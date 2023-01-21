Войны и генетика

Вырастет убийцей…
«Беспокойные люди могут быть добрыми и злыми.
Если в мире будет много беспокойных и добрых,
будет хорошо».
Я. Корчак «Король Матиуш на необитаемом острове»
Если в мире будет много беспокойных и добрых,
будет хорошо».
Я. Корчак «Король Матиуш на необитаемом острове»
История и культура. Хотя на Земле с 1945 года широкомасштабной войны, по счастью, так и не случилось, локальные войны шли неоднократно. В них точно так же, хотя и в меньших количествах, гибли люди, уничтожались материальные ценности. Но ради чего?
Каковы цели этого действа? Кажется, что на первый взгляд у всех войн и во все времена цели одни и те же. Но современная наука сегодня позволяет нам в этом усомниться.
Что передается, а что нет?!
Более того, называть причины вооруженных конфликтов сегодня нам могут одни, хотя на самом деле в основе их на самом деле лежит нечто совершенно противоположное! То есть совсем не то, что вроде бы было на самый первый взгляд!
Вспомним, что одним из важных положений такой науки, как культурология, является утверждение, что культура потомкам через брак родителей не передается, то есть генетически не наследуется. И вроде бы это неоднократно было доказано.
Существует легенда (или это и не легенда вовсе), что некий царь (кажется, это был какой-то индийский махараджа) пожелал узнать, какой из человеческих языков является самым древним. Запер в башне «мужеска пола» младенцев разных национальностей и приставил ходить за ними глухонемых служителей. Дети выросли, и тогда он приказал привести их во дворец и стал расспрашивать, рассчитывая таким образом выяснить, на каком же языке они заговорят, потому тот тогда самым древним и будет, а уже от него, как считал, махараджа, произошли и все остальные. Но дети в ответ на его вопросы молчали. Они совсем не умели говорить, то есть навыки членораздельной речи им генетически не передались.
Известен пример и с двумя индийскими девочками, воспитанными волками. Старшая из них в конце концов так и умерла, не смогла адаптироваться к жизни в человеческом обществе. Другая же и в 17 лет вела себя словно семилетний ребенок, и выше в своем развитии она ведь так и не поднялась. Правда, ее все-таки сумели приучить носить одежду, есть не руками, а ложкой и из тарелки, и даже немного разговаривать.
В то же время есть множество примеров, когда дети, никогда не встречавшиеся со своими родителями, вели себя точно так же, как если бы прожили рядом с ними долгие годы. На бытовом уровне мы то и дело говорим: «Он точная копия своего отца!», хотя папа не живет с сыном с самого момента его появления на свет. «Она вся в свою мать!», но как же так, ведь мать-то ее умерла при родах, и девочка ее никогда не видела, разве что на фотографии. Однако и вилку держит в руке в точности как она, и привычки у нее точно такие же. Так что все-таки что-то передается, не так ли? Способности уж точно передаются, наследуются и черты характера, и еще довольно многое…
Последствия вольности дворянства
Но влияет ли это на жизнь человеческого социума? Оказывается, влияет и ещё как! Причем уже с самых давних пор.
Но во времена оны мы забираться не будем, а вот с XVIII века почему бы и не начать?
И вспомним, что 18 февраля 1762 года Петр III подписал очень важный документ – указ «О вольности дворянства». В соответствии с ним дворяне могли больше ни в армии, ни в иных госучреждениях не служить, а свободно проживать в своих имениях и горя не знать!
Екатерина II в 1785 году подтвердила сей указ своего убиенного муженька, в результате чего множество дворян переместились на жительство в свои поместья и стали лично надзирать за своими крепостными. Ну, и понятно, что занялись делом по душе. Кто-то охотой, кто-то разведением лошадей и собак, а кто-то от избытка женолюбия попросту портил крестьянских девок и радовался. И очень скоро помещики заметили, казалось бы, банальную вещь: что у породистых собак бывают породистые щенки, а у беспородных – беспородные. Собственно, и раньше это было известно, но теперь все это же самое проходило прямо у них, то есть у помещиков, перед глазами. Причем не только с лошадьми и собаками, но и с людьми!
Потому как крепостные «примерного поведения», которые неприятностей им не доставляли, были? Были! А были среди крестьян и «буяны предерзостные» и… От последних помещики успешно избавлялись – сдавали их в солдаты, да и дело с концом! Ну а тех, которых «хоть с кашей ешь, хоть масло из них пахтай», они благоразумно женили на точно таких же глупых и покладистых девках, мол, «мотри, как она: хароша девка, полна».
И вот что вышло: в условиях, когда интеллектуальный отбор в социуме перестал действовать уже несколько тысячелетий (а он действовал в условиях родо-племенных отношений до появления первых городов), в массовом порядке начали размножаться глупые, но покладистые, а умные и беспокойные (во всех отношениях, как это верно подметил король Матиуш) попали в армию. Там шансы размножаться и передавать свои гены потомству были у них минимальны. Но даже и их дети все равно попадали в разряд кантонистов и пополняли всю ту же армию Российской империи!
Так что особо победам таких полководцев, как Румянцев, Суворов и Кутузов удивляться не стоит. Просто у них под руками был, можно сказать, прекрасный человеческий материал из сообразительных и храбрых солдат, представлявших собой без преувеличения элиту Русской нации! Зато в деревнях оставались мужики самые тугодумные и тупые, вот прогресс в русской деревне и шел такими черепашьими темпами.
Хотя… исключения были. Даже у двух родителей даунов, случается, рождаются нормальные дети. Все может быть: «бывает, что у девушки муж умирает, а у вдовы – живет».
Хотя не только российские императоры отметились экспериментами в области генетики. Когда прусский император Фридрих II возжелал иметь армию из рослых солдат, то, много не размышляя, повелел принять новый закон о наследстве, по которому всё без изъятия имущество покойного отца передавалось самому… низкорослому сыну! И – армию рослых мужиков он действительно получил, но при этом – поскольку гибли они массами и не размножались, самым серьезным образом он же и понизил средний рост германской нации на целые столетия вперед!
Долго потом Германия по среднему росту мужчин занимала одно из самых последних мест в Европе и до 187–190 см подтянулась только лишь за последние десятилетия. Причем совпало увеличение среднего роста с первой массовой миграций в эту страну турецких мужчин из Турции. То есть мигранты принесли с собой «свежую кровь», и последствия амбиций Фридриха постепенно нивелировались.
«Гренадеры силачи, гренадеры усачи, да и ростом высоки!»
Наполеон Бонапарт – сам невысокого роста, приказал набирать в свою гвардию людей не ниже 180 см. Потом вся эта масса «шестифутовых людей» погибла в битве при Ватерлоо под крики «Гвардия погибает, но не сдается». И, как итог Наполеоновских войн – рослые мужчины во Франции сделались редкостью.
Но совсем-то уж низкорослыми европейцы все же не остались. Дело в том, что в Париж вошла победоносная Русская армия! А среди них были… казаки! Которые прямо «телешом» купались в Сене и… Там было, на что посмотреть изголодавшимся по мужской силе французским женщинам. Да и офицеры у нас были хоть куда. Вот женщины и стали их… «привечать», что вылилось в массовое дезертирство!
Существуют разные точки зрения на то, сколько тогда из Российской армии сбежало солдат. Называется цифра, и вполне реальная – в 4 тысячи, и совсем уже нереальная – в 40 000. Проверить сегодня, какая точнее, нельзя. Но есть указы императора Александра I о прощении дезертиров, и действовали почему-то они очень долго. А раз уж даже были приняты специальные законы, то говорит это о том, что явление данное носило довольно массовый характер.
В любом случае средний рост французов быстро выровнялся. Заодно и русских генов им добавилось, так что они перед нами еще и в «генетическом долгу».
Гитлер в «Майн кампф» стал порицать французов за кровосмешение с аннамитками (вьетнамками) и африканками. И так ли уж он был неправ, сказать очень трудно, в любом случае типаж настоящей француженки – то есть с белой кожей, голубыми глазами и золотыми волосами – остался только где? В сказках Шарля Перро и в романах Эмиля Золя.
В США тоже немало поэкспериментировали с человеческой расой. Так, 20 мая 1862 года там приняли так называемый Гомстед-акт о наделении землей всех желающих и прежде всего солдат армии Севера. Узнав об этом, из Европы в Америку выехала прямо-таки огромная масса людей. В основном предприимчивых, авантюристов по натуре. И, кстати, очень хорошо, что там оружие продавалось свободно, поэтому многие из них или друг друга попросту перестреляли в стычках в салунах, или же они были убиты индейцами.
Вот США и стали развиваться быстрее всех прочих государств. А все потому, что туда как магнитом затянуло всех самых активных и предприимчивых, в то время как терпилы, напротив, продолжали сидеть по своим национальным квартирам.
Однако давайте обратимся опять к России. Война Первая мировая, потом революция, затем Гражданская война самым трагическим образом изменили и наш социум, и всю его генетическую составляющую. «Породистые» представители дворянских фамилий были или убиты, или же эмигрировали. Но те самые терпилы, которых можно было «хоть с кашей есть, хоть масло пахтать», увидели в этом свой шанс, полезли наверх, и дальше получилось то, что и получилось, на целых 74 года.
Люди слушали красивые слова, а происходящего вокруг не понимали. Ну а в годы Великой Отечественной войны погибли, опять же, лучшие среди нашего мужского населения – самые ответственные, самые смелые, решительные и глубоко порядочные. Зато выжили как раз совершенно другие – карьеристы и приспособленцы, хотя, конечно, и не только они. Но их стало больше, чем раньше, они передали свои гены своим детям, те – своим, и понеслось!
Генетика патриархальных отношений...
Кстати, настало время объяснить отсутствие генов монголо-татарских завоевателей Руси в крови русского народа – пример, столь часто приводимый отдельными «знатоками» на ВО в подтверждение якобы отсутствия «ига».
А не надо подходить с мерками сегодняшнего дня к жизни патриархального социума того времени. Тогда женщина, ставшая жертвой насилия со стороны «поганого» (а иначе их на Руси и не называли!), которая вдобавок ко всему еще и «понесла», объявлялась вне закона, и самое лучше, что она могла придумать – это утопиться! Можно было и «скинуть плод», хотя клеймо «порченной» на ней оставалось. Ну, а если уж ребенок каким-то чудом появлялся на свет, то… внешне от так сильно отличался от привычного всем славянского типа, что его и за человека-то не считали, а так и называли– «поганое отродье», и… за ноги и об угол избы. Вот и конец всем генам!
Кстати, как это ни ужасно осознавать, но именно так – войнами всегда убиваются сразу два зайца: решаются политические и экономические задачи и ко всему прочему человеческий социум ещё и избавляется от потенциально опасных членов общества. Мешающих всем прочим жить спокойно.
А раз так, то и в дальнейшем такая практика будет, несомненно, продолжена, хотя и замаскирована разными «красивыми» словами. Поэтому нам следует ожидать появления не только новых вирусов, но также инспирированных движений мессианского толка, цель которых – собрать под свои знамена «людей беспокойных, но злых».
Затем последует внесение в это движение деструктивных идей, чтобы можно было применить к ним силу, с последующим их тотальным уничтожением. По сути это будет своего рода древнегреческий «остракизм», но не на социальном, а на генетическом уровне. То есть человечество и в дальнейшем не станет давать размножаться людям, гены которых провоцируют людей на антисоциальное поведение.
Найти, взрастить, и... уничтожить!
Пример с ИГИЛ (запрещено в РФ) в данном случае весьма показателен. Что так долго с ним церемонятся, неужели у России и НАТО нет средств, чтобы покончить с ним раз и навсегда? А вот этого-то как раз и не нужно. Нужен пылесос (или магнит), притягивающий всех тех, кому официальный ислам встает поперек горла, чтобы законным образом… не давать им размножаться!
И будет так до тех пор, пока… человечество не сможет найти более гуманный и цивилизованный способ, как «сбыть таких людей на сторону». Например, их можно будет отправлять колонизировать Луну и Марс, изучать астероиды, а может быть, даже построят когда-нибудь огромный «звездный ковчег», соберут их всех вместе и отправят осваивать какую-нибудь подходящую планету возле Тау Киты или Эпсилона Эридана!