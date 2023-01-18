Военное обозрение
Войти Регистрация

В МИД ЮАР призвали конгресс США отозвать законопроект по «борьбе с российской деятельностью в Африке»

13
В МИД ЮАР призвали конгресс США отозвать законопроект по «борьбе с российской деятельностью в Африке»

Министр иностранных дел Южно-Африканской Республики Наледи Пандор выступила с заявлением о том, что конгресс США рассматривает недопустимый экстерриториальный закон, направленный на борьбу с российской деятельностью в Африке. По словам главы МИД страны, входящей в БРИКС, такой закон Соединённые Штаты попросту не имеют права рассматривать в силу того, что никакого отношения к Африканскому континенту даже географически не имеют.


Наледи Пандор также отметила, что американские конгрессмены позволяют себе осуществление деятельности, которая противоречит нормам международного права, выдвигая ничем не обоснованные требования независимым государствам. А потому законопроект необходимо отозвать.

Заявление министр сделала в интервью РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства ЮАР добавила, что с разработчиком американского законопроекта была проведена встреча, где ему было указано на недопустимость таких мер, которые противоречат духу сотрудничества между странами.

Напомним, что ранее сообщалось о готовности ЮАР провести совместные с ВМФ России и ВМС Китая военно-морские учения. Они, по последним данным, запланированы на вторую половину февраля и будут носить название «Моси». Если американский законопроект конгрессом будет принят и подписан президентом США, то ЮАР окажется под санкциями уже за одно только намерение провести военные учения совместно с Россией. Для официальной Претории, входящей в БРИКС, это неприемлемо.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:23
    +6
    США хочет свои внутренние законы распространить на весь мир.
    Вот и посмотрим кто их примет а кто окажет им сопротивление.
    1. стар
      стар Сегодня, 07:05
      +5
      США хочет свои внутренние законы распространить на весь мир.

      Пусть попробуют распространить их на арабов - там это особенно «любят».
      посмотрим кто их примет а кто окажет им сопротивление.

      Да все уже понятно, кто и что принял. Поражает уровень циничности и наглости американских политиков, считающих, что весь мир у них в кармане и они могут делать с ним все, что захотят.
    2. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 07:36
      +3
      Цитата: Леха с Андроида.
      США хочет свои внутренние законы распространить на весь мир.
      Вот и посмотрим кто их примет а кто окажет им сопротивление.

      Чем больше Янки будут теперь давить на всех и вся, тем больше от них начнут отворачиваться, так что пусть давят. Сотрудничество РФ и Китая может удовлетворить потребности примкнувших к нам стран.
      1. SincerityX
        SincerityX Сегодня, 09:28
        0
        К сожалению пока что не во всех сферах. С производством микросхем у нас полных швах.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:24
    +9
    такой закон Соединённые Штаты попросту не имеют права рассматривать в силу того, что никакого отношения к Африканскому континенту даже географически не имеют.
    А американцам наплевать имеют они географическое отношение к Африке или не имеют. "Гегемон", которым считают себя Сша просто обязан, по их понятиям, диктовать условия любому континенту, а тем более отдельно взятой стране. Радует то, что из Африки стали громко раздаваться голоса осуждающие вмешательство Сша и Европы во внутренние дела африканских государств. Как пример: французов демонстративно, практически пинками гонят из Центральной Африки при этом укрепляя связи с Россией.
  3. AAC
    AAC Сегодня, 06:26
    +4
    А что будет в итоге? Весь несогласный мир будет обложен санкциями?
    1. стар
      стар Сегодня, 07:16
      0
      А что будет в итоге? Весь несогласный мир будет обложен санкциями?

      Могут еще и войска ввести. И никто не вякнет.
  4. ВадимЖивов
    ВадимЖивов Сегодня, 06:26
    +2
    Я бы сказал так.. Неожиданно... Вот и пойми где друг и кто враг твой...
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:02
    0
    Уже даже МИД ЮАР возмущен деятельностью американцев.
    Единственные, кто до сих пор считают, что "все хорошо", это МИД РФ.
    1. стар
      стар Сегодня, 07:17
      0
      Единственные, кто до сих пор считают, что "все хорошо", это МИД РФ.

      Не считают, но сделать ничего не могут.
  6. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 07:10
    0
    на ЮАР давить только давилку тупить ((страна воевала со всем миром как и Родезия в свое время и неплохо справлялась и томми там в свое время по губам поводили и с варшавским договором тоже бодались на равных )))Куито Куанавале до сих пор на Кубе икоту вызывает))
  7. fiv
    fiv Сегодня, 07:29
    +2
    "По словам главы МИД страны, входящей в БРИКС, такой закон Соединённые Штаты попросту не имеют права рассматривать в силу того, что никакого отношения к Африканскому континенту даже географически не имеют." - На фоне мерзкой коричневатой жижи европейских дипломатов взошла яркая африканская звезда, которая использует ясные, простые и логичные категории. Хочу слушать ее больше. Вот новый председатель ООН.
    1. стар
      стар Сегодня, 08:11
      +1
      Вот новый председатель ООН.

      Председателем ООН не может стать человек, на которого у ЦРУ нет пары терабайтов компромата. Запрещено внутренними законами США.