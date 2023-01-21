О подвиге Зои Космодемьянской

«Нет лишней отважности для человека,
который обрек себя на опасную службу Партизана.
Он должен истребить надежду вкусить
по совершении подвига плоды геройского вдохновения;
забыть об ожидающих его рукоплесканиях,
похвалах и наградах, и идти на верное с тем,
чтобы нанеся чувствительные удары неприятелю,
погибнуть с пользою, хотя бы позорною смертью…»
Денис Васильевич Давыдов
который обрек себя на опасную службу Партизана.
Он должен истребить надежду вкусить
по совершении подвига плоды геройского вдохновения;
забыть об ожидающих его рукоплесканиях,
похвалах и наградах, и идти на верное с тем,
чтобы нанеся чувствительные удары неприятелю,
погибнуть с пользою, хотя бы позорною смертью…»
Денис Васильевич Давыдов
Вступление
Когда-то во времена СССР эти имя и фамилия были известны каждому советскому школьнику, но после распада огромной страны о Зое и ее подвиге начали мало-помалу забывать. И вот вышедший в 2021 году художественный фильм «Зоя» вновь привлёк интерес общественности к этой легендарной советской девушке.
Неожиданно фильм расколол современное российское общество на два лагеря: одни считают ее поступок настоящим подвигом, а другие, наоборот, осуждают и даже называют ее действия преступлением.
При этом самое удивительное заключается в том, что и те и другие не знают, кем в действительности была Зоя Космодемьянская и чем она занималась в дни, предшествующие своей гибели от рук фашистов.
У подавляющего большинства людей представление о Зое сложилось благодаря прочтению различных публикаций, изданных еще в советское время, написанных в духе советской пропаганды, и поэтому часто содержащих недостоверные сведения.
Другие узнали подробности о жизни и смерти Космодемьянской в основном благодаря просмотренному кинофильму «Зоя».
В результате многие люди считают правдой не саму правду (которая им неизвестна), а разнообразные легенды – художественный вымысел, версии, сложенные различными авторами в советское или в постсоветское время.
Тех людей, кто действительно знал правду, уж давно нет на белом свете. А оставленные некоторыми из них мемуары, опять же, нельзя принимать за абсолютную истину хотя бы потому, что люди, служившие в подразделениях специальной разведки, никогда не рассказывают всю правду о специфике своей работы и выполняемых заданиях.
Дополнительные сложности возникают из-за того, что до настоящего времени было обнародовано лишь несколько документов, содержащих сведения, позволяющие лишь выдвинуть осторожные предположения о том, кем в действительности была Зоя, в какой воинской части служила, в каком воинском звании и на какой должности состояла, и какое задание выполняла незадолго до своей гибели.
Вполне вероятно, что подробные сведения о службе Зои Космодемьянской в Красной Армии не будут рассекречены никогда.
Поэтому версии о ее деятельности в период пребывания в рядах РККА приходится строить, базируясь на минимальном количестве документов,и в основном посредством логического анализа, аналогий и предположений.
Формирование образа Зои Космодемьянской в советской прессе
Первый этап создания легендарного образа Зои Космодемьянской датируется 27 января 1942 года, когда в газете «Правда» был опубликован очерк военного корреспондента П. А. Лидова «Таня».
В нем рассказывалось, что в начале декабря 1941 года в деревне Петрищево близ города Верея немцы казнили восемнадцатилетнюю комсомолку-москвичку, назвавшую себя Татьяной. Из рассказов жителей деревни (которые якобы узнали это от немецких солдат) следовало, что девушка пыталась поджечь строение, где находился «важный военный объект», но не успела, так как была поймана немецким часовым. У девушки оказались наган с патронами, бутылки с бензином и спички, поэтому был сделан вывод, что она партизанка.
По словам жителей д. Петрищево, немцы учинили девушке интенсивный допрос с применением мер физического воздействия, но она держалась стойко и ничего им не рассказала.
Однако после допроса при разговоре с одной из деревенских женщин девушка ей призналась, что за день до поимки подожгла в Петрищево конюшню, где находились лошади немецкой части.
Утром следующего дня
«... на грудь Татьяне повесили отобранную у неё бутылку с бензином и доску с надписью «Партизан». Так её вывели на площадь, где стояла виселица...»
Во время казни Татьяна вела себя мужественно и призывала жителей деревни бороться с фашистами. Последними её словами были:
«Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь! С нами Сталин! Сталин придёт!»
В статье была приведена фотография женщины с веревочной петлёй на шее, надпись под снимком сообщала: «Труп комсомолки-партизанки Татьяны». Каким образом в газету попала данная фотография, в статье не разъяснялось.
В тот же день 27 января 1942 года в газете «Комсомольская правда» был опубликован очерк Сергея Любимова «Мы не забудем тебя, Таня!», где сообщалось, что она «…не успела поджечь склад с воинским имуществом». Далее – в очерке приводилось подробное описание пыток с отдельными деталями, которых в очерке Лидова не было.
В конце статьи была приведена фраза «...все, кто ее знал и видел в партизанском отряде...», создающая у читателей впечатление, что девушка состояла в партизанском отряде, то есть была партизанкой.
16 февраля 1942 года был подписан Указ Президиума ВС СССР о присвоении З. А. Космодемьянской звания Герой Советского Союза
«...за отвагу и геройство, проявленное в партизанской борьбе в тылу против немецких захватчиков...»
Помимо Зои, в данный Указ были включены еще двое партизан: Михаил Алексеевич Гурьянов и Михаил Николаевич Кузин.
17 февраля 1942 года Указ был опубликован в газете «Правда», рядом была размещена большая прижизненная фотография Зои, а ниже нее опубликован еще один указ и список других партизан, награжденных различными орденами и медалями.
18 февраля 1942 года в газете «Правда» вышел очередной очерк П. А. Лидова «Кто была Таня». В нем сообщалось, что упомянутая ранее в газетных статьях комсомолка-партизанка Таня в действительности Зоя Анатольевна Космодемьянская, ученица десятого класса школы № 201 Октябрьского района города Москвы, оставившая учебу и ушедшая «...добровольцем в истребительный отряд».
Далее в очерке сообщалось, что 18 ноября 1941 года
«...с группой комсомольцев-партизан Зоя перешла через линию фронта на занятую противником территорию. Две недели они жили в лесах, ночью выполняли свое боевое задание, а днем грелись в лесу у костра и спали, сидя на снегу и прислонившись к стволу сосны...»
Затем Зоя по непонятным причинам осталась одна, провела две ночи в лесу, потом проникла в Петрищево
«...к важному вражескому объекту и одна мужественно боролась против целой своры терзавших ее с безумной жестокостью фашистов...»
Впоследствии появилось великое множество публикаций, сообщающих все новые и новые подробности героического подвига Космодемьянской. И всем им были присущи две особенности:
1) ни в одной из публикаций, вышедших в советский период, не указывалось, что Космодемьянская состояла в Красной Армии, везде она именовалась партизанкой;
2) описание подробностей ее поведения в плену излагалось со слов жителей д. Петрищево.
Гораздо позже у убитых фашистов были найдены несколько фотоснимков, запечатлевших Зою Космодемьянскую перед казнью. Детали, зафиксированные на снимках, вступали в противоречие с деталями, изложенными в статьях Лидова и иных публикациях. В частности, на доске, висящей у Зои на груди, было написано не «партизан», а «Поджигатель домов», ниже надпись продублирована на немецком языке. И никаких бутылок у Зои на фотографиях не видно.
Подытожив вышеизложенное, можно отметить, что благодаря советской пропаганде вместо честного рассказа о том, кем в действительности была Зоя Космодемьянская, какое отношение она имела к Красной Армии и какое задание выполняла, была сложена красивая легенда о мужественной партизанке – народной мстительнице, принявшей мучительную смерть от рук врага.
Возможно, что людям, стоящим у штурвала советской пропаганды в период Великой Отечественной войны, такой алгоритм действий по созданию полумифических образов народных героев в то время казался более правильным, чем правдивые рассказы о них и совершенных ими действиях в ходе борьбы с врагом. Но время, как обычно, всё расставило по своим местам и выявило большой недостаток подобного подхода.
После развала СССР начали появляться публикации, где авторы, выставляя на первый план в общем-то совершенно правильные факты о том, что Космодемьянская была бойцом диверсионной группы и выполняла задание по уничтожению деревень путем их поджога, но затем, основываясь на этих фактах, делались совершенно неправильные выводы: где называли её фанатичкой, преступником и врагом советского народа.
И многие читатели, совершенно не знакомые с событиями, происходящими в Подмосковье в конце ноября 1941 года, и даже отдаленно не представляющие цели и задачи партизанско-диверсионной войны, этим выводам верили.
Сейчас мы наблюдаем итоги тех принципиальных ошибок, что были допущены советскими пропагандистами в годы войны и после неё – ложь и даже построенная на недомолвках «полуправда» никогда не станут крепкой основой для воспитания патриотизма у молодого поколения.
Попытаемся установить историческую истину и очистить последние дни жизни Зои Космодемьянской от совершенно ей не нужной пропагандистской шелухи.
Скудность документальных свидетельств
Сразу же хочу отметить, что восстановить с абсолютной достоверностью события, происходившие с участием Зои Космодемьянской в д. Петрищево, и отделить их от сочиненной в советское время легенды не представляется возможным.
Для установления действительного хода событий не хватает самого главного исторического документа: составленного немцами протокола допроса Космодемьянской. А также иных документальных данных противника: донесений, записей в журнале боевых действий и пр.
Вся история подвига построена исключительно со слов людей, проживающих в деревне Петрищево. При этом нет твердой уверенности в том, что рассказчики все изложили со 100-процентной точностью (что в принципе невозможно), что их показания были искренними (без выдумок и прикрас). А также что показания были записаны дословно и впоследствии (при опубликовании) не были изменены в угоду имеющимся на тот момент установкам советской пропаганды.
Документально зафиксировано лишь то, что Зоя Космодемьянская в конце ноября или в начале декабря (даже точная дата не известна) была повешена фашистами в д. Петрищево после обвинения в намерении сжечь дома. Следовательно, на допросе девушка держалась мужественно и отказалась купить свою жизнь, заплатив за это предательством Родины.
Если бы на допросе она во всем призналась, то немцы сохранили бы ей жизнь, как, например, сохранили бойцу той же группы предателю Клубкову. Это очень важное обстоятельство старательно избегают упоминать хулители Зои.
Также невозможно точно установить, с какой степенью интенсивности немцы проводили допрос, применяли ли они пытки и какие именно. Опубликованный Акт осмотра и опознания тела Зои Космодемьянской от 4.02.1942 г. [1] не содержит данных о каких-то имеющихся на теле повреждениях и каких-либо иных сведений о состоянии трупа.
Не имеется упоминаний о повреждениях тела и в составленном 12.02.1942 г. при очередном вскрытии могилы Акте эксгумации трупа З. А. Космодемьянской [2]. В нем лишь зафиксировано, что
«...Труп находится в состоянии промерзания, хорошо сохранившийся для опознания».
В какой воинской части состояла Зоя Космодемьянская?
В изданиях советского периода З. А. Космодемьянскую называли партизанкой, а в постсоветский период – красноармейцем, действующим в составе диверсионной группы, т. е. военнослужащей и диверсанткой.
Кем же она была в действительности, что означает фраза из очерка Лидова «...добровольцем в истребительный отряд»?
Поиск ответа на данный вопрос сильно затруднен по причине практически полного отсутствия документов, описывающих деятельность Зои после того, как она оставила школу и ушла на войну.
Наиболее значимым является исторический документ «Сообщение командира военной части № 9903 подполковника А. К. Спрогиса секретарю МК И МГК ВЛКСМ А. М. Пегову о казни З. А. Космодемьянской, датированный 5 февраля 1942 г.» [3], где содержится сведение:
«...Сообщаю, что комсомолка Космодемьянская Зоя Анатольевна в октябре 1941 г. была мобилизована на фронт Московским комитетом ВЛКСМ. При выполнении специального задания командования разведывательного отдела штаба Западного фронта на фронте борьбы с немецкими захватчиками 30 ноября – 1 декабря 1941 г. в 11 часов дня в дер. Петрищево Верейского района была казнена немецкими фашистами...»
А. К. Спрогис фигурирует и в другом документе – Акт эксгумации трупа З. А. Космодемьянской от 12.02.1942 г. [2], как один из присутствующих.
Хочу обратить внимание читателя на факт, что в вышеприведенных документах не указаны воинское (в те годы писали «военное») звание и должность З. А. Космодемьянской.
Из многочисленных публикаций известно, что Артур Карлович Спрогис (1904–1980) был известным советским специалистом по диверсионно-партизанской войне и получил обширный боевой опыт по подготовке и совершению диверсий ещё в ходе гражданской войны в Испании.
В начальный период Великой Отечественной войны он был начальником школы по подготовке партизанских разведчиков, подрывников и командиров разведывательных и партизанских отрядов, проходящей в документах как в/ч 9903 и относящейся к разведывательному отделу штаба Западного фронта (далее по тексту РО ЗапФ).
Следовательно, поскольку А. К. Спрогис готовил первый вышеприведенный документ и фигурирует во втором, то можно сделать вполне обоснованный вывод, что Зоя Космодемьянская имела непосредственное отношение к в/ч 9903 и РО ЗапФ.
Но как узнать ее звание и должность?
Далее к установлению истины приходится подбираться путем анализа имеющихся материалов, используя в отдельных случаях аналогию.
Из воспоминаний ветерана в/ч 9903 Клавдии Александровны Милорадовой [4] следует, что она вместе с З. А. Космодемьянской проходила подготовку в партизанско-диверсионной школе Спрогиса и в ноябре 1941 года в месте с Зоей выполняла боевую работу в составе небольших групп, совершавших в тылу противника различные диверсии.
Можно предположить, что на тот момент у Зои было такое же звание и должность, как и у Клавы Милорадовой.
Из наградного листа, хранящегося в ЦАМО, мы узнаём, что К. А. Милорадова состояла
в должности «боец партизанского отряда» и военного звания не имела:
То, что военных званий у многих молодых женщин, числящихся в подразделении Спрогиса, в тот период действительно не было, подтверждает и список награжденных в Приказе войскам Западного фронта от 27.02.1942 г. № 0230, где звания у бойцов К. А. Милорадовой и М. И. Гусевой отсутствуют.
А также данный вывод подтверждается записями в наградных листах многих других молодых женщин, состоящих в подчинении у Спрогиса, где в графе «военное звание» либо пробел, либо записи – «не имеет» или «доброволец».
Вышеизложенное позволяет сделать весьма вероятное предположение, что в момент своей гибели и З. А. Космодемьянская состояла в должности «боец партизанского отряда», не имея военного звания.
А разве такое возможно?
На основании сведений, содержащихся в многочисленных наградных документах, можно выдвинуть версию, что практически все молодые девушки, прошедшие подготовку в школе в/ч 9903, пошли туда добровольно (не по призыву РВК), не были связаны с Красной Армией никакими юридическими обязательствами и не принимали присягу, следовательно, выполняли задания РО ЗапФ исключительно в добровольном порядке, движимые своим патриотизмом и желанием защищать Родину.
Проще говоря, они воевали, являясь «гражданскими» (не военнослужащими).
Следовательно, девушек можно назвать и партизанками, и диверсантами, поскольку они прошли соответствующую подготовку и действовали в тылу врага в составе небольших групп численностью 8–12 человек, совершавших диверсии в ходе краткосрочных рейдов (обычно продолжительностью 7–10 суток) по заданиям РО ЗапФ. И после выполнения задания возвращались назад – переходили линию фронта и прибывали в в/ч 9903, чтобы доложить результаты рейда. А затем после краткосрочного отпуска вновь уходили в следующий рейд по немецким тылам.
И обычно из второго-третьего боевого выхода они уже не возвращались – погибали при выполнении задания… И чаще всего обстоятельства их гибели оставались неизвестными, многие до сих пор числятся без вести пропавшими...
Здесь стоит отметить, что даже переход линии фронта при следовании группы в тыл врага был связан с риском обнаружения противником и гибели либо от пуль и осколков, либо после взятия в плен, поскольку немцы всех пойманных участников диверсионных групп считали не военнослужащими, а бандитами. И в случае отказа от сотрудничества тут же их казнили через повешение.
А попавшие в плен военнослужащие РККА отправлялись в лагерь, следовательно, имели теоретическую возможность выжить.
В процессе перехода линии фронта при возвращении «на базу» опасность удваивалась, так как, помимо вероятности погибнуть от немецкого оружия либо после пленения, наличествовал риск попасть под дружественный огонь красноармейцев. Поэтому можно без всякого преувеличения заключить, что все эти 17–20-летние девчонки, уходящие в тыл врага для совершения диверсий, были настоящими героями, но, к сожалению, не всех страна наградила хотя бы медалями...
Говоря современным языком, З. А. Космодемьянская не была связана с РО ЗапФ никакими юридическими обязательствами, формально являлась гражданским лицом, следовательно, могла в любой момент после возвращения с задания отказаться от дальнейшей работы в тылу врага и вернуться обратно в школу. И никто бы ее за это не осудил – руководство РО прекрасно понимало, насколько тяжелы для этих молодых комсомолок, пошедших на войну добровольно, те задачи, которые перед ними ставятся.
Мало того, девушки могли отказаться от выполнения задания даже во время рейда. И в этом случае они тоже не подлежали никакому наказанию, разве только моральному осуждению со стороны своих товарищей.
Однако Зоя ни разу не смалодушничала, и, вернувшись после первого достаточно тяжелого боевого выхода, она, не раздумывая, согласилась идти в следующий.
Она была настоящим патриотом своей страны и считала, что по-другому в этот тяжелый для ее Родины момент поступать не имеет право. Полагала, что каждый советский человек должен внести свою лепту в общее дело победы над врагом. И пошла в тыл врага второй раз, откуда уже не вернулась, но своей смертью заслужила бессмертие…
Таких молодых людей-добровольцев в 1941 году были тысячи, однако никому из них не посчастливилось получить столь высокое звание, как у Зои Космодемьянской. Многие погибли, не удостоившись никаких наград.
В то тяжелое время в СССР было великое множество молодых людей, настоящих патриотов, готовых без раздумий отдать свою жизнь за Родину.
И никто из них не кричал с высоких трибун о своем патриотизме. Молодые люди, школьники и студенты, просто добровольно уходили на войну, просились туда, где тяжелее всего, и если не оставалось иного выхода, то жертвовали своей жизнью ради общего дела – освобождения своей Родины от ненавистных захватчиков.
О партизанской войне
Здесь необходимо ненадолго отступить от предмета исследования и вкратце рассказать о партизанском движении в 1941 году.
Под влиянием кинематографа у большинства людей сложилось впечатление, что советские партизаны – это местные жители, ушедшие в леса и объединившиеся в отряды для вооруженной борьбы с немецкими оккупантами. То есть в большинстве своем это люди «гражданские» – отважные бородачи, периодически выходящие из лесов, чтобы уничтожать фашистов.
А направляемые в тыл противника для ведения вооруженной борьбы отряды из числа военнослужащих РККА или НКВД – это уже не партизанские отряды, а диверсионные группы.
В действительности партизанская война – понятие очень обширное и подразумевает множество форм и видов вооруженной борьбы.
В нашей стране партизанская борьба впервые ярко проявилась во время войны 1812 года. Её вели отряды из состава Русской регулярной армии, называемые партиями. Отсюда и название «партизан» – солдат или офицер, воюющий в тылу врага в составе какой-либо партии.
Такие отряды состояли из легкой конницы, формируемой из казаков, ибо те наилучшим образом подходили для выполнения поставленных специфических задач.
В те годы под партизанской войной понимались действия находящихся в тылу противника вооруженных отрядов, имеющих целью уничтожение транспортов, доставляющих вооружение, боеприпасы, продовольствие, медикаменты и прочее имущество военным частям противника. А также уничтожение передвигающихся по тылам небольших групп врага, курьеров связи, квартирьеров, переправ и пр. [5]
Нападение проводилось внезапно и, как правило, при подавляющем численном преимуществе нападающих. Проще говоря, партизанские отряды на той войне вели скоротечные боевые действия, впоследствии получившие в тактике подразделений специальной разведки наименование «налёт».
Как весьма остроумно выразился партизанский командир Д. В. Давыдов:
«Пущено некоторое число казачьих отрядов на пути сообщения неприятельской армии: и едва отделились они от главных наших сил, как безмятежные дотоле пути сообщения неприятеля приняли иной вид – всё обратилось на них вверх дном и в хаос...» [6].
Вторым направлением деятельности партий в 1812 году было ведение разведки.
Формировали и возглавляли отряды опытные офицеры из состава регулярной армии (Ф. Ф. Винцингероде, Д. В. Давыдов, А. Н. Сеславин и другие).
Исключением из общего правила являлся партизанский отряд, организованный А. С. Фигнером. Изначально этот офицер был заслан в тыл противника как разведчик. Но потом он сформировал отряд из числа оказавшихся в окружении русских солдат и офицеров, а также примкнувших к ним крестьян из местного населения.
Таким образом, в войне 1812 года партизанское движение возникло не в форме стихийной народной борьбы с оккупантами, а в виде специально организованной боевой работы, проводимой армейскими формированиями, имеющими регулярное сношение со штабом Русской армии и действовавшими под его руководством.
Во время Великой Отечественной войны заложенные в 1812 году основы партизанской борьбы сохранились и лишь немного расширились, дополнившись действиями по разрушению линий связи, мостов, небольших складов, уничтожением железнодорожных эшелонов и путей, боевой техники и автотранспорта, минированию дорог, нападению на солдат противника в местах их ночлега и пр.
В годы Великой Отечественной войны выражение «партизанский отряд» было очень широким понятием – так назывались все вооруженные отряды, действующие в тылу врага, независимо от способа их возникновения, состава и подчиненности. А партизанской войной назывались любые проводимые в тылу противника действия, наносящие ему ущерб.
В то время было 4 основных вида партизанских отрядов:
1) создаваемые партийными органами (например, отряды Ковпака и Федорова);
2) организованные НКВД из сотрудников данного ведомства;
3) формируемые разведывательными отделами РККА;
4) возникшие стихийно и состоящие из попавших в окружение бойцов и командиров РККА и примкнувших к ним активистов из числа местного населения и сбежавших из лагерей советских военнопленных.
Также партизанскую борьбу вели группы подпольщиков. Так называли людей, оставшихся на оккупированной территории, но не пожелавших подстраиваться под новый порядок и вставших на смертельно опасный путь тайной борьбы с фашистами.
Подпольщики обычно состояли на связи с партизанами, занимались сбором развединформации о противнике; добывали для партизан образцы и бланки документов; графики движения поездов; медикаменты; продовольствие и пр. Для этого многие подпольщики специально устраивались на работу в немецкие учреждения.
Иногда подпольщики совершали диверсии, например, подкладывали в угольные кучи, предназначавшиеся для использования в паровозных топках, специальные мины, замаскированные под куски угля, либо прикрепляли магнитные мины на днища паровозов и железнодорожных цистерн с бензином, поджигали склады и пр. [8]
Изученные мною документы позволяют выдвинуть предположение, что осенью 1941 года РО ЗапФ еще не приступил к формированию партизанских отрядов численностью от 20 человек и более, засылаемых в тыл противника на длительный срок, чей костяк составляли военнослужащие РККА (это произойдет в 1942 году).
В тот период формировались небольшие партизанские группы из 8–12 человек, состоящие в основном из молодых мужчин и женщин (иногда только из женщин), засылаемые в тыл врага на короткое время (обычно от 7 до 10 дней) для минирования дорог, подрыва мостов, разрушения проводных линий связи, уничтожения занятых врагом населенных пунктов (путём поджога) и нападения из засад на передвигающиеся вне населенных пунктов малочисленные группы противника и одиночные автомашины.
Попутно они вели и разведку, но поскольку в группах не было радиостанций, то полученные разведданные докладывались с большим опозданием, поэтому зачастую утрачивали свою актуальность.
В наградных листах такие отряды назывались «партизанская группа» и иногда даже «партизанский отряд». В основном они занимались диверсиями или, как писали в документах той поры: «активной разведкой».
Т. е. по своей структуре и статусу задействованных людей это были партизанские группы, участвующие в партизанском движении, а по характеру боевой деятельности – диверсионно-разведывательные группы.
Следовательно, сражавшихся в составе таких групп юношей и девушек, не являющихся военнослужащими, можно с одинаковым основанием назвать и партизанами, и диверсантами.
А значит – и Зою А Космодемьянскую без прегрешения перед исторической истиной можно называть и партизанкой, и диверсантом, и разведчицей. Партизанка – это ее должность и «юридический статус» как участника войны, диверсант и разведчик – военные специальности.
Говоря современным языком, Зоя воевала в группе специального назначения разведывательного отдела Западного фронта и занималась специальной разведкой. При этом военнослужащей она не являлась и военного звания не имела.
По представлениям сегодняшнего дня данный факт выглядит парадоксом, но осенью 1941 года, когда немцы рвались к Москве, так воевали сотни молодых девушек, не задумывающихся о своем юридическом статусе, наградах и тем более о каких-то послевоенных льготах. Они были одержимы желанием уничтожать фашистов всеми доступными способами, остальное для них значения не имело.
И есть еще один вывод, который можно сделать на основании документов: в лучшем случае они вышли из этой войны инвалидами, а в худшем – погибли в тылу врага при выполнении заданий.
И очень жаль, что имена и фамилии большинства этих молодых героев, которые внесли свою посильную лепту в закладку фундамента Великой Победы, так и остались в безвестности...
А тех злопыхателей, кто в настоящее время пытается представить их извергами и преступниками (что мы иногда наблюдаем в публикациях о Зое Космодемьянской), можно назвать либо умственно отсталыми, либо подлыми клеветниками, подлежащими общественному осуждению и презрению.
О героизме З. А. Космодемьянской
Даже несмотря на отсутствие исторически достоверных подробностей последних часов жизни З. А. Космодемьянской, можно заключить, что она была настоящим, а не созданным органами советской пропаганды героем.
И ее героизм начал проявляться вовсе не в Петрищево, а намного раньше, когда московская школьница, не подлежащая призыву в армию ни при каких обстоятельствах, добровольно ушла на войну, чтобы защищать свою Родину.
И пошла служить не в штаб писарем и даже не медсестрой, а попросилась туда, где тяжелее и меньше всего шансов остаться в живых – в разведывательный отдел штаба Западного фронта для выполнения боевой работы в тылу врага.
По моему мнению, наиболее тяжелыми для Зои являлись не последние минуты ее жизни, когда девушка достойно приняла смерть. Основной составляющей ее подвига является преодоление тех трудностей, лишений и искушений, которые ей пришлось испытать и превозмочь на долгом пути к своей гибели.
Сначала эта обычная московская школьница (даже не спортсменка) в составе небольшой диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), состоящей из таких же, как она, молодых юношей и девушек, в начале ноября 1941 года в первый раз перешла линию фронта, что уже было сопряжено с риском погибнуть или попасть в плен.
Затем в течение многих дней группа совершала многокилометровые рейды по тылам противника, передвигаясь главным образом лесами и оврагами. Молодые разведчики ночевали в лесах и, соблюдая меры по обеспечению скрытности, лишь в редких случаях разводили костры. Многие были простужены, обморожены, а скудное питание не позволяло восполнять быстро убывающие силы.
Особенно тяжело приходилось девушкам, не имеющим возможности не только совершить элементарные гигиенические процедуры, но даже умыться теплой водой и до конца просушить мокрую одежду. Добавьте к этому постоянный риск при выполнении разведывательной работы, поскольку обычно именно женщины, входящие в состав ДРГ, отправлялись на разведку в занятые противником деревни под легендой ранее мобилизованных для строительства оборонительных сооружений и теперь пробирающихся домой.
Затем группа, где состояла боец Космодемьянская, выполнив задание, возвращается назад, и бойцы опять подвергаются опасности захвата в плен и гибели при переходе линии фронта…
После возвращения Зоя могла отказаться от дальнейшей работы в составе ДРГ, сказаться больной или попроситься на более легкую службу.
Но такой поступок не соответствует мировоззрению девушки: после непродолжительного отдыха Зоя отправляется во второй боевой выход в тыл врага. И опять на её долю выпадают длительные переходы, ночёвки в лесах, голод и холод. И постоянное нервное напряжение, вызванное опасностью быть убитой или (что намного страшнее) получить тяжелое ранение или попасть в плен.
Необходимо отметить, что во второй декаде ноября 1941 года морозы в Подмосковье иногда доходили до 16 градусов.
Представьте себе крепкого, хорошо одетого и накормленного красноармейца, который во время боя в секундном порыве на глазах у своих товарищей со связкой гранат совершает стремительный бросок, чтобы подорвать немецкий танк. И погибает смертью храбрых, прошитый пулемётной очередью...
А теперь представьте себе хрупкую 18-летнюю девушку: голодную, простуженную, озябшую до дрожи, изможденную длительными переходами, постоянным недосыпанием, скудным питанием и колоссальным нервным напряжением, которая вынуждена пробираться к своему последнему «танку» в течение многих дней и ночей. И после взятия в плен стойко выдержавшую допрос, не сломленную, и затем мужественно принявшую смерть с гордо поднятой головой.
Кому из них на ваш взгляд было тяжелее перебороть предшествующие своей гибели трудности и присущие каждому человеку чувство страха и желание выжить?
Именно при таком взгляде на обстоятельства становится понятным истинное значение подвига Зои Космодемьянской.
И заключается он не только в её мужественном поведении в плену у врага.
Подвиг состоит из многодневной борьбы с тягостями, выпавшими на долю этой сильной духом девушки, в борьбе с естественным искушением проявить слабость, под благовидным предлогом уйти от своих товарищей и вернуться назад домой к маме, к теплу и сытости. Либо осесть в каком-то населенном пункте и просто дожить до прихода Красной Армии, впоследствии объяснив причину ухода болезнью.
Напомню, что входящие в состав этих ДРГ девушки не являлись военнослужащими, они действовали как добровольцы, и поэтому их уход из группы даже не мог быть юридически признан дезертирством. Да и в общечеловеческом понимании подобный поступок сложно осудить: невозможно требовать от человека того, что свыше его сил...
Но боец Зоя Космодемьянская не смалодушничала, эта хрупкая девушка с железной волей сознательно выбрала такой нелегкий путь, прошла его достойно и до конца. Она из последних сил и до финальной минуты своей короткой жизни боролась с врагом, и в итоге погибла ради сохранения жизней тысяч советских людей…
И страна (превратившаяся теперь в страны), ради будущего которой З. А. Космодемьянская отдала свою молодую жизнь, её никогда не забудет. Помня о Зое, мы всегда будем помнить о подвигах многих сотен таких же, как и она, молодых девушек, воевавших в небольших партизанских группах, действовавших в Подмосковье в 1941 году, но, к сожалению, оставшихся в истории страны малоизвестными или совсем неизвестными.
Вечная им слава, вечная память и огромная людская благодарность!
А их героическая борьба с врагом всегда будет являться ярчайшим примером бескорыстного служения Родине и проявления массового патриотизма молодого поколения советских людей, готовых, не задумываясь, пожертвовать жизнями ради независимости своей страны.
О приказе «жечь деревни»
В наши дни появилось множество публикаций, где заявляется, что Зоя Космодемьянская якобы никакого подвига не совершила, а ее действия якобы оцениваются как изуверское преступление, ибо она пыталась сжечь (и даже сожгла) дома, принадлежащие мирным деревенским жителям, оставив их без крова.
Мне очень сложно судить, чем руководствуются люди, выдающие подобные совершенно абсурдные заявления. Такие выводы могут родиться либо вследствие недостатка ума, либо по причине переизбытка невежества.
17 ноября 1941 года Ставкой Верховного Главнокомандования был издан Приказ № 428
«О создании специальных команд по разрушению и сжиганию населенных пунктов в тылу немецко-фашистских войск».
Во исполнение данного приказа РО ЗапФ начал направлять за линию фронта диверсионные группы с заданием сжигать деревни, где размещались фашисты.
В одну из таких групп была включена З. А. Космодемьянская, и, выполняя приказ разведотдела, она пыталась сжечь занятую фашистами д. Петрищево, чтобы нанести врагу урон и лишить его базы для отдыха.
Многим людям с позиции сегодняшнего дня подобные действия могут показаться излишне жестокими, поскольку в деревнях, подлежащих уничтожению, находились жители, в основном старики, женщины и дети. И они могли погибнуть при пожаре либо остаться без крова и имущества, что тоже было равносильно гибели.
Но не стоит забывать, что тогда шла жестокая война, а в ходе любой войны мирное население, оказавшееся в зоне боевых действий, несет неисчислимые потери и лишения.
Герой войны 1812 года Денис Васильевич Давыдов в своё время с горечью вспоминал:
«Тут только удостоверился я в злополучии и бедствиях, причиняемых войною тому классу людей, который, не стяжая в ней, подобно нам, солдатам, ни славы, ни почестей, лишается не только последнего имущества, но и последнего куска хлеба, не только жизни, но и чести жен и матерей и умирает, тощий и пораженный во всем, что у него есть милого и святого, на дымящихся развалинах своей родины» [7].
Увы, подобное происходило, происходит и всегда будет происходить на любой войне в любые времена...
Некоторые современные авторы считают, что вышеуказанный приказ Ставки являлся по отношению к мирному населению бесчеловечным.
Однако необходимо учитывать, что это сейчас, глядя из настоящего, мы все знаем, что фашистам в 1941 году окружить Москву не удалось, они были остановлены в ее окрестностях. А затем в ходе декабрьского наступления Красной Армии были отброшены от столицы на 100–150 км. И, возможно, это вполне бы удалось сделать и без уничтожения находящихся в немецком тылу деревень.
Но тогда в ноябре 1941 года у членов Ставки ВГК такой уверенности не было. В те дни немцы, перемалывая части РККА, упорно продвигались к Москве, силы и средства соединений Западного фронта стремительно уменьшались, а многочисленные дивизии РККА, спешащие на помощь со всей страны, еще находились за тысячи километров от столицы. И можно вполне объективно заключить, что в ноябре 1941 года шансы соединений вермахта окружить Москву были значительно выше, чем шансы частей РККА ее отстоять.
Чтобы в полной мере осознать всю остроту сложившегося в те дни кризиса на ЗапФ, достаточно вдумчиво изучить вот это боевое донесение, хранящееся в ЦАМО:
В документе указано, что 26 ноября в полках оборонявшей подступы к столице 18-й стрелковой дивизии численность пехоты (стрелков) составляла от 85 до 238 человек. А во всей дивизии насчитывалось лишь 543 стрелка.
Чтобы лучше осознать весь драматизм, скрывающийся в столь скупо изложенных сведениях, необходимо узнать, что согласно действующему в тот период штату № 04/601 военного времени, в стрелковом полку должно было состоять около 1 270 стрелков (вкл. командиров стрелковых взводов и состав взводов разведки), а в стрелковой дивизии около 3 810 стрелков.
Значит 26 ноября во всей 18-й дивизии стрелков было в семь раз меньше, чем должно было состоять в нормально укомплектованной стрелковой дивизии, и даже в два раза меньше, чем должно было наличествовать в одном стрелковом полку.
А в 1306-м стрелковом полку бойцов было в 15 раз меньше, чем положено по штату.
Проще говоря, 26 ноября 1941 года 18-я дивизия фактически была разгромлена и подлежала срочному отведению в тыл на переформирование вследствие полной утраты боеспособности. Но вот только отвести её не представлялось возможным, ибо замены ей не имелось. И эта так называемая дивизия, по составу в два раза меньшая, чем укомплектованный полк, продолжала воевать и даже пыталась контратаковать противника, чтобы ценой жизней оставшихся бойцов и командиров хоть немного ослабить наступательный порыв врага.
Не многим лучше с наличием боевого состава обстояло дело и в других стрелковых дивизиях, прикрывавших в те дни подступы к Москве.
И как остановить наступающего противника, имея столь скудные силы и малочисленные резервы?
Москва являлась самым крупным коммуникационным узлом в СССР, и ее окружение противником в 1941 году, помимо существенного нарушения транспортных коммуникаций, могло вызвать крайне невыгодный для СССР мировой резонанс, и в итоге привести к поражению в войне. А поражение в войне влекло не только потерю независимости нашей страны и её колонизацию немецкими поселенцами, но и (согласно фашистскому плану ОСТ) уничтожение около ста миллионов советских людей.
Поэтому требовалось любой ценой сорвать намерение немцев окружить столицу – от этого зависел исход всей войны. К концу ноября счет времени уже шел даже не на дни, а на часы.
Любой урон, нанесенный немцам, давал выигрыш во времени, а выигрыш во времени – увеличивал шансы выстоять. Минуты складывались в часы, часы – в дни, а дни повышали вероятность отбиться, сорвать планы противника, продержаться до подхода резервов.
Отдавая приказ уничтожать населенные пункты в ближайших тылах противника, руководство СССР действовало исключительно с позиции целесообразности – любой ценой выиграть время, сдержать врага, не дать ему окружить столицу и, как итог, не позволить ему одержать победу в войне.
В этом решении выражен известный принцип, применяемый во всех войнах еще с древнейших времен: жертвуем частью, чтобы сохранить целое. И в данном случае этой частью и неизбежной жертвой становилось мирное население.
В 1941 году в дер. Петрищево имелось более 60 жилых домов. Следовательно, там могли расположиться на отдых до 1 200 немецких пехотинцев. По меркам тех дней это боевой состав практически целого пехотного полка. Если бы деревня полностью сгорела, то до 1 200 врагов были бы вынуждены ночевать на улице, что, несомненно, ухудшило бы их физическое состояние и вывело бы из строя часть солдат из-за обморожений. И если бы на следующий день этим неожиданно оказавшимся на морозе фашистам был бы дан приказ идти в наступление, то они пошли бы в бой в состоянии пониженной боеспособности, значит – красноармейцам их атаки было бы легче отбить.
И в итоге был бы получен драгоценный выигрыш во времени, а также были бы сохранены жизни многих красноармейцев, вступивших в бой с этим ослабленным полком.
А если было бы уничтожено 10 таких же больших деревень, то на морозе оказались бы до 12 000 врагов.
Вот в чём заключался замысел этого приказа Ставки ВГК.
Помимо солдат, при пожарах уничтожались вооружение, боевая техника и транспортные средства противника. Например, даже выведение из строя двух лошадей могло повлечь недоставку на передовую легкого орудия.
Таким образом, любой, даже кажущийся на первый взгляд малозначительным, ущерб, причиненный противнику путем поджога домов в местах его расположения, увеличивал шансы РККА выстоять в этот тяжелейший период войны.
Именно с этой целью: нанести врагу как можно больший урон и любыми способами снизить его боеспособность, за линию фронта в срочном порядке практически на верную гибель были отправлены сотни небольших диверсионных групп. И их молодые бойцы, не жалея сил, выполняли приказы и самоотверженно вели борьбу с фашистами, зачастую отдавая собственные молодые жизни во имя спасения Москвы и своей Родины.
Сотни молодых девушек, московских школьниц и студенток, воевавших в составе таких партизанских групп, погибли в ходе этой борьбы и до сих пор числятся без вести пропавшими.
И лишь обстоятельства гибели только одной из них в 1941 году по счастливой случайности стали известными всей стране. И страна наградила её своей самой почетной наградой, таким образом как бы воздав почести всем им, этим молодым героям...
Поэтому для миллионов советских людей Зоя Космодемьянская была не просто отважной советской девушкой, она олицетворяла собой яркий образ всех молодых людей предвоенного поколения, погибших в борьбе с врагом, защищая свою Родину!
Вечная им память и вечная слава!
Источники:
[1] – Москва прифронтовая. 1941–1942. Архивные документы и материалы, Изд-во объединения «Мосгорархив», М., 2001, стр. 566.
[2] – источник тот же, стр. 574.
[3] – источник тот же, стр. 567.
[4] – источник тот же, стр. 581.
[5] – Давыдов Д. В. Опыт теории партизанского действия, М., 1822.
[6] – Давыдов Д. В. О партизанской войне. Изд-во «Правда», М., 1942.
[7] – Давыдов Д. В. Военные записки. М., Военное изд-во, 1982.
[8] – Голицин П. А. Записки начальника военной разведки. М., Церера, 2002.