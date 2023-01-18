Военное обозрение
Войти Регистрация

Немецкое издание: Весной 2022 года Болгария тайно обеспечивала треть потребностей ВСУ в боеприпасах

35
Немецкое издание: Весной 2022 года Болгария тайно обеспечивала треть потребностей ВСУ в боеприпасах

Болгария весной 2022 года обеспечивала до трети потребностей Украины в боеприпасах, хотя официально военной помощи Киеву не оказывала. Об этом пишет Welt в своем расследовании.


Немецкое издание установило, что Болгария тайно поставляла боеприпасы на Украину, причем в больших объемах, обеспечивая до трети потребностей ВСУ на начальных этапах российской спецоперации. Официально София никакой военной помощи режиму Зеленского не оказывала, болгарское правительство действовало через фирмы-прокладки, которые закупали боеприпасы якобы для себя или других стран, но поставляли их на Украину. Поставки велись через Польшу, Румынию и Венгрию, оплачивалось все из кармана США и Великобритании.

Экс-премьер Болгарии Кирил Петков подтвердил тайные поставки боеприпасов на Украину заявив, что около трети необходимых ВСУ боеприпасов были болгарского происхождения. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что еще в апреле 2022 года ездил в Софию договариваться о поставках боеприпасов.

Мы знали, что на болгарских складах есть большое количество необходимых нам боеприпасов, поэтому президент Зеленский отправил меня, чтобы я с помощью дипломатической ловкости достал необходимые материалы

- заявил украинский министр.

В марте прошлого года Болгария официально отказалась поставлять Украине вооружения и боеприпасы, об этом объявил премьер-министр страны, а через месяц повторил президент, так что на официальном уровне военная помощь не оказывалась до ноября, когда Народное собрание страны одобрило законопроект о предоставлении Киеву вооружений. С декабря София уже открыто снабжает Зеленского оружием.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
35 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:37
    +6
    Ну подтвердили то что и так было явным, без Е. С. и Вашингтона ВСУ кончилось бы давно.
  2. Single-n
    Single-n Сегодня, 11:39
    +2
    Тайно блин. Да там самолеты караванами летали в 3 смены. А тут все смотрят на поставки из США.
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:39
    +2
    Ну вот тайное стало явным. Хотелось бы знать - какие воспитательные меры будут применены к братушкам? Или наше руководство как всегда опустит глазки и сделает вид, что ничего не было?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:47
      +2
      Вождь Бармалеев hi, может хватит их и им подобных называть СТАРЫМИ именами они уже не раз и не два доказывали что они нам даже не партнеры не то что про братство вспоминать.
      1. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 12:02
        +1
        Александр hi ,
        Немецкие журналисты издания Die Welt решили расследовать деятельность Болгарии в отношении украинского конфликта, выяснив, что премьер-министр сыграл ключевую роль в противостоянии российской СВО весной.
        Еще 25 февраля Петков ( премьер страны Болгария ) оказался на неформальном заседании ЕС в Брюсселе, где лично убеждал каждого европейского лидера отключить страну от SWIFT и заморозить ее активы в зарубежных банках. В итоге такое решение все поддержали.
      2. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 12:05
        +1
        С декабря София уже открыто снабжает Зеленского оружием.

        "Тот, кто не представляет себе, как греки ненавидят болгар, не ведает, что такое ненависть"…
        "Пушки острова Наварон" - это о наших "небратушках" !
        1. Капитан Пушкин
          Капитан Пушкин Сегодня, 12:29
          0
          Цитата: Uncle Lee
          "Тот, кто не представляет себе, как греки ненавидят болгар, не ведает, что такое ненависть"…

          В 1912 Сербы, Греки и Болгары вели войну против османской Империи. Если бы победили турки, ничто не омрачало бы дружбу союзников, но они на свою беду победили.
          И приступили к дележу добычи...
          В общем, турки, в разрезе ненависти, сразу ушли на второй план...
    2. АдинРумън
      АдинРумън Сегодня, 12:07
      0
      Ну, наверно такие же как к Израилю из-за поставок 155 снарядов?
  4. PVV66
    PVV66 Сегодня, 11:40
    +7
    Имея таких "братушек" и врагов не нужно.
  5. fiv
    fiv Сегодня, 11:40
    +2
    Зачтется каждому иуде, надеюсь. А не как пакистану с "пакистанским потоком" и снарядами укронацикам. Что-то болгарские коллеги пропали с сайта.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:45
      +2
      fiv hi, не зачтется и не надейтесь, а комментаторы с Болгарии "гордо" ушли их тут после начала СВО окончательно перестали понимать.
    2. Пленник
      Пленник Сегодня, 11:49
      +1
      Наверное на погрузке боеприпасов для всу.
  6. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 11:41
    +5
    Обычная политика: тебе улыбаются, а за спиной держат нож. От "16-й союзной республики" такое особенно неприятно.
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 12:23
      +1
      Пора бы привыкнуть. Первая мировая, вторая, газопровод, АЭС, отношение к российским туристам, теперь СВО. И всегда против.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:44
    +5
    Немцы слили болгар по полной. Шила в мешке не утаишь. Не "братушки" они нам, да никогда и не были. Не нужно иллюзий, они всегда воевали на стороне врага.
    1. Мур
      Мур Сегодня, 11:54
      +1
      Цитата: Uprun
      Не нужно иллюзий, они всегда воевали на стороне врага

      Причём гадить начали вскоре после войны 1877-78 гг.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:55
      +1
      Uprun hi, вот тоже не понял этого поступка, у них там круговая порука, и соблюдение интересов Е. С. а тут такой слив.
  8. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 11:46
    +2
    Ну, понятно, братушки. Мы не злопамятны... Только злые мы, и память у нас хорошая. Не думаю, что после нашей победы всем этим Шпротландиям, "братушкам", пшекам и чехам-словакам все забудут... Мы то не забудем.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:53
      +1
      Горный стрелок hi, мы то не забудем, а вот наверху сделают это быстро и с удовольствием, уже не раз такое было.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:56
        +1
        Да-да, а особо "забывчивые" еще и отдыхать туда попрутся.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:56
      +1
      Цитата: Горный стрелок
      Мы то не забудем.

      Забывали не раз.
      Это наши многоразовые грабли.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:52
    +1
    Болгария весной 2022 года обеспечивала до трети потребностей Украины в боеприпасах
    Можно подумать, что немцы открыли великую тайну. Еще с началом конфликта сколько показывали по ТВ наши военкоры б/п изготовленных в Болгарии. Это и патроны, выстрелы к РПГ и АГС, гранаты, снаряды. Подлянки со стороны болгар сыпятся систематически. А как только почувствуют, что Киеву приходят кранты поспешат объявить ему "войну", как это было во 2 МВ с Германией.
  10. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:54
    0
    а про себя немчура рассказать не хочет? сколько и чего уже впулили и не собираются останавливаться на достигнутом....
  11. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:56
    0
    Весной 2022 года Болгария тайно обеспечивала треть потребностей ВСУ в боеприпасах
    братушки они такие братушки
  12. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 11:59
    -2
    Ну парни вы тоже не путайте правительство Болгарии с болгарами....
  13. kaufman
    kaufman Сегодня, 12:00
    +1
    И сколько их ещё таких? Кто не афиширует , а тихо везёт боеприпасы , гуманитарку .
  14. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:00
    0
    Мне интересно чем африканцы и прочие будут воевать одно дело бесплатным оружием холодной войны торговать, другое с дорогой энергетикой и высокими зарплатами в той же Чехии, на оружейных заводах. Это как с газом закупили по дорогой цене и радуются что хранилища заполнены, а то что потребление урезали, промышленность прикрыли вывозят, помалкивают. Такими темпами может и вправду бояться европейские сатанисты, мы их тепленькими возьмём. Тока гниль не нужна нам европейская.
  15. Stas157
    Stas157 Сегодня, 12:05
    +3
    Мы тут с Америкой воюем, клянем русофобов, Польшу, Великобританию, Германию... а тем временем братушки обеспечивают треть потребностей ВСУ в боеприпасах!
  16. АдинРумън
    АдинРумън Сегодня, 12:13
    +1
    Цитата: fiv
    Зачтется каждому иуде, надеюсь. А не как пакистану с "пакистанским потоком" и снарядами укронацикам. Что-то болгарские коллеги пропали с сайта.

    Вы в курсе что междувременно Петкова болгары шуганули с места премьер-министра? Ну и что у него было канадское гражданство до этого?
  17. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 12:19
    0
    братушки они такие, но тут важнее какова реакция Кремля, хотя скорее всего промолчат или в лучшем случае пожуют опять свои сопли и выразят озабоченности
  18. Oldi
    Oldi Сегодня, 12:19
    +1
    Болгары ползали под турками, как и свидомые под американцами, не славяне, а одно название. Из братских славянских народов лишь Белоруссия и Сербия настоящие, остальное недоразумение какое-то smile
  19. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:23
    +1
    Немецкое издание: Весной 2022 года Болгария тайно обеспечивала треть потребностей ВСУ в боеприпасах
    . Какие, к "братушкам", могут быть притензии, да и не добраться до них, по простому...
    У нс к "своим" шустрикам, богатеньким буратинам, вопрос в воз и маленькая тележка, к тем фэйсам, которые их прикрывают... т. е. к правящей верхушке, вообще.
  20. Луенков
    Луенков Сегодня, 12:25
    0
    Какие новости... Надо разведке РФ сообщить.
  21. Циник
    Циник Сегодня, 12:28
    0
    Что интересно, считай нет, возмущённых комментарием: Это не мы, мы не мы. Вот мы, да ни за что!
  22. faterdom
    faterdom Сегодня, 12:28
    0
    Мы и не сомневались.
    Та еще тайна, может толко от самих болгар.... И то, когда столько людей занятысна производстве и транспортировке - тайна Полишенеля.