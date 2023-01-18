Госсекретарь США и глава Еврокомиссии заявили о необходимости предоставить Украине «все возможности для победы на поле боя»

Украинские чиновники готовятся к проведению очередного заседания «группы поддержки» на военной базе Рамштайн в Германии. Намечено проведение этого заседания на 20 января. Председательствовать на нём будет министр обороны США Ллойд Остин. Уже сейчас западный чиновничий аппарат подключают к тому, чтобы он активнее продвигал в медийной среде тематику «необходимости» поставок вооружений для Украины.
Среди таких чиновников – пешка США в Еврокомиссии – Урсула фон дер Ляйен, повторяющая всё то, о чём обычно говорят в Вашингтоне. И на этот раз особой оригинальностью она не отличилась, заявив о том, что «Украина должна получить все возможности, все системы, чтобы победить на поле боя».
Фон дер Ляйен:
Это такие возможности, которые она смогла бы использовать по назначению, в том числе современные системы. Подобное решение, как я ожидаю, будет принято на авиабазе Рамштайн.
Стоит обратить внимание на то, что аналогичные слова высказал и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что западные страны «адаптируют военную помощь Украине для того, чтобы она всё-таки смогла добиться успеха на поле боя».
Блинкен:
Украина уже получила мощную поддержку со стороны США и Британии, а также других стран, в этом плане. Мы продолжаем адаптацию на этом пути.
По словам главы Госдепа США, Вашингтон настроен на то, чтобы Украина получила всё необходимое для успеха на поле боя.
После таких слов вряд ли могут остаться сомнения в том, что 20 января на авиабазе Рамштайн будут одобрены поставки войсками киевского режима практически всего, что он просит, включая танки производства стран НАТО, зенитные ракетные комплексы, беспилотники и другое оружие.
На этом фоне в Киеве признали, что расклеиваемые в подъездах жилых домов приказы о мобилизации являются подлинными. На основании этих приказов повестки могут вручаться гражданам фактически в любом месте, включая улицу. Достаточно только вписать ФИО человека, которого в конечном итоге отправят на фронт.