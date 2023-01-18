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В России запатентовали спасательный корабль для космонавтов

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В России запатентовали спасательный корабль для космонавтов

Изобретатели из России запатентовали специальный корабль для спасения попавших в чрезвычайную ситуацию космонавтов. Об этом говорится в документе, опубликованном Роспатентом.


Корабль сможет забирать космонавтов, летящих на Луну или другие объекты Солнечной системы, если им понадобится помощь. Это пилотируемый космический корабль многоразового использования, который будет защищён от воздействия космической радиации и мусора, говорится в документе. Кроме того, его защита позволит снизить опасность от метеоритного дождя.

Спасательный корабль будет состоять из нескольких частей, включая разгонные блоки и блок для размещения космонавтов. Их сначала выведут на околоземную орбиту, где произойдёт их сборка. Для выведения комплектующих «спасательной шлюпки» на орбиту планируется использовать российские ракета-носители «Ангара-А5» и «Протон-М».

Спасённых космонавтов разместят в специально разработанном блоке-убежище, в котором они отправятся на околоземную орбиту. Здесь космонавты переберутся на корабль «Союз» на котором вернутся на Землю.

Напомним, что в России принята программа по освоению Луны на 2021-2040 годы и такой корабль будет хорошим подспорьем для наших космонавтов, отправляющихся на спутник Земли. Главное, чтобы программа динамично шла по пути реализации без переносов сроков, как это часто бывало в ряде других случаев разработанных программ освоения космоса после распада СССР.
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Использованы фотографии:
Википедия/Public domain
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16 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:41
    0
    Лучше бы аналог СтарЛинка запили и запустили, пользы больше.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:47
      -2
      Чтобы такое запилить, во-первых нужны технологии, во-вторых элементная база и в третьих, думать о гражданском рынке, качестве товара в условиях конкуренции. У нас же "совковое+ранне российское мышление" ещё лет 200 из менталитета не выветриться.
    2. Johnson Smithson
      Johnson Smithson Сегодня, 10:18
      0
      Так запилите, кто мешает?
      Маск это частный бизнесмен, делал на свои деньги.

      У нас работать желающих почему-то нет, только советчики, что надо запилить.
  2. Egeny
    Egeny Сегодня, 09:44
    +1
    Это, конечно, хорошо, но лучше бы озадачились спасением подводников с аварийных субмарин, чтобы не повторялась судьба "Курска"
    Вечная память экипажу.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:57
      0
      Egeny hi, тема АПЛ "Курск" очень тяжелая, никто теперь не скажет а были ли вообще шансы у экипажа на спасения, возможно что и нет, так что спасательные системы могли и не помочь.
    2. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 10:00
      -1
      Кстати странно, что в союзе не отработали такого, обычно учитывали, а перед развалов видать ускользнула идея. Вроде как не было создано специализированной сверхпрочной ПЛ для быстрого извлечения экипажа. Ну, относительно быстрого. Сколько лет прошло с "она утонула"? Есть у нас средства спасения? Не патенты и проекты, а отработанные машины и проведённые учения. Как то не задавался таким вопросом. Голландцы нам точно не помощники.
    3. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 11:12
      0
      лучше бы озадачились спасением подводников с аварийных субмарин

      Вот вам:
      https://topwar.ru/208809-novaja-modulnaja-sistema-dlja-okazanija-pomoschi-terpjaschim-bedstvie-sudam-i-podlodkam-razrabotana-v-rossii.html

  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:51
    +4
    Патенты бывают разные. Вроде описанного в статье. Или сторль же "революционные" вроде этого
    Колготки для трёх ног
    15 самых глупых патентов за всю историю человечества
    Если вы подумали, что эта вещь создана для мутантов, то вы ошиблись: она предназначена для обычных здоровых женщин с двумя ногами. Идея выпуска данных колготок проста и гениальна: когда один «чулок» рвётся, девушке достаточно достать из пришитого к поясу кармашка запасной, а порванный спрятать на его место. Почему-то создатель этой вещи запатентовал только колготки с тремя «чулками» — наверняка любая женщина была бы счастлива, будь у неё такая одежда с восемью запасками.
  4. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 09:57
    0
    Руководство сменилось, журналиста выгнали, возможно и подход к работе измениться в лучшую сторону.
  5. nemoXX
    nemoXX Сегодня, 10:01
    +6
    Очередная фантазия, не имеющая под собой никаких оснований! Рогозин из Роскосмоса ушел, но "дело" его - в виде прожектерства и красивых картинок - живёт.
    1. skeptikk2
      skeptikk2 Сегодня, 12:16
      0
      Батутный синдром. Роспись ракет под хохлому, полеты актрисы на МКС, прожЭкты космического масштаба - это наше все. Только этим живем и дышим за неимением другого.
      Тут не можем оперативно спасательную миссию на станцию организовать (на МКС для РС как ни крути - НшС, выполнит ли свою функцию спасательная шлюпка при форс-мажоре - большой вопрос), а замахиваемся сразу спасать космонавтов лунной экспедиции.
      Это при том, что до сих пор даже многострадальную "Луну-25" не запустили, может хоть в этом году удастся ее выпихнуть.
      И какой там еще "Протон-М"? Производство "Протонов" остановлено и свернуто. Навсегда. Имеющиеся и находящиеся в стадии доводки РН все расписаны под ранее заключенные контракты. Где брать носитель под эти фантазии?
  6. сталевар
    сталевар Сегодня, 10:03
    +1
    "В России запатентовали"
    Самим сделать, денег не хватит. Китаю продадут.
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 10:04
    0
    Спасённых космонавтов разместят в специально разработанном блоке-убежище, в котором они отправятся на околоземную орбиту. Здесь космонавты переберутся на корабль «Союз» на котором вернутся на Землю.
    То есть наличие собственной пилотируемой станции на орбите становится еще более необходимой. она может служить той перевалочной базой, где могут быть припаркованы эти "спасатели" и где может происходить пересадка на "Союзы" или "Орлы"
  8. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:06
    +2
    Запатентовали или сделали? Как показывает опыт это две очень большие разницы.
  9. km-21
    km-21 Сегодня, 10:22
    -2
    Космос не приспособлен для жизнедеятельности человека, поэтому пилотируемая космонавтика не имеет серьезной перспективы. Гораздо правильней было бы бросить все силы на создание орбитальных спутниковых группировок мониторинга, навигации и связи.
  10. Ив762
    Ив762 Сегодня, 11:25
    0
    Корабль сможет забирать космонавтов, летящих на Луну или другие объекты Солнечной системы, если им понадобится помощь. Это пилотируемый космический корабль многоразового использования, который будет защищён от воздействия космической радиации и мусора, говорится в документе. Кроме того, его защита позволит снизить опасность от метеоритного дождя.

    belay
    Простите, но кто писал ....ЭТО???

    P.s. Тут ещё "одноразового" (и РН под него) хотя бы "до луны" нет, а они уЖо(с) - "Star Destroyer" запланировали! what Вот это масштаб перспективы распилов...