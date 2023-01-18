В России запатентовали спасательный корабль для космонавтов

Изобретатели из России запатентовали специальный корабль для спасения попавших в чрезвычайную ситуацию космонавтов. Об этом говорится в документе, опубликованном Роспатентом.Корабль сможет забирать космонавтов, летящих на Луну или другие объекты Солнечной системы, если им понадобится помощь. Это пилотируемый космический корабль многоразового использования, который будет защищён от воздействия космической радиации и мусора, говорится в документе. Кроме того, его защита позволит снизить опасность от метеоритного дождя.Спасательный корабль будет состоять из нескольких частей, включая разгонные блоки и блок для размещения космонавтов. Их сначала выведут на околоземную орбиту, где произойдёт их сборка. Для выведения комплектующих «спасательной шлюпки» на орбиту планируется использовать российские ракета-носители «Ангара-А5» и «Протон-М».Спасённых космонавтов разместят в специально разработанном блоке-убежище, в котором они отправятся на околоземную орбиту. Здесь космонавты переберутся на корабль «Союз» на котором вернутся на Землю.Напомним, что в России принята программа по освоению Луны на 2021-2040 годы и такой корабль будет хорошим подспорьем для наших космонавтов, отправляющихся на спутник Земли. Главное, чтобы программа динамично шла по пути реализации без переносов сроков, как это часто бывало в ряде других случаев разработанных программ освоения космоса после распада СССР.