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Украинские военные выдали в радиоэфире расположение позиций польских наемников в Соледаре

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Украинские военные выдали в радиоэфире расположение позиций польских наемников в Соледаре

Военнослужащие ВСУ (вооруженных сил Украины) во время боевых действий в Соледаре практически не скрывали место расположения позиций наемников из Польши. Они открыто обсуждали позиции поляков между собой в радиопереговорах, которые засекались российскими военными


В результате ВС РФ наносили точные артиллерийские удары по польским формированиям. Наемники несли в Соледаре большие потери в том числе и из-за этих переговоров.

В том же Соледаре часть серьезных потерь, причиненных нами польскому контингенту, произошла благодаря ВСУ, которые абсолютно не стесняясь обсуждали в радиоэфире районы работы иностранных коллег

- подчеркнул в беседе с РИА Новости советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

По словам политика, Польша требует у Германии поставлять танки Украине. Это не может не вызывать улыбок, если учитывать реальные отношения между украинскими военными и польскими наемниками на поле боя. Украинские военнослужащие откровенно недолюбливают поляков, и это проявляется не только в бытовых разговорах. Командование ВСУ старается отправлять поляков на наиболее опасные участки фронта, где легко можно погибнуть.

В целом, отметил Гагин, поляков воспринимают как «неприятных попутчиков» для украинских вооруженных сил на время их противостояния российской армии, чем как друзей или союзников. Это обусловлено и многовековой историей далеко не самых лучших отношений между поляками и украинцами, и эту историю никто не забыл – ни на Украине, ни в Польше.
Использованы фотографии:
Ministerstwo Obrony Narodowej
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20 комментариев
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  1. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 08:30
    +2
    А кто-то пишет наоборот, что поляки идут третьей волной в качестве заградотрядов вместе с нацбатами.
    1. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 08:36
      +3
      Так сплошной линии фронта нет. Все больше опорники. Даже если поленья их где то во второй линии ждут, укропы по тихому свалили другой дорогой, оппа и поленья уже на передовой. laughing
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:39
      +4
      В котле заградотряды особо не нужны: отступать некуда.
      Смерть am польских наемников радует особенно!!! good
      Вы не любите поляков? Да вы их просто готовить не умеете. wassat
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:31
    +1
    Началось ,это украинцы еще не поняли что их ждет при оккупации поляками Зап Украины .За песенки про Бандеру вешать будут
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 08:33
      +3
      большая часть украинцев - и сами западенцев не особо любят, за них переживать не будут сильно...
      1. стар
        стар Сегодня, 08:46
        0
        Заслуженный артист России Юрий Гальцев в интервью на ютуб-канале Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи" рассказал о примечательном факте из своей актёрской карьеры, который запомнил на всю жизнь. Он произошёл во время съёмок фильма "Гитлер капут!" в 2008 году во Львове.

        Одну из сцен фильма, где артист сыграл со своим коллегой Юрием Стояновым, снимали в украинском городе. Для антуража "весь Львов был обклеен свастикой, форму пошили, машины специальные", вспоминает Гальцев.

        "Он [Стоянов] говорит: "Я суши хочу. Может, не будем раздеваться? Давай в этой [немецкой] форме на машине заедем во Львов: я знаю, где суши в центре города", — продолжил актёр.

        Когда артисты подъехали к ресторану в нацистской форме, Стоянов в шутку перевоплотился в образ и изобразил немецкую речь. Присутствовавшие замерли в недоумении, а пожилая женщина подошла к ним и сказала: "Слава Богу, наши пришли!".
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:43
      0
      Цитата: APASUS
      Началось ,это украинцы еще не поняли что их ждет при оккупации поляками Зап Украины .За песенки про Бандеру вешать будут

      Что было с бандеровцами в Польше, после ВОВ. Это в СССР более гуманно к ним относились, а поляки не церемонились.
    3. стар
      стар Сегодня, 08:48
      +1
      Ну не знаю: как посмотришь на объятия Зеленского с Дудой - плакать хочется от умиления crying
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 08:52
        0
        Цитата: стар
        Ну не знаю: как посмотришь на объятия Зеленского с Дудой - плакать хочется от умиления

        Один хочет землю,а второй денег - вот и весь секрет .У каждого свои цели ,за деньги ..............на рояле такое вытворял
  3. Rusticolus
    Rusticolus Сегодня, 08:32
    +2
    Не иначе решили им отомстить за то что у них унитазы мыли. Странно что поляки об этом недогадывались, могли бы тоже пообсуждать расположение укропов.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:33
    0
    перефразируя... болтун находка для разведчика... winked.........................
    краткость сестра таланта bully
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:33
    +3
    Тот самый случай, когда вспоминается поговорка - с такими друзьями врагов не надо. И главное в этом марлезонском балете то, что Польша Украине выставит счёт независимо от исхода заварухи. И найдёт способ получить по этому счёту ВСЁ.
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 08:37
      +2
      И главное в этом марлезонском балете то, что Польша Украине выставит счёт независимо от исхода заварухи
      Это если будет кому выставлять счёт, а ведь и такой вариант возможен.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:40
      0
      Если эта бодяга продлится надолго,то поляки правобережную Ураину поглотят.Ну хотя бы до Днепропетровска.Сначала на правах конфедерации,ну а потом..украинецики сами не заметят,как им предьявят такие условия,от которых отказатся ну никак нельзя
      1. Rusticolus
        Rusticolus Сегодня, 08:48
        +2
        Сначала на правах конфедерации,ну а потом..украинецики сами не заметят,как им предьявят такие условия,от которых отказатся ну никак нельзя
        Заметить то заметят, а толку? Лет через 5-10 вдруг окажется, что в конфедерации все руководство - поляки или их прихлебатели. Примут указ об обьеденении и упразднении конфедерации. А всех недовольных дерьмократично перебьют или по тюрьмам рассуют.
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:50
      +1
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Польша Украине выставит счёт независимо от исхода заварухи. И найдёт способ получить по этому счёту ВСЁ

      У власти Зеленского или любой подобной - получит обязательно. Натурой - землями, например. Потому что денег нет и не будет -
      ...всё уже украдено до нас.
      Да ещё получат с процентами такими, что наши микрофинансовые организации обзавидуются.

      Да вот только \большой вопрос - какая власть будет на Украине после войны? Не для того наши всё это затеяли, чтобы сохранить сегодняшнюю власть. В крайнем случае - в какой-нибудь из западных областей, может быть, и выживет "Украина" с сегодняшней властью. Географически - как Тайвань с Китаем. И каждый именно себя считает "настоящим" Китаем или Украиной. Так с них, нищих попрошаек, с этого "осколка", ничего не получишь. А с новой власти, за которую сейчас война идёт - и тем более.

      Так что и у поляков пролёт, и у американцев, и у европейцев - профита не будет. Чисто невозвратный кредит сегодня они Украине выдают.
      Ничего, спишут... Не первый раз обделанные собственные портки отстирывать.
      1. oldzek
        oldzek Сегодня, 09:28
        0
        мани,мани,мани,мани,мы не просим каши манной...ну и тд.у пана Зе и ко.есть кое что за ихним бугром,а как известно с паршивой овцы и шерсти клок хорош.если не взять больше.
  6. 2я19
    2я19 Сегодня, 08:33
    +3
    Слово за пшеками, надо разов несколько сдать хххохххллловвв. И будут в расчёте.
    1. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 08:41
      0
      Таким макаром у них скоро и френдлифаер начнется. И это пожалуй будет единственное, когда я буду не против если они по привычке все свалят на Россию.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:41
    0
    поляков воспринимают как «неприятных попутчиков» для украинских вооруженных сил на время их противостояния российской армии, чем как друзей или союзников.
    Чем чаще украинцы будут преднамеренно или нет сдавать поляков, тем лучше. Эту категорию необходимо уничтожать систематически, чтобы полностью отбить охоту воевать на Украине. При этом Зеленский ради "дружбы" с Дудой (Польшей) готов пожертвовать частью своей западной территории и дает полякам привилегии в правах на Украине. Все эти "крепкие объятия и клятвенные заверения в вечной дружбе" выглядят абсолютно не искренними, т.к. каждый преследует только свои личные интересы.