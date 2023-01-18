Полигон для испытаний: новые образцы иностранной техники для Украины

Американская БМП M2 Bradley. Фото Минобороны США
Зарубежные партнеры и покровители киевского режима давно используют Украину в качестве бесплатного полигона для испытаний своих вооружений и военной техники в условиях реального конфликта. В ближайшее время на этот полигон собираются направить новые образцы разных типов, которым тоже предстоит пройти проверку практикой. На какие результаты надеются иностранные армии, неизвестно. Но итоги таких испытаний могут сильно разойтись с ожиданиями.
Новая бронетехника
В последние недели сразу несколько зарубежных стран раскрыли свои новые планы по отправке вооружений на Украину. На этот раз сразу несколько государств выразили готовность предоставить не только пехотное вооружение или артиллерию, но и боевые бронированные машины и зенитные ракетные комплексы. Поставка всего этого имущества ожидается в течение следующих недель или месяцев.
Наибольшее внимание в начале января привлекла информация из США. Пентагон выразил готовность передать киевскому режиму 50 боевых машин пехоты M2 Bradley одной из основных модификаций. Также запланирована поставка 18 самоходных гаубиц M109A6 Paladin и транспортеров боеприпасов М992A2 для них. БМП и САУ этих типов впервые будут отправлены на Украину.
ОБТ Challenger 2 британской армии. Фото Минобороны Великобритании
Великобритания также готовит поставку бронетехники, ранее не входившей в пакеты помощи. На днях ее Минобороны заявило о готовности предоставить 14 основных танков Challenger 2 и 8 САУ AS-90. Любопытно, что возможность передачи британских самоходок обсуждалась и ранее, но решение было принято только сейчас.
На днях Польша выразила готовность отправить на Украину 14 ОБТ Leopard 2 немецкого производства. При этом она не хочет поставлять танки самостоятельно. Предлагается создать некую международную коалицию, которая совместными усилиями наберет достаточное число «Леопардов-2» и передаст их киевскому режиму. Несколько других стран принципиально согласны поучаствовать в этом. Однако остается неизвестной позиция Германии – без ее одобрения реэкспорт танков невозможен.
Вероятно, ситуация с Leopard 2 прояснится в самое ближайшее время, по итогам встречи Контактной группы НАТО. 20 января представители стран Альянса вновь соберутся в Германии на базе Рамштайн и, возможно, найдут общий язык в деле поставки танков.
Танк Leopard 2PL - польская версия немецкой машины. Фото Wikimedia Commons
Средства ПВО
В последних пакетах помощи обращают на себя внимание средства противовоздушной обороны. Киев долго выпрашивал у зарубежных партнеров современные зенитные комплексы, но в течение долгого времени получал только обещания и в основном устаревшую технику. Лишь теперь планируются поставки желаемых образцов.
Так, только в конце декабря, несмотря на все просьбы, Пентагон объявил о намерении передать Украине одну батарею ЗРК Patriot. Модификация этого комплекса, конфигурация и количество различных технических средств, а также другие особенности такой поставки пока не сообщались. Сроки тоже остаются неизвестными. При этом следует заметить, что с момента анонса такой помощи прошел почти месяц, и за это время не было никаких видимых подвижек.
В начале января США также пообещали предоставить зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow, разработанные в прошлом для надводных кораблей. Для использования таких боеприпасов планируется перестроить некоторое количество сухопутных ЗРК «Бук», имеющихся у Украины. Как скоро это произойдет, и когда обновленные комплексы начнут службу, неизвестно. Также не раскрывается количество планируемых к передаче ракет.
Восполнение и усиление
Последние пакеты помощи для Украины имеют несколько общих целей. Совместными усилиями иностранные государства пытаются поддерживать общую боеспособность украинских формирований, для чего передаются боеприпасы разных типов, пехотное вооружение, автомобильная техника и т.д.
САУ AS-90. Фото Минобороны Великобритании
На фоне этого осуществляется поставка зенитных средств с целью строительства современной эшелонированной системы ПВО. При помощи модернизированных «Буков», «Пэтриотов» и иных изделий планируется прикрывать стратегически важные объекты и защищать их от российских ударов. Передача новых типов бронетехники, в т.ч. ОБТ и БМП, говорит о желании иностранных союзников восстановить парк украинских боевых машин. Нельзя исключать, что они даже хотят обеспечить Киеву некоторые наступательные возможности.
Кроме того, в анонсированных поставках современных систем и образцов явно просматривается важный подтекст. США и НАТО рассматривают помощь Украине как возможность опробовать свои изделия в реальном конфликте против технически развитого противника. В последние десятилетия у них не было такой возможности, и теперь на Украине они наверстывают упущенное.
Даже в небольших количествах танки, БМП, ЗРК и иные образцы позволят проверить имеющиеся теоретические построения и собрать новые данные об эксплуатации и боевом применении. При этом иностранные государства минимизируют риски – со всеми характерными опасностями столкнется украинский личный состав, заботиться о котором они не собираются.
Средства из состава американского ЗРК Patriot. Фото Wikimedia Commons
Очевидные результаты
Таким образом, целый ряд иностранных разработок в ближайшие недели или месяцы попадет на Украину и поступит на своеобразные испытания. Учитывая события прошлых месяцев, нетрудно представить, что будет дальше. Следует ожидать, что вновь поступающая иностранная техника обеспечит сбор необходимых данных, но сделает это «ценой собственной жизни».
Несмотря на всю заявленную решимость, иностранные государства готовы поставлять лишь ограниченные количества современной техники. За счет этого украинские формирования смогут перевооружить лишь отдельные подразделения, и это не позволит изменить обстановку на фронте. Кроме того, иностранные бронемашины вызовут повышенный интерес – и станут настоящим объектом охоты. Даже самые современные ОБТ и БМП не смогут эффективно работать в таких условиях.
Схожий сценарий следует ожидать и в случае с новыми иностранными ЗРК. Они представляют потенциальную опасность для нашей фронтовой и армейской авиации, а также могут помешать ракетным ударам по военной инфраструктуре. В связи с этим ЗРК станут приоритетной целью для очередных демилитаризирующих ударов. Их ждет та же участь, что и прочие зенитные средства, имевшиеся у Украины год назад.
Зенитные ракеты RIM-7. Фото Минобороны США
Следует отметить, что «испытания» иностранной техники представляют большой интерес для нашей армии и оборонной промышленности. Российские войска впервые столкнутся с «Челленджерами» или «Леопардами» – и смогут оценить такую технику, а также найти оптимальные средства и способы ее уничтожения. Кроме того, такая техника может стать трофеем, крайне полезным с точки зрения изучения и дальнейших выводов.
Помощь продолжается
Иностранные покровители и союзники активно поставляли киевскому режиму вооружения и технику. При этом за последние месяцы они фактически истратили весь имевшийся запас матчасти советского образца, пригодной к эксплуатации. Тем не менее, они не собираются отказываться от поддержки и намерены продолжать поставки вооружений и техники – и теперь им приходится брать современную технику из собственных соединений и подразделений.
Предполагается, что новая помощь в виде танков, БМП и т.д. натовского образца поддержит украинские формирования и поможет им дольше сопротивляться. Кроме того, иностранные партнеры получают шанс испытать свои образцы в реальном конфликте. Оправдывает ли это все потери и сокращение собственного парка – вопрос риторический.