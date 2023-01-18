Евросоюз решил создать в Финляндии специальный резерв на случай ядерной или химической угрозы

В Финляндии впервые будет создан специальный стратегический резерв Евросоюза для реагирования на ядерные и химические угрозы, вероятно – со стороны России. Размер резерва, по данным агентства Reuters, составляет 242 миллиона евро.
Как отметил комиссар Еврокомиссии по кризисному регулированию Янез Ленарчич, к созданию резерва Евросоюз подтолкнули события на Украине. Якобы «агрессивные действия» России заставляют европейские страны задуматься о рисках ядерных, химических, радиологических и биологических угроз.
В правительстве Финляндии утверждают, что в запас войдут спасательное оборудование и медикаменты, включая противоядия, а также специальная аппаратура для измерения уровня радиационной зараженности. Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен назвала формирование данных запасов способом повысить возможность Евросоюза реагировать на различные вызовы в Северной Европе, включая и Балтийский регион.
Европейские политики не скрывают своих опасений, что эскалация конфликта на Украине может привести либо к аварии на каком-либо объекте атомной энергетики страны, либо к применению ядерного оружия. В то же время, резерв можно будет использовать только с 2024 года, отправляя оборудование и медикаменты непосредственно в районы произошедших аварий или катастроф.
Интересно, что Финляндия в последнее время заняла резко антироссийскую позицию. Даже в годы холодной войны Хельсинки были куда лояльнее настроены к Советскому Союзу, чем сейчас Финляндия к современной России.