Названный аналогом российского истребителя Су-75 Checkmate южнокорейский KF-21 впервые достиг сверхзвуковой скорости

Южная Корея продолжает работы по созданию новейшего истребителя KF-21 Boramae, названного аналогом и конкурентом российского истребителя Су-75 Checkmate. На сегодняшний день разработчики из авиастроительной корпорации KAI (Korean Aerospace Industries) находятся на этапе летных испытаний, в которых участвуют три прототипа.Совершивший первый полет в конце июля 2022 года, истребитель KF-21 Boramae впервые достиг сверхзвуковой скорости, произошло это во время испытательного полета 17 января 2023 года. Как заявили в администрации программы оборонных закупок (DAPA), достижение прототипом сверхзвуковой скорости означает завершение одного из ключевых этапов испытаний. Однако завершить испытания планируется к февралю 2026 года, всего к ним будет привлечено шесть прототипов.Испытания самолета, как и прежние, прошли на заводском аэродроме корпорации KAI (Korean Aerospace Industries) Сачхон в городе Чинджу. Поднявшийся в небо первый прототип истребителя провел в воздухе 56 минут, достигнув скорости 1 Маха или 1224 км/час на высоте 12 000 метров.Южнокорейский истребитель KF-21 Boramae относится к поколению 4++. При максимальной взлетной массе в 25 600 кг он может нести 7700 кг полезной нагрузки на 10 точках подвески. Заявлено, что истребитель получит РЛС с АФАР и будет выпускаться в как в одноместной, так и двухместной версиях. На сегодняшний день он позиционируется как аналог и конкурент разрабатываемого в России однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate.Хотя заявляется, что работы над KF-21стартовали в 2016 году, впервые о нем объявили еще в 2001, а Индонезия присоединилась к программе в 2010. Планируется, что к началу 2030-х годов ВВС Республики Корея получат около 120 истребителей KF-21 Boramae. Новые истребители заменят устаревшие F-4 Phantom II и F-5 Freedom Fighter / Tiger II.