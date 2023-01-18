Российские войска продвигаются к Северску с двух направлений: от Соледара и от границы ЛНР

Боевые действия приближаются к городу Северск с нескольких направлений. После освобождения Соледара и ряда прилегающих к нему населённых пунктов, включая район станции Соль, у российских войск появилась возможность продвигаться к Северску с южного направления, в том числе и вдоль железной дороги – через Раздоловку.Дорога Соледар-Северск российскими войсками перерезана, с южного направления находится под огневым и физическим контролем.Одновременно с этим российские войска оказывают давление на группировку противника в Северске с восточного фланга. Там огневое поражение подразделениям ВСУ наносится в районе села Спорное. Этот населённый пункт располагается к западу от автомобильной дороги Лисичанск – Артёмовск, населённые пункты вдоль которой вплоть до самого Артёмовска (Бахмута) находятся под контролем российских войск. Продвижение к Северску идёт от административной границы ЛНР.Противник ранее ставил своей целью взять эту дорогу под свой контроль, чтобы двумя ударными группами – со стороны Северска и Бахмута – выйти к Лисичанско-Северодонецкой агломерации. Однако теперь ситуация развернулась на 180 градусов. Уже российские войска ведут наступление и в Артёмовске и по направлению к Северску, который является основным рубежом обороны ВСУ к востоку от Славянска и Краматорска, оккупированных войсками киевского режима.