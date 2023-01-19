Как советская Ставка готовила кавказский котёл

Бойцы РККА в наступлении во время боев за освобождение Ростова-на-Дону
Обстановка на фронте в начале 1943 года
Под Сталинградом на глазах изумлённого мира (в Лондоне и Вашингтоне долго не верили, что СССР выиграет войну) агонизировала сильнейшая армия вермахта. В заснеженных приволжских степях замерзали и голодали отборные германские вояки. Войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов, осуществив классическую операцию по окружению, отбросили врага на 150–200 км, вышли на линию Миллерово – Котельниковский.
В немецкой обороне зияли бреши в десятки километров. Германское командование напрягало все силы, чтобы спасти 6-ю армию, остановить прорыв русских и стабилизировать положение. Но стратегических резервов не было, а для замены погибших и разгромленных немецких, румынских, итальянских дивизий требовалось время.
Стратегические качели снова были на стороне России. Красная Армия к началу 1943 года качественно была уже иной. Командиры и бойцы обрели веру в победу. Они видели, что побеждают. Армия многому научилась на жесточайшей войне. Ценой жестоких потерь Русские войска осваивали ратное дело.
Войска получили новый Боевой устав пехоты. Пехота, артиллерия, танки и авиация значительно лучше взаимодействовали. Упразднение института военных комиссаров (октябрь 1942 года) установило полное единоначалие, что пошло на пользу армии.
В армии восстанавливались русские традиции, вроде погон. Перестроилась и бесперебойно заработала промышленность: Магнитка побеждала Рур. Советская система показала всему миру высочайшую эффективность. Войска во всё возрастающем количестве получали оружие, технику, боеприпасы и амуницию. Совершенствуется вооружение.
Маршал А. М. Василевский вспоминал:
«В те дни, оглядываясь на пройденные страной полтора военных года и ведя бои глубоко в пределах родной земли, мы твёрдо верили, что главные трудности позади. Победа в Сталинграде, ясная цель, всё возрастающая мощь тыла – всё это вдохновляло и звало вперёд, к окончательной победе».
Гитлеровская Германия, которая перед войной не провела тотальную мобилизацию общества и экономики, веря в блицкриг, начинает проигрывать войну на измор, истощение ресурсов. Учитывая тот факт, что против германского блока играли огромные ресурсы Британской империи и США, конечный разгром гитлеровцев ожидался без сомнений.
Красноармейцы атакуют под прикрытием дымовой завесы к северо-западу от Сталинграда. Декабрь 1942 г.
Немецкие военнопленные, взятые в плен в Сталинграде. Январь 1943 г.
Общее зимнее наступление
Пока войска Донского фронта были заняты ликвидацией Сталинградского котла, Красная Армия, перехватив инициативу, перешла в общее зимнее наступление на всём советско-германском фронте. Но основные события разворачивались, как и в 1942 году, на южном стратегическом направлении.
Главное внимание советская Ставка уделяла развитию успеха на донбасском и ростовском направлениях. Юго-Западный фронт должен был выдвинуться к Северскому Донцу и нанести глубокий удар через Горловку на Мариуполь, выходя к Азовскому морю. Воронежский фронт при поддержке Брянского и Юго-Западного фронтов должен был нанести поражение главным силам германской группы армий «Б» на воронежском направлении и освободить Харьков.
Южному фронту (бывший Сталинградский фронт) ставили задачу ударами на Ростов и Тихорецкую прорваться в тыл немецкой группе армий «А» на Кавказе и перехватить главные пути её отхода через Дон и Донбасс. Одновременно Черноморская группа Закавказского фронта наносила удар на Краснодар, Тихорецкую, чтобы соединиться с войсками Южного фронта и помешать противнику уйти с Северного Кавказа на Тамань, а оттуда в Крым. Северная группа Закавказского фронта связывала противника боем, не позволяя вырваться из намеченного «котла».
Таким образом, советская Ставка планировала новый, ещё более огромный Сталинград. Согласованными ударами Сталинградского (с 1 января 1943 года – Южного) и Закавказского фронтов с северо-востока, юга и юго-запада окружить, расчленить и разгромить главные силы группы армий «А» фон Клейста, не дав немцам уйти с Северного Кавказа.
В свою очередь германская Ставка пыталась решительным образом переломить ситуацию на юге в свою пользу. Немцы пытались освободить 6-ю армию Паулюса, избежать новых «котлов» и маневренными действиями, ударами на некоторых участках вырвать инициативу у русских. Учитывая угрозу прорыва русских в тыл группе армий «А», было принято решение отвести войска из юго-восточной части Северного Кавказа.
Группа армий «Дон» должна была сдерживать русских на ростовском направлении. Немецкое командование собиралось создать новую линию обороны на рубеже Новая Калитва – Армавир – Майкоп – Новороссийск, чтобы удержать Донбасс и значительную часть Северного Кавказа.
Немецкий танк Pz. Kpfw. VI «Тигр» из состава 503-го тяжелого танкового батальона под Ростовом-на-Дону. Январь 1943 г.
Северокавказский котёл
Южный фронт (ЮФ) генерала Андрея Ерёменко наносил главный удар армиям правого крыла – 5-й ударной и 2-гвардейской – вдоль нижнего течения Дона в общем направлении на Ростов-на-Дону, с целью отрезать противнику пути отхода на север. Войска левого крыла – 51-я и 28-я армии, наступали через Сальск на Тихорецкую навстречу войскам Закавказского фронта (ЗФ), чтобы совместно окружить и разгромить немецкую группировку в междуречье Кубани и Маныча. С воздуха наступление поддерживала 8-я воздушная армия.
Закавказский фронт под командованием генерала Ивана Тюленева, действовавший на 1 000-километровом фронте, концентрировал свои усилия на своём левом фланге. Черноморская группа генерала Ивана Петрова должна была взломать оборону противника, развить наступление на Краснодар и Тихрецкую. Трём советским армиям (47-й, 56-й и 18-й) на этом направлении противостояли 12 дивизий 17-й немецкой армии фон Руоффа (включая 5 румынских и 1 словацкую дивизии).
На правом фланге, в районе Моздока и Нальчика, располагалась Северная группа войск генерала Ивана Масленникова – 44-я, 58-я, 9-я, 37-я армии, 4-й и 5-й гвардейские кавалерийские корпуса. Войска Масленникова должны были сковать немцев боем, прижать их к Главному Кавказскому хребту и уничтожить.
Против советской Северной группы действовала 1-я танковая армия генерала фон Макензена – 6 дивизий (включая 3-ю и 13-ю танковые), и боевая группа полковника Юнгшульца. Казачий кавалерийский полк фон Юнгшульца состоял из немцев и казаков, обеспечивал боевое охранение в калмыцких степях.
На перевалах в полосе более 400 км 46-я армия Леселидзе дралась с 3 дивизиями 49-го горнострелкового корпуса генерала Конрада. С воздуха войска ЗФ поддерживали 4-я и 5-я воздушные армии. Черноморский флот поддерживал Черноморскую группу войск и готовился перехватить морские коммуникации, высадить десанты в тылу противника.
В результате наступать против 22 дивизий Клейста готовились 44 советских дивизии (включая 7 кавалерийских), 43 бригады (включая 8 танковых). Всего более 680 тыс. бойцов, 6 тыс. орудий и минометов, 545 танков и 600 самолетов. Также ЗФ поддерживали около 280 самолетов морской и дальней авиации.
Подготовка стратегической операции встретила большие сложности в материально-техническом обеспечении войск. Базы снабжение ЮФ отстали от армий на 300–350 км. Приблизить их можно было только после ликвидации Сталинградского котла. Сталинград был крупнейшим узлом коммуникаций. Поэтому войска испытывали острую нехватку боеприпасов и топлива.
Войскам Закавказского фронта приходилось ещё сложнее. Нужно было произвести перегруппировку войск в короткие сроки, снабдить их всем необходимым, значительно усилить черноморскую группу войск бронетехникой и артиллерией. Каспийское море долгое время было основным, почти единственным путем снабжения ЗФ. Длинный маршрут, необходимость перевалки грузов с железнодорожного транспорта на водный и обратно – намного увеличили время поставок.
Горная местность, нехватка дорог затрудняли переброску людей, техники и припасов на передовую. На некоторых участках поставки велись только с помощью вьючных рот со штатом в 100 ишаков и грузоподъемностью в 4 тонны. На Черноморском побережье дело обстояло лучше, здесь можно было использовать суда Черноморского флота.
Немецкий унтер-офицер выглядывает из укрытия в подвале дома во время боев на Кавказе. Декабрь 1942 г.
Советские солдаты ведут бой с немецкими захватчиками на вокзале Ворошиловска (Ставрополь). Январь 1943 г.
Продолжение следует…