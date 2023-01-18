Армейский спецназ США испытывает минометы Sling на автомобильной платформе

В настоящее время подразделение специального назначения американской армии проводит испытания новой самоходной минометной системы Sling, которая может использоваться силами специальных операций по всему миру. Об этом пишет издание Army Times.Работы над созданием минометной системы велись два года. Как только испытания завершатся, система будет поставлена на эксплуатацию в подразделения специальных операций американской армии. Спецназовцы проверяют ее в сотрудничестве с компанией Elbit Systems of America, которая производит 120-мм минометные системы вооружения в Форт-Уэрте, штат Техас.В сентябре компания Elbit Systems of America объявила о пятилетнем контракте с армией на сумму 49 миллионов долларов. Протестированная спецназовцами система находится на завершающей стадии разработки. Военнослужащие проверяли ее в самых разных сценариях и условиях.Миномет Sling имеет калибр 120 мм и может быть установлен на небольшие колесные автомобили (джипы и пикапы) в течение очень малого времени. Миномет может производить 16 выстрелов в минуту с дальностью около 7,3 км.Использование такой системы на поле боя обеспечивает более мобильные и универсальные возможности для подразделений специального назначения. Маневренность системы остается одной из ее главных достоинств, поскольку позволяет оперативно перебрасывать ее с одного участка на другой, использовать как в оборонительных, так и в наступательных операциях.