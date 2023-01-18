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Госсекретарь США и глава Еврокомиссии заявили о необходимости предоставить Украине «все возможности для победы на поле боя»

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Госсекретарь США и глава Еврокомиссии заявили о необходимости предоставить Украине «все возможности для победы на поле боя»

Украинские чиновники готовятся к проведению очередного заседания «группы поддержки» на военной базе Рамштайн в Германии. Намечено проведение этого заседания на 20 января. Председательствовать на нём будет министр обороны США Ллойд Остин. Уже сейчас западный чиновничий аппарат подключают к тому, чтобы он активнее продвигал в медийной среде тематику «необходимости» поставок вооружений для Украины.


Среди таких чиновников – пешка США в Еврокомиссии – Урсула фон дер Ляйен, повторяющая всё то, о чём обычно говорят в Вашингтоне. И на этот раз особой оригинальностью она не отличилась, заявив о том, что «Украина должна получить все возможности, все системы, чтобы победить на поле боя».

Фон дер Ляйен:

Это такие возможности, которые она смогла бы использовать по назначению, в том числе современные системы. Подобное решение, как я ожидаю, будет принято на авиабазе Рамштайн.

Стоит обратить внимание на то, что аналогичные слова высказал и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что западные страны «адаптируют военную помощь Украине для того, чтобы она всё-таки смогла добиться успеха на поле боя».

Блинкен:

Украина уже получила мощную поддержку со стороны США и Британии, а также других стран, в этом плане. Мы продолжаем адаптацию на этом пути.

По словам главы Госдепа США, Вашингтон настроен на то, чтобы Украина получила всё необходимое для успеха на поле боя.

После таких слов вряд ли могут остаться сомнения в том, что 20 января на авиабазе Рамштайн будут одобрены поставки войсками киевского режима практически всего, что он просит, включая танки производства стран НАТО, зенитные ракетные комплексы, беспилотники и другое оружие.

На этом фоне в Киеве признали, что расклеиваемые в подъездах жилых домов приказы о мобилизации являются подлинными. На основании этих приказов повестки могут вручаться гражданам фактически в любом месте, включая улицу. Достаточно только вписать ФИО человека, которого в конечном итоге отправят на фронт.
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29 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:18
    +5
    Урсула фон дер Ляйен: «Украина должна получить все возможности, все системы, чтобы победить на поле боя»
    Что ни европейская баба при власти, то сгусток агрессии и ненависти к России. В унисон с ней подвывает Бербок, которая Аналена, министры обороны (женщины) европейских стран. Вместо того, чтобы рожать детей (кто еще в силах) эти дамы усиленно разгоняют эскалацию конфликта. Европейская мерзота хоть и женского рода.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 07:39
      0
      Да какие они женщины!? Там от женщины только одни гениалии остались! А по сути это монстры-мутанты. Какая у них может быть нормальная психология при жизни в их дурдоме? Плохо что их психология к нам проникать стала. Вон кадр что снял пародию про нашего бойца отбасывающего гранаты. Когда органы его загребли и обрили он извинился на камеру. А как депортировали из России стал орать-Слава Украине! И ведь кадры подобные ему свято уверены о наличие диктатуры у нас и свободы у них там. Вот только попадись этот кадр в руки ВСУ, он бы в лучшем случае отделался сломанными рёбрами. Да, а как там сегодня в свободной Украине? Демонстраций много? А что с Медузой? Как то быстро их выдворили из прибалтики за три косяка. Где вопли о диктатуре?
    2. ZAV69
      ZAV69 Сегодня, 07:46
      0
      Цитата: rotmistr60
      мерзота хоть и женского рода.

      Короче ведьмы. Недоработали в свое время святые отцы
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 08:31
        0
        К этому шло год. СВО такое СВО. Ждем нашего ответа.
  2. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 07:20
    +1
    Намечено проведение этого заседания на 20 января. Председательствовать на нём будет министр обороны США Ллойд Остин...
    ...Подобное решение, как я ожидаю, будет принято на авиабазе Рамштайн.

    А как красиво могло получиться, прям по старой байке - "Кто кидался валенком в центральном посту?!?!". Да вот беда - сила есть, а воли нету, печалька. crying
  3. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 07:30
    0
    Похоже что готовят Украину к тотальной войне. Украина может и готова к ней, а вот с Европейским населением еще нужно поработать.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 07:50
      +1
      Решение о поставках всего тяжёлого дефакто принято, если наши не начнут демонтаж украины в ближайшее время со сносом фашисткого режима - придётся туго. По-чему то мне кажется, что верховные с абрамовичами до сих пор грезят миром и что удастся всё замять. Не удастся, дурачки, вас первых на вилы поднимут, если не снесёте режим зеленского под 0. Чтобы камня на камне не осталось. Вариант 2, хотят, но просто нечем, всё тамже, где комплекты ратника, ну, зам по тылу в курсе..и сделать с этим ничего не могут, так как система настолько гнила, что латать трубы уже не получается, по этому - Козак в Европе, пытаются добазарится, пока хуже не стало ещё.
      1. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 08:22
        0
        Абсолютно с Вами согласен. Более того, через 11 месяцев после начала СВО жизнь заставляет задуматься, а что же дальше. Но просто задуматься бесполезно, надо иметь информацию. Откуда взять? Из официальных источников - бесполезно. Нельзя же делать выводы из унылого бормотания руководства о том, что всё идёт по плану - но каковы же планы реальные планы, исключая ересь на публику о де... Обращаясь к зарубежными источникам, получаю разноголосицу, но суммарный вектор указывает на то, что Россия проиграет, потому что ресурсная база России неизмеримо меньше ресурсной базы Запада. Довод о том, что России отступать некуда не убеждает, потому что Россию и спрашивать не будут. Доводы о непобедимости России в виду наличия у неё ЯО не убеждают, потому что РФ сама первой ЯО не применит. Читать украинские источники бесполезно, потому что они ангажированы. Остаются отечественные СМИ. Та же популярная передача 60 минут. Посмотрел несколько раз. Создалось впечатление, что публику готовят к неизбежности поражения в войне, потому что передача у Скабеевой переполнена сюжетами о том, как весь могущественный Запад в едином строю вооружает Украину и снабжает её разведданными. Так что даже Скобеева пугается. Шапкозакидательства нет, есть перспектива бодания с Украиной на месте,истощением ресурса, как это было с Германией в 1918 г.
    2. стар
      стар Сегодня, 09:06
      0
      Похоже что готовят Украину к тотальной войне. Украина может и готова к ней, а вот с Европейским населением еще нужно поработать.

      По итогам недавнего соцопроса на Украине 85% за возврат «оккупированных» территорий. Еще примерно столько же поддерживает политику Зеленского. Среди закопанных на полях опрос не проводили, но там видимо все 100% (было).
      Опрос проводило не СБУ, но это не точно.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:33
    0
    НАТО стало тихо и незаметно тыловой структурой Украины... оттуда в ВСУ поступает все от техники до обученных солдат нацисткого режима.
    Таким образом конфликт с Украиной неизбежно выливается в конфликт с НАТО.
    Значит нам надо выстраивать все последующие свои действия исходя из этого факта... СВО затягивается надолго до истощения сил НАТО... вообщем теперь говорить о скором завершении СВО не приходится... request несколько лет веселой жизни нам теперь гарантировано.
    1. User_neydobniu
      User_neydobniu Сегодня, 07:43
      +3
      СВО затягивается надолго до истощения сил НАТО...

      Боюсь что этого допустить нельзя, ибо по силам, объективно мы не СССР и силы наши истощаться раньше сил НАТО.
      Тут либо выбивать весь мобилизационный резерв Украины до тех пор пока они не успели им воспользоваться любым способом. Либо уничтожать под ноль всю инфраструктуру западной части Украины оставив там лунный пейзаж, благодаря чему мы сможем прекратить поставки вооружения. Либо для уничтожение все-го этого добра но уже на поле боя применять спец. БЧ.
      Во всех остальных вариантах, даже с мобилизацией всего население РФ, нас переломят раньше
      1. K._2
        K._2 Сегодня, 07:52
        +4
        На 11 месяц СВО так и не поняли, что сноить надо всё под 0, получая господство в воздухе, чтобы мышь не проскочила, но аммиак с зерном и дела Бени и Ромы важнее.
    2. Погоны
      Погоны Сегодня, 08:10
      +2
      СВО затягивается надолго до истощения сил НАТО...


      Наивный...
      А с чего вы взяли, что они у НАТО истощатся раньше? Какие к тому есть предпосылки?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:34
    +1
    Госсекретарь США и глава Еврокомиссии заявили о необходимости предоставить Украине «все возможности для победы на поле боя»
    Очередной крестовый поход на восток, на Россию ... собрались все гады, в одну кучу!
    Будет тяжко, ещё и потому, что уже не Российская империя, не СССР, друзей рядом, считай и нет.
    Это капитализм, у всех свои интЭрЭсы. Нет общего, обьединяющего, да и баре, наши, верхние, могут не потерять все и сразу, их и купить могут, если уже не......
    Наша страна, это НАРОД!!! Который не продаётся, никому и никогда.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 07:41
      -1
      Наша страна, это НАРОД!!! Который не продаётся, никому и никогда.


      А чего наш народ в основном на иномарках катается, а не поддерживает отечественного автопроизводителя? lol
      1. Иван 1980
        Иван 1980 Сегодня, 07:51
        0
        А что там отечественного в русских автомобилях?
        1. Погоны
          Погоны Сегодня, 08:01
          0
          И то верно. А кому за это спасибо сказать надо?
      2. стар
        стар Сегодня, 09:12
        0
        У нас страна большая - на изделиях отечественного автопроизводителя не везде доехать можно request
  6. fiv
    fiv Сегодня, 07:35
    0
    Искандеру Калибровичу Хастопервому надо этим украинским представителям, отбывающим в Рамштайн, хороший такой гол в раздевалку забить, что бы от них даже там пахло русским толом и украинским страхом
  7. Denis812
    Denis812 Сегодня, 07:44
    +1
    Я предлагаю выдать тов.Фон дер Ляйен и тов. Бербок по автомату и отправить их под Артёмовск.
    Мне кажется, что одного дня будет достаточно для осознания того, что нечего еуропейцам делать на Украине. Это не их война.
    Ну это, если выживут, конечно :)
  8. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:47
    +1
    . в том числе современные системы.

    Современные системы это хорошо, но они сложные и капризные и требуют высочайшей квалификации операторов. Необходимо немало времени и свежие мозги. Сорокалетнего мерчендайзера не превратишь в оператора РЛС, а других не осталось. НАТОвских добровольцев тоже не слишком много наберётся, глядя на эту мясорубку.
  9. dandi
    dandi Сегодня, 07:55
    +2
    Походу,всё начинается уже совсем по-взрослому...А что ответит на это начальник транспортного цеха,то бишь наше руководство? Может, пора уже жахнуть наконец (не ТЯО,если что),ибо не х..! Начинает пахнуть керосином уже серьёзно,а то всё-партнёры,партнёры! А эти редиски готовы воткнуть режик в любое место организма без всяких сомнений и рефлексий.Меня всё больше терзают смутные сомнения насчёт содержания феррума в фаберже некоторых товарищей, обличённых властью и могущих,и обязанных принимать определённые непопулярные решения. Тут уже вопрос ребром однозначно- или мы,или нас,третьего не дано.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 08:07
      +2
      Меня всё больше терзают смутные сомнения насчёт содержания феррума в фаберже некоторых товарищей, обличённых властью и могущих,и обязанных принимать определённые непопулярные решения. Тут уже вопрос ребром однозначно- или мы,или нас,третьего не дано.


      А мат.база-то есть или опять на снаряжение придётся пенсионерам своими пенсиями скидываться?
      А грамотного и опытного сержантского и офицерского состава наберётся хотя бы на 2-х миллионную армию?

      А ещё хотелось бы узнать, куда подевались триллионы рублей, которые были выделены на армию?
    2. стар
      стар Сегодня, 09:17
      0
      Тут уже вопрос ребром однозначно- или мы,или нас,третьего не дано.

      У нас есть такие люди, которые еще штук пять разных вариантов найду сходу. Причем все со своей выгодой.
  10. К-50
    К-50 Сегодня, 08:06
    +2
    Госсекретарь США и глава Еврокомиссии заявили о необходимости предоставить Украине «все возможности для победы на поле боя»

    Что же все эти "еврокомиссии" молчали и не поставляли "всё для победы" в страны, которых плющила пин дос сия?
    Двуличные мерзопакостные м рази!!! am am negative
  11. 28-й регион
    28-й регион Сегодня, 08:31
    0
    Слова, слова, слова. Если бы да кабы действительно захотели то поставили сотни танков, сотни БМП, ЗРК, самолетов да ещё и сами приняли участие. Причем предупредили, нам не нужна Россия, границы 1991 года не перейдем ну и т.д., ни в коем случае не обстреливая территорию РФ. Не думаю чтобы наша армия смогла сдержать напор без применения ЯО. А повода к применению они не дают.
    Но предпочитают подкидывать понемножку чтобы огонь войны тлел и не затухал
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:38
    0
    Цитата: Погоны
    СВО затягивается надолго до истощения сил НАТО...


    Наивный...
    А с чего вы взяли, что они у НАТО истощатся раньше? Какие к тому есть предпосылки?

    Ну, скорее всего тут следует рассматривать США. Европа после второй мировой не сильно-то много производила вооружений. В последнее время Европа в части ресурсов, в том числе и энергетических, на подсосе. Так что рассчитывать на то, что европейцы неожиданно начнут что-то производить в необходимых количествах, не менее наивно. Кроме того, тем же США приходится стоять в шпагате, т.к. им помимо Украины есть кого спонсировать. Например, Тайвань. И это далеко не все проблемы для США на текущий момент.
    Так что паниковать пока рановато.
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:02
    0
    На западе из каждого правительственного " утюга" кричат.Если Россия победит на Украине это путь к третьей мировой войне ,с всеми вытекающими ядерными плюшками.Они хотят победить на Украине обычными вооружениями,мы же не ответим ядерным ударом в случае нашего проигрыша.Мы же такие любители соблюдать договоры с врагами.В их понимании у нас нет причин для ядерного удара.Не пора ли кончать играть в поддавки в ядерном вопросе.Для начала поднять вопрос о выходе из договора об ядерных испытаниях.
  14. Погоны
    Погоны Сегодня, 09:11
    0
    Цитата: Tagan
    Цитата: Погоны
    СВО затягивается надолго до истощения сил НАТО...


    Наивный...
    А с чего вы взяли, что они у НАТО истощатся раньше? Какие к тому есть предпосылки?

    Ну, скорее всего тут следует рассматривать США. Европа после второй мировой не сильно-то много производила вооружений. В последнее время Европа в части ресурсов, в том числе и энергетических, на подсосе. Так что рассчитывать на то, что европейцы неожиданно начнут что-то производить в необходимых количествах, не менее наивно. Кроме того, тем же США приходится стоять в шпагате, т.к. им помимо Украины есть кого спонсировать. Например, Тайвань. И это далеко не все проблемы для США на текущий момент.
    Так что паниковать пока рановато.


    У них, в отличие от нас, есть цель - раздел России.
    И есть план как этого добиться.

    А какая цель у России? А план?