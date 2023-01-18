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Немецкая пресса: Германия может передать Украине до 15 танков Leopard, но это связано с определенными трудностями

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Немецкая пресса: Германия может передать Украине до 15 танков Leopard, но это связано с определенными трудностями

Несмотря на отсутствие согласия немецкого правительства на поставку танков Leopard Украине, в Германии все чаще говорят об этом, как уже свершившемся факте. Сейчас на повестке более актуальный вопрос о наличии у ФРГ этих самых танков для передачи Киеву. Рассматривается несколько вариантов, но все они связаны с какими-то трудностями.


Один из вариантов предлагает немецкая оборонная промышленность в лице концернов Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann. Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на источники в отрасли, немецкие концерны моли бы подготовить для Украины от 10 до 15 танков Leopard уже в этом году, но заказ необходимо разместить "уже сейчас". В случае, если немецкое правительство одобрит поставки и быстро закажет танки, то, начиная с третьего квартала этого года два концерна могут выдавать по одному танку в неделю.

Другой вариант, более реальный, но также связанный с трудностями, предусматривает передачу Украине танков, предназначенных Чехии и Словакии. В этом случае Киев может получить до 29 ОБТ Leopard 2A4 уже в этом году, но необходимо согласие правительств этих двух стран, которые довольно длительное время пытались эти самые танки получить.

Вариант с поставкой танков из числа стоящих на вооружении Бундесвера пока не рассматривается, немецкие военные выступают категорически против этого заявляя, что с исправными танками в немецкой армии не все хорошо. В случае, если Киеву будет передаваться бронетехника из действующих частей, боеспособность бундесвера упадет до самой низкой отметки за все последние годы.

Между тем в Киеве продолжают мечтать о создании танковой бригады, оснащенной танками Leopard. Масла в огонь подливает Польша, заявившая о планах создания международной коалиции, способной поставить Украине до ста немецких танков.
Использованы фотографии:
https://www.bundeswehr.de/de
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24 комментария
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:02
    +2
    15 Леопардов это разговор ни чем... кто то тут пудрит мозги нам... речь может идти только о сотнях танков.
    Думаю на западе сознательно занижают количество поставляемых танков...врать там научились хорошо.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:07
      -1
      Германия может передать Украине до 15 танков Leopard

      Абдулла ! Оставь хоть один патрон - нечем будет застрелиться !
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:11
      0
      Поставки немецких Леопардов Укровермахту лишь вопрос времени. Количество танков возможной поставки не впечатляет. На ситуацию на фронте это практически никак не повлияет, но принесёт нам дополнительные потери. Кто следующий? Корейские танки или американские Абрамсы? Скорее всего корейцы. Зря что ли их Польша закупает? Абрамсы тоже должны прикатить на Украинутв этом году.
      А в это время мы продолжаем поставлять ресурсы для вражеских государств, которые расходуют их на убийство наших солдат. Вот такой бизнес.
      1. K._2
        K._2 Сегодня, 08:14
        +2
        Да что там в страны, Лукойл поставляет ГСМ на Украину, ВСУ заправляет своим бензинчиком грады и гаубицы и едет даивить наших ребят и мирное население ЛДНР. Вот такие дела... Заправляетесь на их заправках - спонсируете ВСУ, звучит глупо, но задумайтесь только.....о цепочке)
        1. сорок восьмой
          сорок восьмой Сегодня, 08:19
          +1
          Вы так говорите, как будто только Лукойл отстегивает Украине. А как же Транснефть, Газпром, Еврохим, куча банкиров всех мастей и прочей шушеры помельче, коей не счесть?
      2. kaufman
        kaufman Сегодня, 09:01
        0
        Мы уже существенно снизили Поставки ресурсов не дружественным странам. Вопрос не в этом , вопрос в том чем нам наполнять бюджет!? Если не продавать ресурсы ?
    3. Flyter
      Flyter Сегодня, 08:19
      0
      Их всего чуть больше 3000 тысяч. Поставка 100/200-х сот танков уже вызовет проблемы, из-за отсутствия такого числа экипажей. На обучение минимум месяца 4 нужно и то, это будет обучение, где покажут как завести, куда ехать и как стрелять, а еще плюс рем.комплекты...
    4. ratoborets
      ratoborets Сегодня, 08:27
      +3
      С химарсами, как и многими другими вооружениями, тоже так начинали ... небольшими поставками. Сначала 4 химарса, потом еще 4 и пошло-поехало.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:06
    0
    Что все носятся с этой идеей как панацеей ? "леопарды" это позавчерашний день, выпуск 1980 гг, махина весом 70 !!!! тонн при мощности двигателя 1500 лошадей, явно не для грязи и мостов Украины, четыре человека экипаж, нужен заряжающий т.к. нет механизма автоматического заряжания, бортовая броня 25 мм пробивается на раз-два, динамической защиты нет, в Сирии Турция за неделю боев потеряла 14 машин от курдов вооруженных простыми РПГ, стоит тучу денег в обслуживании капризен, нужны специальные масла.
    1. User_neydobniu
      User_neydobniu Сегодня, 08:17
      -4
      Ну так может тогда вы и пойдете уничтожать этот никудышный танк ?
    2. стар
      стар Сегодня, 08:28
      -2
      Что все носятся с этой идеей как панацеей ?

      Носится Зеленский, который всем звонит по пять раз в день и требует… или плачет - по ситуации. А в черный список его нельзя - он тогда в Вашингтон звонит и ябедничает..
    3. стар
      стар Сегодня, 08:55
      0
      махина весом 70 !!!! тонн при мощности двигателя 1500 лошадей, явно не для грязи и мостов Украины, четыре человека экипаж, нужен заряжающий т.к. нет механизма автоматического заряжания, бортовая броня 25 мм пробивается на раз-два, динамической защиты нет,

      Может быть в этом ответ на вопрос, почему немцы (известные своей нежной любовью к русским) меньше других горят желанием отправить весь этот дорогостоящий металлолом на свидание с Т-90М?
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:06
    0
    все они связаны с какими-то трудностями

    так надо эти трудности усугубить и углубить......
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:12
    +1
    Как не тасуют в Германии танковую "колоду" из нее постоянно выпадает временная "шестерка", которая не дает возможности поставить танки быстро.
    Польша, заявившая о планах создания международной коалиции, способной поставить Украине до ста немецких танков.
    Именно Польша заняла главенствующую позицию по распределению немецких "Леопардов" имеющихся на вооружении европейских стран. Кто наделил ее этим правом не понятно, но понятно одно - кто раньше встал того и тапочки. Возможно при огромном желании и согласованных договоренностях Европа наберет сотню этих танков, которые ко всему прочему необходимо еще будет доставить на территорию Украины, а затем на ЛБС. А, что будут решать с экипажами? Поляки могут послать своих, а вот немцы наверняка не пойдут на такой шаг. Остаются еще чехи и словаки с подготовленными экипажами, которые должны были получить из Германии "Леопарды", но вероятно за них получит Украина. Одним словом посмотрим, что из этого реально выйдет и в какие физические и имиджевые потери выльется.
    1. стар
      стар Сегодня, 08:19
      0
      Именно Польша заняла главенствующую позицию по распределению немецких "Леопардов" имеющихся на вооружении европейских стран. Кто наделил ее этим правом не понятно

      Понятно, кто наделил. Любимая шавка господина может лаять на кого хочет.
      Одним словом посмотрим, что из этого реально выйдет

      Если танков смогут прислать много, то из этого может выйти полноценная война между Россией и блоком НАТО. Если пришлют мало - мы их сожжем вместе с польскими и чешскими экипажами.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:13
    0
    Еще одна супервафля......, все что было поставлено на окраину - "штучный товар", да не приятно, но не критично до степени полномасштабного наступления и нанесения полного поражения на ЛБС. Свое уже почти выбито, идет уничтожение импорта.... У нищебродов с запада ничего своего нет кроме фантиков и производства, для которого требуются колоссальные ресурсы, а все с купли, при том, что в последнее время за дорого.
  6. Rusticolus
    Rusticolus Сегодня, 08:16
    +1
    Как я понимаю, немчура вспомнила что они все же умеют считать деньги, и их начала душить жаба. Концерны за бесплатно ни чего делать точно не станут, скорее наоборот еще и ценник накрутят "за срочность". американцы ни чего им не компенсируют, ибо а как же "евросолидарность" в раскрутку которой столько бабла вбухано. Чехи со Словаками, те то же, в замен переданных потребуют новые, и тоже срочно и забесплатно. В общем отказ фрицев передавать не столько в их мирном порыве, а в жабе, ибо им в итоге и придется оплатить весь этот банкет.
    1. стар
      стар Сегодня, 08:33
      -1
      В общем отказ фрицев передавать не столько в их мирном порыве, а в жабе, ибо им в итоге и придется оплатить весь этот банкет.

      Помимо жабы там понимают, что если эти танки жгли старыми советскими РПГ курдские партизаны, но в новости это как-то не попало, то тут их будут жечь десятками и в новости это обязательно попадет.
  7. 28-й регион
    28-й регион Сегодня, 08:26
    0
    Как немцам не хочется это делать и как на них давят со всех сторон.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:34
    0
    Как не печально звучит ,но как только коснется немецкая гусеница танка украинской земли ,надо рвать дип отношения .Смотрю уже скоро пойдут разговоры о передаче Украине ядерного оружия
  9. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 08:41
    +1
    два концерна могут выдавать по одному танку в неделю

    Где-то на том свете посмеялись от души за кружечкой баварского Шпеер и Гудериан.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:44
    0
    Танки с 91-го года толком не производились; всё более на экспорт, вот и выметают по сусекам. Много на складах, но они подлежат расконсервции. А производственных мощностей не хватает. К тому же танки не Панацея. Нужно одновременно поставить 200-300 танков, до 500 БПП и БТР, сотню Ф-16, сотню Апачей в варианте Лонг Боу, до 500 САУ. И снаряды, аммуницию, да много чего... Не реально всё это.
  11. polinet
    polinet Сегодня, 08:44
    0
    Передавайте вместе с немцами, можно даже люки заварить, чтоб не сбежали laughing
  12. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 08:44
    +1
    Цитата: Бородач
    Абрамсы тоже должны прикатить на Украину в этом году.


    "Абрамсов" на Украине не будет!
    Ничего личного... просто бизнес. Немцы, англичане, французы и прочие, кто танки производят - прежде всего конкуренты. США - барин. Барин должен остаться в чистом белом кителе, а все остальные (холопы) - пусть в кровавом дерьме. Пусть поставляют другие страны свои танки, пусть русские уничтожают танки конкурентов, что снизит их товарную привлекательность на мировом рынке оружия, а репутация "абрамсов" пусть не пострадает, делая их более конкурентоспособными для потенциальных клиентов.
    Ведь ясно же, что данный конфликт США используют по полной программе, чтобы "опустить" другие западные державы, тем самым укрепляя собственные позиции.
    Если уже не можешь расти над другими - унизь остальных и сохранишь свое лидерство.