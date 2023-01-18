Министр обороны Украины назвал примерные сроки освоения военнослужащими ВСУ ЗРК Patriot

Комплекс ПВО Patriot стоимостью в 1 млрд долларов для нас, разумеется, является огромным подспорьем. Если раньше это казалось чем-то невозможным, то на сегодняшний день, благодаря усилиям наших американских партнёров украинских офицеров обучат освоению таких зенитно-ракетных комплексов в течение 10-ти месяцев. Тем более, что решение на этот счёт уже принято.

Я знаю и верю, что этот год должен стать для нас победным. Мы с нашими партнёрами каждый раз обсуждаем эту тему, так что они тоже выразили уверенность в этом. На сегодняшний день помимо ВСУ задействованы и силы Национальной гвардии, пограничников, СБУ, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Государственной службы по ЧС, в том числе и гражданские лица

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о том, что инструкторы из США обучат военных ВСУ освоению ЗРК Patriot. Как уточнил глава украинского оборонного ведомства, займёт это порядка 10-ти месяцев.Вот, как высказывался по этому поводу сам министр:В то же время Резников признал, что солдатам ВСУ удалось добиться ощутимых результатов на поле боя во многом за счёт значительной военной помощи, предоставленной иностранными партнёрами.– подчеркнул министр обороны.Около 100 военнослужащих ВСУ уже прибыли в США для подготовки к использованию систем «Патриот». О планах передачи таких ЗРК Украине сообщила и представитель нидерландского Минобороны Саша Лухофф.В то же время представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат и вовсе полагает, что украинским военнослужащим будет достаточно нескольких месяцев для управления данной техникой. Это притом, что в самих США эффективному применению Patriot военнослужащие обучаются годами.