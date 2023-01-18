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В США упал учебный самолет морской авиации ВМС T-6B Texan II

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В США упал учебный самолет морской авиации ВМС T-6B Texan II

В американском штате Алабама упал учебно-тренировочный самолет T-6B Texan II, принадлежащий Военно-морским силам США. Об этом сообщается в заявлении военно-морского командования, которое приводит ресурс USNI News.


Самолет вылетел с авиационной базы авиации ВМС США Уайтинг-Филд в штате Флорида. Упал он в районе Гейтсвуда в штате Алабама. Как утверждают в командовании ВМС США, оба летчика, находившихся в самолете, благополучно катапультировались. Получили ли они при этом какие-то травмы, не сообщается.

Сейчас специалисты выясняют причины падения учебно-тренировочного самолета. Не исключено, что они связаны с техническими неисправностями воздушной машины.

Известно, что T-6B Texan II представляет собой двухместный учебно-тренировочный самолет. Он оснащен турбовинтовым двигателем мощностью 1100 лошадиных сил. Скорость самолета составляет до 500 км/ч.

Самолеты данного типа используются для начальной подготовки военных летчиков морской авиации Военно-морских сил США и авиации Корпуса морской пехоты США. В настоящее время американской морской авиацией эксплуатируется 245 учебно-тренировочных самолетов данного типа.

В 2020 году самолет T-6B Texan II упал в районе Пенсаколы в штате Флорида. Тогда при падении самолета погиб летчик морской авиации ВМС. Как установлено в американских вооруженных силах, инцидент с самолетом может стать основанием для проведения очередной проверки технического состояния учебно-тренировочных самолетов авиационных подразделений авиации ВМС и Корпуса морской пехоты.
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Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Ty C. Connors
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7 комментариев
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  1. Сергей Образцов
    Сергей Образцов Сегодня, 09:57
    +2
    К сожалению не падают только те самолеты, которые не летают. Главное что лётчики живы.
    1. megadeth
      megadeth Сегодня, 10:08
      -1
      Не что так не радует как неудача "партнёров"...
    2. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 11:50
      0
      Главное что лётчики живы.


      Да, главное. Не разбились, к сожалению.
  2. Magellan
    Magellan Сегодня, 09:58
    +1
    В американском штате Алабама упал учебно-тренировочный самолет T-6B Texan II, принадлежащий Военно-морским силам США.

    Бывает. Едем дальше.
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:03
    -2
    Упал и упал. Волосы на себе пусть рвут матрасы и их лакеи. Их не для того учат, что бы поля опылять или опрыскивать. Если и прыснут, то напалмом или другой гадостью направленной против нас.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:04
    0
    Самолеты данного типа используются для начальной подготовки военных летчиков морской авиации Военно-морских сил США и авиации Корпуса морской пехоты США.
    На сколько мне известно наши курсанты военных училищ летчиков начинают практические полеты на 3 курсе и сразу на реактивных УТ самолетах. Сегодня это учебно-боевой Як-130, который заменил чешский реактивный L-39. На поршневых проходят первоначальную летную подготовку будущие пилоты Гражданской авиации.
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 11:50
      0
      А это самолёт с ТВД, а не поршневым двигателем.