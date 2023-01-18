За прошедшую ночь ВС РФ нанесли удары по скоплению живой силы противника в Сумской и Черниговской областях

После поражения ВСУ в Соледаре (ДНР) российские войска продолжили наносить урон противнику на других направлениях, уничтожая склады с боеприпасами, командные пункты, а также живую силу и технику.За прошедшие ночь и утро ВС РФ нанесли ряд ощутимых ударов по украинским формированиям практически на всех направлениях в зоне СВО. В ответ противник уже традиционно обстреливал мирные города.В частности, под ударами ВСУ в ночь с 17 на 18 января оказались Горловка и Соледар (ДНР), Площанка, Краснопоповка и Кременная (ЛНР), а также Новая Каховка в Херсонской области.В свою очередь, ВС РФ отработали по украинским позициям в Николаевке (Черниговская область), а также Новодмитровке, Искривщине и Атинском на Сумщине. Оттуда противник ранее обстреливали территории Курской и Брянской областей, там концентрировал сил. Удары были нанесены по выявленным местам с такой концентрацией украинских военных.В Харьковской области российскими войсками были поражены объекты противника в Волчанске, Стрелечьей, Землянках и Огурцово.На Луганском направлении под удар попали скопления личного состава и техники ВСУ в Макеевке (ЛНР), Невском, Ямполовке и Кисловке.В рамках освобождения территории ДНР артиллерийские и ракетные войска ВС РФ отработали по позициям противника в Артемовске, Нью-Йорке (Новгородском), Клещеевке, Выемке, Невельском, Авдеевке, Первомайском, Марьинке (западная часть, которая пока находится под контролем ВСУ), Угледаре, Пречистовке и Новомихайловке.Кроме того, поражались военные объекты, техника и личный сосав ВСУ в Червоногригоровке и Марганце (Днепропетровская область), а также Щербаках, Степовом, Темировке и Каменском (Запорожская область).Наконец, на Южном направлении СВО удары по противнику наносились в окрестностях Херсона и Антоновки.О потерях ВСУ в результате этих ударов пока не сообщается.