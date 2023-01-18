Министр внутренних дел Украины Монастырский и его заместители разбились в упавшем в Броварах вертолёте

В рухнувшем в городе-спутнике Киева Бровары вертолете находилось высшее руководство Министерства внутренних дел Украины – сам министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель главы МВД Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.Ранее в Национальной полиции подтвердили, что вертолет перевозил высшее руководство Министерства внутренних дел Украины. Перед этим была информация, что воздушная машина совершала полет по заданию ГСЧС Украины.Напомним, что сегодня у детского сада в городе Бровары Киевской области упал вертолет. Сперва украинские власти скрывали подробности его падения. Первоначально даже пытались сообщать, что это якобы был российский вертолет, сбитый системами ПВО. Потом все же стало известно, что это был украинский вертолет. Не исключено, что это мог быть вертолет Eurocopter Super Puma, поставленный Украине Западом.Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что вертолет выполнял спасательную операцию по заданию ГСЧС страны. Затем глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил о том, что в вертолете летели высокопоставленные чиновники МВД Украины. О какой именно спасательной операции шла речь, не ясно.Поскольку летчик не увел вертолет в сторону от жилой застройки, он рухнул у детского сада. В результате падения вертолета двое детей погибли.Выясняется, кто ещё мог находиться на борту, помимо указанных чиновников МВД.