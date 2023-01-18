Украинский вертолёт упал рядом с детским садом в Броварах Киевской области

Упал вертолет, чей выясняется. Есть погибшие, предварительно трое

Инцидент с падением вертолета украинских Воздушных сил произошел в Киевской области Украины, летательный аппарат рухнул рядом с детским садом в городе-спутнике Киева Бровары. По предварительной информации, в результате падения имеются жертвы.Первая информация о падении некоего летательного аппарата рядом с детским садом в Броварах появилась примерно в десятом часу утра. Изначально было непонятно, что именно упало, на место выехали экстренные службы. Сообщается о пострадавших и нескольких погибших, есть ли среди них дети пока неизвестно, но в садике они находились, сейчас идет их эвакуация. На месте падения полыхает большой пожар, обломки вертолета разлетелись на большое расстояние.На место прибыл мэр города Игорь Сапожко и начальник Броварского управления полиции Киевской области Кирилл Самойленко. При этом полицейский подтвердил падение вертолета, но не назвал его принадлежность.- заявил Самойленко.На украинских ресурсах высказывают предположение, что это могла быть российская ракета, российский беспилотник и даже российский вертолет, который каким-то образом долетел до Киева, незамеченным украинской ПВО. В общем полный бред, хотя уже установлено, что это украинский вертолет, скорей всего принадлежащий ВСУ.Подтвердил падение именно украинского вертолета и глава Киевской области Алексей Кулеба, также промолчавший о принадлежности винтокрылой машины. Признаваться в том, угроза жизни детям возникла из-за украинских пилотов, никто не хочет. По последним данным, вертолет мог принадлежать украинскому МЧС, якобы он был сбит над городом украинской ПВО.