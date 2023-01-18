В Минобороны Австрии не исключили угрозы ракетных ударов по стране

Как пишет австрийская газета Der Standard, оборонное ведомство Австрии представило проект отчета по безопасности. В этом документе говорится об основных угрозах для страны в 2023 году.
В документе, который скоро собираются официально опубликовать, упоминаются такие угрозы как, например, массовое отключение электричества, что может стать причиной нападения на страну. По словам австрийского генерала Бруно Хофбауэра, не исключается и вероятность нанесения по Австрии ракетных ударов. Отчет получил название «Картина угрозы 2023».
При этом австрийские военные призывают не паниковать, утверждая, что в документе указывается лишь на гипотетически возможные угрозы, с которым может столкнуться Австрия в этом году.
В проекте отчета отмечается также, что на фоне украинских событий выросла угроза втягивания в войну с использованием традиционного вооружения, пишет Der Standard.
Основные проблемы, с которыми может столкнуться Австрия в 2023 году, могут возникнуть из-за конфронтации Евросоюза и России, эскалации украинского конфликта и увеличения количества беженцев, говорится в проекте отчета Минобороны Австрии.
В документе указывается на незащищенность Австрии как с оборонительной стороны, так и со стороны наличия необходимых продовольственных запасов на случай войны.