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Министр обороны Украины назвал примерные сроки освоения военнослужащими ВСУ ЗРК Patriot

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Министр обороны Украины назвал примерные сроки освоения военнослужащими ВСУ ЗРК Patriot

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о том, что инструкторы из США обучат военных ВСУ освоению ЗРК Patriot. Как уточнил глава украинского оборонного ведомства, займёт это порядка 10-ти месяцев.


Вот, как высказывался по этому поводу сам министр:

Комплекс ПВО Patriot стоимостью в 1 млрд долларов для нас, разумеется, является огромным подспорьем. Если раньше это казалось чем-то невозможным, то на сегодняшний день, благодаря усилиям наших американских партнёров украинских офицеров обучат освоению таких зенитно-ракетных комплексов в течение 10-ти месяцев. Тем более, что решение на этот счёт уже принято.

В то же время Резников признал, что солдатам ВСУ удалось добиться ощутимых результатов на поле боя во многом за счёт значительной военной помощи, предоставленной иностранными партнёрами.

Я знаю и верю, что этот год должен стать для нас победным. Мы с нашими партнёрами каждый раз обсуждаем эту тему, так что они тоже выразили уверенность в этом. На сегодняшний день помимо ВСУ задействованы и силы Национальной гвардии, пограничников, СБУ, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Государственной службы по ЧС, в том числе и гражданские лица

– подчеркнул министр обороны.

Около 100 военнослужащих ВСУ уже прибыли в США для подготовки к использованию систем «Патриот». О планах передачи таких ЗРК Украине сообщила и представитель нидерландского Минобороны Саша Лухофф.

В то же время представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат и вовсе полагает, что украинским военнослужащим будет достаточно нескольких месяцев для управления данной техникой. Это притом, что в самих США эффективному применению Patriot военнослужащие обучаются годами.
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Использованы фотографии:
Соцсети/Резников
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5 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 12:02
    +2
    Думаю уже обучать начали какое то время назад. Принципиальные решения давно приняты. Думаю там и танкистов и летчиков готовят уже .
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:13
      0
      украинским военнослужащим будет достаточно нескольких месяцев для управления данной техникой.
      Они экстерном учатся ! Хватит знаний сбивать гражданские самолеты, тем более опыт есть ! negative
  2. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 12:09
    +2
    Обратите внимание, у дурня на фотографии , картинка на шевроне откровенное глумление над Богом.
    Вот такие дигродеры рулят в стране 404 !
    fool
  3. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 12:16
    0
    Я надеюсь, что обучаемые не успеют принять участия в боевых действиях или приедут уже тогда, когда хребет нацисткой гадине будет сломан. Нельзя затягивать СВО! Хотя - всяко может быть.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:18
    0
    Где-то тихо заплакали польские трактора, молдавские фермеры и румынские летчики.