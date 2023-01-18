В Минобороны Австрии не исключили угрозы ракетных ударов по стране

Как пишет австрийская газета Der Standard, оборонное ведомство Австрии представило проект отчета по безопасности. В этом документе говорится об основных угрозах для страны в 2023 году.В документе, который скоро собираются официально опубликовать, упоминаются такие угрозы как, например, массовое отключение электричества, что может стать причиной нападения на страну. По словам австрийского генерала Бруно Хофбауэра, не исключается и вероятность нанесения по Австрии ракетных ударов. Отчет получил название «Картина угрозы 2023».При этом австрийские военные призывают не паниковать, утверждая, что в документе указывается лишь на гипотетически возможные угрозы, с которым может столкнуться Австрия в этом году.В проекте отчета отмечается также, что на фоне украинских событий выросла угроза втягивания в войну с использованием традиционного вооружения, пишет Der Standard.Основные проблемы, с которыми может столкнуться Австрия в 2023 году, могут возникнуть из-за конфронтации Евросоюза и России, эскалации украинского конфликта и увеличения количества беженцев, говорится в проекте отчета Минобороны Австрии.В документе указывается на незащищенность Австрии как с оборонительной стороны, так и со стороны наличия необходимых продовольственных запасов на случай войны.