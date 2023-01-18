Украинцы могут рассчитывать на военную поддержку со стороны Австралии в рамках операции KUDU. Наша страна также передала Украине бронеавтомобили Bushmaster отечественного производства на безвозмездной основе, которые проявили себя уже весьма эффективно

Сегодня в министерстве обороны Австралии подтвердили информацию о том, что в Великобританию прибудут 70 военнослужащих из Австралии для обучения украинских солдат. Как следует из сообщения австралийского военного ведомства, военные должны покинуть базу ВВС страны, расположенную в Дарвине, чтобы принять участие в подготовке солдат ВСУ совместно со своими британскими коллегами.Более того, глава оборонного ведомства отметил необходимость дальнейшей поддержки Украины. Вот как он прокомментировал предстоящую подготовку:В то же время в военном ведомстве дали чётко понять, что австралийские военные не собираются отправляться воевать на территорию Украины.Напомним, что накануне официальный представитель Пентагона Патрик Райдер объявил о планах США по обучению от 90 до 100 украинских военных работе комплексов ПВО Patriot. Как уточнили в американском военном ведомстве, на это потребуется пару месяцев.На днях Великобритания также заявила о намерении оказать военнослужащим ВСУ помощь в освоении своих танков и гаубиц. Параллельно с этим Лондон анонсировал передачу Киеву танков Challenger 2. По мнению главы британского кабмина Риши Сунака, настало время для обеспечения украинских военнослужащих всей необходимой военной техникой, призвав союзников последовать примеру его страны.