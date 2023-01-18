Военное обозрение
Войти Регистрация

Премьер-министр Нидерландов вслед за главой МИД Австрии назвал Россию частью европейского мира

13
Премьер-министр Нидерландов вслед за главой МИД Австрии назвал Россию частью европейского мира

Как только вооруженный конфликт на Украине будет урегулирован, европейским странам придется восстанавливать отношения с Россией. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время своего визита в США.


Как отметил глава нидерландского правительства, если переговоры по Украине начнутся и завершатся успешно, то «каким-то образом» надо будет и восстанавливать пошатнувшиеся европейско-российские отношения. Ведь Россия, подчеркнул Рютте, является самой большой страной в мире.

По словам премьер-министра Нидерландов, Россия «никуда не денется», она «всегда будет большой частью Европы, а также Азии». Таким образом, Рютте фактически повторил вчерашние слова министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга.

Глава австрийского дипломатического ведомства выступил против идеи запрета на выдачу виз для россиян. Он отметил, что Россия была и остается частью европейской истории и культуры, поэтому ее необходимо включить в европейскую архитектуру безопасности. Запрещать въезд в Европу 144 миллионам российских граждан, по мнению Шалленберга, также нельзя.

Таким образом, европейские чиновники признают важность и необходимость восстановления отношений с Россией. Как бы не хотелось особо оголтелым русофобам на Украине, в Польше или прибалтийских странах использовать «культуру отмены» для России и русского мира, в большинстве европейских государств хорошо понимают, что это невозможно, и та ситуация, которая сложилась сегодня, является временной и должна завершиться восстановлением отношений с нашей страной.
Использованы фотографии:
Правительство Нидерландов
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. K._2
    K._2 Сегодня, 09:16
    +1
    Слышу уже приближающийся стук копытц и возмущённые визги свидомых, которые в своих влажных мриях уничтожили Россию, стёрли её с карты мира. А по факту что-то назревает, причём заявления звучат противерочивые: то танки, то часть Европы, но скоро что-то будет, думаю, селюков сольют, поделив окраину.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 09:19
      -1
      "приближающийся стук копыт"... ещё не слышу, но думаю скоро.)
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:20
      +3
      Цитата: K._2
      Слышу уже приближающийся стук копытц и возмущённые визги свидомых, которые в своих влажных мриях уничтожили Россию, стёрли её с карты мира.

      А ещё с той стороны почему-то сильно серой воняет...
      Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов - участь в озере, горящем огнём и серою; это смерть вторая.
      (Откровение 21:8)
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 09:19
    +3
    Как только вооруженный конфликт на Украине будет урегулирован, европейским странам придется восстанавливать отношения с Россией.
    А оружие для Украины, чтобы она убила как можно больше россиян, "всем миром" собирают для того, чтобы "отношения восстанавливать" легче было?
    Вот что у них в головах творится? Мой одноклассник, психиатр, и то мозг сломал бы себе, разбираясь...

    Не они, а мы должны выбирать, кому и с кем отношения после войны восстанавливать.
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:20
    0
    .По словам премьер-министра Нидерландов, Россия «никуда не денется»,
    Процесс набирает обороты. Я когда беседую со своими "не слишком умными" соотечественниками, всегда привожу этот довод : Россия наш сосед с самой протяженной границей и это просто, если откинуть наши вековые связи.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:21
    +1
    Может хватит тиражировать их балтовню.Для них хорошие россияне это "пятая" колонна которая сейчас живёт у них.Вот когда она вернётся обратно в Россию,тогда они сразу возобновят отношения на уровне " счастливых " 90ых.Отсюда и пляшем.
  5. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:21
    0
    Чего-й то вдруг про Россию начали в примирительном тоне вспоминать? "Это жжжж неспроста!" Чую подвох.
    1. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 09:28
      0
      Угу, типа дядя Вова, ну ты ж не обидишься если мы украинцам леопардов пошлем, или пэтриоты. Мы ж в душе друзья.
  6. stels_07
    stels_07 Сегодня, 09:22
    +1
    Ох не спроста такие заявления -опять шаги доброй воли?
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:22
    0
    Он отметил, что Россия была и остается частью европейской истории и культуры

    Старые песни о новом.
    Это не Россия часть Европы... это Европа часть России. smile
    Россия развивается своим путем... который на западе многим не нравится.
  8. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 09:23
    0
    Новость говорит об одном - все наши грозные руководители и патриотичные элитки вместе со СМИ продолжают ждать и надеяться что их простят и позовут обратно в европейскую толерантно-бесовскую песочницу...
  9. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:23
    0
    Одно из двух - либо хорошую траву премьер-министру подогнали (легалайз же, чё), либо европейские правительства начинают потихоньку умнеть думать о будущем. Хочется верить во второе, хотя более вероятно первое fellow
  10. народник
    народник Сегодня, 09:26
    0
    Что это с ними приключилось? what
    Бойтесь данайцев, дары приносящих stop