Американская пресса: США вскрыли арсеналы в Израиле для поставки артиллерийских снарядов Украине

Боевые действия на Украине действительно истощили арсеналы европейских государств, а также США, американцы уже начали поставлять боеприпасы со складов, размещенных на Ближнем Востоке, в частности на территории Израиля. Об этом сообщает The New York Times.
Американская газета, ссылаясь на высокопоставленных чиновников из США и Израиля пишет, что в прошлом году американские военные обратились к израильскому правительству с просьбой воспользоваться запасами снарядов, размещенных в арсеналах Армии США в Израиле. В Пентагоне намеревались переправить на Украину большое количество 155-мм артиллерийских снарядов.
Изначально Тель-Авив отказал Вашингтону, не желая портить отношения с Москвой, но в последствии соглашение было все же подписано, так как портить отношения с США в Израиле тоже не хотят. Согласно ему, американцы переправят на Украину 300 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм со складов армии США, созданных после арабо-израильской войны 1973 года. На сегодняшний день примерно половина боеприпасов уже находится в Польше, откуда их доставляют на территорию Украины.
В Пентагоне не подтвердили, но и не опровергли данную информацию, как заявил официальный представитель американского Министерства обороны Патрик Райдер: "США не раскрывают детали и маршруты поставок военного оборудования".
В самом Израиле, комментируя данную ситуацию заявили, что страна по-прежнему поддерживает Украину, но только поставками ей гуманитарной помощи. Все просьбы Киева о поставке оружия, в частности зенитных систем, правительство Израиля отклонило. Вместо комплексов ПРО "Железный купол", которые выпрашивал Зеленский, Киев получит израильскую систему предупреждения о ракетном нападении.