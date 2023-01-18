Военное обозрение
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Российские войска продвигаются к Северску с двух направлений: от Соледара и от границы ЛНР

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Российские войска продвигаются к Северску с двух направлений: от Соледара и от границы ЛНР

Боевые действия приближаются к городу Северск с нескольких направлений. После освобождения Соледара и ряда прилегающих к нему населённых пунктов, включая район станции Соль, у российских войск появилась возможность продвигаться к Северску с южного направления, в том числе и вдоль железной дороги – через Раздоловку.


Дорога Соледар-Северск российскими войсками перерезана, с южного направления находится под огневым и физическим контролем.



Одновременно с этим российские войска оказывают давление на группировку противника в Северске с восточного фланга. Там огневое поражение подразделениям ВСУ наносится в районе села Спорное. Этот населённый пункт располагается к западу от автомобильной дороги Лисичанск – Артёмовск, населённые пункты вдоль которой вплоть до самого Артёмовска (Бахмута) находятся под контролем российских войск. Продвижение к Северску идёт от административной границы ЛНР.

Противник ранее ставил своей целью взять эту дорогу под свой контроль, чтобы двумя ударными группами – со стороны Северска и Бахмута – выйти к Лисичанско-Северодонецкой агломерации. Однако теперь ситуация развернулась на 180 градусов. Уже российские войска ведут наступление и в Артёмовске и по направлению к Северску, который является основным рубежом обороны ВСУ к востоку от Славянска и Краматорска, оккупированных войсками киевского режима.
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4 комментария
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  1. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 06:54
    +8
    Успехов, вам, ребята. Давите гадов! Освобождайте нашу землю от уродов и нелюдей!
    1. Комментарий был удален.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:03
    +3
    ситуация развернулась на 180 градусов. Уже российские войска ведут наступление и в Артёмовске и по направлению к Северску,
    Можно считать, что ситуация развернулась на 180 градусов в пользу российской армии не только на этом направлении. Трудно, с тяжелыми боями, но продвигаются вперед постепенно перемалывая ВСУ, которые не успевают бросать все новые резервы, чтобы попытаться заткнуть дыры образовавшиеся в результате действий наших бойцов. Успехов и минимальных потерь российским в/сл!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:01
      +3
      Сообщения от военаоров бегут впереди паровоза,как например о взятии Клещеевки.Это отметил Пригожин.Про "ведут наступление"будет ясно не раньше недели..Пока идут встречные тяжелые бои с потерями.У нас в районе-четверо погибших и покалеченный "вагнеровец"..
  3. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 07:46
    0
    По всей видимости, стали больше воевать умением, а не числом. Военные действия начинают включать охваты, а не штурм в лоб.