Японский экономический обозреватель: Западные санкции не сломили экономику России

В западных странах, включая и их восточного партнера Японию, все чаще звучат мнения, что антироссийские санкции так и не достигли своих целей и экономика России неплохо держится.Как отмечает японское издание Yahoo News Japan, Россия продолжает успешно противостоять западным санкциям и не в последнюю очередь благодаря менталитету россиян.По словам экономического обозревателя издания Ватару Накамуры, хотя западные санкции и повлияли определенным образом на российскую экономику, но они не создали серьезных непреодолимых трудностей, «которые представляют себе японцы».Журналист отметил, что в начале украинского конфликта в феврале-марте 2022 года на Западе и в Японии сложилось ошибочное впечатление, что экономика России вот-вот рухнет под давлением санкций. Однако последующие месяцы показали стойкость и гибкость российской экономики. Даже западные товары, которые запретили поставлять в Россию, можно найти на полках магазинов страны, так как найдены новые пути их доставки (параллельный импорт), говорит Накамура.Yahoo News Japan пишет, что Россия оказалась единственной страной, прогнозы экономического роста которой МВФ пересмотрел в положительную сторону, тогда как прогнозы для всех остальных государств были изменены в сторону понижения.Издание отмечает, что экономика России держится благодаря множеству факторов, среди которых продолжение торговли с Китаем и Индией, продажа энергоносителей и рост цен на них. Кроме того, по словам Накамуры, немаловажным является и менталитет россиян, которые привыкли к сложностям и готовы терпеть определенные лишения.