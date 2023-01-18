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Митрополит РПЦ рассказал в Совбезе ООН о репрессиях киевского режима против Украинской православной церкви

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Митрополит РПЦ рассказал в Совбезе ООН о репрессиях киевского режима против Украинской православной церкви

Впервые в истории в Совете Безопасности ООН с заявлением по ситуации на Украине, связанной с преследованием православного духовенства канонической Украинской православной церкви, выступил митрополит Русской православной церкви Антоний. Митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) возглавляет отдел внешних церковных связей Московского патриархата.


Специальное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу преследований церкви было созвано по инициативе постоянного представителя Российской Федерации при ООН и СБ ООН Василия Небензи. 14 января он запросил созыв Совбеза, а 17 января СБ ООН собрался на заседание.

Выступление митрополита Антония было посвящено развернувшимся на Украине масштабным репрессиям против православного духовенства. Стремясь порвать все исторические культурные и даже религиозные связи с Россией, киевский режим приступил к преследованиям священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата. Так, ряд высокопоставленных священнослужителей был лишен гражданства Украины. Также против представителей православного духовенства ввели санкции, в ряде обителей прошли обыски.

Митрополит Антоний охарактеризовал происходящее как проявление политических репрессий, которые противоречат, в том числе, и самой украинской конституции. Как отметил священнослужитель, списки тех представителей духовенства, которые должны подвергнуться репрессиям, составляются в аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины без суда и следствия. Это также противоречит нормальной практике, поскольку священнослужители лишаются возможности опротестовать вводимые против них санкции.

Политика преследования канонической УПЦ носит тщательно спланированный и продуманный характер. Ее задача – лишить каноническую церковь основной массы прихожан и имущества, что облегчит задачу по окончательному отрыву украинского населения от России.
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7 комментариев
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  1. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:18
    +1
    Конечно говорить надо, но смысл? "Не мечите бисер перед свиньями"(с) Тот самый случай.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:18
    0
    Политика преследования канонической УПЦ носит тщательно спланированный и продуманный характер.

    Ну еще бы это все делается по рецептам американских советников.
    В ООН проблемы РПЦ никого не волнуют кроме России... так положение тралиционной церкви там хуже губернаторского.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 09:25
      0
      Лёха, "так положение тралиционной церкви" - это как?
  3. Monster_Fat
    Monster_Fat Сегодня, 09:19
    +2
    А зачем святым отцам имущество? Они должны довольствоваться "верой", и в "рубище опоясаном вервием" скитаться и призывать людей к покаянию за грехи свои и наставлять своим примером, на путь истинный, указанный Спасителем в Новом Завете ("Нагорной Проповеди") yes
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 09:23
      +1
      "А зачем святым отцам имущество?"
      Слаб человек... даже в рясе.)
  4. литий17
    литий17 Сегодня, 09:21
    0
    Недавно слушал Вадима Карасева, политэксперта краины, который весьма негативно оценивал возню в религиозном мире краины.... Понравилось его фраза, "Слава Богу я атеист". Тематику знаю, приходилось плотно общаться и наблюдать за художествами комиссаров от религии..., тоже как то пришел к этому, все эти религии не имеют отношению к Богу, церковь это бизнес и политика! И разборки как раз и показывают ничтожество человека по отношению к Божественному Замыслу! На мой взгляд, верующий человек не смотрит что и как творится в этих организациях, более этого он обязан не деньги кидать и кичится своими хаджами, походами в храмы... а жить по Законам, которые и сдерживают нас от грехов! А уж тем более служители культа сами должны быть примером в этом! А на деле...!!!!
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:25
    0
    Политика преследования канонической УПЦ носит тщательно спланированный и продуманный характер.
    Главным образом теми кто и заседает в СБ ООН. Поэтому при таких выступлениях они демонстративно делают вид, что им очень скучно, а некоторые еще и хамски реагируют на это. Но коль сидим на этой площадке, причем крепко, то конечно необходимо доводить свою точку зрения на события, которые в первую очередь касаются России.