальности водитель и повар существуют?
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 21:58
      0
      Существуют good по крайней мере в ссср были - сейчас не знаю
  21. faterdom
    faterdom Сегодня, 21:56
    +1
    Столько лет старательно гнобили, а теперь вот внезапно "престиж службы" надо срочно надуть?
    А когда за бюджет давеча голосили, что пенсии военным урезать по предложению минфина подло - не считается?
    Или там был не Володин, а володин?
    И, для начала, во исполнение всех неслуживших госслужащих мобилизовать, три месяца на обучение - и на СВО, ВУС получать на практике.
    А кто уклоняться будет - посадить, закон вроде есть.
    Начать с Силуанова, Кудрина, Грефа. Набиулину с Голиковой санитарками.
    Пескову мегафон выдать, пусть в соляные шахты агитрует к сдаче.
    Олигархам создать по ЧВК, получить по участку фронта и выполнить там задачи в системе единого командования.
  22. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:56
    +2
    А в каком регионе (т.к. это было давно, наверное и номер В/Ч можно назвать) служил сам Вячеслав Викторович?
  23. al3x
    al3x Сегодня, 21:56
    0
    И не иметь никаких личных связей и интересов любого вида с недружественными государствами туда ещё добавить не забудьте.
  24. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 21:57
    +2
    Чегой-то все такие умные стали после начала СВО?
    А сейчас опять пойдёт волна призыва тех кто уже служил, а те кто откосил в своё время будут на них с ухмылкой смотреть. А таких 90 % в депутатской среде.
    Опять будут воевать честные и добросовестные за идеи богатых.
    Вот именно по этому я за то чтобы СВО продолжалось дольше.
    До тех пор, пока на призывной пункт не начнут забирать детей депутатов и олигархов (что в принципе едино).