Как только вооруженный конфликт на Украине будет урегулирован, европейским странам придется восстанавливать отношения с Россией. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время своего визита в США.
Как отметил глава нидерландского правительства, если переговоры по Украине начнутся и завершатся успешно, то «каким-то образом» надо будет и восстанавливать пошатнувшиеся европейско-российские отношения. Ведь Россия, подчеркнул Рютте, является самой большой страной в мире.
По словам премьер-министра Нидерландов, Россия «никуда не денется», она «всегда будет большой частью Европы, а также Азии». Таким образом, Рютте фактически повторил вчерашние слова министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга.
Глава австрийского дипломатического ведомства выступил против идеи запрета на выдачу виз для россиян. Он отметил, что Россия была и остается частью европейской истории и культуры, поэтому ее необходимо включить в европейскую архитектуру безопасности. Запрещать въезд в Европу 144 миллионам российских граждан, по мнению Шалленберга, также нельзя.
Таким образом, европейские чиновники признают важность и необходимость восстановления отношений с Россией. Как бы не хотелось особо оголтелым русофобам на Украине, в Польше или прибалтийских странах использовать «культуру отмены» для России и русского мира, в большинстве европейских государств хорошо понимают, что это невозможно, и та ситуация, которая сложилась сегодня, является временной и должна завершиться восстановлением отношений с нашей страной.