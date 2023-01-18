Военное обозрение
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В Великобританию прибудут 70 военнослужащих из Австралии для обучения украинских солдат

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В Великобританию прибудут 70 военнослужащих из Австралии для обучения украинских солдат

Сегодня в министерстве обороны Австралии подтвердили информацию о том, что в Великобританию прибудут 70 военнослужащих из Австралии для обучения украинских солдат. Как следует из сообщения австралийского военного ведомства, военные должны покинуть базу ВВС страны, расположенную в Дарвине, чтобы принять участие в подготовке солдат ВСУ совместно со своими британскими коллегами.


Более того, глава оборонного ведомства отметил необходимость дальнейшей поддержки Украины. Вот как он прокомментировал предстоящую подготовку:

Украинцы могут рассчитывать на военную поддержку со стороны Австралии в рамках операции KUDU. Наша страна также передала Украине бронеавтомобили Bushmaster отечественного производства на безвозмездной основе, которые проявили себя уже весьма эффективно

В то же время в военном ведомстве дали чётко понять, что австралийские военные не собираются отправляться воевать на территорию Украины.

Напомним, что накануне официальный представитель Пентагона Патрик Райдер объявил о планах США по обучению от 90 до 100 украинских военных работе комплексов ПВО Patriot. Как уточнили в американском военном ведомстве, на это потребуется пару месяцев.

На днях Великобритания также заявила о намерении оказать военнослужащим ВСУ помощь в освоении своих танков и гаубиц. Параллельно с этим Лондон анонсировал передачу Киеву танков Challenger 2. По мнению главы британского кабмина Риши Сунака, настало время для обеспечения украинских военнослужащих всей необходимой военной техникой, призвав союзников последовать примеру его страны.
Автор:
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11 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:15
    +2
    господи.... кто их уже только не учит.... обучению не поддаются? what
  2. LIONnvrsk
    LIONnvrsk Сегодня, 11:16
    +7
    в Великобританию прибудут 70 военнослужащих из Австралии для обучения украинских солдат.

    И чему они будут учить ххлов? Скакать как кенгуру? Так те их сами скакать в кастрюлях научить могут. yes
    Правда есть еще вариант:[center]
  3. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:16
    +2
    а чё не на месте каннибалы инструктировать собрались...ну к примеру под Артёмовском?...ааа..понятно очко то не железное...
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:18
    +2
    Камбоджийские саперы, австралийские рейнджеры точно имеют опыт боевых действий против армии России......
  5. fiv
    fiv Сегодня, 11:22
    +1
    И еще взвод кенгуру - учить свидомых прыгать. А свидомиты будут учить кенгуру правильно произносить слова "москалі все сало з'їли". Вот такое "військово-технічне співробітництво"
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:34
    0
    в Великобританию прибудут 70 военнослужащих из Австралии для обучения украинских солдат.
    Британских инструкторов уже не хватает для обучения? Или Австралии тоже необходимо отметиться в "солидарной" помощи Украине и внести свой вклад в "победу на поле боя". Кто только не обучает ВСУшников. Даже саперы из Камбоджи учат разминированию, а не исключено и приемам минирования принятого в Юго-Восточной Азии.
  7. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:35
    0
    У австралийской армии система обучения пехоты ("курс молодого бойца") одинаков с английским.
    Одна школа.
    Много практических стрельб боевыми патронами. Много перебежек. И работа в составе отделения. Плюс: пулемет, легкий гранатомет, легкий миномет.
    То, чему успевают обучить.
  8. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 11:36
    +2
    Сколько же мразей по свету сразу всплыло в поддержку сородичей!
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:41
    0
    Старая шутка как нельзя подходит для данной ситуации. Умеешь- работай, не умеешь- учи, не умеешь учить- устройся учителем физкультуры. Ну или инструктором для украинских ВСУшников.
  10. ВСЗМК
    ВСЗМК Сегодня, 11:54
    0
    Учить чему? Метанию бумерангов?
    Текст Вашего комментария не несёт полезной информации.
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:18
    0
    А, это же знаменитые австралийские войска. Помним помним их знаменитую битву с эму( птичками), ссет 1-0 в пользу птичек, войска ретировались с потерями матчасти.