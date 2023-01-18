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Армейский спецназ США испытывает минометы Sling на автомобильной платформе

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Армейский спецназ США испытывает минометы Sling на автомобильной платформе

В настоящее время подразделение специального назначения американской армии проводит испытания новой самоходной минометной системы Sling, которая может использоваться силами специальных операций по всему миру. Об этом пишет издание Army Times.


Работы над созданием минометной системы велись два года. Как только испытания завершатся, система будет поставлена на эксплуатацию в подразделения специальных операций американской армии. Спецназовцы проверяют ее в сотрудничестве с компанией Elbit Systems of America, которая производит 120-мм минометные системы вооружения в Форт-Уэрте, штат Техас.

В сентябре компания Elbit Systems of America объявила о пятилетнем контракте с армией на сумму 49 миллионов долларов. Протестированная спецназовцами система находится на завершающей стадии разработки. Военнослужащие проверяли ее в самых разных сценариях и условиях.


Миномет Sling имеет калибр 120 мм и может быть установлен на небольшие колесные автомобили (джипы и пикапы) в течение очень малого времени. Миномет может производить 16 выстрелов в минуту с дальностью около 7,3 км.

Использование такой системы на поле боя обеспечивает более мобильные и универсальные возможности для подразделений специального назначения. Маневренность системы остается одной из ее главных достоинств, поскольку позволяет оперативно перебрасывать ее с одного участка на другой, использовать как в оборонительных, так и в наступательных операциях.

Использованы фотографии:
Elbit Systems
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20 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:39
    -3
    Сомнительные характеристики, и чем это превосходит тот же качующий миномет а ля пикап Тойота? Тем что это заводской а тот "запилин" в поле?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 09:58
      +2
      Цитата: Ропот 55
      Сомнительные характеристики, и чем это превосходит тот же качующий миномет а ля пикап Тойота?

      Хотя бы тем, что у него имеется совершенная система управления огнем
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 11:20
        0
        svp67 hi, а у обычного миномета её быть не может?
      2. Владимир Постников
        Владимир Постников Сегодня, 11:45
        0
        Цитата: svp67
        Хотя бы тем, что у него имеется совершенная система управления огнем

        По сравнению с буксируемыми минометами, которыми сегодня Россия вынуждена воевать благодаря "эффективным менеджерам", этот "эрзац" имеет еще и несложную механизацию, что позволяет сэкономить время и силы при развертывании и свертывании.
        Если поднять наши старые диалоги с Лопатовым здесь на ВО, то лет 6 назад я предлагал подобный эрзац на базе гражданских ГАЗ-71 для ДНР-ЛНР (которых и в ВС РФ было предостаточно). Более того, я там поднимал вопрос о модернизации всей ствольной артиллерии, которая была на вооружении и складах ВС РФ. Увы, для эффективных менеджеров эта тема интереса не представляла. Лично у них все было (и все еще есть сегодня) в шоколаде. Только сегодня можно наблюдать цену этого шоколада, которая измеряется кровью.
    2. Романенко
      Романенко Сегодня, 10:29
      0
      Миномет 120 мм хоть и не самое тяжелое оружие, но в прицепном варианте конечно уже не так мобилен как 82 мм, поэтому любой способ механизации может только приветствоваться.
      Думаю, было бы очень неплохо и нашей армии обзавестись такой версией миномета, он может существенно помочь в случае активного противодействия противника для организации коротких огневых налетов с быстрой сменой позиций.
      Неплохо бы сделать такую установку, чтобы и "с колес" и с оборудованной позиции его можно было использовать. То есть миномет должен остаться в прежнем виде, но предусмотреть возможность крепления его к манипулятору на машине.
      Полезная вещь!!!
      1. Владимир Постников
        Владимир Постников Сегодня, 12:08
        0
        Цитата: Романенко
        То есть миномет должен остаться в прежнем виде, но предусмотреть возможность крепления его к манипулятору на машине.

        Терминология меня скребет, как, впрочем, и всех стариков. В дополнение к моему, упомянутому выше, комментарию, добавлю, что манипулятор лично я предлагал ранее для подобных ствольных установок, но только для заряжания. 50 лет назад в инженерной среде сегодняшние промышленные роботы принято было называть программируемыми манипуляторами. Под роботами понимали устройства с "гибкой логикой", что отличает сегодня ракету/торпеду от "беспилотника". А обычный гидравлический подъемник даже манипулятором тогда не называли. А вот для заряжания манипулятор возможен. Эта версия описана мною в футуристическом прогнозе "Начало конца" (2004), который есть в распоряжении ВО. Но этот старый прогноз на 2020 год превосходит размерами обычные статьи (мнение редакции ВО).
  2. Барбарис25
    Барбарис25 Сегодня, 09:40
    0
    пардон,но глупость редкая.Нет сама по себе схема самоходного миномета-вещь полезная,но именно в данной компоновке,да ещё якобы для спецназа...даром не нужна.они видно спецназ с артиллеристами спутали
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 10:10
      0
      Цитата: Барбарис25
      пардон,но глупость редкая

      А обосновать сий перл сможете? Расчет 2 человека, 120 мм, возможность применения высокоточного боеприпаса, прекрасная мобильность, отстрелялся и уехал, меньше минуты уходит, что бы слинять с позиции. Чем не понравилось? Прекрасный "джихад-мобиль".))) Неприятностей может доставить вагон и маленькую тележку.
    2. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 10:12
      0
      Почему тупость? Какому-нибудь развед.батальону, скажем в ираке 2003 года, очень бы пригодилась такая в составе колонны хаммеров - был бы полный комплект: .30 калибр, АГС (ну, их версия), .50 калибр и самоходный 120 мм миномет. Там конечно всегда над головой была своя авиация с 5-10 минутной готовностью, но всяко лучше с минимальной задержкой послать 5-7 мин в "тот подозрительный куст/овраг/дом".
      А спецназ у них вообще действует, где морпехи боятся - доставить воздухом 3-4 таких и уже мобильная арт батарея для быстрого реагирования в локальных конфликтах.

      В любом случае - делают, значит есть интерес, бабки и нужен откат. Плохо что ли? Хорошо. Им.
  3. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 09:42
    +3
    Интересно в России хоть задумались о таком же аналоге? Или устраивает как по старинке - телегой тянуть или в кузове возить грузовика и потом руками разгружать..настраивать - струлять и в обратном порядке. В России либо все либо ничего. Тюльпан есть...как самый крутой и сложный...но придумать на 120 мм такую же систему на колесном шасси намного легче.
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 09:48
      0
      Флокс,Дрок,Горец..в чем сложность посмотреть то?)
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 10:08
        +1
        пока что перечисленные Вами, что амерские, что наши- считай прототипы-на вооружении нет, а аналоги у нас даже раньше появились-справедливости ради, говоря.. Через пару лет можно посмотреть на то отличие, кто из них будет уже на вооружении, а кто нет.. тогда можно и выводы делать, пока- рано..
    2. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 10:16
      0
      Есть Нона. Мы за океаном не воюем - всё у границ, так что масса не сильно роли играет. А там и броня какая-никакая и транспорт и миномёт.
    3. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 10:17
      +3
      Вам сейчас расскажут о десятке бессмысленных проектов. В реальности ставят обычный миномет в кузов Урала и так воюют. Ибо ничего более адекватного у нас нет.

  4. МЮД
    МЮД Сегодня, 09:48
    0
    А почему бы, и нет. Почему бы нашей промышленности, не вспомнить былое или взять новые шасси, и не освоить 82мм миномет на мотоцикле, на баги или квадроцикле.
    1. 2112vda
      2112vda Сегодня, 09:53
      0
      Для квадрика и мотоцикла с коляской более подойдёт 60 мм миномёт.
      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 10:31
        0
        Цитата: 2112vda
        Для квадрика и мотоцикла с коляской более подойдёт 60 мм миномёт

        Не факт ! И дальность "не та"...и мощность боеприпаса...!Но почитывал я ,что в ДНР такой недостаток ,как недостаточная мощность боеприпаса ,устраняли...Был создан "ротный" 82-мм миномёт ,который обладал коротким стволом, малым весом,"дальнобойностью" 60-мм миномёта (1,5 км...),но стрелял "стандартной" 82-мм миной !
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:07
    -2
    Странная компоновка,напоминает бабаев на джихад мобиле . Чисто для терактов ,как боевая единица просто ноль .Хватит одного автомата ,что бы положить этот спецназ
  6. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:18
    +1
    Elbit - израильская фирма.
    Она много лет снабжает минометами американскую армию.
    В ЦАХАЛ подобный миномет на джипе на вооружении.
    Фишка там в системе амортизаторов,
    позволяющих стрельбу с машины.
    1. avib
      avib Сегодня, 11:26
      0
      А в пехотных бригадах на Зельдах - М113. Седьмой взвод.