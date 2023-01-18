Установка ПВО была размещена в жилом квартале, поэтому и сбитая ракета упала на жилой дом

По словам постоянного представителя РФ в Организации Объединенных Наций Василия Небензи, уже очевидно, что упавшая на 9-этажный дом в городе Днепропетровске российская ракета была сбита средствами ПВО Украины.Несмотря на то что этот факт подтвердил даже официальный Киев (устами тогдашнего советника в офисе Зеленского Арестовича), на Западе продолжают игнорировать его, отметил российский постпред при ООН.Небензя также добавил, что украинская сторона нарушила так защищаемые Западом нормы международного гуманитарного права, разместив средства ПВО в жилом квартале.— сказал российский дипломат.14 января ВС России нанесли удары по объектам в ряде городов Украины, включая Днепропетровск. Одна из ракет, которую удалось сбить ПВО Украины, упала на 9-этажный жилой дом. В результате инцидента часть дома обрушилась и погибло несколько десятков человек.Многие в Киеве и на Западе поспешили обвинить Россию в ударах по мирным целям. Однако даже ряд официальных лиц в Киеве признал, что это была сбитая украинскими ПВО ракета.Стоит напомнить, что Запад быстро забыл, как ровнял с землёй мирные кварталы в Афганистане, Ираке и других странах, за что так никто и не ответил. Теперь очередную ошибку украинского расчёта ЗРК пытаются выдать на преднамеренный удар, совершённый ВС РФ, в том числе фабрикуя фото и видео из Днепра (Днепропетровска).