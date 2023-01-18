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Министр внутренних дел Украины Монастырский и его заместители разбились в упавшем в Броварах вертолёте

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Министр внутренних дел Украины Монастырский и его заместители разбились в упавшем в Броварах вертолёте

В рухнувшем в городе-спутнике Киева Бровары вертолете находилось высшее руководство Министерства внутренних дел Украины – сам министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель главы МВД Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.


Ранее в Национальной полиции подтвердили, что вертолет перевозил высшее руководство Министерства внутренних дел Украины. Перед этим была информация, что воздушная машина совершала полет по заданию ГСЧС Украины.

Напомним, что сегодня у детского сада в городе Бровары Киевской области упал вертолет. Сперва украинские власти скрывали подробности его падения. Первоначально даже пытались сообщать, что это якобы был российский вертолет, сбитый системами ПВО. Потом все же стало известно, что это был украинский вертолет. Не исключено, что это мог быть вертолет Eurocopter Super Puma, поставленный Украине Западом.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что вертолет выполнял спасательную операцию по заданию ГСЧС страны. Затем глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил о том, что в вертолете летели высокопоставленные чиновники МВД Украины. О какой именно спасательной операции шла речь, не ясно.

Поскольку летчик не увел вертолет в сторону от жилой застройки, он рухнул у детского сада. В результате падения вертолета двое детей погибли.

Выясняется, кто ещё мог находиться на борту, помимо указанных чиновников МВД.
Автор:
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49 комментариев
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  1. Снегопад
    Снегопад Сегодня, 11:31
    +12
    Працюе ППО. Украинские источники неофициально сообщают, что вертолет предположительно был сбит из ПЗРК Stinger или «Игла». Гвинтокрыл летел по своим делам, украинская ППО сшибла на скорости, развалился в воздухе, поэтому такая площадь вогня. Как сказал бы Тарас Бульба: "Добре, сынку"
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:32
    -2
    Детишки не пострадали,а собак в вертолете и не жалко.Едем дальше
    1. arthh
      arthh Сегодня, 11:36
      +6
      Всмысле нет. Минимум трое........
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 11:51
        +6
        Вертолётик , видать, из поношенных. laughing ....Радует , что кучку нацистских высокопоставленных полицаев приземлил....детишек вот только жалко.
        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 12:00
          +5
          Гвинтокрыл летел по своим делам, украинская ППО сшибла на скорости, развалился в воздухе

          Всё таки у украинцев лучшее ПВО.До этого одной ракетой они снесли два подъезда в Днепропетровске, карьеру Арестовича и брехню украинского Минобороны про уничтожение 95% летящих в их сторону российских ракет laughing
        2. frruc
          frruc Сегодня, 12:09
          +1
          Думаю, вертолет не сам по себе упал, пусть ищут кому это надо было.
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 11:37
      +4
      Цитата: dmi.pris1
      Детишки не пострадали,

      Взгляд писал, что погибло 16 чел, в том числе 2 детей и еще пострадало 8 детей. В вертолёте было якобы 9 человек.
      1. Kotofeich
        Kotofeich Сегодня, 11:42
        +3
        "Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил, что на борту вертолета находилось 9 человек. В результате авиакатастрофы погибли 16 человек, включая двоих детей. Пострадали 22 человека, из которых 10 детей."
    3. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:40
      +11
      Цитата: dmi.pris1
      Детишки не пострадали,а собак в вертолете и не жалко.Едем дальше

      Дочитать статью?не?
      " В результате падения вертолета 10 детей были ранены, двое детей погибли."
      Собак естественно не жалко - а мелких жаль....
    4. Single-n
      Single-n Сегодня, 11:46
      +5
      В результате падения вертолета 10 детей были ранены, двое детей погибли.

      Но тут еще один вопрос. Почему во время боевых действий на одном борту летели и начальник и первый зам? Им и в мирное то время положено летать разными бортами..
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 12:01
        +3
        Цитата: Single-n
        В результате падения вертолета 10 детей были ранены, двое детей погибли.

        Но тут еще один вопрос. Почему во время боевых действий на одном борту летели и начальник и первый зам? Им и в мирное то время положено летать разными бортами..

        Абсолютно никаких вопросов - Украина.....
        Там давно плюют на законы, указы, постановления.С тех пор как там Генпрлкурорами были сумасшедший со справкой и судимый, а Порошенко обратился в Конституционный суд с требованием об отмене своего указа который за час до этого подписал - я ничему не удивляюсь из происходящему там...
      2. flint
        flint Сегодня, 12:07
        +1
        Да всякое бывает, помнится у нас в 2002 году в Чечне сбили вертушку, где было всё командование объединёнными силами ВС, ВВ и МВД. Полетели инспекции проводить. Генералов только по погонами обожженым определяли.
      3. volodimer
        volodimer Сегодня, 12:12
        0
        Всё верно, но.. где столько вертушек взять. Хоть мы далеко не все приземлили, но нехватка присутствует, вот и полетели одним.
    5. frruc
      frruc Сегодня, 11:54
      +3
      В результате падения вертолета двое детей погибли.

      Жаль, дети погибли, родителям такое горе.
      1. dedusik
        dedusik Сегодня, 12:13
        +1
        К сожалению, это не конечный результат, там еще завалы детсада разбирают
        Прямой репортаж , который был около 12-00 https://www.youtube.com/watch?v=QUottkBi9R4
    6. Msi
      Msi Сегодня, 12:10
      +3
      Детишки не пострадали,а собак в вертолете и не жалко.Едем дальше

      Нет пострадали. Так новость хорошая, но омрачена гибелью детишек.
  3. Михаил55
    Михаил55 Сегодня, 11:33
    +2
    Своих то детей не жаль! Бандерлоги...
  4. Rage66
    Rage66 Сегодня, 11:33
    +4
    Детей жалко. Нагрешить еще не успели...
    1. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 12:13
      0
      Не факт. На дypкаине все может быть. В том числе и фашистеныши в детском саду.
  5. polinet
    polinet Сегодня, 11:34
    0
    Самоустранился.
    и по мнению администрации сайта
  6. Nikoha2010
    Nikoha2010 Сегодня, 11:36
    +6
    СМИ сообщают, что всего погибло 16 человек из них двое детей. Детей безусловно жалко.
  7. Грац
    Грац Сегодня, 11:36
    +1
    скорее сами укронаци его по ошибке и сбили
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:46
      +2
      Цитата: Грац
      скорее сами укронаци его по ошибке и сбили

      Или по заказу.
      Разборкам уже давно пора начаться.
      1. Sith
        Sith Сегодня, 11:51
        -1
        Делят подачки чиновнички всё в тёмную... а детей жалко
      2. stelltok
        stelltok Сегодня, 12:14
        +1
        Как то странно события пошли. Как будто так задумано.
  8. PVV66
    PVV66 Сегодня, 11:38
    +5
    Вот это перемога! Ждем селфи от украпатриотов на фоне крушения и почтовую марку от мин связи 404.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:38
    +4
    Супер Пума,она же супер.Падать сама не должна.
    У них ещё много.Зеля летай на подарках от макорона.Вот что значит покупать винтокрылы со свалки подешевле.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:49
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Супер Пума,она же супер.Падать сама не должна.

      Она отрицательно взлетела.
  10. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:38
    +3
    Вот ещё один пример в пользу велосипедных прогулок.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:39
    +1
    В рухнувшем в городе-спутнике Киева Бровары вертолете находилось высшее руководство Министерства внутренних дел Украины – сам министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель главы МВД Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
    Ну вот и разобрались чей вертолет, осталось разобраться почему упал. А выше перечисленных граждан думаю жалеть не стоит. Гражданские погибли - судьба напрямую связанная с украинским геликоптером.
  12. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 11:39
    +2
    "сам министр внутренних дел".
    Было бы лучше,чтоб Зеленский,а ещё лучше :Залюжный, он в авторитете у их радикалов .
  13. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:39
    +4
    Заврались уже в край, и вертолет не наш, ой наш, и летел он по задагию МЧС ой нет МВД и не вёз никого ой нет вёз.
  14. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 11:41
    +6
    Пусть ловят Авакова. Я даю подсказку. Из мести за свою отставку. Они там все пауки - пусть друг друга жрут.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:51
      +1
      Аваков вроде контракт подписывал по Супер Пумам.
  15. Комментарий был удален.
  16. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:43
    +7
    Детей жалко: остальных нет. И не удивлюсь если сбит дружественным огнём.
  17. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:43
    +2
    Бровары вечно в проблемах) Ну например воткнуть тактику в жилой дом))) Ага - точка-У, Бровары. Между прочим, что много смертей не было... Как бы сказать) Повезло
  18. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 11:45
    +2
    Привет от Авакова скорее в его, да и кого мог лететь спасать целый министр.
  19. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:49
    0
    Хорошо что упал, плохо что упал сам, без посторонней помощи
  20. EXPrompt
    EXPrompt Сегодня, 11:50
    +1
    Это прекрасно, сами порешили своих предателей.
    Орден оператору Стрелы.
    Жаль что Зе не летает над броварами.
  21. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:53
    0
    При такой интенсивности боевых действий, рэб, ПВО, странно что так мало падает.
  22. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 11:55
    +4
    Бей своих, чтоб чужие боялись ???

    Прототип бандерлога за работой.
  23. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 11:58
    +2
    Мрази бандеровские,хоть бы над детскими садами и школами не летали, а так пусть падают.
  24. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:59
    +1
    Число жертв в результате падения вертолета в Броварах возросло до 18 человек, из них 3 детей, сообщили в МВД. По словам правоохранителей, ранения получили 26 человек, среди них - 12 детей.

    В то же время глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщает о 17 погибших. Согласно его данным, в больницах находятся 22 человека, 10 из которых - дети.
  25. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 11:59
    +1
    здоровья погибшим долгих лет хорошего настроения)))
  26. Джорж Милославский
    Джорж Милославский Сегодня, 12:10
    +1
    Детей жалко , эти бандерлоги даже умереть не смогли чисто.
  27. HAM
    HAM Сегодня, 12:16
    +1
    Жаль,Люсю сняли.....а как бы оно красиво рассказало за министра,который лично летел спасать кошку,застрявшую на дереве и утопающую рыбу...
    А теперь,скорее всего,начнутся бесстыжие враки....прикрыть то кое что надо..
    1. dedusik
      dedusik Сегодня, 12:23
      0
      Как можно снять внештатника, вот в чем вопрос? bully
  28. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:27
    0
    Смотрел сми Норвегии.Вертолётик с Украины на первых полосах Норвежских газет.А бешеная Грета где-то в "подвалах ".Нас пока не обвиняют.
  29. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 12:30
    0
    Господи прекрасная новость! Heт ничего приятней новостей как петушня отправляется к Бандере!
    Mонастырский за год своего пребывания нанес 1 вред мoeй страннe