Как советская Ставка готовила кавказский котёл



Бойцы РККА в наступлении во время боев за освобождение Ростова-на-Дону

Обстановка на фронте в начале 1943 года

«В те дни, оглядываясь на пройденные страной полтора военных года и ведя бои глубоко в пределах родной земли, мы твёрдо верили, что главные трудности позади. Победа в Сталинграде, ясная цель, всё возрастающая мощь тыла – всё это вдохновляло и звало вперёд, к окончательной победе».



Красноармейцы атакуют под прикрытием дымовой завесы к северо-западу от Сталинграда. Декабрь 1942 г.



Немецкие военнопленные, взятые в плен в Сталинграде. Январь 1943 г.

Общее зимнее наступление



Немецкий танк Pz. Kpfw. VI «Тигр» из состава 503-го тяжелого танкового батальона под Ростовом-на-Дону. Январь 1943 г.

Северокавказский котёл



Немецкий унтер-офицер выглядывает из укрытия в подвале дома во время боев на Кавказе. Декабрь 1942 г.



Советские солдаты ведут бой с немецкими захватчиками на вокзале Ворошиловска (Ставрополь). Январь 1943 г.