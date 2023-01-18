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Украинский вертолёт упал рядом с детским садом в Броварах Киевской области

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Украинский вертолёт упал рядом с детским садом в Броварах Киевской области

Инцидент с падением вертолета украинских Воздушных сил произошел в Киевской области Украины, летательный аппарат рухнул рядом с детским садом в городе-спутнике Киева Бровары. По предварительной информации, в результате падения имеются жертвы.


Первая информация о падении некоего летательного аппарата рядом с детским садом в Броварах появилась примерно в десятом часу утра. Изначально было непонятно, что именно упало, на место выехали экстренные службы. Сообщается о пострадавших и нескольких погибших, есть ли среди них дети пока неизвестно, но в садике они находились, сейчас идет их эвакуация. На месте падения полыхает большой пожар, обломки вертолета разлетелись на большое расстояние.

На место прибыл мэр города Игорь Сапожко и начальник Броварского управления полиции Киевской области Кирилл Самойленко. При этом полицейский подтвердил падение вертолета, но не назвал его принадлежность.

Упал вертолет, чей выясняется. Есть погибшие, предварительно трое

- заявил Самойленко.

На украинских ресурсах высказывают предположение, что это могла быть российская ракета, российский беспилотник и даже российский вертолет, который каким-то образом долетел до Киева, незамеченным украинской ПВО. В общем полный бред, хотя уже установлено, что это украинский вертолет, скорей всего принадлежащий ВСУ.

Подтвердил падение именно украинского вертолета и глава Киевской области Алексей Кулеба, также промолчавший о принадлежности винтокрылой машины. Признаваться в том, угроза жизни детям возникла из-за украинских пилотов, никто не хочет. По последним данным, вертолет мог принадлежать украинскому МЧС, якобы он был сбит над городом украинской ПВО.
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24 комментария
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  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 10:46
    +3
    сейчас нарисуют звезды и обвинят Россию
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 10:47
      +2
      В целях безопасности собственных граждан, Украине лучше вообще не поднимать в воздух какие-либо летательные аппараты и ни в коем случае не пытаться сбивать российские ракеты. laughing
      1. frruc
        frruc Сегодня, 11:24
        +1
        ......хотя уже установлено, что это украинский вертолет, скорей всего принадлежащий ВСУ.

        .......По последним данным, вертолет мог принадлежать украинскому МЧС

        В одной статье несколько заключений, чему верить или не верить?
    2. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 10:49
      +2
      Ну или скажут, что арестович лично украл вертолёт и протаранил детский сад в котором был в детстве по причине личной неприязни к директору))
      Похоже что вертолёт был мчсовский украинский и сбили его пво украинские же.
      В броварах уже как-то ракета падала на жилой дом при кучме. Привыкли там пулять по своим.
      Детей только жалко!
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 11:15
        +1
        Цитата: Анахорет
        Ну или скажут, что арестович лично украл вертолёт

        не трогайте Люсю, оно теперь военный эксперт, оно теперича на униане повязалось на подработку, именно так его и представляют "военный эксперт"
        1. Анахорет
          Анахорет Сегодня, 11:21
          +2
          Уже ясно кто погиб, как в старом анекдоте)
          Кого убили? Кого надо, того и убили)
          В вертолете летело руководство МВД скопом) монастырский, енин и ко, в общем, зелебобер зачищает людей Авакова чтобы полностью взять под контроль теперь уже все силовые структуры))
          Но твари, причём здесь дети?! Хотя для наркофюрера все средства хороши, он это показал уже на примере Краматорска и Днепропетровска.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:57
      0
      Странно, что Россию не обвинили, хотя еще не вечер. Понаберут всякого европейского хлама типа еще не то будет.
    4. dedusik
      dedusik Сегодня, 11:15
      +2
      ОБЩЕСТВЕННОЕ НОВОСТИ
      Сейчас известно о 16 погибших в результате падения вертолета в Броварах, из них двое — дети. Девять погибших были на борту, погибло руководство МВД, сообщил глава Нацполиции Клименко. 22 человека госпитализированы, десять из них – дети. Вертолет принадлежал ГСЧС.
      P.S. Погиб министр внутренних дел Монастырский, первый заместитель министра Енин и государственный секретарь Лубкович, уточнил Клименко.
  2. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 10:46
    +3
    Видимо призрак Куева пересел на вертолёт bully
  3. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 10:47
    +1
    Человеческий фактор и технические неисправности.То же самое на дорогах.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 10:48
    +5
    Подождите, подождите...сейчас окажется "ВДРУГ", что вертолет или угнали русские диверсанты и его пришлось сбить, так как они летели убить Зе, или его сбили русские диверсанты...
    По последним данным, вертолет мог принадлежать украинскому МЧС, якобы он был сбит над городом украинской ПВО.
    Ну судя по характерным остаткам несущего винта, это явно не Ми... похоже, что какой то из "французов"
    1. Снегопад
      Снегопад Сегодня, 10:53
      +4
      Упал легендарный вертолет Eurocopter EC225 LP Super Puma. В результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД — они находились в вертолете ГСЧС, сообщает глава Нацполиции Клименко.
      Норвежская нефтегазовая компания Statoil стала первым предприятием, которое заявило, что больше не будет применять для шельфовых работ вертолеты Airbus Helicopters H225/EC225. Имели место катастрофы вертолетов ввиду отрыва несущего винта, ввиду проблем с надежностью редуктора несущего винта
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:17
        +1
        Вы бы Лэгэнду в кавычки поставили...Или смайлик там какой то...
  5. K._2
    K._2 Сегодня, 10:48
    +3
    Подтвердил падение именно украинского вертолета и глава Киевской области Алексей Кулеба


    Сейчас заявление на весь телеграм об уходе придётся писать за такое, зрадник. Но, мне кажется он не против, в Канаде лучше.
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:53
    +3
    Черт с ним с вертолетом и с бандеровскими отмороженными говорунами. Ладно рядом с садиком, а не на садик.
    1. bubalik
      bubalik Сегодня, 11:01
      +3
      Ладно рядом с садиком, а не на садик.
      ,,территорию большую накрыло.
      1. Снегопад
        Снегопад Сегодня, 11:15
        +2
        Если причина не в технической неисправности, возможно гвинтокрыл летел по своим делам, украинская ППО сшибла на скорости, развалился в воздухе, поэтому такая площадь вогня. А может он еще и напалм вез recourse
  7. Hog
    Hog Сегодня, 10:53
    +4
    Super Puma местного МЧС навернулась и скорее всего ей в том местное ППО помогло.
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 11:02
      +2
      Цитата: Hog
      Super Puma местного МЧС навернулась и скорее всего ей в том местное ППО помогло.

      Ихнее ПВО - это что то страшное. Оно опасно для гражданского населения. Очень.Похоже, и в Днепропетровске С-300 в дом засветили, а потом там газ рванул.
      1. шахтёр
        шахтёр Сегодня, 11:19
        0
        Если бы в Днепропетровске взорвался газ, то между попаданием ракеты, которое могло вызвать повреждение газопровода и взрывом подъезда, должен был пройти некий промежуток времени. Газ взрывается при концентрации от 5 до 16%. Чего достичь мнгновенно невозможно.
  8. Paul Neumann
    Paul Neumann Сегодня, 11:06
    +3
    я не знаток, но площадь возгорания впечатляет. это от одного-то вертолета?
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 11:16
      +1
      Ну, пускай в нём два кубометра керосина было. Что ж тогда так горит на такой площади в сырую погоду?
  9. Хронос
    Хронос Сегодня, 11:10
    +3
    Радости нет. Но, вспоминая, что писали хххлы, когда на дом в Краснодаре упала Сушка, сочувствия тоже.
    UPD Дом в Ейске.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:22
    0
    Упал вертолет, чей выясняется.
    Выясняют не российский ли? Они даже не знают кто у них летает в Киевской обл.
    якобы он был сбит над городом украинской ПВО.
    А вот это не удивительно - самим сбить своего после чего уйти в тень и со стороны наблюдать за реакцией периодически поддакивая, что виновата Россия.