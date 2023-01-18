Глава Госдепа США назвал неприемлемыми требования России признать новые территории

Русские стараются продвигать нарратив, что они заинтересованы в дипломатии, а Украина, мы – нет. Это, разумеется, не соответствует действительности (...) признание новых территориальных реалий (...) не может стать отправной точкой (для переговоров)

Переговорный процесс между Россией и Украиной невозможен, Москва требует признать "захваченные" территории российскими, а это неприемлемо. С таким заявлением выступил глава Госдепа США Энтони Блинкен.Американский госсекретарь порассуждал о возможных переговорах России и Украины заявив, что на данный момент они невозможны и как раз по вине Москвы. Причиной этого он назвал требование признать четыре "украинских" региона российскими, ссылаясь при этом на слова президента России Владимира Путина. Кроме того, он опроверг заявления российской стороны, что США и Украина не готовы к переговорам.- заявил он.Своим заявлением Блинкен фактически подтвердил, что вопросы потенциальных российско-украинских переговоров решают не в Киеве, а в Вашингтоне. Зеленский, являясь марионеткой, самостоятельно ничего не решает, поэтому все его заявления не имеют под собой никакой основы. Пока заокеанские хозяева не дадут команду, никаких диалогов не будет. Задача США - добиться поражения России любыми способами, поэтому американский вариант переговоров предусматривает отказ от новых территорий, вывод войск на границы 1991 года и т.д.Ранее российский президент заявил, что новые территории вошли в состав России и это уже не подлежит обсуждению, позиция России в этом вопросе не изменится.