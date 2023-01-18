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Названный аналогом российского истребителя Су-75 Checkmate южнокорейский KF-21 впервые достиг сверхзвуковой скорости

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Названный аналогом российского истребителя Су-75 Checkmate южнокорейский KF-21 впервые достиг сверхзвуковой скорости

Южная Корея продолжает работы по созданию новейшего истребителя KF-21 Boramae, названного аналогом и конкурентом российского истребителя Су-75 Checkmate. На сегодняшний день разработчики из авиастроительной корпорации KAI (Korean Aerospace Industries) находятся на этапе летных испытаний, в которых участвуют три прототипа.


Совершивший первый полет в конце июля 2022 года, истребитель KF-21 Boramae впервые достиг сверхзвуковой скорости, произошло это во время испытательного полета 17 января 2023 года. Как заявили в администрации программы оборонных закупок (DAPA), достижение прототипом сверхзвуковой скорости означает завершение одного из ключевых этапов испытаний. Однако завершить испытания планируется к февралю 2026 года, всего к ним будет привлечено шесть прототипов.

Испытания самолета, как и прежние, прошли на заводском аэродроме корпорации KAI (Korean Aerospace Industries) Сачхон в городе Чинджу. Поднявшийся в небо первый прототип истребителя провел в воздухе 56 минут, достигнув скорости 1 Маха или 1224 км/час на высоте 12 000 метров.

Южнокорейский истребитель KF-21 Boramae относится к поколению 4++. При максимальной взлетной массе в 25 600 кг он может нести 7700 кг полезной нагрузки на 10 точках подвески. Заявлено, что истребитель получит РЛС с АФАР и будет выпускаться в как в одноместной, так и двухместной версиях. На сегодняшний день он позиционируется как аналог и конкурент разрабатываемого в России однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate.

Хотя заявляется, что работы над KF-21стартовали в 2016 году, впервые о нем объявили еще в 2001, а Индонезия присоединилась к программе в 2010. Планируется, что к началу 2030-х годов ВВС Республики Корея получат около 120 истребителей KF-21 Boramae. Новые истребители заменят устаревшие F-4 Phantom II и F-5 Freedom Fighter / Tiger II.

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9 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:51
    +6
    Что значит названный аналогом ??? Нет никакого Су75 ! И за то время как показали макет его не сделали даже опытный образец.
  2. Rusticolus
    Rusticolus Сегодня, 08:53
    +4
    На сегодняшний день он позиционируется как аналог и конкурент разрабатываемого в России однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate.
    Кем он рассматривается? Руководством ОАК? Как летные прототипы могут быть конкурентом пусть и полногабаритному но макету из палок и папье-маше?
    1. Bad_gr
      Bad_gr Сегодня, 09:23
      -2
      Цитата: kaufman
      Что значит названный аналогом ??? Нет никакого Су75 ! И за то время как показали макет его не сделали даже опытный образец.

  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:59
    +2
    Я дико извиняюсь, но это самолёты вообще не сравнимы - шахмат - однодвигательный, KF-21 Boramae - двухдвигательный. Если кто-то считает эту разницу непринципиальной, то он глубоко заблуждается. но главное - KF-21 Boramae уже ЛЕТАЕТ, а шахмата просто нет.
    1. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 09:03
      0
      По-моему просто провокационно-издевательская статья.
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:19
        +1
        У меня сложилось ровно такое же мнение - уже просто достали эти вечные аналоговнеты и штучные экземпляры для парадов. Но больше всего бесит, когда за победу и прорыв выдают некую мифическую "разработку в начальной стадии" и пишут бравурные реляции. Манилов от зависти удавился бы.
  4. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 09:11
    +2
    Как мы любим себя утешать! У потенциального противника есть новое оружие, но у нас есть аналог! И не имеет значения, что у нас он в виде мультиков и макета, сделанного, вероятно, в мастерских мосфильма.
  5. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:14
    0
    Имхо, какоето несоответствие
    Су-75 - концепт однодвигатльного самолета

    здесь же явно двухдвигательный самолет. т.е. уменьшеный аналог Ф22 и СУ 57
  6. ALARI
    ALARI Сегодня, 09:28
    0
    Кто чей аналог? Автор выражайтесь яснее, не вводите людей в заблуждение а некоторые будут ждать и требовать применения уже в этом году.