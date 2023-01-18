Российские войска овладели несколькими опорными пунктами противника в районе Новомихайловки на линии Марьинка-Угледар

Российские войска продолжают развивать успех сразу на нескольких направления специальной военной операции на Донбассе. После того, как силы противника были выбиты из всех зданий в несколько этажей в Марьинке, примыкающей к Донецку, и после смещения боёв в частный сектор и сельскую местность, российские войска овладели несколькими опорными пунктам на линии Марьинка-Угледар.В частности, сообщается об успешном продвижении в районе села Новомихайловка, являющейся самым восточным населённым пунктом из протяжённой цепочки таковых вдоль дороги в сторону Успеновки и Курахово.Дорога Марьинка – Угледар уже активно простреливается российскими войсками, кто крайне затрудняет перегруппировку противника на этом направлении. Переброска резервов ВСУ к Марьинке, контроль над которой для них во многом утрачен, серьёзным образом затруднена.При дальнейшем развитии успеха на этом направлении перед российскими войсками появляется перспектива охвата Угледара с нескольких направлений одновременно: с юга – со стороны ранее освобождённой Павловки, с востока, а также с северо-востока – со стороны упомянутой Новомихайловки. Противник предпринимает усилия, чтобы этого не произошло, понимая, что в случае потери Угледара фронт выровняется и отодвинется от Донецка ещё минимум на 10-12 км.