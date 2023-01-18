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Будущий глава Минобороны ФРГ: Германия косвенно участвует в конфликте на Украине

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Будущий глава Минобороны ФРГ: Германия косвенно участвует в конфликте на Украине

Германия косвенно участвует в конфликте на Украине. Это признал будущий глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, который вступит в должность завтра, сразу после присяги.


Такое сообщение поступило от немецкого информагентства DPA.

Он отметил, что Берлин опосредованно вовлечен в боевые действия, которыми сопровождается российско-украинский конфликт.

Федеративная Республика Германия участвует в конфликте, опосредованно

- сказал новоназначенный министр.

Он отметил, что участие Германии выражается, в первую очередь, в поставках вооружений для ВСУ.


Писториус считает, что его назначение проходит в непростой обстановке. И ему предстоит адаптация к новым условиям, которые возникли в связи с проведением российской спецоперации. Будущий глава Минобороны отметил, что даже в мирной обстановке быть министром обороны непросто, а в нынешних условиях и подавно. Но он, по его словам, осознает всю полноту возложенной на него ответственности.

Незадолго до этого он высказал слова благодарности в адрес бундесканцлера Олафа Шольца, оказавшего ему такое большое доверие, пообещав выкладываться на новом посту на 150 процентов.

Борис Писториус станет новым главой Минобороны Германии вместо Кристины Ламбрехт, которая подала в отставку. До своего нового назначения он с 2013 года находился на должности главы министерства внутренних дел земли Нижняя Саксония.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник обратился с просьбой к немецкому руководству о поставке для ВСУ 93 истребителей Tornado.
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Использованы фотографии:
Минобороны ФРГ
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6 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:12
    +1
    Он сделал это "открытие" для себя, немцев, хероев или для нас на 11 месяц СВО?
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:19
    +1
    лукавит... увязли по самую маковку.... yes не соскочить...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:30
      0
      Федеративная Республика Германия участвует в конфликте, опосредованно
      Чего там лукавить, вся фашистская Европа влезла !
  3. faterdom
    faterdom Сегодня, 12:23
    0
    Немцы пусть готовятся.
    Сначала писториус, потом писториус магна.
    Извините за латынь, все-таки мертвый язык, может непонятно выразился.
    Да, и еще одна русская народная примета: когда дело возглавляет кто-то по имени Борис - скучно не будет, точно. Правда и хорошо для дела тоже не будет. Будет п. (См. Выше)
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:27
    0
    Будущий глава Минобороны ФРГ: Германия косвенно участвует в конфликте на Украине
    . Это он за свое государство... а за всех вместе, решает большой брат, из за океяна.
    Ничего нового, в общем.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:30
    0
    Пора бы нашему руководству на высшем уровне предупредить Германию ,
    что это кончится плохо .( учитывая исторический факт войны ,соскочить не получится ) может получится большая ядерная пустыня