Митрополит РПЦ рассказал в Совбезе ООН о репрессиях киевского режима против Украинской православной церкви

Впервые в истории в Совете Безопасности ООН с заявлением по ситуации на Украине, связанной с преследованием православного духовенства канонической Украинской православной церкви, выступил митрополит Русской православной церкви Антоний. Митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) возглавляет отдел внешних церковных связей Московского патриархата.
Специальное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу преследований церкви было созвано по инициативе постоянного представителя Российской Федерации при ООН и СБ ООН Василия Небензи. 14 января он запросил созыв Совбеза, а 17 января СБ ООН собрался на заседание.
Выступление митрополита Антония было посвящено развернувшимся на Украине масштабным репрессиям против православного духовенства. Стремясь порвать все исторические культурные и даже религиозные связи с Россией, киевский режим приступил к преследованиям священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата. Так, ряд высокопоставленных священнослужителей был лишен гражданства Украины. Также против представителей православного духовенства ввели санкции, в ряде обителей прошли обыски.
Митрополит Антоний охарактеризовал происходящее как проявление политических репрессий, которые противоречат, в том числе, и самой украинской конституции. Как отметил священнослужитель, списки тех представителей духовенства, которые должны подвергнуться репрессиям, составляются в аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины без суда и следствия. Это также противоречит нормальной практике, поскольку священнослужители лишаются возможности опротестовать вводимые против них санкции.
Политика преследования канонической УПЦ носит тщательно спланированный и продуманный характер. Ее задача – лишить каноническую церковь основной массы прихожан и имущества, что облегчит задачу по окончательному отрыву украинского населения от России.