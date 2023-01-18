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ВМС США впервые организовали ремонт двигателя самолета F/A-18E Super Hornet на борту авианосца

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ВМС США впервые организовали ремонт двигателя самолета F/A-18E Super Hornet на борту авианосца

Специалисты американских ВМС провели ремонт реактивного двигателя самолета морской авиации F/A-18E Super Hornet на борту развернутого в море авианосца USS George H. W. Bush. В командовании ВМС считают, что ремонт не только позволил быстро вернуть самолет в эксплуатацию, но и подтвердил саму возможность осуществления подобных работ в море, во время плавания авианосца.


Напомним, что авианосец USS George H. W. Bush с августа 2022 года находится в водах Адриатического моря. Он выполняет ряд задач, поставленных перед ним Европейским командованием США. Самолет морской авиации Super Hornet, приписанный к 136-й эскадрилье, получил повреждение двигателя во время полета 31 августа 2022 года.

Ранее при подобных повреждениях самолеты снимали с борта и доставляли на берег для проведения ремонтных работ. Но после обследования истребителя, командиры приняли решение провести ремонт на борту авианосца. Поскольку работы такого рода впервые проводились в море, потребовалось значительное время для планирования. Но все прошло удачно.

На авианосец были доставлены необходимые детали, инструменты, прибыли специалисты. В итоге работы заняли 33 дня и были сданы 9 января 2023 года. Как отметил командир авиакрыла капитан Томас Бодин, данный ремонт позволит в будущем также начать ремонтировать самолеты прямо на бортах авианосцев, что значительно сократит различные затраты на ремонтные работы.

Наша способность обслуживать и ремонтировать наши самолеты во время плавания корабля является критически важной компетенцией для ведения боевых действий

- подчеркнул офицер морской авиации США.

Теперь ВМС США продемонстрировали, что не обязательно транспортировать самолеты на берег для проведения ремонтных работ. Это значительно экономит время и деньги, позволяет более оперативно осуществлять быстрый ремонт воздушных машин.
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Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Navy photo by Photographer's Mate 3rd Class Chris Thamann
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4 комментария
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:46
    -1
    Способность проводить ремонт на борту авианосца не обсуждается вообще.Проблема в том что в случае боевых действий это не возможно.
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 08:56
      0
      Вы можете не обсуждать , это ваше право . Однако во время несения дежурства в мировом океане , произвели ремонт АД... ну это прогресс . Это сильно. Особенно в сравнении. Невыгодном для нас
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:46
    0
    Ниче себе 33 дня на ремонт одного двигателя(пусть и в море) если как эксперимент тогда ещё понимаю а так, вопрос к более знающим не дешвле и быстрее снять самолет с борта и ремонтировать на земле?
    1. agoran
      agoran Сегодня, 08:57
      0
      Ремонтировать авиационный двигатель не на заводе-изготовителе не возможно в принципе.
      Да, можно снять движок, заменить насосы-регуляторы и другое оборудование и на этом все.