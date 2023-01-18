Военное обозрение
Войти Регистрация

Постпред России при ООН: На жилой дом в Днепропетровске упала сбитая ПВО Украины ракета

20
Постпред России при ООН: На жилой дом в Днепропетровске упала сбитая ПВО Украины ракета

По словам постоянного представителя РФ в Организации Объединенных Наций Василия Небензи, уже очевидно, что упавшая на 9-этажный дом в городе Днепропетровске российская ракета была сбита средствами ПВО Украины.


Несмотря на то что этот факт подтвердил даже официальный Киев (устами тогдашнего советника в офисе Зеленского Арестовича), на Западе продолжают игнорировать его, отметил российский постпред при ООН.

Небензя также добавил, что украинская сторона нарушила так защищаемые Западом нормы международного гуманитарного права, разместив средства ПВО в жилом квартале.

Установка ПВО была размещена в жилом квартале, поэтому и сбитая ракета упала на жилой дом

— сказал российский дипломат.

14 января ВС России нанесли удары по объектам в ряде городов Украины, включая Днепропетровск. Одна из ракет, которую удалось сбить ПВО Украины, упала на 9-этажный жилой дом. В результате инцидента часть дома обрушилась и погибло несколько десятков человек.

Многие в Киеве и на Западе поспешили обвинить Россию в ударах по мирным целям. Однако даже ряд официальных лиц в Киеве признал, что это была сбитая украинскими ПВО ракета.

Стоит напомнить, что Запад быстро забыл, как ровнял с землёй мирные кварталы в Афганистане, Ираке и других странах, за что так никто и не ответил. Теперь очередную ошибку украинского расчёта ЗРК пытаются выдать на преднамеренный удар, совершённый ВС РФ, в том числе фабрикуя фото и видео из Днепра (Днепропетровска).
Автор:
Использованы фотографии:
украинский сегмент соцсетей
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. BAI
    BAI Сегодня, 08:40
    -4
    Так все таки наша ракета. А говорили, что от украинской ПВО.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:43
      +3
      Не думаю,что ракета ПВО может нанести такие разрушения
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 09:31
        0
        Дима, А Вы когда-нибудь думаете, о чём пишете?
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:44
      +4
      А почему мы оправдываемся? Американские и европейские фашисты уничтожают целые города и страны. Укровермахт и УкроСС годами расстреливают Русский Донбасс. А мы оправдываемся. Перед кем? Перед лжецами-пробирочниками?
      1. kaufman
        kaufman Сегодня, 08:49
        +1
        Потому что мы не хотим быть как они. Видимо поэтому объясняем , а неоправдываемся
    3. qqqq
      qqqq Сегодня, 08:45
      0
      Цитата: BAI
      Так все таки наша ракета. А говорили, что от украинской ПВО.

      Учитывая характер разрушения ,то это было очевидно. Людей жалко, но надо отдать должное, что по сути, за год войны это наверное единственный случай попадания в жилой дом нашей ракеты. Да и то судя по кадрам, которая была повреждена ПВО. Повторюсь, к сожалению на войне всё бывает, но это было случайное попадание.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:42
    -4
    Установка ПВО была размещена в жилом квартале, поэтому и сбитая ракета упала на жилой дом
    — сказал российский дипломат.
    Очередное наше оправдывание?

    Стоит напомнить, что Запад быстро забыл, как ровнял с землёй мирные кварталы в Афганистане, Ираке и других странах, за что так никто и не ответил.
    А смысл всего этого?
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:43
    0
    Хватит оправдываться, ТАМ никто не оценит и никому не интересно, нас уже давно назначили виноватыми во всем, Украина ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО бьет по гражданским объектам и всем фиолетово, Украина ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО уничтожает гражданское населения и всем параллельно. Так что не нужно ничего им объяснять и доказывать.
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:46
    0
    Опять начинается идиотизм как с самолётом. То говорят это попала ракета С-300 и потом бахнул газ, то это упала сбитая ПВО крылатая ракета.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 08:49
      0
      Цитата: Копчёный
      То говорят это попала ракета С-300 и потом бахнул газ, то это упала сбитая ПВО крылатая ракета.

      Тут важно, кто говорит. Российский постпред в ООН про газ и попадание ракеты С-300 не говорил ничего
  5. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 08:48
    0
    Информационная война не сбавляет обороты.Надо сказать что бандеровцам не мало усилий надо прилагать ,что бы обелить своих и очернить других.Народ Украины уже за 30 лет всякое слышал.Ну не все же на Украине безмозглые и дети.
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:49
    +1
    А стоит ли вообще стараться упирать на то, что украинцы размещают свою ПВО в жилзонах? Не всегда же ракеты сбиваются исключительно над головами ПВОшников! Ракеты ведь далеко летают, и хрен знает, где встречаются с целью! Это уж как получится...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:50
    0
    Цитата: Ропот 55
    Хватит оправдываться

    В данном случае это не оправдывание, а пояснение на очередные претензии и обвинения выдвинутые Западом на действий российских войск. Или было бы лучше если Небензя скромно промолчал на выдвинутые обвинения, что очень бы порадовало наших противников в СБ ООН.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 08:52
      0
      Вот именно - лучше бы промолчал. Идёт большая война. И не надо объясняться по поводу каждого выстрела или пука!
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:20
      0
      rotmistr60 hi, наши очень сильно старались донести ПРАВДУ до этого Запада и в 2008 году по поводу Грузии и в 2014 по поводу MH-17 и что? Толку ноль, так что промолчим или будем говорить, для этих без разницы.
  8. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 09:00
    0
    Так у нас ещё предлагают составы с техникой НАТО взрывать каждый день после этого по телеку будут показывать уничтоженные пассажирские поезда, это ж бендеровцев, назло маме уши отмороду это у детей, взрослые своих будут уничтожать тысячами.
  9. Gromit
    Gromit Сегодня, 09:05
    0
    Какая погибшим разница? Росракета, укрракета, сбитая росракета, отказавшая укрракета...
    Причина гибели людей - продолжающиеся боевые действия, а не ракета.
    Сочувствую всем невинно пострадавшим на этой войне.
    И уж извините, в первую очередь - россиянам, потом жителям ЛДНР , а потом уже жителям Украины.
  10. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 09:06
    +1
    Это конечно додуматься надо организовать ПВО в густанселенном краевом центре. Ракеты надо сбивать ДО городов , на подлете. Мне вообще думается что они специально это делают что бы вызвать такой вот резонанс. Людей жалко конечно очень , но вина целиком и полностью на всу и тех кто отдавал приказ сбивать именно там
    1. AAC
      AAC Сегодня, 09:23
      0
      Не так все просто. У ПВО есть ограниченный радиус действия. Плюс время на обнаружение, уточнение, отдачу приказа, нажима на кнопку. И это все происходит высоко в небе. А ракета ПВО не попадает точно в цель, а взрывается на расстоянии и создает облако шрапнели. Там может один элемент попал в руль с одной стороны. И ракета стала хуже управляться, что не позволило ей попасть в заданную цель, но и не уничтожило ее в воздухе. И пролетела она еще километров 10. Это к примеру. У нас тоже сбитые ракеты падают черти куда. И никто в оон не объясняется.
  11. VladMirU
    VladMirU Сегодня, 09:22
    0
    Цитата: kaufman
    Потому что мы не хотим быть как они. Видимо поэтому объясняем , а неоправдываемся

    Когда часто объясняешь это смахивает на оправдывание.