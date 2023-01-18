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Российские войска овладели несколькими опорными пунктами противника в районе Новомихайловки на линии Марьинка-Угледар

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Российские войска овладели несколькими опорными пунктами противника в районе Новомихайловки на линии Марьинка-Угледар

Российские войска продолжают развивать успех сразу на нескольких направления специальной военной операции на Донбассе. После того, как силы противника были выбиты из всех зданий в несколько этажей в Марьинке, примыкающей к Донецку, и после смещения боёв в частный сектор и сельскую местность, российские войска овладели несколькими опорными пунктам на линии Марьинка-Угледар.


В частности, сообщается об успешном продвижении в районе села Новомихайловка, являющейся самым восточным населённым пунктом из протяжённой цепочки таковых вдоль дороги в сторону Успеновки и Курахово.

Дорога Марьинка – Угледар уже активно простреливается российскими войсками, кто крайне затрудняет перегруппировку противника на этом направлении. Переброска резервов ВСУ к Марьинке, контроль над которой для них во многом утрачен, серьёзным образом затруднена.



При дальнейшем развитии успеха на этом направлении перед российскими войсками появляется перспектива охвата Угледара с нескольких направлений одновременно: с юга – со стороны ранее освобождённой Павловки, с востока, а также с северо-востока – со стороны упомянутой Новомихайловки. Противник предпринимает усилия, чтобы этого не произошло, понимая, что в случае потери Угледара фронт выровняется и отодвинется от Донецка ещё минимум на 10-12 км.
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8 комментариев
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  1. Konnick
    Konnick Сегодня, 06:59
    -2
    После того, как силы противника были выбиты из всех зданий в несколько этажей в Марьинке,


    Так это центр Марьинки, проспект Дружбы, кроме домов на этом проспекте нет пятиэтажек, а писали, что почти вся отбита...
    И почему-то перестали упоминать "укрепрайон с железобетонными бункерами". А это оказался район с хрущевками.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 07:23
      +2
      Цитата: Konnick
      И почему-то перестали упоминать "укрепрайон с железобетонными бункерами". А это оказался район с хрущевками.

      Так с дивана там вообще всё легко. Ни единого железобетонного укрытия, а вместо украинских солдат и иностранных наёмников с тоннами оружия - плюшевые игрушки по всему городу.
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 07:34
        -2
        Так с дивана там вообще всё легко. Ни единого железобетонного укрытия, а вместо украинских солдат и иностранных наёмников с тоннами оружия - плюшевые игрушки по всему городу.


        Ну с Вашего дивана лучше видно, тогда просветите как можно штурмовать год несколько улиц? Вам не кажется, что такое невозможно?
        Почему не признать, что в Марьинке отработанная система артиллерийско-минометной обороны без дотов, дзотов и траншей с пехотой? Т.е. нет целей для штурма, которые за день можно превратить в пыль.
        1. Володин
          Володин Сегодня, 07:47
          +1
          Цитата: Konnick
          Ну с Вашего дивана лучше видно, тогда просветите как можно штурмовать год несколько улиц?

          Переадресовал ваш вопрос министерству обороны.
        2. владимир 290
          владимир 290 Сегодня, 08:30
          -1
          Я так понял что Вы с места событий вещаете, а то попробуйте поштурмуйте, а то дончане не справляются который год
          1. Konnick
            Konnick Сегодня, 08:58
            -1
            Прежде чем минусовать мог бы и прочитать комментарии и включить мозг...И не дончане, а донецкие, дончане на Дону. НМ ДНР положили в этой Марьинке уйму мобилизованного народа под снарядами и минами. Вы еще посоветуйте обойти Марьинку по чистому полю....
  2. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:14
    -1
    Цитата: Володин
    Цитата: Konnick
    Ну с Вашего дивана лучше видно, тогда просветите как можно штурмовать год несколько улиц?

    Переадресовал ваш вопрос министерству обороны.

    Хорошо, что не прокурору, спасибо
  3. Konnick
    Konnick Сегодня, 09:26
    0
    При дальнейшем развитии успеха на этом направлении перед российскими войсками появляется перспектива охвата Угледара с нескольких направлений одновременно: с юга – со стороны ранее освобождённой Павловки, с востока, а также с северо-востока – со стороны упомянутой Новомихайловки.

    Ох уж эти прогнозы