Министр энергетики России рассказал о перспективах строительства газопровода «Пакистанский поток»

Российская Федерация не видит никаких препятствий для реализации проекта по созданию газопровода «Пакистанский поток». Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью газете The Nation.По словам Шульгинова, ранее проект газопровода назывался «Север – Юг». Затем он был переименован в «Пакистанский поток». Реализация данного проекта может иметь важное значение как для Пакистана, так и для России. В Исламабаде подчеркнули, что данный проект имеет большое значение для энергетической безопасности страны.Напомним, что планируемый к постройке газопровод на территории Пакистана должен пройти от порта Карачи на юге страны до города Лахор на севере. В Лахоре запланировано строительство электростанции, которая будет работать на сжиженном природном газе.Сейчас, отметил министр, Москва и Исламабад совместно работают над дорожной картой проекта газопровода. Проект обсуждается с точки зрения транспортировки как регазифицированного, так и трубопроводного газа, отметил Шульгинов.С 18 по 20 января в Исламабаде должны пройти консультации Российско-Пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Москву будет представлять сам министр энергетики Шульгинов, а Пакистан будет представлен министром по экономическим вопросам республики Аязом Садиком. На переговорах поднимут вопрос о способах оплаты энергетических ресурсов. Также планируется обсудить транспортные расходы, вопросы страхования энергетического проекта.Министр энергетики Шульгинов отметил, что за последние шесть лет товарооборот между Россией и Пакистаном увеличился почти в два раза. Это свидетельствует о превращении большого южноазиатского государства в важного торгового партнера РФ, с которым можно развивать и другие проекты.