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Евросоюз решил создать в Финляндии специальный резерв на случай ядерной или химической угрозы

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Евросоюз решил создать в Финляндии специальный резерв на случай ядерной или химической угрозы

В Финляндии впервые будет создан специальный стратегический резерв Евросоюза для реагирования на ядерные и химические угрозы, вероятно – со стороны России. Размер резерва, по данным агентства Reuters, составляет 242 миллиона евро.


Как отметил комиссар Еврокомиссии по кризисному регулированию Янез Ленарчич, к созданию резерва Евросоюз подтолкнули события на Украине. Якобы «агрессивные действия» России заставляют европейские страны задуматься о рисках ядерных, химических, радиологических и биологических угроз.

В правительстве Финляндии утверждают, что в запас войдут спасательное оборудование и медикаменты, включая противоядия, а также специальная аппаратура для измерения уровня радиационной зараженности. Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен назвала формирование данных запасов способом повысить возможность Евросоюза реагировать на различные вызовы в Северной Европе, включая и Балтийский регион.

Европейские политики не скрывают своих опасений, что эскалация конфликта на Украине может привести либо к аварии на каком-либо объекте атомной энергетики страны, либо к применению ядерного оружия. В то же время, резерв можно будет использовать только с 2024 года, отправляя оборудование и медикаменты непосредственно в районы произошедших аварий или катастроф.

Интересно, что Финляндия в последнее время заняла резко антироссийскую позицию. Даже в годы холодной войны Хельсинки были куда лояльнее настроены к Советскому Союзу, чем сейчас Финляндия к современной России.
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Использованы фотографии:
Министерство обороны Финляндии
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18 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:15
    -1
    ОЗК тоже периодически проветривать нужно...., а климат там явно к этому не располагает.
    1. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 11:27
      0
      К стратегическому запасу волшебных грибов Финляндия добавит пару килограмм тарена) все будет у них теперь весело и медленно, как в мультике))
    2. frruc
      frruc Сегодня, 11:48
      0
      В Финляндии впервые будет создан специальный стратегический резерв Евросоюза для реагирования на ядерные и химические угрозы

      Почему именно в "прифронтовой" Финляндии, а не "тыловой "Франции ? Или хотят Финляндию подталкнуть к более агрессивным действиям.

      Даже в годы холодной войны Хельсинки были куда лояльнее настроены к Советскому Союзу, чем сейчас Финляндия к современной России.

      Хммм, видно во времена СССР гнали в соседнюю страну лес и газ в несчитанном колличестве, а за это финнам разрешили скупаться водкой в Выборге и Ленинграде. Вот и Саули Ниинистё вроде у ВВП как бы "партнером" числился.
  2. Ольгея
    Ольгея Сегодня, 11:17
    +1
    в запас войдут спасательное оборудование и медикаменты, включая противоядия, а также специальная аппаратура для измерения уровня радиационной зараженности.

    Нам тоже так спокойнее будет. Всё рядом, под рукой, если что...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:18
    +3
    А где резерв будет храниться в Финляндии?В скольких км от границы с Россией?Питьевой спирт в резерве будет,говорят от радиации помогает?Если спирт будет,тогда расстояние от российской границы роли не играет. bully
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:24
      +2
      Спирт радионуклиды не выводит. Их выводит содержащийся в красном вине ресвератрол. Но ваша мысль мне нравится hi
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:38
      +2
      Подозреваю что создание резерва в Финляндии лишь создаваемый повод насыщения её охранятелями оного резерва.

      Со спиртом история особая: пьяные туры в Питер накрылись и охранять ещё и от финнов придётся. laughing
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:22
    +2
    Цивилизованный аналог росрезерва? Задумка со всех сторон правильная и полезная. Главное, чтобы наша разведка чётко установила местонахождения этого бункера, дороги к нему, ориентиры. И это место не бомбить, а брать силами ДРГ. Пригодится.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:24
    0
    Евросоюз решил создать в Финляндии специальный резерв на случай ядерной или химической угрозы
    . Если полыхнет по настоящему, по максимуму, мало не покажется никому и до резерва доберутся не все или ещё меньше.
  6. Умальта
    Умальта Сегодня, 11:27
    -1
    Это попытка залезть в дырочку в районе Южного полюса, а далее будут уже полноценные базы!!! Необходимо осознать, что нам такие, типо нейтральные государства под боком не нужны. Привет дурням, которых ничто не учит!
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:49
      0
      Цитата: Умальта
      залезть в дырочку в районе Южного полюса

      я что-то пропустил, или финники переехали?!!!! belay
  7. Vrotkompot
    Vrotkompot Сегодня, 11:35
    0
    То есть готовят ядерную провокацию с территориии Финляндии?
  8. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 11:37
    0
    Нам резев нужен и ещё не далеко от России, ну совсем класс!
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:45
    0
    Финляндия в последнее время заняла резко антироссийскую позицию
    Захочешь в НАТО еще не так запоешь.
    В Финляндии впервые будет создан специальный стратегический резерв Евросоюза
    Странно, что такой резерв не был создан раньше, не говоря уже о временах "холодной войны".
  10. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 11:48
    0
    Размер резерва, по данным агентства Reuters, составляет 242 миллиона евро.

    Для Европы очень скромный резерв. Видимо спасать планируется не всех.
  11. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:48
    0
    а у финнов, что иммунитет какой-то всем будет пятая точка, а у финнов все в шоколаде?
    1. Ольгея
      Ольгея Сегодня, 12:19
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      а у финнов, что иммунитет какой-то всем будет пятая точка, а у финнов все в шоколаде?

      Плохо у них. Если без шуток, их, скорее всего, как и всё наше окружение (соседей), рассматривают в расход в случае чего. Как в муравейнике, у каждого из них своя роль, в зависимости от развития событий.
      На самом деле, заявлять публично можно всё что угодно. Может и правду сказали, а может нет. А кто даст проверить, что медикаменты являются антидодами, а не ядами и что лабораторию под прикрытием не откроют. Всё что угодно.
      Но и панику от этого устраивать не нужно. На войне - как на войне.
  12. Игораш
    Игораш Сегодня, 12:16
    0
    Там тоже умеют пилить бабки,не только наши...А на РФ гавкают все кому не лень..отчасти благода
    ря тем,кто поносит СССР ...Мы действительно слабы..Даже оккупировав Украину,мы не решим вопрос своей безопасности...Переворот в 91 вверг страну в бесконечную войну....Необходимо действовать жестко и решительно..Но на это ,судя по предыдущим шагам,идти партия власти не желает.Видимо все таки надеются на "договорняки"...А учитывая,что большинство из этой партии к Русскому миру не относятся вообще или относятся косвенно,к этому пока все и идет...Исходя из опыта прошлых лет,решительность властей закончится с переизбранием Путина на новый срок..ЭЛИТА ,В СВОЕМ АБСОЛЮТНОМ БОЛЬШИНСТВЕ,В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ВЕДЕТ СЕБЯ ПАСКУДНО И РАЗДЕЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ С ПРЕЗИДЕНТОМ НЕ ХОЧЕТ..а власть даже в такой ситуации продолжает это паскудство обслуживать...