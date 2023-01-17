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Пресс-секретарь Зеленского: Киев не против диалога с Москвой

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Пресс-секретарь Зеленского: Киев не против диалога с Москвой

В украинской прессе вышло интервью с пресс-секретарём главы киевского режима Сергеем Никифоровым. В интервью зашла тема и о возможных переговорах с Москвой.


Напомним, что ранее российские власти озвучили свою позицию по этому вопросу, указав на то, что к переговорам они готовы в любой момент, только эти переговоры должны проходить без каких-либо посредников. При этом вполне очевидно, что спонсоры киевского режима пойти на такой вариант переговоров Зеленскому, конечно, не дадут, а если и дадут, то любые гипотетические договорённости сразу же будут перечёркнуты, как только украинский президент переговорный зал покинет.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь Зеленского неожиданно для многих заявил, что Киев «не против диалога с Россией». При этом обратил на себя внимание тот факт, что Никифоров напрямую уже не стал повторять ранее озвученные его шефом «пять шагов формулы мира», включая «незамедлительный вывод войск РФ на границы 1991 года». По словам пресс-секретаря главы киевского режима, диалог «должен быть основан на универсальных принципах международного права, среди которых уважение государственного суверенитета и территориальной целостности».

Но почему-то г-н Никифоров не вспоминает о том, что к универсальным принципам упомянутого им международного права относится и уважение права народов на самоопределение. Киев это право не уважает ни в отношении крымчан, ни в отношении жителей республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. А это в широком смысле русский народ. И он однозначно высказался о том, что с киевским режимом ему не по пути.

Никифоров:

Украина не отказывается от переговоров, но такие переговоры должны основываться на пунктах устава ООН, на верховенстве права.

Так вот, право наций и народов на самоопределение этим как часть этого права как раз и закреплено, и в положениях ООН в том числе.

По сути, Никифоров противоречил и своему начальнику. Ведь ранее Зеленский заявил, что никакие переговоры с Россией при президенте Путине невозможны, и даже оформил этот запрет в виде указа.
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16 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 21:09
    0
    Когда акты доброй воли идут подряд не о какой переговорной теме и говорить не хотели, а сейчас не против и ТД. Подойдут наши к Киеву... Опять побегут надев кепки?!
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 21:11
    0
    У них похоже только русофобия и клянчинье подачек с запада согласована со всеми институтами управления государством. Во всем остальном, видимо у всех свои планы никак не согласованные с остальными, политики одно, военные бругое, нацики третье, западные чвк четвертое и т.д
  3. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 21:14
    +2
    Ожидал, что в ближайшее время на ВО появится большая статья "Как нам реорганизовать (рабкрин) Украину". Полагал, что в этой статье будет много эмоций, мало конкретики, и будет упоминаться пан Медведчук.
    Поэтому заранее написал подробный ответ.
    Отмечу, что это моё личное мнение, худой мир предпочтительнее доброй ссоры.

    Что мы будем иметь:
    1. Любая Украина, в любом варианте незалежности будет стремиться превратиться в Антироссию. Почему это так:
    - Население говорит на русском языке, находится в русском информационном поле, не способно ментально изолироваться от России. "Украинский язык" пока является искусственным образованием на основе разнородных диалектов русского языка, и разнообразных заимствований.
    - Элита понимает, что единственное, что может обеспечить ей контроль над территорией, это противостояние России, разрывание связей с ней.
    - Экономическое противостояние окраины с Россией контрпродуктивно. Чем хуже отношения с Россией, тем хуже экономика.
    Самостоятельно реализовать экономическую независимость в изоляции от России нереально.
    Получить деньги Запада можно только за противостояние с Россией, а не под проекты интеграции окраины с центром.
    - Любая украинская элита будет вынуждена повышать градус противостояния с Россией ради собственного выживания в условиях постоянной экономической деградации.
    2. Потери в ходе боевых действий, пропаганда, большое количество раненых и погибших в семьях и кругах общения создадут благоприятную почву для любого регионального политика-русофоба.
    Основной идеей любого правительства Украины на десятилетия вперёд будет желание реванша. Мы получаем Польшу 2.0, но без польского языка.
    3. Поэтому, любая попытка создать на отвоеванных русским оружием территориях "Дружеское украинское государство" приведет к возникновению очередной Антироссии, заражённой бешеным реваншизмом.

    Что можно сделать:
    Единственное решение:
    1. Включать новые территории в состав России без всяких национальных автономий.
    2. Граница раздела определится по линии соприкосновения с войсками НАТО.
    3. Западная часть Украины будет пытаться стать "Новой Польшей", и быстро придет с Варшавой в состояние конфликта за звание "лучшей из Антироссий".
    4. Не препятствовать исходу ненавидящих Россию элементов на западную сторону.
    5. Не пытаться захватить всю территорию бывшей УССР.

    Как это может произойти:
    1. Остановка линии фронта в результате истощения от лобовых атак. В этом случае мы будем иметь условную "38 параллель", и длительное противостояние. На дипломатическом уровне это будет договор с правительством Украины, крах идеи демилитаризации и денацификации.
    2. Рассекающий рейд с рассечением территории Украины, крахом восточной группировки ВСУ. Скорее всего, страны НАТО введут свои войска на западную территорию. Это будет раздел, договор с НАТО, по типу раздела Германии после второй мировой. Возможно, придется поделить Киев с выделением нового "Западного Берлина".
    3. Неблагоприятный для России сценарий "платить и каяться" здесь не буду рассматривать.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 21:41
      -1
      Вообще то территория УССР это территория СССР. А Россия правоприемница СССР. Надо возвратить России статус СССР и вернуть свои территори! Какой захват? До СССР (при царской России) на территории окраины было пять губерний. Какие украинцы? И вообще, надо возвращать все территории СССР. Не нужны нам территории управляемы НАТО. Зря цари бились за выходы к морям? Моря это дороги. Отдали прибалтийские страны, лишились Балтийского моря. Отдали окраину, лишились Чёрного моря. Сталин вернул острова и Охотское море стало внутренним морем России! А это и морские ресурсы, и ископаемые, и выходы в море военных кораблей! Надо проводить Сталинскую политику, а ни политику птенцов Гайдара!
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 21:52
        0
        Цитата: северный кавказ
        Отдали прибалтийские страны, лишились Балтийского моря.

        Да нет, питерские порты-то всё ещё есть. То же самое и с Чёрным морем. Есть новороссийские, теперь ещё севастопольские. А океанский флот Россия всё равно не потянет. Для этого надо лет 30 строить промышленность и компетенции что инженерные, что военные. А через 30 лет, мне кажется, уже пуски на орбиту будут дешевле за счёт развития многоразовости, ракеты будут тяжелее (не останутся же Falcon Heavy и SLS одни), окончательно дойдёт до ума оружие, способное действовать на высоких скоростях, так что любой авианосец можно будет быстро разнести с орбиты. Поэтому смысла строить океанский флот я уже и не вижу. Разве что папуасов гонять, но для этого сначала надо занять статус гегемона или что-то вроде того.
        Цитата: северный кавказ
        Сталин вернул острова и Охотское море стало внутренним морем России!

        Ни с Чёрным, ни с Балтийским морями такого фокуса у нас точно не прокатит.
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 21:53
      0
      Цитата: Kuziming
      Как это может произойти:

      Если мы будем так же долго рисовать красные линии, а потом их так же легко стирать. то 3й вариант нам устроят очень быстро. года за 3-4. При этом мы угробим собственную экономику и потеряем сотни тысяч молодых мужчин.
  4. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 21:16
    +1
    Стоило военной Удаче слегка обернуться (потеря Соледара), и наши незалежалые сразу хвост между лап зажимают.
  5. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 21:17
    +2
    В устав ООН была заложена сразу две мины:
    - право наций на самоопределение
    - нерушимость границ государства

    Вот отсюда и все мировые вооруженные конфликты после окончания второй мировой войны... каждый читает Устав ООН как он считает нужным
    1. frruc
      frruc Сегодня, 21:31
      +1
      Корона без вируса .....каждый читает Устав ООН как он считает нужным

      Не каждый. Только за кем реальная сила, остальные только кивают и поддакивают.
    2. Франк Мюллер
      Франк Мюллер Сегодня, 21:46
      0
      Любой устав - есть закон, а закон, как известно, что дышло - куда повернул, туда и вышло. А политика больше напоминает доминошную игру в "паука" (или "человек человеку - волк"), в которой каждый ставит, как может.
  6. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 21:22
    +3
    Ну а по поводу что они там готовы пойти с нами на переговоры bully
    во-первых, это Россия их принуждает к переговорам
    во-вторых, мы же не знаем, что там будет - может быть очередная "зерновая сделка" после которой Херсон без боя оставили... am
    так что не спешите радоваться... реальность может приподнести сюрпризы... мало ли там медведчуков у них в загашнике есть в обмен на азовцев... am
  7. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 21:34
    0
    Как бы наши не пошли на переговоры, они могут. Тогда ради чего столько жертв? Надо признать, Украина как отдельное государство может существовать только как анти-Россия.
  8. Вояка ЕщеТот
    Вояка ЕщеТот Сегодня, 21:45
    0
    Полная зависимость от денег до поставок патронов. Как только почувствуют "облом" в чем то, пойдут на многое, лишь бы сохранить лицо
  9. topol717
    topol717 Сегодня, 21:50
    0
    Вообще он хороший политик.
    Он сказал что не отказывается от переговоров, но переговорную позицию никак не обозначил, точнее очень абстрактно
    диалог «должен быть основан на универсальных принципах международного права, среди которых уважение государственного суверенитета и территориальной целостности».

    Я не знаю, кто ему выдал этот текст, но довольно грамотно составлен. Нет истерики и оставлено множество вариантов.
  10. Raymond
    Raymond Сегодня, 21:52
    0
    Si la Russie doit changer de président pour négocier, il faut que Poutine organise des élections libres avant 2024. C'est possible ?
  11. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 21:54
    0
    Несомненно, что Киев не возражает против переговоров. Но только на своих (понимай, согласованных и продиктованных Заокеаньем) условиях. А они прекрасно известны - границы 91- го, контрибуции, репарации, а там - посмотрим...Может, ещё чего захочется? Последнее вполне предсказуемо.