Военное обозрение
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Войны и генетика

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Войны и генетика
Вырастет убийцей…



«Беспокойные люди могут быть добрыми и злыми.
Если в мире будет много беспокойных и добрых,
будет хорошо».
Я. Корчак «Король Матиуш на необитаемом острове»

История и культура. Хотя на Земле с 1945 года широкомасштабной войны, по счастью, так и не случилось, локальные войны шли неоднократно. В них точно так же, хотя и в меньших количествах, гибли люди, уничтожались материальные ценности. Но ради чего?

Каковы цели этого действа? Кажется, что на первый взгляд у всех войн и во все времена цели одни и те же. Но современная наука сегодня позволяет нам в этом усомниться.

Что передается, а что нет?!


Более того, называть причины вооруженных конфликтов сегодня нам могут одни, хотя на самом деле в основе их на самом деле лежит нечто совершенно противоположное! То есть совсем не то, что вроде бы было на самый первый взгляд!

Вспомним, что одним из важных положений такой науки, как культурология, является утверждение, что культура потомкам через брак родителей не передается, то есть генетически не наследуется. И вроде бы это неоднократно было доказано.

Существует легенда (или это и не легенда вовсе), что некий царь (кажется, это был какой-то индийский махараджа) пожелал узнать, какой из человеческих языков является самым древним. Запер в башне «мужеска пола» младенцев разных национальностей и приставил ходить за ними глухонемых служителей. Дети выросли, и тогда он приказал привести их во дворец и стал расспрашивать, рассчитывая таким образом выяснить, на каком же языке они заговорят, потому тот тогда самым древним и будет, а уже от него, как считал, махараджа, произошли и все остальные. Но дети в ответ на его вопросы молчали. Они совсем не умели говорить, то есть навыки членораздельной речи им генетически не передались.

Известен пример и с двумя индийскими девочками, воспитанными волками. Старшая из них в конце концов так и умерла, не смогла адаптироваться к жизни в человеческом обществе. Другая же и в 17 лет вела себя словно семилетний ребенок, и выше в своем развитии она ведь так и не поднялась. Правда, ее все-таки сумели приучить носить одежду, есть не руками, а ложкой и из тарелки, и даже немного разговаривать.

В то же время есть множество примеров, когда дети, никогда не встречавшиеся со своими родителями, вели себя точно так же, как если бы прожили рядом с ними долгие годы. На бытовом уровне мы то и дело говорим: «Он точная копия своего отца!», хотя папа не живет с сыном с самого момента его появления на свет. «Она вся в свою мать!», но как же так, ведь мать-то ее умерла при родах, и девочка ее никогда не видела, разве что на фотографии. Однако и вилку держит в руке в точности как она, и привычки у нее точно такие же. Так что все-таки что-то передается, не так ли? Способности уж точно передаются, наследуются и черты характера, и еще довольно многое…

Последствия вольности дворянства


Но влияет ли это на жизнь человеческого социума? Оказывается, влияет и ещё как! Причем уже с самых давних пор.

Но во времена оны мы забираться не будем, а вот с XVIII века почему бы и не начать?

И вспомним, что 18 февраля 1762 года Петр III подписал очень важный документ – указ «О вольности дворянства». В соответствии с ним дворяне могли больше ни в армии, ни в иных госучреждениях не служить, а свободно проживать в своих имениях и горя не знать!

Екатерина II в 1785 году подтвердила сей указ своего убиенного муженька, в результате чего множество дворян переместились на жительство в свои поместья и стали лично надзирать за своими крепостными. Ну, и понятно, что занялись делом по душе. Кто-то охотой, кто-то разведением лошадей и собак, а кто-то от избытка женолюбия попросту портил крестьянских девок и радовался. И очень скоро помещики заметили, казалось бы, банальную вещь: что у породистых собак бывают породистые щенки, а у беспородных – беспородные. Собственно, и раньше это было известно, но теперь все это же самое проходило прямо у них, то есть у помещиков, перед глазами. Причем не только с лошадьми и собаками, но и с людьми!

Потому как крепостные «примерного поведения», которые неприятностей им не доставляли, были? Были! А были среди крестьян и «буяны предерзостные» и… От последних помещики успешно избавлялись – сдавали их в солдаты, да и дело с концом! Ну а тех, которых «хоть с кашей ешь, хоть масло из них пахтай», они благоразумно женили на точно таких же глупых и покладистых девках, мол, «мотри, как она: хароша девка, полна».

И вот что вышло: в условиях, когда интеллектуальный отбор в социуме перестал действовать уже несколько тысячелетий (а он действовал в условиях родо-племенных отношений до появления первых городов), в массовом порядке начали размножаться глупые, но покладистые, а умные и беспокойные (во всех отношениях, как это верно подметил король Матиуш) попали в армию. Там шансы размножаться и передавать свои гены потомству были у них минимальны. Но даже и их дети все равно попадали в разряд кантонистов и пополняли всю ту же армию Российской империи!

Так что особо победам таких полководцев, как Румянцев, Суворов и Кутузов удивляться не стоит. Просто у них под руками был, можно сказать, прекрасный человеческий материал из сообразительных и храбрых солдат, представлявших собой без преувеличения элиту Русской нации! Зато в деревнях оставались мужики самые тугодумные и тупые, вот прогресс в русской деревне и шел такими черепашьими темпами.

Хотя… исключения были. Даже у двух родителей даунов, случается, рождаются нормальные дети. Все может быть: «бывает, что у девушки муж умирает, а у вдовы – живет».

Хотя не только российские императоры отметились экспериментами в области генетики. Когда прусский император Фридрих II возжелал иметь армию из рослых солдат, то, много не размышляя, повелел принять новый закон о наследстве, по которому всё без изъятия имущество покойного отца передавалось самому… низкорослому сыну! И – армию рослых мужиков он действительно получил, но при этом – поскольку гибли они массами и не размножались, самым серьезным образом он же и понизил средний рост германской нации на целые столетия вперед!

Долго потом Германия по среднему росту мужчин занимала одно из самых последних мест в Европе и до 187–190 см подтянулась только лишь за последние десятилетия. Причем совпало увеличение среднего роста с первой массовой миграций в эту страну турецких мужчин из Турции. То есть мигранты принесли с собой «свежую кровь», и последствия амбиций Фридриха постепенно нивелировались.

«Гренадеры силачи, гренадеры усачи, да и ростом высоки!»


Наполеон Бонапарт – сам невысокого роста, приказал набирать в свою гвардию людей не ниже 180 см. Потом вся эта масса «шестифутовых людей» погибла в битве при Ватерлоо под крики «Гвардия погибает, но не сдается». И, как итог Наполеоновских войн – рослые мужчины во Франции сделались редкостью.

Но совсем-то уж низкорослыми европейцы все же не остались. Дело в том, что в Париж вошла победоносная Русская армия! А среди них были… казаки! Которые прямо «телешом» купались в Сене и… Там было, на что посмотреть изголодавшимся по мужской силе французским женщинам. Да и офицеры у нас были хоть куда. Вот женщины и стали их… «привечать», что вылилось в массовое дезертирство!

Существуют разные точки зрения на то, сколько тогда из Российской армии сбежало солдат. Называется цифра, и вполне реальная – в 4 тысячи, и совсем уже нереальная – в 40 000. Проверить сегодня, какая точнее, нельзя. Но есть указы императора Александра I о прощении дезертиров, и действовали почему-то они очень долго. А раз уж даже были приняты специальные законы, то говорит это о том, что явление данное носило довольно массовый характер.

В любом случае средний рост французов быстро выровнялся. Заодно и русских генов им добавилось, так что они перед нами еще и в «генетическом долгу».

Гитлер в «Майн кампф» стал порицать французов за кровосмешение с аннамитками (вьетнамками) и африканками. И так ли уж он был неправ, сказать очень трудно, в любом случае типаж настоящей француженки – то есть с белой кожей, голубыми глазами и золотыми волосами – остался только где? В сказках Шарля Перро и в романах Эмиля Золя.

В США тоже немало поэкспериментировали с человеческой расой. Так, 20 мая 1862 года там приняли так называемый Гомстед-акт о наделении землей всех желающих и прежде всего солдат армии Севера. Узнав об этом, из Европы в Америку выехала прямо-таки огромная масса людей. В основном предприимчивых, авантюристов по натуре. И, кстати, очень хорошо, что там оружие продавалось свободно, поэтому многие из них или друг друга попросту перестреляли в стычках в салунах, или же они были убиты индейцами.

Вот США и стали развиваться быстрее всех прочих государств. А все потому, что туда как магнитом затянуло всех самых активных и предприимчивых, в то время как терпилы, напротив, продолжали сидеть по своим национальным квартирам.

Однако давайте обратимся опять к России. Война Первая мировая, потом революция, затем Гражданская война самым трагическим образом изменили и наш социум, и всю его генетическую составляющую. «Породистые» представители дворянских фамилий были или убиты, или же эмигрировали. Но те самые терпилы, которых можно было «хоть с кашей есть, хоть масло пахтать», увидели в этом свой шанс, полезли наверх, и дальше получилось то, что и получилось, на целых 74 года.

Люди слушали красивые слова, а происходящего вокруг не понимали. Ну а в годы Великой Отечественной войны погибли, опять же, лучшие среди нашего мужского населения – самые ответственные, самые смелые, решительные и глубоко порядочные. Зато выжили как раз совершенно другие – карьеристы и приспособленцы, хотя, конечно, и не только они. Но их стало больше, чем раньше, они передали свои гены своим детям, те – своим, и понеслось!

Генетика патриархальных отношений...


Кстати, настало время объяснить отсутствие генов монголо-татарских завоевателей Руси в крови русского народа – пример, столь часто приводимый отдельными «знатоками» на ВО в подтверждение якобы отсутствия «ига».

А не надо подходить с мерками сегодняшнего дня к жизни патриархального социума того времени. Тогда женщина, ставшая жертвой насилия со стороны «поганого» (а иначе их на Руси и не называли!), которая вдобавок ко всему еще и «понесла», объявлялась вне закона, и самое лучше, что она могла придумать – это утопиться! Можно было и «скинуть плод», хотя клеймо «порченной» на ней оставалось. Ну, а если уж ребенок каким-то чудом появлялся на свет, то… внешне от так сильно отличался от привычного всем славянского типа, что его и за человека-то не считали, а так и называли– «поганое отродье», и… за ноги и об угол избы. Вот и конец всем генам!

Кстати, как это ни ужасно осознавать, но именно так – войнами всегда убиваются сразу два зайца: решаются политические и экономические задачи и ко всему прочему человеческий социум ещё и избавляется от потенциально опасных членов общества. Мешающих всем прочим жить спокойно.

А раз так, то и в дальнейшем такая практика будет, несомненно, продолжена, хотя и замаскирована разными «красивыми» словами. Поэтому нам следует ожидать появления не только новых вирусов, но также инспирированных движений мессианского толка, цель которых – собрать под свои знамена «людей беспокойных, но злых».

Затем последует внесение в это движение деструктивных идей, чтобы можно было применить к ним силу, с последующим их тотальным уничтожением. По сути это будет своего рода древнегреческий «остракизм», но не на социальном, а на генетическом уровне. То есть человечество и в дальнейшем не станет давать размножаться людям, гены которых провоцируют людей на антисоциальное поведение.

Найти, взрастить, и... уничтожить!


Пример с ИГИЛ (запрещено в РФ) в данном случае весьма показателен. Что так долго с ним церемонятся, неужели у России и НАТО нет средств, чтобы покончить с ним раз и навсегда? А вот этого-то как раз и не нужно. Нужен пылесос (или магнит), притягивающий всех тех, кому официальный ислам встает поперек горла, чтобы законным образом… не давать им размножаться!

И будет так до тех пор, пока… человечество не сможет найти более гуманный и цивилизованный способ, как «сбыть таких людей на сторону». Например, их можно будет отправлять колонизировать Луну и Марс, изучать астероиды, а может быть, даже построят когда-нибудь огромный «звездный ковчег», соберут их всех вместе и отправят осваивать какую-нибудь подходящую планету возле Тау Киты или Эпсилона Эридана!
Автор:
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22 комментария
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  1. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 05:14
    +7
    у беспородных – беспородные. Собственно, и раньше это было известно, но теперь все это же самое проходило прямо у них, то есть у помещиков, перед глазами. Причем не только с лошадьми и собаками, но и с людьми!

    Очень отдаёт евгеникой...
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 05:30
      +1
      Цитата: Doccor18
      Очень отдаёт евгеникой..

      Да. Но как бы кто к евгенике не относился, зерно истины в ней есть. Например в Средней Азии до сих пор трудно выдать за муж/женить детей, если в семье есть хоть один ребёнок с отклонением. hi
  2. Гуран33 Сергей
    Гуран33 Сергей Сегодня, 05:16
    -1
    Дребедень! Идет армия по завоеваной территории и массово оставляет за собой потомство,качество женского организма-при изнасиловании почти семидесяти-восьмидесяти процентная беременность..Дошли поляки до Москвы-нас даже сейчас тяжело по генетике различить.Нашествие 12 года тоже свой след оставило правда размытый,всё таки нашествие двунадесяти народов,Окраинцы 43 года рождения сами себя "немчиками" звали .А вот орда практически(кроме боярских родов)не оставила следов,выбитые в боях и уведённые в рабство мужчины и женщины детородного возраста,ясачные и боярские поборы устроили три четыре голодных года(пока не выросло новое поколение работников)и детей насилия переставали кормить тут и попы православные отметились со своим осуждение жертв
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 05:32
      +2
      Цитата: Гуран33 Сергей
      Дошли поляки до Москвы-нас даже сейчас тяжело по генетике различить

      Вы поинтересуйтесь, в каком веке поляки перестали считать себя русскими. wink Даже у Сенкевича в книге "Огнём и мечом" есть момент, когда польский дворянин называет себя русским.
      1. Гуран33 Сергей
        Гуран33 Сергей Сегодня, 06:40
        -1
        Я пишу о нас а не о поляках по которым тоже русские армии хорошо потоптались,и об этой статье дубовой а о помещиках-если "папаша" поддерживал (деньгами,питанием,легкой работай-неважно) свою пассию лет до пяти вот и вырастал здоровый организм. На фоне того что в мелких общинах возникали близкородственные связи,тем более что в российской глубинке (кроме губернских городов)не стояла ни своя армия ни таскалась чужая
  3. ee2100
    ee2100 Сегодня, 05:21
    +8
    Смысл статьи ясен - специально обученные люди скоро получат циркули и будут методом измерения головы определять на что годен человек.
    Кого в "расход", а кто достоин быть электоратом.
    Хорошо не циркулем,а рассматривая наборы "генов".
    Эту фашистскую теорию пропагандирует бывший коммунист?!
    И ещё. Про т.н. монгольское иго.
    "Можно было и «скинуть плод»,.....Ну, а если уж ребенок каким-то чудом появлялся на свет, то… внешне от так сильно отличался от привычного всем славянского типа, что его и за человека-то не считали, а так и называли– «поганое отродье», и… за ноги и об угол избы. Вот и конец всем генам!"(с)
    Может автор и ссылки на документы предоставит о массовых детоубийствах на Руси во времена ига?
    Как он утверждает ,что их 5000 томов.
    Про "бутылочное горлышко" сегодня он промолчал - понял,что ерунду сморозил. laughing
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 05:53
      -1
      Цитата: ee2100
      специально обученные люди скоро получат циркули и будут методом измерения головы определять на что годен человек

      В век развития биохимии циркули не нужны. Для этого имеются биолаборатории, выдающие результат гораздо точнее, чем циркуль...
    2. Korsar4
      Korsar4 Сегодня, 07:44
      0
      Вопрос очень серьезный. Как понимаю, оценить насколько наследственность влияет, а насколько среда - непросто. А вот доводы - не веские. Да и подход, если честно, легкомысленный.

      Даже не знаю, как взялся бы за такую статью. Пример с детьми-Маугли - классический.

      А дальше? О вырождении и утончении дворянства? Но здесь точно были отклонения от главной линии. И кровь, и инстинкты - срабатывают.
  4. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 05:21
    +9

    В любом случае средний рост французов быстро выровнялся.

    И это сделали в 23 миллионной Франции 4-40 тысяч дезертиров? Ай да молодцы! Вот могли же..!
  5. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 06:00
    -1
    Делить людей на цвет кожи,на размер черепа,на его рост-это удел нацистской теории.Тут другое. Не допустить людей,попавших "из грязи а князи".А для этого нужен генетический код. Такое распределение скажется в будущем. Ведь нашу науку и культуру определяли люди совсем из других предпочтений.
  6. иван2022
    иван2022 Сегодня, 06:02
    +6
    В России "породистые представители нации" - дворяне сначала разворовали свою страну, живя не по средствам, затем свергли с трона своего же Императора (что в других странах делала буржуазия), ну а потом свалили на Запад - улучшать тамошню породу. То-то и оно.....

    Можно подумать, что сейчас Запад сильно о облагородился русскими белогвардейцами.....

    Кстати-если допустить, что помещики, имея не ограниченную власть, отдавали самых энергичных на службу в армию и не находили им применения у себя-что можно сказать об их собственных умственных способностях?

    Боялись интеллектуальной конкуренции со стороны мужиков? Или может быть помещики освобождались от не пригодного в работе сброда, сплавляя его на службу?.....Это только с точки зрения Шпаковского для того, что бы работать - ума не надо.

    Полезно припомнить известный эксперимент с "мышиным Раем" , который приводил к исчезновению, популяции... Он наглядно указывает, как влияет на способности "вольный и безбедный" образ жизни.

    Ещё полезно перечитать классику :.. "Евгения Онегина", род которого практически пресекся, вместе с "Горем от ума". Как там сказано? "Из огня тот выйдет невредим, кто с вами день пробыть сумеет, подышит воздухом одним и в нем рассудок уцелеет."

    Да и нынешняя наша, ну очень беспокойная элита - как-то не продемонстрировала высоких способностей, столкнувшись с западной.
  7. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 06:03
    -1
    Про ИГИЛ сильно сказано! Помнится эту контору создали иракские офицеры изгнанные из армии после свержения и убийства Садами Хусейна.
  8. 3x3zsave
    3x3zsave Сегодня, 06:21
    +1
    их можно будет отправлять колонизировать Луну
    Да-да, Хайнлайн уже отправлял, Земле, в последствии, мало не показалось.
  9. 3x3zsave
    3x3zsave Сегодня, 06:44
    +2
    в любом случае типаж настоящей француженки – то есть с белой кожей, голубыми глазами и золотыми волосами – остался только где? В сказках Шарля Перро и в романах Эмиля Золя.
    Светлокожесть и светловолосость - рецессивный признак человеческого генома европеоидного типа, характерный для замкнутых этнических групп.
    1. Korsar4
      Korsar4 Сегодня, 07:46
      +1
      Компаньонка Пьера Ришара в «Уколе зонтиком» без краски не обошлась. А жаль.
  10. литий17
    литий17 Сегодня, 06:52
    +2
    Что то есть в этом. Но не сказано, что для генетического отбора нужна многодетная семья, это во первых, и система воспитания на духовных ценностях во вторых! Пример тому дворянство, уничтожение которого как класса началось с момента вольной жизни. Мы сейчас из-за этого уже генетически выродились, было уничтожено мужское население, отменены мужские обязанности в школе и в жизни (знаменитая отмена срочной службы...) ну и в довесок крупнокалиберный залп по основам духовного, вирус западной гадости от которой не была своевременно применена вакцина!
  11. tatra
    tatra Сегодня, 07:16
    0
    Война Первая мировая, потом революция, затем Гражданская война самым трагическим образом изменили и наш социум, и всю его генетическую составляющую

    У врагов СССР холопское преклонение перед богатыми и знатными . Для них если родился человек в богатой и знатной семье - неважно ,умный он ,или ,здоровый или больной -как сын Николая II -для них он априори "генофонд и цвет нации ". Они и себя после захвата СССР из -за неадекватно завышенной самооценки,всерьез вообразили " избранными " по сравнению с народом , "самыми лучшими ,самыми работящими ", и тоже "генофондом и цветом нации ". И презрительно относятся к советскому народу ,за счет результатов труда которого они паразитируют все 30 лет после захвата СССР .
  12. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 07:17
    -1
    Насчёт голубоглазых французов. В битве против Атиллы на Каталаунских полях, центр римского войска держали аланы. По мнению выдающегося ученого Василия Абаева, сарматская конница, завербованная римлянами для контроля Галлии, положила начало рыцарской европейской традиции. Он обратил внимание на сходство легенд нартовского эпоса с циклом легенд о короле Артуре.
  13. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 07:26
    0
    В целом, я полагаю, эта статья написана под влиянием практического применения чвк.
  14. Luminman
    Luminman Сегодня, 07:32
    +1
    типаж настоящей француженки – то есть с белой кожей, голубыми глазами и золотыми волосами – остался только где? В сказках Шарля Перро и в романах Эмиля Золя

    Когда Перро писал свои сказки, а Золя романы - во Франции не было никаких арабов, ни негров. Да и сами французы - наследники франков, алеманов, швабов, бургундов и пр. А это все германцы, пришедшие с севера Европы. Другая часть французов - галлы, с рыжими волосами и светлыми глазами...
  15. Eug
    Eug Сегодня, 07:39
    0
    Войны приводят к гибели в первую очередь наиболее пассионарных и активных членов общества - своего рода "спуск социального пара" в обществе. Это когда не хотят, чтобы в обществе работали "социальные лифты".... кому это выгодно и нужно - решайте сами....
  16. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 07:49
    0
    для того чтобы отправить колонизировать Луну Марс итд "терпилы" должны построить ракеты
    а у них "каши" нет laughing