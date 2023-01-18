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Министр энергетики России рассказал о перспективах строительства газопровода «Пакистанский поток»

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Министр энергетики России рассказал о перспективах строительства газопровода «Пакистанский поток»

Российская Федерация не видит никаких препятствий для реализации проекта по созданию газопровода «Пакистанский поток». Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью газете The Nation.


По словам Шульгинова, ранее проект газопровода назывался «Север – Юг». Затем он был переименован в «Пакистанский поток». Реализация данного проекта может иметь важное значение как для Пакистана, так и для России. В Исламабаде подчеркнули, что данный проект имеет большое значение для энергетической безопасности страны.

Напомним, что планируемый к постройке газопровод на территории Пакистана должен пройти от порта Карачи на юге страны до города Лахор на севере. В Лахоре запланировано строительство электростанции, которая будет работать на сжиженном природном газе.

Сейчас, отметил министр, Москва и Исламабад совместно работают над дорожной картой проекта газопровода. Проект обсуждается с точки зрения транспортировки как регазифицированного, так и трубопроводного газа, отметил Шульгинов.

С 18 по 20 января в Исламабаде должны пройти консультации Российско-Пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Москву будет представлять сам министр энергетики Шульгинов, а Пакистан будет представлен министром по экономическим вопросам республики Аязом Садиком. На переговорах поднимут вопрос о способах оплаты энергетических ресурсов. Также планируется обсудить транспортные расходы, вопросы страхования энергетического проекта.

Министр энергетики Шульгинов отметил, что за последние шесть лет товарооборот между Россией и Пакистаном увеличился почти в два раза. Это свидетельствует о превращении большого южноазиатского государства в важного торгового партнера РФ, с которым можно развивать и другие проекты.
Использованы фотографии:
https://www.gazprom.ru
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16 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:51
    +5
    Министр энергетики России рассказал о перспективах строительства газопровода «Пакистанский поток»
    . Планы, планы... хто ни будь может обрисовать, хотя в общих чертах, какая главная, центральная стратегическая линия имеется/предологаетс/витает там на верху, в самых высоких кремлёвских башнях, или это секрет, секрет, секрет, для самой маленькой, такой, компашки???
    1. Умник
      Умник Сегодня, 11:03
      +2
      Министр энергетики до сих пор не понимает, что строить трубы это ненадежно! Будущее за спг и газовозами отечественными!
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:18
        +2
        Будущее, теперь, весьма туманно.. с такими рулевыми, до первого оврага или рифа.
        Печально это осознавать.
      2. ramzay21
        ramzay21 Сегодня, 11:22
        +1
        Министр энергетики до сих пор не понимает, что строить трубы это ненадежно! Будущее за спг и газовозами отечественными!

        Он то это понимает. Но в случае с СПГ нужно построить только трубопровод Ямал-Мурманск и возить газ газовозами. Но тут одна проблема. Ротенберги, Миллер и Тимченко тогда ничего не смогут заработать. Потому и строят эти не нужные но дорогие трубопроводы, которые потом могут ржаветь на дне моря, это ведь не за их деньги
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 11:28
          +1
          Времена, вроде, другие, а песни старые... никто не забыл, как хотели повернуть сток северных рек в... короче, бабла освоили б немерянно и мать природу, могли нагнут не по детски!!!
    2. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 11:04
      +2
      Современная ирано-пакистанская граница ( а как я понимаю, именно через Иран собираются тянуть трубу )проходит через регион, известный как Белуджистан, область, долгое время проводящую политику воссоединения белуджских племён в отдельное государство. Т.е. регион крайне нестабильный и практически малоконтролируемый как иранскими, так и пакистанскими властями. Так что этот план в обозримой перспективе кажется утопией.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:22
        +1
        Ха, даже в таком "спокойном месте", как Балтийское море, трубы подорвали, хотя они все равно не заработали б... нашим надо влезть ещё в один, следующий гадючник, где покоя нет и не будет!?!?!?
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 10:53
    +7
    Российская Федерация не видит никаких препятствий для реализации проекта по созданию газопровода «Пакистанский поток».
    Да конечно, лишь бы не мы им "поток", а они нам снаряды, но через стволы ВСУ
    1. Ив762
      Ив762 Сегодня, 11:10
      +6
      Министр энергетики России рассказал о перспективах строительства газопровода «Пакистанский поток»

      what
      НЬЮ-ДЕЛИ, 11 янв – РИА Новости. Пакистан планирует в январе отправить на Украину через порт в Польше 159 контейнеров с боеприпасами, включая 155-мм снаряды, сообщает индийское издание Economic Times со ссылкой на осведомленные источники.
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      belay Никаких препятствий, да?( деньги ведь не пахнут...кровью. am .)
    2. art266
      art266 Сегодня, 11:53
      +1
      Сюрреализм какой-то. Видимо для министра энергетики РФ Николая Шульгинова никакой войны с Украиной не существует. Зато велико желание освоить огромные деньги, которые выделят на проект.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:55
    +1
    Это как надо привязать Пакистан к российскому СПГ?Кто будет оператором трубопровода,кто будет его охранять.В Пакистане проходной двор для террористов.
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:57
    +2
    Я так понял, что это толстый намёк Индии за попытку присоединиться к клубу ценовых потолочников? Тонко. И умно. Одобряю.
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 11:25
      0
      Я так понял, что это толстый намёк Индии
      Нет, судя по информации из открытых источников, Индия также рассматривается как один из конечных получателей этого газа.
      "Газопровод Север - Юг, переименованный в "Пакистанский поток", имеет важное значение как для России, так и для Пакистана. Правительство РФ уделяет этому вопросу большое внимание, - приводит издание слова министра. - Тем не менее подход к реализации таких проектов должен быть комплексным, что означает не только строительство самого газопровода, но и наличие источника газа для него. И сейчас мы обсуждаем проект как с точки зрения транспортировки регазифицированного газа, так и трубопроводного - из Ирана или по ТАПИ (Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия - прим. ТАСС)".
      Ссылка на первоисточник: https://tass.ru/ekonomika/16822335
  5. Галеон
    Галеон Сегодня, 10:59
    +3
    Что-что, а о перспективах рассказывать у нас умеют. О перспективах "северных потоков" до сей поры рассказы помнятся. После "турецкого потока" и газопроводу в Китай по перспективам на страну должен был пролиться золотой дождь. Пролился, но как-то локально очень. С этой перспективой будет аналогично: рассказывают всем, но как в старом анекдоте: "ну а какая у нас с тобой перспектива - только хрен у Бобика..."
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:27
    0
    Какой-то парадокс, налаживает, активизируем торговлю со странами, которые поставляют вооружение и боеприпасы окраине для уничтожения нашей армии. Деньги на крови......
  7. IvanR
    IvanR Сегодня, 11:38
    +2
    Газопровод в Пакистан, это утопия, там столько опасных территорий, толком не контролируемых, по которому он может проходить