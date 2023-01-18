Королевский флот Великобритании присоединился к морским учениям в Норвегии, чтобы экзаменовать своих курсантов-подводников

Я чрезвычайно благодарен ВМС Норвегии за то, что они позволили нам принять участие в их учениях, а также экипажам всех кораблей, самолетов и подводных лодок, с которыми мы работали

Королевский флот Великобритании присоединился к ежегодным морским учениям в Норвегии, чтобы дать возможность студентам Perisher (престижный курс подготовки командования подводными лодками) пройти дополнительные испытания, которые станут для них своеобразным экзаменом, пишет портал UK defence journal.В материале говорится, что вышеупомянутые маневры регулярно проводятся с целью «усиления защиты северного фланга НАТО». В этом году в учениях будут задействованы большая часть ВМС Норвегии, военные корабли из Дании, а также истребители-невидимки F-35 и самолеты дальнего морского патрулирования.В свою очередь, Великобритания отправит в Норвежское море ударную АПЛ HMS Artful и фрегат HMS Northumberland.Данные маневры предоставили студентам Perisher уникальную возможность действовать в условиях, максимально приближенных к реальным, используя в качестве учебной платформы АПЛ HMS Artful и фрегат HMS Northumberland, который предназначен для обнаружения и отслеживания вражеских субмарин, пишет UK defence journal со ссылкой на заявление командования Королевским флотом - заявил один из инструкторов Perisher коммандер Макалистер.