Новейший подводный ракетоносец «Генералиссимус Суворов» начал переход к месту временного базирования

Вошедший в боевой состав ВМФ "под елочку" новейший подводный ракетоносец "Генералиссимус Суворов" проекта 955А ("Борей-А") покинул Северодвинск и начал переход к месту временного базирования. Об этом сообщили два информированных источника.
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" временно будет базироваться на одной из морских баз Северного флота, куда сейчас и совершает переход из Северодвинска. После церемонии поднятия Андреевского флага, новый "Борей-А" еще какое-то время находился на территории Севмаша.
На днях подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" приступил к переходу из Северодвинска, где находился на судостроительном заводе "Севмаш", к пункту временного базирования на Северный флот
- приводит ТАСС слова одного из источников.
АПРКСН "Генералиссимус Суворов" отправится служить на Тихоокеанский флот, но произойдет это только летом. Межфлотский переход атомные подлодки традиционно совершают по Севморпути в сопровождении групп кораблей Северного и Тихоокеанского флотов. Пока же новый "Борей-А" будет находиться на Северном флоте, экипажу предстоят множественные тренировки и подготовка к переходу.
"Генералиссимус Суворов" - второй серийный атомный ракетоносец стратегического назначения модернизированного проекта "Борей-А". Заложен 26 декабря 2014 года, выведен из эллинга 25 декабря 2021 года, спущен на воду 11 января 2022 года. В боевой состав флота передан 29 декабря 2022 года.
Водоизмещение подводное - 24000 тонн, глубина погружения - 480 метров, экипаж - 107 человек, автономность - 90 суток, подводная скорость - 29 узлов. На вооружении БРПЛ Р-30 Булава, торпеды калибра 533 мм, ракетоторпеды РПК-6М "Водопад". Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.