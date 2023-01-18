В США упал учебный самолет морской авиации ВМС T-6B Texan II

В американском штате Алабама упал учебно-тренировочный самолет T-6B Texan II, принадлежащий Военно-морским силам США. Об этом сообщается в заявлении военно-морского командования, которое приводит ресурс USNI News.
Самолет вылетел с авиационной базы авиации ВМС США Уайтинг-Филд в штате Флорида. Упал он в районе Гейтсвуда в штате Алабама. Как утверждают в командовании ВМС США, оба летчика, находившихся в самолете, благополучно катапультировались. Получили ли они при этом какие-то травмы, не сообщается.
Сейчас специалисты выясняют причины падения учебно-тренировочного самолета. Не исключено, что они связаны с техническими неисправностями воздушной машины.
Известно, что T-6B Texan II представляет собой двухместный учебно-тренировочный самолет. Он оснащен турбовинтовым двигателем мощностью 1100 лошадиных сил. Скорость самолета составляет до 500 км/ч.
Самолеты данного типа используются для начальной подготовки военных летчиков морской авиации Военно-морских сил США и авиации Корпуса морской пехоты США. В настоящее время американской морской авиацией эксплуатируется 245 учебно-тренировочных самолетов данного типа.
В 2020 году самолет T-6B Texan II упал в районе Пенсаколы в штате Флорида. Тогда при падении самолета погиб летчик морской авиации ВМС. Как установлено в американских вооруженных силах, инцидент с самолетом может стать основанием для проведения очередной проверки технического состояния учебно-тренировочных самолетов авиационных подразделений авиации ВМС и Корпуса морской пехоты.