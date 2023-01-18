Военное обозрение
Войти Регистрация

За прошедшую ночь ВС РФ нанесли удары по скоплению живой силы противника в Сумской и Черниговской областях

17
За прошедшую ночь ВС РФ нанесли удары по скоплению живой силы противника в Сумской и Черниговской областях

После поражения ВСУ в Соледаре (ДНР) российские войска продолжили наносить урон противнику на других направлениях, уничтожая склады с боеприпасами, командные пункты, а также живую силу и технику.


За прошедшие ночь и утро ВС РФ нанесли ряд ощутимых ударов по украинским формированиям практически на всех направлениях в зоне СВО. В ответ противник уже традиционно обстреливал мирные города.

В частности, под ударами ВСУ в ночь с 17 на 18 января оказались Горловка и Соледар (ДНР), Площанка, Краснопоповка и Кременная (ЛНР), а также Новая Каховка в Херсонской области.

В свою очередь, ВС РФ отработали по украинским позициям в Николаевке (Черниговская область), а также Новодмитровке, Искривщине и Атинском на Сумщине. Оттуда противник ранее обстреливали территории Курской и Брянской областей, там концентрировал сил. Удары были нанесены по выявленным местам с такой концентрацией украинских военных.

В Харьковской области российскими войсками были поражены объекты противника в Волчанске, Стрелечьей, Землянках и Огурцово.

На Луганском направлении под удар попали скопления личного состава и техники ВСУ в Макеевке (ЛНР), Невском, Ямполовке и Кисловке.

В рамках освобождения территории ДНР артиллерийские и ракетные войска ВС РФ отработали по позициям противника в Артемовске, Нью-Йорке (Новгородском), Клещеевке, Выемке, Невельском, Авдеевке, Первомайском, Марьинке (западная часть, которая пока находится под контролем ВСУ), Угледаре, Пречистовке и Новомихайловке.

Кроме того, поражались военные объекты, техника и личный сосав ВСУ в Червоногригоровке и Марганце (Днепропетровская область), а также Щербаках, Степовом, Темировке и Каменском (Запорожская область).

Наконец, на Южном направлении СВО удары по противнику наносились в окрестностях Херсона и Антоновки.

О потерях ВСУ в результате этих ударов пока не сообщается.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. svp67
    svp67 Сегодня, 10:31
    +6
    Фронт замер, но не спит... Особо хочется отметить активность ударов вдоль границы.
    1. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 10:33
      +6
      Надеюсь что наступит тот момент когда Путин наконец то "начнет". Что бы так по щщам дать всей этой шобле аж юшка кровавая во все стороны
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:44
      +6
      Отодвигать надо всук за Днепр освобождать Сумскую и Черниоовскую области.
  2. Konnick
    Konnick Сегодня, 10:33
    0
    О потерях ВСУ в результате этих ударов пока не сообщается

    Конашенков в отпуске что ли?
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:43
      +2
      Конашенков в отпуске что ли?
      В самом деле, где традиционное "уничтожено до 200 боевиков" ?
  3. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 10:34
    +5
    У меня только один вопрос : "Когда нанесут удары по мостам через Днепр?"....Люди гибнут. Наши !!!! люди, а наше руководство странным образом не трогает мосты, по которым идёт снабжение укровермахта...
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 10:46
      -2
      Наверное это "хитрый план" истощения военного и экономического потенциала стран НАТО совокупная экономика которых в десятки раз превышает ВВП России.
    2. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 11:07
      -4
      Цитата: Чёрный
      Когда нанесут удары по мостам через Днепр

      Когда уже свидетели святого мосторазрушения поймут, что:
      а) разрушить мост – это чрезвычайно сложная задача, а тем более, когда речь идёт о тридцати мостах;
      б) разрушение мостов не является волшебным средством, которое одним махом прекращает все поставки и сводит к нулю сопротивление противника;
      в) в штабах сидят профессионалы, которые не тупее диванных аналитиков и точно намного грамотнее – если они не принимают решения рушить мосты, то, значит, для этого есть более серьёзные причины, нежели «слив», «договорняк», «бабло» и прочая хрень доступная пониманию диванных воинов...
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 11:12
        +1
        в штабах сидят профессионалы, которые не тупее диванных аналитиков

        Кто сидит в штабах - видно по итогам блестяще проводимой СВО, в результате которой был, например, оставлен врагу РОССИЙСКИЙ город Херсон ( если что - областной центр), а по поводу диванных экспертов ....я недавно оттуда вернулся, так что слюной брызжешь не по адресу. wink
        1. nik-mazur
          nik-mazur Сегодня, 11:27
          -2
          Цитата: Чёрный
          я недавно оттуда вернулся
          Оттуда – это откуда? Из оставленного Херсона, из освобождённого Соледара? И что это должно означать? Что ты лучше генералов знаешь, как надо было по-быстрому победить?
          И что там по мостам? Ты знаешь простой и лёгкий способ их эффективного уничтожения?
          UPD. Чётржу, но, похоже, что после вопросов про мосты, мосторазрушители побежали минусить даже совершенно нейтральные, чисто технические комментарии.
        2. nik-mazur
          nik-mazur Сегодня, 11:54
          -1
          Цитата: Чёрный
          видно по итогам

          Кстати, не понял, у тебя война уже закончилась и можно итоги подводить?
          1. Astra wild2
            Astra wild2 Сегодня, 12:10
            +1
            Nik mauzer,тыкание не самый веский аргумент.
            Я считаю: тыкать можно товарищам или если вы много старше собеседника. Так меня учила мама.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:43
    -1
    За прошедшую ночь ВС РФ нанесли удары по скоплению живой силы противника в Сумской и Черниговской областях
    . Вопрос... а как там ВСУ шные резервы поживают, как со снабжением у них??? Почему ничего и никак не происходит???
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 11:11
      -1
      Цитата: rocket757
      Почему ничего и никак не происходит
      Потому что вам не обязаны докладывать?
      Хотя, вот же оно:
      уничтожая склады с боеприпасами, командные пункты... под удар попали скопления личного состава и техники ВСУ...
      Или вы тоже из мосторазрушителей?
  5. polinet
    polinet Сегодня, 11:06
    -1
    Цитата: FoBoss_VM
    Надеюсь что наступит тот момент когда Путин наконец то "начнет". Что бы так по щщам дать всей этой шобле аж юшка кровавая во все стороны

    Уже скоро, пво уничтожат, склады и технику и можно идти вперёд.
  6. polinet
    polinet Сегодня, 11:08
    +1
    Цитата: Vita VKO
    Наверное это "хитрый план" истощения военного и экономического потенциала стран НАТО совокупная экономика которых в десятки раз превышает ВВП России.

    В какой-то момент, поставлять что-то куеву станет бессмысленно. Надо только подождать, у них капитализм, что-что а деньги они считать умеют.
  7. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 12:01
    +1
    Коллеги,я на днях говорила как будет развиваться ситуация ? И права: выдавливание на Донбассе+вспомогательные удары на Херсонском направлении!