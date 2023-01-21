О подвиге Зои Космодемьянской

«Нет лишней отважности для человека,

который обрек себя на опасную службу Партизана.

Он должен истребить надежду вкусить

по совершении подвига плоды геройского вдохновения;

забыть об ожидающих его рукоплесканиях,

похвалах и наградах, и идти на верное с тем,

чтобы нанеся чувствительные удары неприятелю,

погибнуть с пользою, хотя бы позорною смертью…»

Денис Васильевич Давыдов

Вступление

Формирование образа Зои Космодемьянской в советской прессе

«... на грудь Татьяне повесили отобранную у неё бутылку с бензином и доску с надписью «Партизан». Так её вывели на площадь, где стояла виселица...»

«Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь! С нами Сталин! Сталин придёт!»

«...за отвагу и геройство, проявленное в партизанской борьбе в тылу против немецких захватчиков...»

«...с группой комсомольцев-партизан Зоя перешла через линию фронта на занятую противником территорию. Две недели они жили в лесах, ночью выполняли свое боевое задание, а днем грелись в лесу у костра и спали, сидя на снегу и прислонившись к стволу сосны...»

«...к важному вражескому объекту и одна мужественно боролась против целой своры терзавших ее с безумной жестокостью фашистов...»

Скудность документальных свидетельств

«...Труп находится в состоянии промерзания, хорошо сохранившийся для опознания».

В какой воинской части состояла Зоя Космодемьянская?

«...Сообщаю, что комсомолка Космодемьянская Зоя Анатольевна в октябре 1941 г. была мобилизована на фронт Московским комитетом ВЛКСМ. При выполнении специального задания командования разведывательного отдела штаба Западного фронта на фронте борьбы с немецкими захватчиками 30 ноября – 1 декабря 1941 г. в 11 часов дня в дер. Петрищево Верейского района была казнена немецкими фашистами...»

О партизанской войне

«Пущено некоторое число казачьих отрядов на пути сообщения неприятельской армии: и едва отделились они от главных наших сил, как безмятежные дотоле пути сообщения неприятеля приняли иной вид – всё обратилось на них вверх дном и в хаос...» [6].

О героизме З. А. Космодемьянской

О приказе «жечь деревни»

«Тут только удостоверился я в злополучии и бедствиях, причиняемых войною тому классу людей, который, не стяжая в ней, подобно нам, солдатам, ни славы, ни почестей, лишается не только последнего имущества, но и последнего куска хлеба, не только жизни, но и чести жен и матерей и умирает, тощий и пораженный во всем, что у него есть милого и святого, на дымящихся развалинах своей родины» [7].

во всей 18-й дивизии

Источники:

[1] – Москва прифронтовая. 1941–1942. Архивные документы и материалы, Изд-во объединения «Мосгорархив», М., 2001, стр. 566.

[2] – источник тот же, стр. 574.

[3] – источник тот же, стр. 567.

[4] – источник тот же, стр. 581.

[5] – Давыдов Д. В. Опыт теории партизанского действия, М., 1822.

[6] – Давыдов Д. В. О партизанской войне. Изд-во «Правда», М., 1942.

[7] – Давыдов Д. В. Военные записки. М., Военное изд-во, 1982.

[8] – Голицин П. А. Записки начальника военной разведки. М., Церера, 2002.