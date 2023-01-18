Военное обозрение
Войти Регистрация

Новейший подводный ракетоносец «Генералиссимус Суворов» начал переход к месту временного базирования

2
Новейший подводный ракетоносец «Генералиссимус Суворов» начал переход к месту временного базирования

Вошедший в боевой состав ВМФ "под елочку" новейший подводный ракетоносец "Генералиссимус Суворов" проекта 955А ("Борей-А") покинул Северодвинск и начал переход к месту временного базирования. Об этом сообщили два информированных источника.


Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" временно будет базироваться на одной из морских баз Северного флота, куда сейчас и совершает переход из Северодвинска. После церемонии поднятия Андреевского флага, новый "Борей-А" еще какое-то время находился на территории Севмаша.

На днях подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" приступил к переходу из Северодвинска, где находился на судостроительном заводе "Севмаш", к пункту временного базирования на Северный флот

- приводит ТАСС слова одного из источников.

АПРКСН "Генералиссимус Суворов" отправится служить на Тихоокеанский флот, но произойдет это только летом. Межфлотский переход атомные подлодки традиционно совершают по Севморпути в сопровождении групп кораблей Северного и Тихоокеанского флотов. Пока же новый "Борей-А" будет находиться на Северном флоте, экипажу предстоят множественные тренировки и подготовка к переходу.

"Генералиссимус Суворов" - второй серийный атомный ракетоносец стратегического назначения модернизированного проекта "Борей-А". Заложен 26 декабря 2014 года, выведен из эллинга 25 декабря 2021 года, спущен на воду 11 января 2022 года. В боевой состав флота передан 29 декабря 2022 года.

Водоизмещение подводное - 24000 тонн, глубина погружения - 480 метров, экипаж - 107 человек, автономность - 90 суток, подводная скорость - 29 узлов. На вооружении БРПЛ Р-30 Булава, торпеды калибра 533 мм, ракетоторпеды РПК-6М "Водопад". Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:41
    0
    Неприятная новость для США и НАТО, там хватит минимум на 32 города.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:46
      +3
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Неприятная новость для США и НАТО, там хватит минимум на 32 города.

      С некоторых пор руководство США стало считать что Россия не применит свое ЯО в случае конфликта с НАТО и США... в последнее время англосаксы начали наглеть непомерно угрожая нашей стране санкциями и всякими карами... я думаю настала пора продемонстрировать США каким то образом что они не правы...и что им пора умерить свои аппетиты подчинения всего мира себе.