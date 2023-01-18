Госсекретарь США и глава Еврокомиссии заявили о необходимости предоставить Украине «все возможности для победы на поле боя»

Это такие возможности, которые она смогла бы использовать по назначению, в том числе современные системы. Подобное решение, как я ожидаю, будет принято на авиабазе Рамштайн.

Украина уже получила мощную поддержку со стороны США и Британии, а также других стран, в этом плане. Мы продолжаем адаптацию на этом пути.