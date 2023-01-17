Пресс-секретарь Зеленского: Киев не против диалога с Москвой

Украина не отказывается от переговоров, но такие переговоры должны основываться на пунктах устава ООН, на верховенстве права.

В украинской прессе вышло интервью с пресс-секретарём главы киевского режима Сергеем Никифоровым. В интервью зашла тема и о возможных переговорах с Москвой.Напомним, что ранее российские власти озвучили свою позицию по этому вопросу, указав на то, что к переговорам они готовы в любой момент, только эти переговоры должны проходить без каких-либо посредников. При этом вполне очевидно, что спонсоры киевского режима пойти на такой вариант переговоров Зеленскому, конечно, не дадут, а если и дадут, то любые гипотетические договорённости сразу же будут перечёркнуты, как только украинский президент переговорный зал покинет.Комментируя ситуацию, пресс-секретарь Зеленского неожиданно для многих заявил, что Киев «не против диалога с Россией». При этом обратил на себя внимание тот факт, что Никифоров напрямую уже не стал повторять ранее озвученные его шефом «пять шагов формулы мира», включая «незамедлительный вывод войск РФ на границы 1991 года». По словам пресс-секретаря главы киевского режима, диалог «должен быть основан на универсальных принципах международного права, среди которых уважение государственного суверенитета и территориальной целостности».Но почему-то г-н Никифоров не вспоминает о том, что к универсальным принципам упомянутого им международного права относится и уважение права народов на самоопределение. Киев это право не уважает ни в отношении крымчан, ни в отношении жителей республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. А это в широком смысле русский народ. И он однозначно высказался о том, что с киевским режимом ему не по пути.Никифоров:Так вот, право наций и народов на самоопределение этим как часть этого права как раз и закреплено, и в положениях ООН в том числе.По сути, Никифоров противоречил и своему начальнику. Ведь ранее Зеленский заявил, что никакие переговоры с Россией при президенте Путине невозможны, и даже оформил этот запрет в виде указа.