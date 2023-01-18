Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава Госдепа США назвал неприемлемыми требования России признать новые территории

19
Глава Госдепа США назвал неприемлемыми требования России признать новые территории

Переговорный процесс между Россией и Украиной невозможен, Москва требует признать "захваченные" территории российскими, а это неприемлемо. С таким заявлением выступил глава Госдепа США Энтони Блинкен.


Американский госсекретарь порассуждал о возможных переговорах России и Украины заявив, что на данный момент они невозможны и как раз по вине Москвы. Причиной этого он назвал требование признать четыре "украинских" региона российскими, ссылаясь при этом на слова президента России Владимира Путина. Кроме того, он опроверг заявления российской стороны, что США и Украина не готовы к переговорам.

Русские стараются продвигать нарратив, что они заинтересованы в дипломатии, а Украина, мы – нет. Это, разумеется, не соответствует действительности (...) признание новых территориальных реалий (...) не может стать отправной точкой (для переговоров)

- заявил он.

Своим заявлением Блинкен фактически подтвердил, что вопросы потенциальных российско-украинских переговоров решают не в Киеве, а в Вашингтоне. Зеленский, являясь марионеткой, самостоятельно ничего не решает, поэтому все его заявления не имеют под собой никакой основы. Пока заокеанские хозяева не дадут команду, никаких диалогов не будет. Задача США - добиться поражения России любыми способами, поэтому американский вариант переговоров предусматривает отказ от новых территорий, вывод войск на границы 1991 года и т.д.

Ранее российский президент заявил, что новые территории вошли в состав России и это уже не подлежит обсуждению, позиция России в этом вопросе не изменится.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
19 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:30
    +6
    Искажение понятий.Мы разве ТРЕБУЕМ признания "захваченных"территорий?Отнюдь.Например-освобожден Крым от бандеровщины-ну,не признают его российским "дерьмократическое человечество".Нам то что с этого-не признавайте дальше.Караван идет
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:31
    +4
    Блинкен: Переговорный процесс между Россией и Украиной невозможен...
    Хозяин официально дал указание киевскому режиму на дальнейшие действия. Война до последнего украинца с целью ослабления России и выполнения задуманного в Сша. Не вызывает ни каких сомнений, что Зеленский рьяно будет выполнять поставленную задачу не считаясь ни с какими потерями. Поэтому ждем нового витка эскалации тем более, что по танкам и ЗРК Запад уже определился, а в скором времени определится и по самолетам.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 07:13
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Война до последнего украинца

      Я вам даже больше скажу - и до последнего поляка тоже, и чеха, и далее по списку восточной европы. А потом и до всяких сарацинов дойдёт. Слишком велик соблазн решить разом кучу проблем. От существования нас до перенаселённости планеты в целом. Ну и конечно ДЕНЬГИ!!!
      1. Влад_Н
        Влад_Н Сегодня, 07:58
        0
        Именно ДЕНЬГИ! О перенаселенности планеты полосатые вряд ли задумываются. В их исключительной мире есть только они, и только о себе они и беспокоятся.
  3. Б-15
    Б-15 Сегодня, 06:51
    0
    Сколько времени они противоречат сами себе? Всю свою историю.
    Нам остаётся только подождать, когда они свои требования отменят. Для этого хочется пожелать нашим бойцам беречь себя и выжигать калёным железом неонацизм.
    А если они дёрнуться со своим пушечным мясом, то у нас будет официальное разрешение вдарить по их центрам принятия решений.
    Вот им и хочется, и колется.
    1. Армен Сологян
      Армен Сологян Сегодня, 06:58
      +2
      История США это история захвата территорий коренных жителей Америки, то есть индейцев. Америка не принадлежала европейцам, а они понаприехали и захватили территории.
      1. Правдодел
        Правдодел Сегодня, 07:11
        0
        История США это история захвата территорий коренных жителей Америки

        Небольшое дополнение.
        Захват не только территории расселения индейцев, но и иных территорий, например, территории Мексики сейчас в США штат Техас, Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада и Юта., также Гавайи, Пуэрто-Рико с Гуамом, Виргинские Острова, Флорида, Панамский канал.
        Так, что, США это - государство пират, колонизатор, империалист, рядящийся в майку демократии, под которой скрывается личина гиены - кровавого хищника, грабящего и уничтожающего народы и государства.
  4. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 06:55
    0
    Агрессивная и Коронавирусная политика США во внешней политике не может быть компетентной в возвращении территорий России. Блинкин блинкует и его мнение ничего не значит!!! Время побед США ушло с 90-ми!!!!
  5. Optimist007
    Optimist007 Сегодня, 06:57
    +1
    "Глава Госдепа США назвал неприемлемыми требования России признать новые территории". Действительно)! Сейчас Президенту России принесут платок слёзы вытирать, из-за того, что кто-то там, себе что-то думает. Вопрос давно уже закрыт!
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:59
    0
    Американский госсекретарь порассуждал о возможных переговорах России и Украины заявив, что на данный момент они невозможны

    Интересно, а кроме Пескова и деятелей из МИД РФ еще кто-нибудь считает, что необходимы переговоры между РФ и недоразумением-404?
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 07:46
      0
      Зицпредседатель всегда нужен. Но всем понятно, что оппонент это США.
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:58
      0
      Цитата: Дилетант
      Интересно, а кроме Пескова и деятелей из МИД РФ еще кто-нибудь считает, что необходимы переговоры между РФ и недоразумением-404?

      Наше мнение никому не интересно. Решают на верху. А потом принимают непростые решения и делают неравные обмены.
  7. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 07:05
    0
    Вот как раз отказ от Рождественского перемирия и показал, что США и все остальные собираются воевать до последнего украинца конкретно. Блинкен подтвердил. Хотят уничтожить Россию на этот раз.
  8. Denis812
    Denis812 Сегодня, 07:22
    0
    Ну хорошо, что Блинкен понимает, что есть "новые территориальные реалии[i][/i]" :)
    По факту сейчас с Украиной и с США разговаривать не о чем.
    Надо, конечно, всячески подтверждать готовность к переговорам, типа вот, мы такие хорошие, хотим перестать воевать и начать разговаривать.
    А на самом деле - давить на фронте по полной.

    Сейчас они обсуждать ничего не хотят как раз потому, что никакой военной победы России не предвидется пока что. Несмотря на бравурные заявления Конаншенкова о тысячах подбитых танков, миллионе уничтоженных Хаймарсов и миллиарде сбитых самолётов ВСУ.

    Знаком близкой победы будет вовсе не какое-то там взятие Харькова или Запорожья, а именно готовность Украины (т.е. США) обсуждать условия мира без отсылок на "невозможность признания новых территориальных реалий".
  9. fiv
    fiv Сегодня, 07:24
    0
    Кто громче всех кричит: "Держи вора!"? Правильно - Блинкин, известный представитель известного похитителя блинов, земель и денег.
  10. Stas157
    Stas157 Сегодня, 07:41
    0
    . Ранее российский президент заявил, что новые территории вошли в состав России и это уже не подлежит обсуждению

    Меня волнует наивный вопрос - целиком или частично? Где можно найти пояснение?

    Бывало и не раз разночтение позиции президента. Жизнь учит, что тут нужна скрупулёзность. Но с этим у тут сложно.
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:42
    0
    А на западе что-то новое говорят с 2014 г., кроме списка территорий? Нет.
    А что-то новое скажут в будущем? Нет. Так стоит ли заморачиваться? "Васька слушает, да ест".
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:54
    0
    Глава Госдепа США назвал неприемлемыми требования России признать новые территории
    . Вопрос... кто то у нас ещё желает вась-вась с полосатикам и и их прислужниками?
    Если да, то за чей счёт, чем/кем пожертвовать готовы?
    Если нет, то и разговора нет.....
  13. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:42
    0
    Блинкен озабочен признанием новых территорий ,так его собственно никто признавать не просит . А переговоры на предварительных условиях Украины ,просто смешны