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Полковник ВВС США в отставке предложил Украине решить проблему с авиацией путём аренды истребителей у частных компаний

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Полковник ВВС США в отставке предложил Украине решить проблему с авиацией путём аренды истребителей у частных компаний

Украина с большой долей вероятности в скором времени начнет получать танки западного производства, пусть и не сразу. Однако имеется еще один военной техники, очень желаемой для Киева, но на поставки которой наложен запрет. Речь идет о боевых самолетах стран НАТО.


В Вашингтоне допускают, что Украина получит боевую авиацию западного производства, но только в отдаленной перспективе. На данный момент усилия американцев сосредоточены на поставках наземной техники и боеприпасов с целью остановить наступление российской армии. Однако существует еще один способ получения Украиной самолетов, и им поделился полковник ВВС США в отставке Джеффри Фишер.

По словам экс-чиновника Пентагона, Киеву не нужно требовать поставку самолетов у ВВС США напрямую, вместо этого необходимо воспользоваться программой Минобороны США, в рамках которой учебные авиационные эскадрильи можно передать на аутсорсинг частным компаниям, являющимся субподрядчиками ВВС США. Такие компании имеют право не только проводить обучение пилотов, но и предоставлять боевые самолеты.

С таким предложением Фишер обратился к Минобороны Украины, заявив, что таким образом Украина может брать в аренду у частных компаний не только боевые самолеты, но и экипажи для их эксплуатации. Такие услуги они тоже предоставляют, главное - о цене договорится. При этом полковник в отставке как-то отдаленно понимает происходящее на Украине, заявляя, что взятых в аренду самолетов должно хватить против "плохо обученных российских летчиков". По-видимому, Фишер живет в своем собственном выдуманном мире, где у России слабая армия образца 90-х годов прошлого века.

По словам бывшего военного чиновника, на сегодняшний день США опасаются поставлять самолеты на Украину, это может привести к обвинению со стороны России в эскалации конфликта. Однако вариант с арендой самолетов не только принесет доход Вашингтону, но и поможет Украине сдержать "российскую агрессию".
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27 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:16
    +3
    Взять в аренду авиацию можно даже в Пентагоне . А есть ли деньги у Украины ,значит опять за деньгами в Пентагон. А тут вопрос скорее ,нужно или нет американцам обострение ?
    1. AlexWar
      AlexWar Сегодня, 10:21
      +3
      Новый вид Ленд Лиза со 100% оплатой. Может аренда вместе с летчиками? Типа Америка снова отмажется что мы тут не при чем они же в аренду самолеты взяли чисто ПОБОМБИТЬ
    2. Invoce
      Invoce Сегодня, 11:05
      +1
      Цитата: APASUS
      Взять в аренду авиацию можно даже в Пентагоне . А есть ли деньги у Украины ,значит опять за деньгами в Пентагон. А тут вопрос скорее ,нужно или нет американцам обострение ?

      американцы столько денег вложили в войну с Россией, что тут они будут идти до конца. Печатать и вливать деньги (вооружение, поднимая свой ВПК) в надежде что при поражении России затраты окупятся. Они умеют считать деньги. При условии получения потерь больших чем возможные виртуальные дивиденды все приостановится, как мне кажется
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 11:19
        0
        Цитата: Invoce
        При условии получения потерь больших чем возможные виртуальные дивиденды все приостановится, как мне кажется

        У Соловьева правильно сказали, Штаты продолжат накачивать Украину до бесконечности, но пока не начнут гибнуть американские солдаты в массовых количествах. Только тогда Штаты чухнут, что то пошло не так и вдарят по тапкам.
  2. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 10:17
    +3
    Если они возьмут истребители они у них больше суток летать не будут. А за истребители кто будет платить? Страховые?
    Маразматичнее ответа я даже не придумал бы. Взял в аренду военный самолет.
    В зоне боевых действий оплата за самолеты 100% при сбитии.
    Возьмите в аренду ответ просто гениален.
    Я вот думаю сколько украина долгов наберет, на сколько веков, после войны им счета за ленд лиз предъявит америка.
    Если вся восточная Украина отойдет России то там наступит полный Капут
    1. Invoce
      Invoce Сегодня, 11:09
      0
      Страховка, 100% от стоимости самолета, страховка жизни экипажа, техсостава - все за счет украины. И тут все как всегда. Американцы не при делах. ЧВК воюет, а не США
      1. Rusticolus
        Rusticolus Сегодня, 11:21
        0
        Страховка, 100% от стоимости самолета, страховка жизни экипажа, техсостава - все за счет украины.
        Если бы. А страховой навариться? Хотя можно и без страховки. Чисто в аренду. 1 вылет 100 лямов баксов. На таком ценнике может и выйдет на аренде немножко подзаработать даже.
  3. Hanurik
    Hanurik Сегодня, 10:21
    0
    Слабая армия России 90-ых годов по многим показателям была сильнее нынешней, доведённой реформаторами до ручки.
    1. AlexWar
      AlexWar Сегодня, 10:23
      0
      ввел в yandex
      2 039 758 единиц, половина из которых гражданские. Зачем их было приписывать к армии?
      в том числе 1 150 628 военнослужащих»
      Вопрос остальные кто и зачем они там нужны? Раньше как помню в армии все делали военнослужащие.

      Численность военнослужащих в ВС СССР к концу 1991 года достигала 3,7-3,8 млн человек (без учета гражданского персонала). 7 мая 1992 года президент России Борис Ельцин подписал указ "О создании Вооруженных сил Российской Федерации". Данный документ помимо прочего требовал от Министерства обороны РФ разработать и внести предложения по "сокращению численности и боевого состава" ВС РФ. На тот момент, по разным оценкам, в России было 2,5-2,8 млн военнослужащих.

      Конечно же армия России что то стоила чем сейчас проводят мобилизации всех подряд. Не тех кого следовало бы призывать.
    2. AlexWar
      AlexWar Сегодня, 10:29
      +1
      Указы о численности военнослужащих ВС РФ
      16 июля 1997 года Ельцин указом "О первоочередных мерах по реформированию Вооруженных Сил Российской Федерации и совершенствованию их структуры" установил с 1 января 1999 года штатную численность военнослужащих ВС РФ в 1,2 млн человек.
      24 марта 2001 года произошло дальнейшее сокращение штатной численности ВС РФ. Указом Путина "Об обеспечении строительства и развития Вооруженных сил Российской Федерации, совершенствовании их структуры" штатная численность военнослужащих ВС РФ с 1 января 2006 года была уменьшена на 16,7% - до 1 млн.
      28 ноября 2005 года Путин указом "О штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации" впервые после распада СССР увеличил число военнослужащих (на 13%) - с 1 млн до 1 млн 134,8 тыс. (с 1 января 2006 года). Тем же указом впервые была установлена штатная численность ВС РФ (включая гражданский персонал) - 2 млн 20,5 тыс. человек.
      1 января 2008 года Путин указом "О штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации" оставил с даты подписания указа число военнослужащих неизменным, незначительно сократив только общую штатную численность ВС РФ - до 2 млн 19 тыс. 629 человек.
      29 декабря 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев указом "О некоторых вопросах Вооруженных сил Российской Федерации" снова сократил общую штатную численность военнослужащих на 12%, до 1 млн, уменьшив штатную численность ВС РФ на 6,7% - до 1 млн 884 тыс. 829 человек. При этом в рамках военной реформы, запущенной министром обороны Анатолием Сердюковым, было объявлено о ликвидации института мичманов и прапорщиков, а также о сокращении центрального аппарата и управления Минобороны в 2,5 раза - с 22 тыс. до 8,5 тыс. человек. В том же 2008 году Сердюков пообещал уменьшить офицерский состав ВС РФ в 2,3 раза - с 355 тыс. до 150 тыс. Однако уже в 2011 году масштабы сокращения офицерского корпуса были уменьшены. Институт мичманов и прапорщиков был возвращен в ВС РФ новым министром обороны Сергеем Шойгу. В апреле 2015 года заместитель министра обороны РФ Николай Панков сообщил, что численность офицерского корпуса в России составляет порядка 200 тыс. человек.
      8 июля 2016 года Путин подписал указ "О штатной численности Вооруженных сил РФ", оставивший число военнослужащих неизменным (1 млн), но увеличивший на 542 человека общую численность ВС РФ - до 1 млн 885 тыс. 371 человека.
      28 марта 2017 года Путин своим указом впервые с 2005 года увеличил штатную численность военнослужащих ВС РФ на 1,3% - с 1 млн до 1 млн 13 тыс. 628 человек. Тем же указом общая штатная численность ВС РФ (включая гражданский персонал) была увеличена с 1 января 2017 года на 0,6% - до 1 млн 897 тыс. 694 человек, а с 1 июля 2017 года - еще на 0,3%, до 1 млн 903 тыс. 51 человека.
      17 ноября 2017 года Путин своим указом незначительно сократил штатную численность ВС РФ с 1 января 2018 года - на 293 человека (0,016%), с 1 млн 903 тыс. 51 человека до 1 млн 902 тыс. 758 человек. При этом штатная численность военнослужащих осталась прежней: 1 млн 13 тыс. 628 человек.


      На бумаге у них 2 миллиона человек, по факту как только СВО началось многие подали рапорта на увольнение. Может и потом кого призывали.
      Количество тех кто не захотел ехать история умалчивает
      На то чтобы держать армию нам нужно ОБСЛУГИ еще столько же людей. Вопрос кто и в чем обленился? А потом попадают на фронт и ни че не умеют. Прибераться не научили.
    3. AlexWar
      AlexWar Сегодня, 10:35
      0
      В РФ регулярная армия 2.04 млн. Силовиков 5 млн. Но почему отправляют воевать гражданских то?
      В РФ регулярная армия 2.04 млн из которых только 250 тысяч смогли послать.

      А воевать должны диванные войска, ко дома любил на диване лежать призвали
  4. Романенко
    Романенко Сегодня, 10:22
    0
    Вот интересные новости приходят, укропина получит Пэтрион вот-вот, танки, но не скоро, ну и совсем нескоро самолеты, её примут в НАТО, но уже после всего этого и конечно после победы над Россией....
    Когда это читаешь, как-то начинает казаться, что там, на диком западе тоже уверены, что никакая украина ничего этого не получит просто потому, что к указанным срокам ее самой уже не будет, в том самом англо-евро-фашистском виде.
    У-блю-дочное государство, рожденное еврогейцами при поддержке предателей, не будем их перечислять и, под контролем НАТО, управляемого из США и Англии, похоже уже в тягость и самим его "родителям", старающимся последнее время откреститься и дистанцироваться от того моря крови, которое они старательно проливали на этой территории.
    Догадываются, что в итоге спрос будет с них.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:24
    +1
    Интересно,вылет одного Ф 16 с американским пилотом у частников это 1 мешок гривнями и или мешок сала с 5 литрами горилки?Украинские цены.
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 10:27
    0
    Такие компании имеют право не только проводить обучение пилотов, но и предоставлять боевые самолеты.
    И что они имеют право передавать эти самолеты в воюющие страны, без разрешения правительства США? Аж два раза...
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 11:13
      0
      Разрешение потребуется, конечно. Но, вероятно, его дадут.
      Не дадут разрешение на летчиков-американцев.
      1. Rusticolus
        Rusticolus Сегодня, 11:39
        0
        Не дадут разрешение на летчиков-американцев.
        С летчиками все и проще и сложнее. Формально любой может оформить ураинское гражданство и вперед. Он частное лицо (а он ведь в отставке, путь и только 2 дня) и ему особо запрещать не могут. Если уж китайцев учат американские и европейские летчики, то с бандерорейхом все будет еще проще. А с другой стороны. В летчики дибилов как правило не берут. А не дибилам оно надо? Проще и спокойней в гражданку уйти, на крайняк тех же китайцев учить уехать.
  7. Flyter
    Flyter Сегодня, 10:27
    +2
    Аренда истребителей, арендованных у частных военных компаний США, чьи интересы лоббирует Полковник ВВС США. Военные и чиновники США отлично обогащаются, благодаря своим не хитрым схемам.
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:30
    +1
    а аренду сам полковник ВВС США в отставке Джеффри Фишер из своего кармана оплачивать будет? или Минобороны США напряжет? частные компании это вроде как не госкормушка..... recourse
  9. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:32
    0
    Стесняюсь спросить...
    Я правильно понимаю?
    Техника - американская. Частные компании - американские. Деньги за аренду техники и пилотов (американских) - тоже американские (у украинцев денег отродясь не было)...
    И после этого США всерьез будет заявлять, что не участвует в войне против РФ?!
    Может всё-таки бабахнем?! (с)
    1. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 11:52
      +1
      И после этого США всерьез будет заявлять, что не участвует в войне против РФ?!
      Нам то же тогда надо организовать ЧВК имени "Баха" с наличием СЯС на вооружении. А если что, то Россия то же не причем. laughing
  10. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 10:35
    0
    путём аренды истребителей у частных компаний
    а платить кто за аренду будет?
    1. AlexWar
      AlexWar Сегодня, 10:41
      0
      Оформят аренду и будет за украину Америка платить с арендой своих же пилотов
      Хитрая схема, как послать пилотов и сказать что они не наши.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:41
    0
    По словам бывшего военного чиновника, на сегодняшний день США опасаются поставлять самолеты на Украину, это может привести к обвинению со стороны России в эскалации конфликта. Однако вариант с арендой самолетов не только принесет доход Вашингтону, но и поможет Украине сдержать "российскую агрессию".
    . В таком деле главное ввязатся в драку, а потом само пойдёт!
    Перспектива так себе, кстати, причём для всех сторон... никто без потерь не обойдётся, причём таких, которые сейчас и представить трудно.
  12. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 10:50
    0
    Если бы у России была бы сильная армия войны на Донбассе не было бы.
    Безпилотник до Энгельса долетел, как и почему? Ответ да у нас нет пво в этом направлении
    А если беспилотники дальше по России полетят там тоже ничего нет?
    Как можно было договорится что в России не будет ПВО?
    Эти беспилотники могут и в мурманскую область полететь там гористая местность, там подлодки корабли. На Севере до сих пор нет С-400 в некоторых частях.
  13. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:05
    0
    Осталось только дождаться наемников со своими самолётами. В копеечку встанет это "удовольствие" американским налогоплательщикам. Нули в "гонорарах" за пять перешагнут, как мне кажется. Не считая стоимости аппаратов.
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:09
    0
    взятых в аренду самолетов должно хватить против "плохо обученных российских летчиков".
    А американец лично встречался в воздушном бою (или учебном) с нашими летчиками? Поражает пренебрежительное отношение американцев к профессиональной подготовке наших летчиков. Или для обоснования своего предложения можно и пургу гнать совершенно не зная реального положения вещей? По поводу передачи самолетов. При необходимости найдут приемлемую схему, было бы желание.
    1. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 11:47
      0
      Или для обоснования своего предложения можно и пургу гнать совершенно не зная реального положения вещей?
      Так он все время слышит от своих, про непрофессиональные действия, опасные сближения и все такое, со стороны российских летчиков. А своих мозгов видимо совсем нет, вот и верит всему что скажут.