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Американская пресса: США вскрыли арсеналы в Израиле для поставки артиллерийских снарядов Украине

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Американская пресса: США вскрыли арсеналы в Израиле для поставки артиллерийских снарядов Украине

Боевые действия на Украине действительно истощили арсеналы европейских государств, а также США, американцы уже начали поставлять боеприпасы со складов, размещенных на Ближнем Востоке, в частности на территории Израиля. Об этом сообщает The New York Times.


Американская газета, ссылаясь на высокопоставленных чиновников из США и Израиля пишет, что в прошлом году американские военные обратились к израильскому правительству с просьбой воспользоваться запасами снарядов, размещенных в арсеналах Армии США в Израиле. В Пентагоне намеревались переправить на Украину большое количество 155-мм артиллерийских снарядов.

Изначально Тель-Авив отказал Вашингтону, не желая портить отношения с Москвой, но в последствии соглашение было все же подписано, так как портить отношения с США в Израиле тоже не хотят. Согласно ему, американцы переправят на Украину 300 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм со складов армии США, созданных после арабо-израильской войны 1973 года. На сегодняшний день примерно половина боеприпасов уже находится в Польше, откуда их доставляют на территорию Украины.

В Пентагоне не подтвердили, но и не опровергли данную информацию, как заявил официальный представитель американского Министерства обороны Патрик Райдер: "США не раскрывают детали и маршруты поставок военного оборудования".

В самом Израиле, комментируя данную ситуацию заявили, что страна по-прежнему поддерживает Украину, но только поставками ей гуманитарной помощи. Все просьбы Киева о поставке оружия, в частности зенитных систем, правительство Израиля отклонило. Вместо комплексов ПРО "Железный купол", которые выпрашивал Зеленский, Киев получит израильскую систему предупреждения о ракетном нападении.
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15 комментариев
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  1. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 07:01
    0
    Россия ведёт СВО и не только с целью демилитаризация Украины, но и с целью демилитаризации стран НАТО, в особенности США.
  2. Комментарий был удален.
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:17
      -2
      Я дико извиняюсь, но при чём здесь евреи? Это АМЕРИКАНСКИЕ арсеналы на территории Израиля, статус которых примерно как у военно-морской базы на Окинаве - там ведь за выкрутасы американцев японцам в нос не тычут. Так что постарайтесь впредь быть поосторожнее в суждениях, чтобы не было мучительно неловко. Евреи передают Украине только средства обнаружения и раннего оповещения о ракетных атаках, так это НЕ ОРУЖИЕ.
      1. Панкрат25
        Панкрат25 Сегодня, 07:25
        -3
        Это отговорки. Это тоже самое, как носить с собой боевой нож и пугать им прохожих - это преступление, а вот завести себе собаку размером с телёнка, привести в парк и отпустить бегать, натравливая на лыжников, это развлечение (она же просто поиграться хочет!!!!).
        1. Вождь_Бармалеев
          Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:43
          -1
          Очень не корректное сравнение. Американцы (если совсем схематично) арендуют на территории Израиля сарай в котором хранят свои снаряды. Снарядами распоряжается ВЛАДЕЛЕЦ, но некоторым форумным антисемитам очень хотелось бы, чтобы именно евреи были виноваты в том, что снаряды, которые могли храниться где угодно, но вышло так, что они хранились на территории Израиля, поехали на Украину.
      2. Denis812
        Denis812 Сегодня, 07:48
        -2
        Я дико извиняюсь, но никто в статье и не винит Израиль.
        Склады американские. США вольны делать с тем, что там хранится что угодно.

        Я тоже не вижу никакой вины Израиля. Каждый должен прежде всего заботиться о своей безопасности. Израилю портить отношения с США не с руки вообще. США это их основной (после своей армии) гарант от притязаний соседей.
        Ну и с РФ Израиль ведёт себя более чем хорошо в целом - оружие Украине не поставляет, хотя тех же дронов у Израиля немеряно.
        Так что в данной ситуации и России предъявить Израилю нечего.
      3. Sith
        Sith Сегодня, 07:50
        0
        Думаю вопрос не в арсенале , а в разрешении вывести эти снаряды ибо любой ввоз-вывоз по всем законам вооружений из страну в страну ... излишне бюрократичный
        Потому при покидании какой нить горячей точки или места своего вторжения США часто оставляет много оружия
        Вывести его не менее муторно чем завести
      4. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 07:58
        +3
        Цитата: Вождь_Бармалеев
        Я дико извиняюсь, но при чём здесь евреи?

        Ну тогда я тоже дико извиняюсь причем тут иранцы со своими шахидами и северокорейцы со своими арсеналами снарядов и ракет. smile
        Так что пускай потом евреи не обижаются если у иранцев появятся СУ35.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:12
    +2
    американцы уже начали поставлять боеприпасы со складов, размещенных на Ближнем Востоке, в частности на территории Израиля.
    Понятно, что в такой ситуации Израилю выгоднее не испортить отношения с Сша чем с Россией полагая, что она (Россия) поймет сложившуюся ситуацию. Не знаю до каких пор Россия может "понимать" и наблюдать за происходящим в т.ч. и со стороны стран входящих в СНГ (серые поставки оружия, нефтепродуктов...), но наверное в один прекрасный момент терпение все же должно лопнуть. Особенно это касается т.н. "союзников" по ОДКБ, которые много требуют от нашей страны в ответ ни только не оказывая ни какой помощи, а и зачастую помогая нашему врагу.
  4. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 07:12
    0
    Нужно Палестине передать арсенал какой нибудь ..
  5. U-58
    U-58 Сегодня, 07:15
    +1
    300 тыс. снарядов- жто на 2-3 месяца боёв.
    Приличное количество.
    А вот интересно, чем и как Украина будет расплачиваться за этот океан поставленной Западом военной техники и боеприпасов?
    За такие "печеньки" потребуется отдать буквально всё и ещё долг останется...
    1. Яро Полк
      Яро Полк Сегодня, 07:22
      -2
      да..эти арсеналы..переданные фашистам..периодически выжигают..уже на самой терр.У\рейха
    2. Комментарий был удален.
  6. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 07:16
    -2
    евреи нашли лазейку как передать фашистам свои старые арсеналы...мол..дядюшка СЭМ сам вскрыл..ничего сделать не смогли.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:37
    0
    Американская пресса: США вскрыли арсеналы в Израиле для поставки артиллерийских снарядов Украине
    . Понятно, тянут ото всюду, от куда могут.
  8. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 07:55
    0
    Плохо конечно что снаряды везут со всех сторон, но есть и положительная сторона эти запасы создавались во время холодной войны когда деньги никто не считал, уровень жизни людей не был таким как сейчас. Массовое производство было а оно априори дешевле было, сейчас восполнить эти запасы будет намного дороже.
  9. fiv
    fiv Сегодня, 08:10
    +4
    Жаль, не добрались еще шахиды до этих складов. Упущение Ибн-Петрова и Аль-Боширова