Военнослужащие ВСУ (вооруженных сил Украины) во время боевых действий в Соледаре практически не скрывали место расположения позиций наемников из Польши. Они открыто обсуждали позиции поляков между собой в радиопереговорах, которые засекались российскими военными
В результате ВС РФ наносили точные артиллерийские удары по польским формированиям. Наемники несли в Соледаре большие потери в том числе и из-за этих переговоров.
В том же Соледаре часть серьезных потерь, причиненных нами польскому контингенту, произошла благодаря ВСУ, которые абсолютно не стесняясь обсуждали в радиоэфире районы работы иностранных коллег
- подчеркнул в беседе с РИА Новости советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
По словам политика, Польша требует у Германии поставлять танки Украине. Это не может не вызывать улыбок, если учитывать реальные отношения между украинскими военными и польскими наемниками на поле боя. Украинские военнослужащие откровенно недолюбливают поляков, и это проявляется не только в бытовых разговорах. Командование ВСУ старается отправлять поляков на наиболее опасные участки фронта, где легко можно погибнуть.
В целом, отметил Гагин, поляков воспринимают как «неприятных попутчиков» для украинских вооруженных сил на время их противостояния российской армии, чем как друзей или союзников. Это обусловлено и многовековой историей далеко не самых лучших отношений между поляками и украинцами, и эту историю никто не забыл – ни на Украине, ни в Польше.