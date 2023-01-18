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Японский экономический обозреватель: Западные санкции не сломили экономику России

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Японский экономический обозреватель: Западные санкции не сломили экономику России

В западных странах, включая и их восточного партнера Японию, все чаще звучат мнения, что антироссийские санкции так и не достигли своих целей и экономика России неплохо держится.


Как отмечает японское издание Yahoo News Japan, Россия продолжает успешно противостоять западным санкциям и не в последнюю очередь благодаря менталитету россиян.

По словам экономического обозревателя издания Ватару Накамуры, хотя западные санкции и повлияли определенным образом на российскую экономику, но они не создали серьезных непреодолимых трудностей, «которые представляют себе японцы».

Журналист отметил, что в начале украинского конфликта в феврале-марте 2022 года на Западе и в Японии сложилось ошибочное впечатление, что экономика России вот-вот рухнет под давлением санкций. Однако последующие месяцы показали стойкость и гибкость российской экономики. Даже западные товары, которые запретили поставлять в Россию, можно найти на полках магазинов страны, так как найдены новые пути их доставки (параллельный импорт), говорит Накамура.

Yahoo News Japan пишет, что Россия оказалась единственной страной, прогнозы экономического роста которой МВФ пересмотрел в положительную сторону, тогда как прогнозы для всех остальных государств были изменены в сторону понижения.

Издание отмечает, что экономика России держится благодаря множеству факторов, среди которых продолжение торговли с Китаем и Индией, продажа энергоносителей и рост цен на них. Кроме того, по словам Накамуры, немаловажным является и менталитет россиян, которые привыкли к сложностям и готовы терпеть определенные лишения.
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14 комментариев
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  1. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:46
    -2
    Надо быть идиотом,что бы вводить санкции против страны,в недрах которой вся таблица Менделеева,избыток энергоресурсов,промышленная и научная база по освоению и переработке. Да трудности создают,но не больше чем собственные олигархи.
    1. Владимир Постников
      Владимир Постников Сегодня, 12:57
      +2
      Цитата: sanik2020
      Надо быть идиотом,что бы вводить санкции против страны,в недрах которой вся таблица Менделеева,
      В Америке тоже была вся таблица Менделеева, но это индейцам не помогло.
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 12:46
    0
    немаловажным является и менталитет россиян, которые привыкли к сложностям и готовы терпеть определенные лишения.
    Которые нам создают властьпридержащие, даже более, чем санкции! bully
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:48
    +1
    Японский экономический обозреватель: Западные санкции не сломили экономику России
    . Воздействию извне, Россия противостоять может, гораздо труднее преодолеть внутренние противоречия.
    На западе большие мастера на разные комбинации, так шо уши держать в остро и кулаки на готовые.
    Идёт большая игра и конца края ей не видно.
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:48
    -1
    Кроме того, по словам Накамуры, немаловажным является и менталитет россиян, которые привыкли к сложностям и готовы терпеть определенные лишения.
     Проходит прям красной нитью.. smile
  5. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 12:52
    +1
    В западных странах, включая и их восточного партнера Японию, все чаще звучат мнения, что антироссийские санкции так и не достигли своих целей и экономика России неплохо держится.
    Между "не достигли целей" и "неплохо держится" - дистанция огромного размера.
    Yahoo News Japan пишет, что Россия оказалась единственной страной, прогнозы экономического роста которой МВФ пересмотрел в положительную сторону, тогда как прогнозы для всех остальных государств были изменены в сторону понижения.
    Если Вы заранее прогнозируете кому-то крах, а кому-то процветание, то не удивителен пересмотр для кого-то в положительную сторону, а для кого-то - в отрицательную.
    Издание отмечает, что экономика России держится благодаря множеству факторов, среди которых продолжение торговли с Китаем и Индией, продажа энергоносителей и рост цен на них.
    Вот и ответ на вопрос.
    А теперь мой прогноз: Если в РФ не будет изменена социально-экономическая политика в самое ближайшее время, то санкции еще способны будут достичь "своих целей". Что, боязно эффективным менеджерам менять фундамент экономики? Вижу, что бздят.
  6. Eroma
    Eroma Сегодня, 12:52
    +1
    ошибочное впечатление, что экономика России вот-вот рухнет под давлением санкций.
    рушиться просто нечему! laughing всё разрушили ещё до санкций lol сырьевая экономика, это итак дно! Бестолочи заграничные!!! tongue
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:53
    +2
    антироссийские санкции так и не достигли своих целей и экономика России неплохо держится.
    А какие были планы у Запада одно загляденье. Через несколько месяцев экономика России рухнет, возмущенный народ восстанет и свергнув правительство и главное президента придет с челобитной к Западу (читай Сша) с просьбой управлять и повелевать им неразумным и лапотным. А тут опять казус, которого не предвидели и не удосужились просчитать.
    1. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 12:57
      +1
      Через несколько месяцев экономика России рухнет
       А что собственно,должно было рухнуть, какие отрасли экономики?
    2. kaufman
      kaufman Сегодня, 13:37
      +1
      НЕ думаю, что запад планирует что то на полгода. Думаю горизонты планирования горааааздо дальше. Вот и будем смотреть по факту в динамике. 21 год сравнить с 22, и потом даст Бог с 23 годом.
      Тенденции однако намечаются не веселые.
      Наш основной оппонент - США сейчас работает в плюс, экономика его растёт. Это видно в том числе по замедлению темпов инфляции , цены на бензин отлетели назад и д.р. А вот мы как раз в минус. 22 год закрыли с дефицитом бюджета, на 23 тоже планово дефицит ...
      1. Kotofeich
        Kotofeich Сегодня, 14:33
        0
        Цитата: kaufman
        Тенденции однако намечаются не веселые.

        К сожалению, да. Звездно-полосатые умеют работать "в долгую". Рано нам радоваться, все еще впереди.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:58
    +2
    Чтобы понять русского человека, нужно было пожить в России до СВО годит и после...... для простых граждан ничего коренным образом не изменилось. Цены подросли, но они ранее росли, взять тот же сахар, ЖКХ 1-2 раза в год повышали и до войны, айфонов не стало, так их и не было у 70 % граждан. Ноутбуки в магазинах пропали? Нет. Стиральный порошок исчез? Нет. В Советские времена был ассортимент сезонных продуктов, бананы раньше июля-августа в магазинах не появлялись, то же касается свежих помидор и огурцов, а сейчас - круглый год. И т.д. и т.п.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:03
      -2
      Цитата: Uprun
      свежих помидор и огурцов, а сейчас - круглый год.

      Только есть их нельзя и цены заоблачные !
  9. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:52
    0
    В Америке тоже была вся таблица Менделеева, но это индейцам не помогло.

    Если бы индейцы хоть чем нибудь из этого пользовались,может сейчас бы бледнолицые там сидели бы в резервациях,кто знает.