Войны и генетика



Вырастет убийцей…

«Беспокойные люди могут быть добрыми и злыми.

Если в мире будет много беспокойных и добрых,

будет хорошо».

Я. Корчак «Король Матиуш на необитаемом острове»

Что передается, а что нет?!

Последствия вольности дворянства

«Гренадеры силачи, гренадеры усачи, да и ростом высоки!»

Генетика патриархальных отношений...

Найти, взрастить, и... уничтожить!