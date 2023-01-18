Военное обозрение
Войти Регистрация

В Минобороны Австрии не исключили угрозы ракетных ударов по стране

16
В Минобороны Австрии не исключили угрозы ракетных ударов по стране

Как пишет австрийская газета Der Standard, оборонное ведомство Австрии представило проект отчета по безопасности. В этом документе говорится об основных угрозах для страны в 2023 году.


В документе, который скоро собираются официально опубликовать, упоминаются такие угрозы как, например, массовое отключение электричества, что может стать причиной нападения на страну. По словам австрийского генерала Бруно Хофбауэра, не исключается и вероятность нанесения по Австрии ракетных ударов. Отчет получил название «Картина угрозы 2023».

При этом австрийские военные призывают не паниковать, утверждая, что в документе указывается лишь на гипотетически возможные угрозы, с которым может столкнуться Австрия в этом году.

В проекте отчета отмечается также, что на фоне украинских событий выросла угроза втягивания в войну с использованием традиционного вооружения, пишет Der Standard.

Основные проблемы, с которыми может столкнуться Австрия в 2023 году, могут возникнуть из-за конфронтации Евросоюза и России, эскалации украинского конфликта и увеличения количества беженцев, говорится в проекте отчета Минобороны Австрии.

В документе указывается на незащищенность Австрии как с оборонительной стороны, так и со стороны наличия необходимых продовольственных запасов на случай войны.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Thomas Pintaric
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:06
    +2
    Отчет получил название «Картина угрозы 2023».

    угу.... картина маслом.... wassat
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 11:09
      +2
      По словам австрийского генерала Бруно Хофбауэра, не исключается и вероятность нанесения по Австрии ракетных ударов.

      Ну конечно, еще бы чем он своё существование и финансирование оправдать мог. yes
      1. frruc
        frruc Сегодня, 11:31
        0
        В документе....массовое отключение электричества, что может стать причиной нападения на страну. По словам австрийского генерала Бруно Хофбауэра, не исключается и вероятность нанесения по Австрии ракетных ударов.

        Очччень мрачная картина. Видать австрийские аналитики и Б. Хофбауэр не зря свой хлеб с маслом кушают.
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 11:23
      +4
      Цитата: Mouse
      угу.... картина маслом....

      Что ни Австрия, то художник в военном ведомстве, а это их до добра не доводит.
      1. volodimer
        volodimer Сегодня, 12:24
        0
        Вы о непризнанном австрийском пейзажисте, бывшем ефрейторе? Да уж, лучше бы тот картины писал. А этому предложить фантастические ужастики писать. Может новым Стивеном Кингом станет. А вот аналитика это не его. Ибо психушкой попахивает.
  2. Andron78
    Andron78 Сегодня, 11:06
    0
    О как, одно место начинает сжиматься. Правильная рефлексия.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:14
    0
    Массовая паранойя..Это про ракетные удары.Про бешенцев?Вполне возможно
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:15
    +1
    В документе указывается на незащищенность Австрии как с оборонительной стороны, так и со стороны наличия необходимых продовольственных запасов на случай войны.
    . Зачем все они, дружно, решили наехать на Россию???
    Стадо баранов, которых гонят на убой, что-ли?
    В таком случае, в выигрыше только пастух!!!
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 12:08
      +1
      Цитата: rocket757
      ..... Зачем все они, дружно, решили наехать на Россию???....!
      Приветствую, Виктор hi !долго Австрия не поддавалась общему психозу А теперь вот
      старший приказал!
      .
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:18
        0
        Там голову во главе заменили и пошло, поехало.
        Привет Дмитрий soldier
        Полосатики знают с какого конца рубить...
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:21
    +1
    Походу и этот испугался......., где Австрия и где окраина на глобусе? Бегущий по улице полковник в мирное время вызывает улыбку, а в военное панику.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:24
    0
    Дельный совет,не надо европе выигрывать войну на Украине.Тогда точно ,146%, ракета с теплоносителем в Австрию не прилетит.Даже гипотетически.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:28
    0
    не исключается и вероятность нанесения по Австрии ракетных ударов
    И кто же это будет наносить ракетные удары по Австрии? Может украинцы в отместку за нерадивую помощь? А если серьезно, то угроза ракетных ударов для любой европейской страны исчезает сразу после того, как исчезнет угроза России со стороны этой страны. Поэтому простой совет: не размещайте на своей территории американских баз и упаси вас от американского ЯО в вашей стране.
  8. fiv
    fiv Сегодня, 11:29
    0
    Первое впечатление, когда вышел из самолета в Зальцбурге - пахло навозом. Теперь понятно, чьим.
  9. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 11:41
    0
    Вы, главное, сдавайтесь во-время, и никакие ракеты вам не страшны.
  10. denis88
    denis88 Сегодня, 11:45
    0
    Правильно. Австрийцы не дураки. Украинское ПВО себя зарекомендовало. Что и куда украинцы запустят, не знает никто.